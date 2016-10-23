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تورط “هندي” يعمل سائقا خاصا لدى أسرة سعودية في قضية غسل الـ14 مليار ريال

23 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص
تورط “هندي” يعمل سائقا خاصا لدى أسرة سعودية في قضية غسل الـ14 مليار ريال
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صحيفة المرصد :كشفت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام تورط هندي يعمل سائقا خاصا لدى أسرة سعودية في قضية غسل الـ14 مليار ريال، المتهم فيها 16 شخصا، واعترف السائق خلال استجوابه من الهيئة، بتهمة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالتعاون مع المتهمين الآخرين، وأكد عدم معرفة الأسرة التي يعمل لديها بنشاطه المشبوه ,واوضح انه كان يتسلم الأموال بعد تلقيه اتصالات على جواله من عمال، ومن ثم يقوم بتسليمها إلى عامل هندي آخر في حي الرويس بجدة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” أشار السائق المتهم إلى أن المبالغ التي يستلمها كانت “ملفوفة” بأكياس بلاستيكية وتتراوح بين 50 و60 ألف ريال، وأن أشخاصا من جنسيات متنوعة كانوا يتصلون على جواله عن طريق شخص آخر تم التنسيق معه مسبقا، وهو أحد المتورطين في جمع تلك الأموال، مؤكدا أنه كان يتسلم الأموال من 3 أو 4 أشخاص على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع. وأفاد بأنه يعمل منذ حوالي شهرين و20 يوما في استلام هذه الأموال مقابل أخذ عمولة 3500 ريال في الشهر من الشخص المتفق معه على جمع تلك الأموال وإيصالها إليه.

وأضاف السائق المتهم في عملية استلام الأموال على حرصه ألا تعرف الأسرة التي يعمل لديها عن مشاويره بعد الانتهاء من عمله، مستغلا أوقات ذهاب أبناء الأسرة إلى المدارس، ليمارس عمله الخاص بالسيارة في استلام المبالغ من العمالة.
ومن جهته أبدى كفيل السائق المتهم عدم معرفته بما يقوم به سائقة الخاص، موضحا أنه طيلة فترة عمله التي استغرقت عاما كاملا لم ير عليه ما يثير الشك.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    يادافع البلاء لزقوها براس السواق
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  2. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 9:46 ص

    ابو عبدالعزيز

    اطردو جميع العمال من البلد خلينى نشوف سباك بوفيه بنشري سمكري كهربائي سعودي ونخفف على الدوله من الوظايف والرواتب
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  3. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    محمدالشهري

    يا اخي التاجر تاجر بعني محترف الله يرزقة لية الحسد هذا التجارة شطارة بس تكون بطريقة مشروعة الشيءالثاني مادام انه مجرد موصل اعتقد لا باس شبابنا ؟؟؟؟
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  4. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 9:29 ص

    الناسك 22

    هذه يدل على ان السعوديين لايعملوا وانما متسترين ومنسدحين واصحاب المحلات هم غير سعوديين , وكما قال احدهم ان بعض السعوديين يشتغل (كفيل ) فقط .
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  5. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    يالطيف

    طيب في باكستاني من اصل افغاني يشتغل سائق خاص له سنوات وعندة عدة مطاعم بخاريه والعائله تقول هذا رزقه ولاقصر في عمله عندنا
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  6. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص
    عدد التعليقات:302

    السليل

    هذا واحد من الملاييين الأجناب اللي داخل البلد ..
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  7. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    خاقا باقا

    شيء طبيعي أن يتخذون الطرق لتحويل أموالهم إلى بلادهم وأهله بعد أن ضيقت البنوك عليهم وتحكمت في قدر المبالغ المحوله
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  8. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    عُـــــــــمــــــــر

    مليارات 🤔 وحنا ياغافلين لنا الله
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  9. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    يمني عاشق الدمام

    ولاراح تعرفوا هههههههههه
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