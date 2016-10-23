عضو شورى يطرح توصية تتضمن عدة مبررات ضرورية لـ”قيادة المرأة للسيارة”

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية يناقش مجلس الشورى الإثنين بعد المقبل توصية جديدة تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها. إذ تقدم عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بتوصية إضافية طالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة.
وقال الدكتور السلطان في تصريح نشرته صحيفة الحياة إنه قدم التوصية مع جملة من المسوغات، ذلك أنها تخفف العبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل، وأنه يتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، وخصوصاً ذوات الرواتب المتواضعة، وذلك لارتفاع كلفة السائق مما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف أن هناك نسبة عالية من ذوي المعاشات الضمانية من المطلقات والعوانس والأرامل واللاتي لا يتحملن كلفة استقدام السائق الأجنبي، وأن قيادة المرأة السيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى دراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني، كما أنه يلاحظ عدم الترابط داخل الأسرة الواحدة للاعتماد الكلي على السائق الأجنبي واعتباره جزءاً مهماً في الأسرة السعودية، وكذلك وجود آثار اجتماعية سلوكية لدى الأبناء والبنات.
وتابع السلطان ضمن مسوغاته: «هناك أكثر من مليون سائق عند الأسر السعودية، إذ يتم إنفاق بليون ريال شهرياً يتم تحويل مجملها إلى الخارج، وكان من الأحسن استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد والتنمية الوطنية لبلادنا».
وأكد أهمية إيجاد البيئة الاجتماعية المميزة لتنمية وتطوير سلوك شباب الوطن المهتم بالذوق والأخلاق في القيادة، والاعتماد على القدرات الذاتية والتخفيف من اليد العاملة الأجنبية، التي بلغت أرقاماً عالية جداً مقارنة بالدول الإقليمية والعالمية، مشدداً على أهمية دور نتائج الدراسات والبحوث الاجتماعية في رسم السياسات الصحيحة لمسار أي مجتمع.
تعليقات ( 80 )
عمرالحين البربرات عشان تقليل العماله هذا سبب وجيه تعتقد ؟ وين عايش شوف دول الخليج و قيادة النساء وما انتهت مشكلةالعماله بل اكثر منا لديهم شوف حيله اخرى
ابو صالحصاحب التوصية مسكين . باب شر يحمل وزرها الى يوم القيامه
الحفراويوحده اتصلت على شيخ بالتلفزيون قالت ياشيخ السايق اغتصبني ولا اعرف ماذا افعل ان اخبرت زوجي راح يطلقني فقال لها الشيخ استري على نفسك وسفريه
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
عمرتحس الي يطالب في ذالك انه ماهو في البلد الحين حنا وين وانت وين البلد بحاجة للتكاتف والتوحد من اجل الدفاع عنها وعن الدين وبعدين كان طالبت وضائف لهن اوﻻ
فوشيمخالف للنشر
عدد التعليقات:7
Ams.fقيادة المرأة للسيارة ضرورة من ضروريات الحياة اليومية . وحق من حقوق المرأة
عبدالله فقير اللهانا اقترح العائلة المحتاجة الى سائق يسمحون لهم باستقدام سائقة اجنبية لتفادي السلبيات الاجتماعية
عدد التعليقات:7
Ams.fقيادة المرأة للسيارة ضرورة من ضروريات الحياة اليومية . وحق من حقوق المرأة
الحرفياقفلوا هذا الباب ياشورى المشكله تظاعف الف في الالف تجد رب العايله يده على قلبه يراقب عودة بنته اوزوجته اذا كان ابنك طالب نقول من المتوسط الى خ خايف متى يعود فكيف النساء انت في بلد ليس مفتوح كما البلدان ألأخرى بلادنا بلاد كتاب وسنه من ايام وطدت اقدام سيدنا ابراهيم حتى سيد الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم صحيح
خلك بعيد حبك يزيد 😊ناقصين زحمه يامجلس الشورى ؟ كفايه زحمة اﻷجانب والفوظى اللي عاملينها .
عبدالله فقير اللهوالمعروف عالميا ان المرأة أثناء القيادة لو تعرضة لإي موقف ماتتصرف بتفادي الاضرار او محاولة التقليل من الخسائر = تترك الدركسون وتخلي القرعة ترعى ..
الستينيكانت المعارضه شديده في بدايه تعليم البنات ، الان بنات بعض المعارضين في الجامعات او معلمات وربما عضوات في مجلس الشوري
اطياف راحلةمخالف للنشر
اطياف راحلةسواقة المرءة شي ضروري ..
لو نفتك بس من الــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــور كان احنا بخيرفي السابق كانت المطالبات محصورة على استقدام السواقين وظهرت النساء متباهيات فخورات والآن وبعد أن مللن من هذا الروتين واعتاد الــذكــــــور خروجهن ..
مـ،ـاݛــےحلوه التبريرات مضحكه جدا اغلبها تلفيق وم اشناب ولو حلت جزء م مشكله ندخل بمليون مشكله اذ انفتح الباب قل علينا السلام خلاص بينهار ك شي وتداعياتها خطيرة
عمريارجال خل عنك هذا الكلام والله العماله بالشوارع وفي بعض الشركات هي سبب الكثره وليس السواقين وبعدين هل حلت جميع المشاكل من توظيف سكن وباقي سواقه النساء
عبدالله فقير اللهتصور ان العائلة اللي عندهم سواق وهم خمس موظفات إذا سمح لهم القيادة كل وحدة تبي لها سيارة يعني مقابل السائق 5 سيارات لهذه العائلة مصيبة
عمريارجال خل عنك هذا الكلام والله العماله بالشوارع وفي بعض الشركات هي سبب الكثره وليس السواقين وبعدين هل حلت جميع المشاكل من توظيف سكن وباقي سواقه النساء
محب الهيئةبليون شهري مره وحده الله أكبر من هذا الصاروخ المدمر.
عبدالله فقير اللهالمشكلة ياجماعة في السعودية زحمة خاصة في المدن الرئيسية الرياض الدمام جدة تصور ان كل موظفة تبي سيارة بتصير ازمة مواقف سيارات حتى امام المنزل
محقأما المريضة التي تحتاج المستشفى فالضرورة لها أحكام تركب الليموزين وتتقي الله ربها وادنى تحرش تأخذ رقم لوحته وتبلغ بدون تأخير وبعدها كفوك الرجاجيل فيه
ام غلاالركوب مع اجنبي افضل من ان اكون لوحدي؟؟؟
عبدالله فقير اللهالمشكلة في اعتقادي ليست أن المرأة تسوق يكفي انهم سايقين الرجال هههههههههههههههههه
اولهاتقليل عدد السائقين الجانب الى النصف (يعني الى مليون) مما يعني ما لا يقل عن ابقاء 15 مليار شهرياً بالبلد
جربي وأدعي لياماني؟41 يوجد شركات ك ****وغيرها توفر لك خادمه وسائق محترم ويمكن ياخذون عليك 35%من راتبك وبكذا وفرت 5% وريحت راسك من هذا السائق الغثيث الذي قلت عنه
محقلو عملوا استفتاء نزيه للنساء على قيادة السيارة لوجدوا أن الاكثريات لايؤيدن ذلك ولكن الإعلام ***يكبر حجم الأقلية المخالفة
يالطيفطيب انتم لاتطيرون بعجه كل من تصل وقال فيه وحدة تسوق يمكن مجبرةمعها مريض
محقمسألة النقل الجماعي للنساء يحد من كثرة الزحام الشديد في الشوارع ويحفظ النساء من المضايقات ويوفر عليهن رواتبهن بدل من تحمل الدين لشراء سيارة وزيت ووقود
جواهرسواقي اعطيه 1300 كل شهر وثنتين صاحباتي 1300 كل وحدة يعني 3900 ريال لتوصيلة مدرسه و يتاخر معاليه كل يوم في الرجعه لأنه اساسا يشتغل مبلط...يا ناس فكروا.
اناللي يقول سعوديات أصل يصوتون انا ارملة اتشحذ اقابي عشان يودوني التطعيم حق العيال او اي مشوارمحد فاضي وعيالي كلهم أطفال ما دخلو اول ابوى متوفي ايش اسوى
الحفراويعزيزي الرجل ايهما افضل زوجتك او بنتك تركب مع سائق اجنبي ولا تدري وش يصير بينهم من تحرش او اغراء او اغتصاب او هي تسوق لوحدها
محقمن أراد الأدلة على عدم جواز الاختلاط فليطلع على فتاوى علمائنا الأفاضل بالأدلة الصحيحة والذي لاتعجبه الأدلة يبحث عن ******
ام ايليناذا طلبو السعوديات الاصل السواقه ذيك الساعه طالبو فيها ـ انتهى👋🏻
مـ،ـاݛــے / 34 غهركل يوم بالمول او قصدك موضفه اول مره اسمع بسعوديه موضفه في سوبرماركت ومقطوعه من شجرة ماعندك والي يوصلك او يصرف عليك ولا دوامك يوفر نقل روحي مشي قريب
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أتفق مع تعليقات رقم 22..23..24..25
عليأنا اقترح يسون لهم برحه وينورونها ويخلونهم يسوقون فيها ورجحونا من هذي السالف احن الرجال ما قدرنا نسوق مع الفوضى ألي في الشوارع حتى تسوق المرآه
امانياسالكم بالله يا المعارضين للسواقه...هل ترضون تعطون 40% من راتبكم لسواق وفوقها يمن عليكم ويتاخر و ينافخ او حتى يتميلح ابو ريحة المعفن؟
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أعملوا أستفتاء عادل نزيه لجميع النساءالسعوديات الأصل.وغيرهن.وبعدها صوتو وقررو
محقالحل هو تأمين باصات خاصة للنساء إلزام كل جهة حكومية أو شركة بتامينها لنقلهن لأن المرأة إذا قادت سيارتها بنفسها ستكون عرضة للتحرش والمضايقات
محقالتي غير محتاجه لاتعمل والتي محتاجه لاتعمل في مجال مختلط وعليها بالعمل في بيئة نسائية بحتة بعيدة عن أعين الرجال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
محامي مخضرميُسمح للمرأة قيادة سياراتها بعد الشروط التالية : 1. داخل المدينة فقط 2. شروق الشمس وحتى 9 مساء 3. لا تقل عن عمر 30 سنه
هذا رأيي ووجهة نظري ولاحد يزعل منيأبقولها لكم بصراحه الثنتين اللي بالصورة مارتحت لهن ليش؟مادري ! الله يكفينا شرهم
يالطيفهل تعلمون لو انشاء الله قادة المراه السيارة كم عامل سيترك البلد وسيكون قد ريحو الرجل بتوصيل الابناء ويصير سي السيد في ارامكو كل سعوديات يسوقن
قهرالمسافه بين بيتنا في قويزه و هيفاء مول في جدة هي20 دقيقه بالسيارة واعطي الليموزين 50 ريال كل يوم والراتب 3600 حراااام يا ناس.
ابو سجىمخالف
ابو لياتركوا المراءة تسوق هالسواقة اللي ماسكينها علينا في الداخل وفي الخارج
تعبت وزهقت من قيادة السيارات مع هالزحمه والنفسياتالشوارع زحمه والرجال اللي من سنين يسوقون ماسلموا من الحوادث والمشاكل
المراة تريد راتب وسكن تبي شي يفيدها قبل القياده السيارهالشورى اي شي مافيه فلوس ماعندهم مشكله بتوصيات بس لو الموضوع وطايف او ميزات ماليه لخذو وضع الميت
مـ،ـاݛــےاقترح تسوق دباب تقدر تطامر وتناقز الرصفان وتناور وتهرب واقتصادي بس مايصلح غير للرشيقات او سياكل رياضه وتوفير
هل يعلم الشورى ان المراة لاتعطا راض منحه ولا تعطا قرض من الصندوق العقارياعطو المراة جميع حقوقها بالسكن والتوظيف وكامل حقوقها الماليه وبعدين تكلمو عن القياده اما تتركون الحقوق الحقيقيه ووتقفز لقياده السياره
الله اكبر كبيراان شاءالله نسوق الوضع بيمشي احسن من مشاكل السواقين والفلوس ***
ابو منصورأنتم فين يا مجلس ونحن فين!الناس مشغولة بأخطاء الوزراء،والافلاس المزعوم،وضعف الإنتاجية!وأنتم تعموا وتلكوا على موضوع تافه.اقترح حل المجلس وتسربح الأعضاء
هل تريدون حقوق المراة الحقيقية لماذا لاتعطا احقيه بالسكنالشورى جيد بالمطالبه بقياده السياره وترك الامور اللي تهم المراة اين الشورى عن الخريجات من عشرات السنين بدون تعيينات اينهم عن حق المراة بالسكن
من ناحيتي انابسرعة اقروه بس عندي طلب وليس شرط انها تسوق المرأة بعد احلال المواطنين مكان المقيمين بالوظائف بجميع الاعمال الخاصة والحكومية .
المراة تريد قبل قياده السياره وظيفه او نفقه من الدوله شهريه مثل الخليجياتالعاطلات من عشرين سنه والخريجات وين توصيات الشورى ماتكلم عنهن ولا اللي فيها فلوس مايتكلمون فيها وش تستفيد من القياده وهي بدون وظيفه ولا راتب
يالطيفلاعلم ليش عندنا حساسيه قيادة المراة وليس عندنا غيرة او حساسيه ركوبها مع السائق هل تعلمون عدد سيارات المشاوير الخاصه وشركات النقل كلهم ينقلون المرأه
الاهم من قيادة السياره حقوق المراة الماليه اين هياعطوهن رواتب وسكن ثما طالبو لهن بالسياره
تركتم الارامل والمطلقات الاواتي بل رواتب وتجهتم للقياده السيارةاولا شوفو اوضاع الارامل والمطلقات مع الضمان الاجتماعي
مـ،ـاݛــے*** ههاا يالله حسن الخاتمه والاعذار ياسلام مقنعه مره والوقت مناسب بيحوسون البلد لو طاعوهم م وين لها الفقيره قيمه سياره وتامين وصيانه الخ
المراة تريد راتب رب اسره ومربيه مثل الخليجياتاولا اعطو المراة راتب شهري وبعدين طالبو بالسياره الحقوق الماليه اهم من قياده السياره
جنوبيبليون ريال اذا ماراحت على السواقين تبي تروح على المكياج
طمني عليكاللي يقول حرام سياقة المرأه للسياره نقول الدين لم يحرم ذلك والمشايخ يقولون الأصل الإباحة. ولكن هذا قرار سيادي الدولة وحدها هي التي تقرر وتسمح
مجلس الشورى ترك القضايا المصيريه وذهب يبحث عن قياده المراة للسيارهالمراة تحتاج وظيفه قبل قيادة السيارة تحتاج سكن تحتاج نفقه من الدولة مثل الخليجات بالكويت والامارات
عدد التعليقات:302
السليلاتقوا الله .. رايحين وراجعين على موضوع قيادة المرأة .. اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفهاء منا .. وما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل ..
لماذا لاتكون التوصيه عن العاطلات والخريجات لسنوات بدون تعيينلماذا لاتكون التوصيه عن الارمل والمطلقات بدون سكن او العاطلات الخريجات من عشرات السنين
شهبلخليكم على تخلفكم. في العوالم الإنسانية المتحضرة المرأه ساقة الطيارة والقطار والسفن والبواخر والمكوك الفضائي وانتم تحرمون عليها سياقة السياره
أم غلاأتمنى يتم حله ميزانية تصرف بدون فائدة
أم غلامجلس شورى فاشل لا يدرك ما يحيط به مغيب تافه كل مواضيعه تنم عن أفق محدود وعقول أغلبها مريضة
زائر70كماذكرقيادة المراه في الوقت الحالي من اضروريات ولاننكر انه ينشاءعنهامفاسد ولكن في المعادله افضل من السائق اختلاط ومفاسد وخسائر
خاقا باقااتخذنا أصعب القرارات في مصير الأمة. إلا أننا عجزنا أن نتخذ قرار بسياقة النساء للسيارات وهو أشد ضرورة من دراستهن وتخرجهن والتحاقهن الوطن وانفسهن
أم غلافيه أعداء للوطن ينتظرون أوقات الأزمات لتمرير أجندات خارجية دون مراعاة للوقت ولا للقيم الله يرد كيدهم في نحورهم
المرأة ولية نفسها شرعاًكلام لأولي العلم ... ولن يستوعبه من تشبع بفكر تابع
لهفة حنينيبدينا ثاني😂
العمدهالله ياخذ عقلك حنا واين وانتي وين اظاهر الحروب تحيط بنا من كل جانب لذالك اقضبي ارضك وانطقي ببيتك مانقول الا الله يحمي بلدنا من هالعلمنيين
ساري الليلمخالف