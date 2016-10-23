(سارة) ترحل غرقاً في مسبح (استراحة) بجدة …الأب المكلوم “الإهمال أفقدني أعز ما أملك”

صحيفة المرصد :تحولت رحلة ترفيه في استراحة مستأجرة بشمال جدة إلى مأساة ذهبت ضحيتها الطفلة سارة (8 أعوام) التي غرقت داخل مسبح الاستراحة مساء الجمعة، وانتشل سيدات تواجدن في الموقع جثة الطفلة الغريقة بعد أن فشلن في إنقاذها.

وبحسب صحيفة “عكاظ” تسلمت شرطة أبحر ملف الواقعة وفتحت تحقيقا وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي حيث صدرت شهادة الوفاة.

وكانت أسرة الضحية قد استأجرت استراحة في تجمع نسائي بغرض الترفيه، وبعد ساعات فوجئت والدة الطفلة مع الحاضرات بجثة طفلتها تطفو في مسبح الاستراحة وسط صدمة وبكاء ومحاولات فاشلة للإنقاذ.

وقال عبدالعزيز قزان والد الطفلة سارة وسط الحزن والصدمة: «فقدت سارة في استراحة لا يتوفر في مسبحها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة..

عدد كبير من الأطفال سلامتهم في خطر في مواقع غير محمية بحواجز أو مدعومة بمنقذين، والنتيجة كما حدث لسارة، أن تفقد أغلى ما تملك» يذكر أن استراحات مؤجرة في جدة شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال غرقا، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين بمنع مسابح الاستراحات إلا بتوفر ضوابط أهمها توفير مختص بشؤون السلامة يكون مسؤولا أمام جهات الاختصاص عن تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومنع الأطفال من دخول المسابح.