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(سارة) ترحل غرقاً في مسبح (استراحة) بجدة …الأب المكلوم “الإهمال أفقدني أعز ما أملك”

23 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص
(سارة) ترحل غرقاً في مسبح (استراحة) بجدة …الأب المكلوم “الإهمال أفقدني أعز ما أملك”
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صحيفة المرصد :تحولت رحلة ترفيه في استراحة مستأجرة بشمال جدة إلى مأساة ذهبت ضحيتها الطفلة سارة (8 أعوام) التي غرقت داخل مسبح الاستراحة مساء الجمعة، وانتشل سيدات تواجدن في الموقع جثة الطفلة الغريقة بعد أن فشلن في إنقاذها.

وبحسب صحيفة “عكاظ” تسلمت شرطة أبحر ملف الواقعة وفتحت تحقيقا وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي حيث صدرت شهادة الوفاة.
وكانت أسرة الضحية قد استأجرت استراحة في تجمع نسائي بغرض الترفيه، وبعد ساعات فوجئت والدة الطفلة مع الحاضرات بجثة طفلتها تطفو في مسبح الاستراحة وسط صدمة وبكاء ومحاولات فاشلة للإنقاذ.

وقال عبدالعزيز قزان والد الطفلة سارة وسط الحزن والصدمة: «فقدت سارة في استراحة لا يتوفر في مسبحها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة..

عدد كبير من الأطفال سلامتهم في خطر في مواقع غير محمية بحواجز أو مدعومة بمنقذين، والنتيجة كما حدث لسارة، أن تفقد أغلى ما تملك» يذكر أن استراحات مؤجرة في جدة شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال غرقا، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين بمنع مسابح الاستراحات إلا بتوفر ضوابط أهمها توفير مختص بشؤون السلامة يكون مسؤولا أمام جهات الاختصاص عن تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومنع الأطفال من دخول المسابح.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    يالطيف

    هل حين تسئل عن ادوات السلامه ليه مشيكت ولا اهمال امهاولي معها بترميه على الاستراحه
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  2. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    الله يرحمها ويصبرهم الاسره ايضا مسوؤله اين الام والاخوات واتس وسواليف الله المستعان
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  3. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    هل الإهمال في الاستراحة أم في؟

    هل تحققت من متطلبات السلامة قبل الإستئجار؟ هل راقبت اسرتك ابنتك اثناء اقامتها في الاستراحة. حين نرتكب الخطأ يجب أن نقر بذلك لا أن نوجه اللوم للآخرين.
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  4. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    جنوبيه *

    الله يعوضهم خير وربي يصبر قلوب اهلها يارب
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  5. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    ابوخالد الدمام

    الله يصبركم ويجبر مصابكم ، بس الاهمال واضح من الطرفين الأم ، وصاحب الاستراحه
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  6. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أسأل الله أن يصبرهم ويعينهم ويجعلها شفيعةِ لهم .. { إنا لله وإنا إليه راجعون } ..
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  7. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    ااببووححمموودد

    لاحول ولا قوة الا بالله .. الله يصبر والديها .. الحياة دروس وعبر لمن يعتبر ☝
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  8. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    محمدالشهري

    آه يا رب اجبر قلب أمها وأبوها وكل قريب لها هذا قدرها ومن أهل الحنة أذا شاءالله
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  9. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    امها ماهي ناقصتكم

    خفوا على امها وأبوها الله يكون بعونهم هذا قدر ومكتوب الله يصبر هم ويجعلها شفيعة لهم ان شاءالله
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  10. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    الصبحاوي

    الله يصبرك ويصبر والدتها ويجعلها شفيعة لكم ويعصم قلوبكم بالايمان ,,,,
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  11. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هذه مثل قصة المرأة اللي فقدت طفلها فطلت من الشباك على الشارع فرأت طفلها غرقان طافح 💔
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  12. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حتى الألعاب 🎡🎢🎠 أحيانا اشوف بعض الحريم بعيدات عن اطفالهن وجلسات واطفالهن يلعبون 🎡🎢🎠...الخ لو يسقط او يشفطه عمود كهرب اوسلك وانتي تاركته❗
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  13. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إن شاء الله طير من طيور الجنة الله يعينكم
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  14. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انا حيل احتاط وكل شيء احسب له حساب □لكن الحريم اللي بعد أكبر مننا معقوله مابهن عقل به مسبح وماعليه حواجز وتاركاتن بزارينكن❗
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  15. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    صررررريح

    قدر الله وماشاء فعل الله يرحمها بس للتنبيه كل اسره معها اطفال اول ماتطب رجلها الاستراحه تقفل باب المسبح والمفتاح يكون مع واحد عاقل حتى لاتتكرر الحوادث
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  16. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    والله استغرب به مسبح وتاركه طفلتك🏊❗□
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  17. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    متقاعد

    شفت الاستراحة فيها مسبح ليش تستأجر راعي الاستراحة غير مسؤل المسؤليه عليكم ولا تبون راعي الاستراحة يمسك عيالكم لين ينتهي اليوم صارت حضانه الله يقبلها
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  18. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص

    العمده

    الله يعوض عليك لاترجع تقول اشتراطات السلامه ليس عذرا *** وهذا غالبيت الشعب لاصار. له مصيبه قام ينتقد لذالك
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  19. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    باستراحه طفل عمره سنه ونصف كاد أن يغرق في مسبح مع أن عليه سياج حديدي. كنا في حيره كيف دخل للمسبح اكتشفناأن مكان محددوواسع تمكن الطفل النفاذ خلاله.
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  20. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    الشريف

    المفروض مساءلة ***عن تقصيرها قبل مساءلة الاستراحة
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  21. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    .زينب...

    الأب له دور " استراحة فيها مسبح ملئ بالماء ليش يستاجرها الأب ؟ ؟
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  22. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    عُـــــــــمــــــــر

    الله يصبركم وعظم الله اجركم
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  23. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    الام لها دور

    لماذا لم تراقب الام الطفلة وتنتبه لها الم تكن مانة في رقبتها انا لا اعفي صاحب الاستراحة ايضا
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  24. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    منصور

    الله يعوضكم خيروباذن الله تجدونهاواقفة على باب الجنة تمسكم بيديكم وتدخلكم الجنة
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  25. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    عابر سبيل

    رحمها الله تعالى لازم نعلم حريمنا رياضة الكاراتيه للدفاع عن النفس ايضا لازم نعلمهم على السباحة حتى لو غرق طفل يكون عند الحريم خبرة في السباحة والإنقاذ
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  26. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    والله بصراحة امها هي مسؤولة السلامة بعد الله وبعدين البنت تفهم عمرها ٨ وين دور الأم بالتوجيه وبعدين المسبح فيه شبك يتقفّل . يله قدّر الله وماشاء فعل
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