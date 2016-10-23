تعرف على “69 دولة” ترحب بحاملي الجواز السعودي من دون تأشيرة

صحيفة المرصد :زادت عدد الدول التى فتحت أبوابها للسعوديين من دون تأشيرة أو تمنحهم تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطاراتها في العام 2016، إلى 69 دولة، بعدما كانت 66 دولة في العام 2015.

ووفقا لصحيفة “الحياة” أكد تصنيف اتحاد النقل الجوي العالمي (IATA) أن قوة الجواز السعودي تعززت، بعدما ارتقى في التصنيف العالمي من المرتبة 71 العام الماضي، إلى 69 العام الجاري.

ولا يحتاج السعوديون تأشيرة دخول إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ودول عدة من الأعضاء في جامعة الدول العربية، مثل: مصر، وتونس، والمغرب. فيما كانت فرنسا، وألبانيا، وأذربيجان، هي الدول الأخيرة التي ألغت تأشيرة الدخول عن السعوديين.

وأعفت السلطات الفرنسية حاملي جواز السفر السعودي الخاص من استخراج تأشيرة «شينغين» بدءاً من نيسان (ابريل) 2016، لمدة 90 يوماً. فيما ألغت جمهورية ألبانيا تأشيرة الدخول إلى أراضيها ستة أشهر خلال فترة الصيف عن السعودييين، تنتهي مع نهاية الشهر الجاري تشرين الأول (اكتوبر).

ورحبت حكومة أذربيجان بالسعوديين لدخول أراضيها من دون تأشيرة لمدة 30 يوماً. وبدأ تنفيذ قرار الالغاء منذ شهر شباط (فبراير) 2016.

وسجلت قارة آسيا أكثر عدد من الدول التي تسمح بدخول حامل الجواز السعودي من دون تأشيرة أو تمنحه التأشيرة في المطار بواقع 30 دولة، تليها القارة الأفريقية بـ22 دولة، ثم أميركا الجنوبية بـ7 دول، فقارة استراليا بـ4 دول ( نيوزلندا، وسامو، وجزر كوك، وتفانو)، ثم أميركا الشمالية بـ6 دول، وأخيراً القارة الأوروبية بـ3 دول.

وفي المقابل، تحظر السعودية السفر على مواطنيها إلى سورية والعراق واليمن بسبب تصنيفها من الدول المضطربة، إضافة إلى «دولة الاحتلال» اسرائيل، وإيران بعدما قطعت علاقاتها الديبلوماسية معها نتيجة الاعتداء على سفارتها في طهران، وتايلند بعد جريمة «سطو» حصلت في الرياض العام 1989، إثر سرقة عامل تايلندي جواهر تزن 90 كيلوغراماً، ورافق هذه الأحداث اغتيال ديبلوماسيين سعوديين.