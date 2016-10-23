(سارة) ترحل غرقاً في مسبح (استراحة) بجدة …الأب المكلوم “الإهمال أفقدني أعز ما أملك”

صحيفة المرصد :تحولت رحلة ترفيه في استراحة مستأجرة بشمال جدة إلى مأساة ذهبت ضحيتها الطفلة سارة (8 أعوام) التي غرقت داخل مسبح الاستراحة مساء الجمعة، وانتشل سيدات تواجدن في الموقع جثة الطفلة الغريقة بعد أن فشلن في إنقاذها.
وبحسب صحيفة “عكاظ” تسلمت شرطة أبحر ملف الواقعة وفتحت تحقيقا وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي حيث صدرت شهادة الوفاة.
وكانت أسرة الضحية قد استأجرت استراحة في تجمع نسائي بغرض الترفيه، وبعد ساعات فوجئت والدة الطفلة مع الحاضرات بجثة طفلتها تطفو في مسبح الاستراحة وسط صدمة وبكاء ومحاولات فاشلة للإنقاذ.
وقال عبدالعزيز قزان والد الطفلة سارة وسط الحزن والصدمة: «فقدت سارة في استراحة لا يتوفر في مسبحها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة..
عدد كبير من الأطفال سلامتهم في خطر في مواقع غير محمية بحواجز أو مدعومة بمنقذين، والنتيجة كما حدث لسارة، أن تفقد أغلى ما تملك» يذكر أن استراحات مؤجرة في جدة شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال غرقا، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين بمنع مسابح الاستراحات إلا بتوفر ضوابط أهمها توفير مختص بشؤون السلامة يكون مسؤولا أمام جهات الاختصاص عن تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومنع الأطفال من دخول المسابح.
تعليقات ( 26 )
يالطيفهل حين تسئل عن ادوات السلامه ليه مشيكت ولا اهمال امهاولي معها بترميه على الاستراحه
هل الإهمال في الاستراحة أم في؟هل تحققت من متطلبات السلامة قبل الإستئجار؟ هل راقبت اسرتك ابنتك اثناء اقامتها في الاستراحة. حين نرتكب الخطأ يجب أن نقر بذلك لا أن نوجه اللوم للآخرين.
جنوبيه *الله يعوضهم خير وربي يصبر قلوب اهلها يارب
ابوخالد الدمامالله يصبركم ويجبر مصابكم ، بس الاهمال واضح من الطرفين الأم ، وصاحب الاستراحه
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أسأل الله أن يصبرهم ويعينهم ويجعلها شفيعةِ لهم .. { إنا لله وإنا إليه راجعون } ..
ااببووححممووددلاحول ولا قوة الا بالله .. الله يصبر والديها .. الحياة دروس وعبر لمن يعتبر ☝
محمدالشهريآه يا رب اجبر قلب أمها وأبوها وكل قريب لها هذا قدرها ومن أهل الحنة أذا شاءالله
امها ماهي ناقصتكمخفوا على امها وأبوها الله يكون بعونهم هذا قدر ومكتوب الله يصبر هم ويجعلها شفيعة لهم ان شاءالله
الصبحاويالله يصبرك ويصبر والدتها ويجعلها شفيعة لكم ويعصم قلوبكم بالايمان ,,,,
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذه مثل قصة المرأة اللي فقدت طفلها فطلت من الشباك على الشارع فرأت طفلها غرقان طافح 💔
↩🌟ريما Rima 🌟↩حتى الألعاب 🎡🎢🎠 أحيانا اشوف بعض الحريم بعيدات عن اطفالهن وجلسات واطفالهن يلعبون 🎡🎢🎠...الخ لو يسقط او يشفطه عمود كهرب اوسلك وانتي تاركته❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩إن شاء الله طير من طيور الجنة الله يعينكم
↩🌟ريما Rima 🌟↩انا حيل احتاط وكل شيء احسب له حساب □لكن الحريم اللي بعد أكبر مننا معقوله مابهن عقل به مسبح وماعليه حواجز وتاركاتن بزارينكن❗
صررررريحقدر الله وماشاء فعل الله يرحمها بس للتنبيه كل اسره معها اطفال اول ماتطب رجلها الاستراحه تقفل باب المسبح والمفتاح يكون مع واحد عاقل حتى لاتتكرر الحوادث
↩🌟ريما Rima 🌟↩والله استغرب به مسبح وتاركه طفلتك🏊❗□
متقاعدشفت الاستراحة فيها مسبح ليش تستأجر راعي الاستراحة غير مسؤل المسؤليه عليكم ولا تبون راعي الاستراحة يمسك عيالكم لين ينتهي اليوم صارت حضانه الله يقبلها
العمدهالله يعوض عليك لاترجع تقول اشتراطات السلامه ليس عذرا *** وهذا غالبيت الشعب لاصار. له مصيبه قام ينتقد لذالك
الشريفالمفروض مساءلة ***عن تقصيرها قبل مساءلة الاستراحة
.زينب...الأب له دور " استراحة فيها مسبح ملئ بالماء ليش يستاجرها الأب ؟ ؟
عُـــــــــمــــــــرالله يصبركم وعظم الله اجركم
الام لها دورلماذا لم تراقب الام الطفلة وتنتبه لها الم تكن مانة في رقبتها انا لا اعفي صاحب الاستراحة ايضا
منصورالله يعوضكم خيروباذن الله تجدونهاواقفة على باب الجنة تمسكم بيديكم وتدخلكم الجنة
عابر سبيلرحمها الله تعالى لازم نعلم حريمنا رياضة الكاراتيه للدفاع عن النفس ايضا لازم نعلمهم على السباحة حتى لو غرق طفل يكون عند الحريم خبرة في السباحة والإنقاذ
💎⭐️عهود⭐️💎والله بصراحة امها هي مسؤولة السلامة بعد الله وبعدين البنت تفهم عمرها ٨ وين دور الأم بالتوجيه وبعدين المسبح فيه شبك يتقفّل . يله قدّر الله وماشاء فعل