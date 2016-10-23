تعرف على “69 دولة” ترحب بحاملي الجواز السعودي من دون تأشيرة

صحيفة المرصد :زادت عدد الدول التى فتحت أبوابها للسعوديين من دون تأشيرة أو تمنحهم تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطاراتها في العام 2016، إلى 69 دولة، بعدما كانت 66 دولة في العام 2015.
ووفقا لصحيفة “الحياة” أكد تصنيف اتحاد النقل الجوي العالمي (IATA) أن قوة الجواز السعودي تعززت، بعدما ارتقى في التصنيف العالمي من المرتبة 71 العام الماضي، إلى 69 العام الجاري.
ولا يحتاج السعوديون تأشيرة دخول إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ودول عدة من الأعضاء في جامعة الدول العربية، مثل: مصر، وتونس، والمغرب. فيما كانت فرنسا، وألبانيا، وأذربيجان، هي الدول الأخيرة التي ألغت تأشيرة الدخول عن السعوديين.
وأعفت السلطات الفرنسية حاملي جواز السفر السعودي الخاص من استخراج تأشيرة «شينغين» بدءاً من نيسان (ابريل) 2016، لمدة 90 يوماً. فيما ألغت جمهورية ألبانيا تأشيرة الدخول إلى أراضيها ستة أشهر خلال فترة الصيف عن السعودييين، تنتهي مع نهاية الشهر الجاري تشرين الأول (اكتوبر).
ورحبت حكومة أذربيجان بالسعوديين لدخول أراضيها من دون تأشيرة لمدة 30 يوماً. وبدأ تنفيذ قرار الالغاء منذ شهر شباط (فبراير) 2016.
وسجلت قارة آسيا أكثر عدد من الدول التي تسمح بدخول حامل الجواز السعودي من دون تأشيرة أو تمنحه التأشيرة في المطار بواقع 30 دولة، تليها القارة الأفريقية بـ22 دولة، ثم أميركا الجنوبية بـ7 دول، فقارة استراليا بـ4 دول ( نيوزلندا، وسامو، وجزر كوك، وتفانو)، ثم أميركا الشمالية بـ6 دول، وأخيراً القارة الأوروبية بـ3 دول.
وفي المقابل، تحظر السعودية السفر على مواطنيها إلى سورية والعراق واليمن بسبب تصنيفها من الدول المضطربة، إضافة إلى «دولة الاحتلال» اسرائيل، وإيران بعدما قطعت علاقاتها الديبلوماسية معها نتيجة الاعتداء على سفارتها في طهران، وتايلند بعد جريمة «سطو» حصلت في الرياض العام 1989، إثر سرقة عامل تايلندي جواهر تزن 90 كيلوغراماً، ورافق هذه الأحداث اغتيال ديبلوماسيين سعوديين.
تعليقات ( 19 )
مشعل الرياضت 2 من الأفضل أن تترك التعليقات إللي مالها سنع وتروح تدافع عن بلدك ضد الحوثيين .. ولو لا الله ثم سلمان الحزم كان باعو الحوثيين بلادكم للفرس
خلك بعيد حبك يزيد 😊والله المكروه أنت ياتعليق 2 وانت مريض نفسي روح تعالج انصك بالعلاج المبكر قبل الجنون .
أبو بنيانإلى همداني ياليت تخبرنا كم دولة تدخولها بدون تشيرة في ضل القاد والزعيم العظيم علي صالح
اطياف راحلةاول مرة اسمع عن منع السفر لدولة معينة**
اطياف راحلةانا اعرف ناس يسافرون تايلاند . الغريب ان اوربا وامريكا ما تمنع رعاياها من السفر لاي دولة . حتى وان حصلت جريمة نصب على رئيسها .
طيبمتى بتوزعون علينا جواز خاص. أووه نسيت مهناش قروش نسافر
نبض قلبإثر سرقة عامل تايلندي جواهر تزن 90 كيلوغراماً .. كيف قدر يحمل معاه 90 كيلو
العابدت 2 **و 5 الهمداني وش دخل **يعلقون في موضوع يخص السعوديين؟
؟رجعوا تايلند بس...
رحمهالا ابوشيخه ما راح يدخلونه مصر لو ببلاش هههه😂
صباح الخيروافغانستان وليبيا والصومال ونيجيريا كيف وضعها . اليست من الدول المطربة
موتوا قهررررررررررالحمد لله إني مسلم عربي سعودي 🇸🇦
المحقق كوسةتقصدون اللماسه وال خادم التيلندي . المناسبه بترجع بعظ العلاقات مع بعض الدول
مبالغهمبالغين في الخبر ... فمعظم الدول اللي عليها الكلام وتستاهل السفر إليها ... لزوم تأشيره وأقلها تركيا .. رغم أن المواطن لايذهب إلا ليفيد تلك الدول
الهمدانياتوقع بيشددون الفيز على الجواز السعودي لانه كثير من السعودين يفكرون في الهجرة الان
يالطيفوش المناسبه
منصورمن تاب تاب الله عليه
يعربصاحب الجواز السعودي يحتاج الى تأشيرة حتى الى السعودية، جنسية غير مرحب بها ومكروهه
تركي الهاجريليش تقولو فرنسا الغت التاشيره غير صحيح بل السعودي لازم تاشيره لفرنسا فقط االغيت من عنده جواز خاص وهل السعوديين كلهم لديهم جواز خاص خليكم واضحين اكثر