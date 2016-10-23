صحيفة المرصد :كشفت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام تورط هندي يعمل سائقا خاصا لدى أسرة سعودية في قضية غسل الـ14 مليار ريال، المتهم فيها 16 شخصا، واعترف السائق خلال استجوابه من الهيئة، بتهمة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالتعاون مع المتهمين الآخرين، وأكد عدم معرفة الأسرة التي يعمل لديها بنشاطه المشبوه ,واوضح انه كان يتسلم الأموال بعد تلقيه اتصالات على جواله من عمال، ومن ثم يقوم بتسليمها إلى عامل هندي آخر في حي الرويس بجدة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” أشار السائق المتهم إلى أن المبالغ التي يستلمها كانت “ملفوفة” بأكياس بلاستيكية وتتراوح بين 50 و60 ألف ريال، وأن أشخاصا من جنسيات متنوعة كانوا يتصلون على جواله عن طريق شخص آخر تم التنسيق معه مسبقا، وهو أحد المتورطين في جمع تلك الأموال، مؤكدا أنه كان يتسلم الأموال من 3 أو 4 أشخاص على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع. وأفاد بأنه يعمل منذ حوالي شهرين و20 يوما في استلام هذه الأموال مقابل أخذ عمولة 3500 ريال في الشهر من الشخص المتفق معه على جمع تلك الأموال وإيصالها إليه.

وأضاف السائق المتهم في عملية استلام الأموال على حرصه ألا تعرف الأسرة التي يعمل لديها عن مشاويره بعد الانتهاء من عمله، مستغلا أوقات ذهاب أبناء الأسرة إلى المدارس، ليمارس عمله الخاص بالسيارة في استلام المبالغ من العمالة.

ومن جهته أبدى كفيل السائق المتهم عدم معرفته بما يقوم به سائقة الخاص، موضحا أنه طيلة فترة عمله التي استغرقت عاما كاملا لم ير عليه ما يثير الشك.