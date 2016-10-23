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عضو شورى يطرح توصية تتضمن عدة مبررات ضرورية لـ”قيادة المرأة للسيارة”

23 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص
عضو شورى يطرح توصية تتضمن عدة مبررات ضرورية لـ”قيادة المرأة للسيارة”
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية يناقش مجلس الشورى الإثنين بعد المقبل توصية جديدة تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها. إذ تقدم عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بتوصية إضافية طالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة.

وقال الدكتور السلطان في تصريح نشرته صحيفة الحياة إنه قدم التوصية مع جملة من المسوغات، ذلك أنها تخفف العبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل، وأنه يتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، وخصوصاً ذوات الرواتب المتواضعة، وذلك لارتفاع كلفة السائق مما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن هناك نسبة عالية من ذوي المعاشات الضمانية من المطلقات والعوانس والأرامل واللاتي لا يتحملن كلفة استقدام السائق الأجنبي، وأن قيادة المرأة السيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى دراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني، كما أنه يلاحظ عدم الترابط داخل الأسرة الواحدة للاعتماد الكلي على السائق الأجنبي واعتباره جزءاً مهماً في الأسرة السعودية، وكذلك وجود آثار اجتماعية سلوكية لدى الأبناء والبنات.

وتابع السلطان ضمن مسوغاته: «هناك أكثر من مليون سائق عند الأسر السعودية، إذ يتم إنفاق بليون ريال شهرياً يتم تحويل مجملها إلى الخارج، وكان من الأحسن استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد والتنمية الوطنية لبلادنا».

وأكد أهمية إيجاد البيئة الاجتماعية المميزة لتنمية وتطوير سلوك شباب الوطن المهتم بالذوق والأخلاق في القيادة، والاعتماد على القدرات الذاتية والتخفيف من اليد العاملة الأجنبية، التي بلغت أرقاماً عالية جداً مقارنة بالدول الإقليمية والعالمية، مشدداً على أهمية دور نتائج الدراسات والبحوث الاجتماعية في رسم السياسات الصحيحة لمسار أي مجتمع.



تعليقات ( 80 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 80
    23 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    عمر

    الحين البربرات عشان تقليل العماله هذا سبب وجيه تعتقد ؟ وين عايش شوف دول الخليج و قيادة النساء وما انتهت مشكلةالعماله بل اكثر منا لديهم شوف حيله اخرى
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  2. 79
    23 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    ابو صالح

    صاحب التوصية مسكين . باب شر يحمل وزرها الى يوم القيامه
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  3. 78
    23 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    الحفراوي

    وحده اتصلت على شيخ بالتلفزيون قالت ياشيخ السايق اغتصبني ولا اعرف ماذا افعل ان اخبرت زوجي راح يطلقني فقال لها الشيخ استري على نفسك وسفريه
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  4. 77
    23 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
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  5. 76
    23 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    عمر

    تحس الي يطالب في ذالك انه ماهو في البلد الحين حنا وين وانت وين البلد بحاجة للتكاتف والتوحد من اجل الدفاع عنها وعن الدين وبعدين كان طالبت وضائف لهن اوﻻ
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  6. 75
    23 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    فوشي

    مخالف للنشر
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  7. 74
    23 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص
    عدد التعليقات:7

    Ams.f

    قيادة المرأة للسيارة ضرورة من ضروريات الحياة اليومية . وحق من حقوق المرأة
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  8. 73
    23 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    عبدالله فقير الله

    انا اقترح العائلة المحتاجة الى سائق يسمحون لهم باستقدام سائقة اجنبية لتفادي السلبيات الاجتماعية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 72
    23 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص
    عدد التعليقات:7

    Ams.f

    قيادة المرأة للسيارة ضرورة من ضروريات الحياة اليومية . وحق من حقوق المرأة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 71
    23 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    الحرفي

    اقفلوا هذا الباب ياشورى المشكله تظاعف الف في الالف تجد رب العايله يده على قلبه يراقب عودة بنته اوزوجته اذا كان ابنك طالب نقول من المتوسط الى خ خايف متى يعود فكيف النساء انت في بلد ليس مفتوح كما البلدان ألأخرى بلادنا بلاد كتاب وسنه من ايام وطدت اقدام سيدنا ابراهيم حتى سيد الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم صحيح
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  11. 70
    23 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ناقصين زحمه يامجلس الشورى ؟ كفايه زحمة اﻷجانب والفوظى اللي عاملينها .
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  12. 69
    23 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    عبدالله فقير الله

    والمعروف عالميا ان المرأة أثناء القيادة لو تعرضة لإي موقف ماتتصرف بتفادي الاضرار او محاولة التقليل من الخسائر = تترك الدركسون وتخلي القرعة ترعى ..
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  13. 68
    23 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    الستيني

    كانت المعارضه شديده في بدايه تعليم البنات ، الان بنات بعض المعارضين في الجامعات او معلمات وربما عضوات في مجلس الشوري
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  14. 67
    23 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    اطياف راحلة

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 66
    23 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    اطياف راحلة

    سواقة المرءة شي ضروري ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 65
    23 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    لو نفتك بس من الــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــور كان احنا بخير

    في السابق كانت المطالبات محصورة على استقدام السواقين وظهرت النساء متباهيات فخورات والآن وبعد أن مللن من هذا الروتين واعتاد الــذكــــــور خروجهن ..
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  17. 64
    23 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    مـ،ـاݛــے

    حلوه التبريرات مضحكه جدا اغلبها تلفيق وم اشناب ولو حلت جزء م مشكله ندخل بمليون مشكله اذ انفتح الباب قل علينا السلام خلاص بينهار ك شي وتداعياتها خطيرة
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  18. 63
    23 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    عمر

    يارجال خل عنك هذا الكلام والله العماله بالشوارع وفي بعض الشركات هي سبب الكثره وليس السواقين وبعدين هل حلت جميع المشاكل من توظيف سكن وباقي سواقه النساء
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  19. 62
    23 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    عبدالله فقير الله

    تصور ان العائلة اللي عندهم سواق وهم خمس موظفات إذا سمح لهم القيادة كل وحدة تبي لها سيارة يعني مقابل السائق 5 سيارات لهذه العائلة مصيبة
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  20. 61
    23 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    عمر

    يارجال خل عنك هذا الكلام والله العماله بالشوارع وفي بعض الشركات هي سبب الكثره وليس السواقين وبعدين هل حلت جميع المشاكل من توظيف سكن وباقي سواقه النساء
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  21. 60
    23 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    محب الهيئة

    بليون شهري مره وحده الله أكبر من هذا الصاروخ المدمر.
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  22. 59
    23 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    عبدالله فقير الله

    المشكلة ياجماعة في السعودية زحمة خاصة في المدن الرئيسية الرياض الدمام جدة تصور ان كل موظفة تبي سيارة بتصير ازمة مواقف سيارات حتى امام المنزل
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  23. 58
    23 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    محق

    أما المريضة التي تحتاج المستشفى فالضرورة لها أحكام تركب الليموزين وتتقي الله ربها وادنى تحرش تأخذ رقم لوحته وتبلغ بدون تأخير وبعدها كفوك الرجاجيل فيه
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  24. 57
    23 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    ام غلا

    الركوب مع اجنبي افضل من ان اكون لوحدي؟؟؟
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  25. 56
    23 أكتوبر, 2016 , 9:19 ص

    عبدالله فقير الله

    المشكلة في اعتقادي ليست أن المرأة تسوق يكفي انهم سايقين الرجال هههههههههههههههههه
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  26. 55
    23 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    اولها

    تقليل عدد السائقين الجانب الى النصف (يعني الى مليون) مما يعني ما لا يقل عن ابقاء 15 مليار شهرياً بالبلد
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  27. 54
    23 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    جربي وأدعي لي

    اماني؟41 يوجد شركات ك ****وغيرها توفر لك خادمه وسائق محترم ويمكن ياخذون عليك 35%من راتبك وبكذا وفرت 5% وريحت راسك من هذا السائق الغثيث الذي قلت عنه
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  28. 53
    23 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    محق

    لو عملوا استفتاء نزيه للنساء على قيادة السيارة لوجدوا أن الاكثريات لايؤيدن ذلك ولكن الإعلام ***يكبر حجم الأقلية المخالفة
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  29. 52
    23 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    يالطيف

    طيب انتم لاتطيرون بعجه كل من تصل وقال فيه وحدة تسوق يمكن مجبرةمعها مريض
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  30. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    محق

    مسألة النقل الجماعي للنساء يحد من كثرة الزحام الشديد في الشوارع ويحفظ النساء من المضايقات ويوفر عليهن رواتبهن بدل من تحمل الدين لشراء سيارة وزيت ووقود
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  31. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    جواهر

    سواقي اعطيه 1300 كل شهر وثنتين صاحباتي 1300 كل وحدة يعني 3900 ريال لتوصيلة مدرسه و يتاخر معاليه كل يوم في الرجعه لأنه اساسا يشتغل مبلط...يا ناس فكروا.
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  32. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    انا

    للي يقول سعوديات أصل يصوتون انا ارملة اتشحذ اقابي عشان يودوني التطعيم حق العيال او اي مشوارمحد فاضي وعيالي كلهم أطفال ما دخلو اول ابوى متوفي ايش اسوى
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  33. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    التبريرات غير منطقية وغير مدروسة مليون سائق لا يخمون إلا أقل من خمس عدد السكان والأرملة والمطلقة لا تحتاج سائق خاص ولا تستطيع شراء سيارة .
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  34. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    الحفراوي

    عزيزي الرجل ايهما افضل زوجتك او بنتك تركب مع سائق اجنبي ولا تدري وش يصير بينهم من تحرش او اغراء او اغتصاب او هي تسوق لوحدها
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  35. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    محق

    من أراد الأدلة على عدم جواز الاختلاط فليطلع على فتاوى علمائنا الأفاضل بالأدلة الصحيحة والذي لاتعجبه الأدلة يبحث عن ******
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    ام ايلين

    اذا طلبو السعوديات الاصل السواقه ذيك الساعه طالبو فيها ـ انتهى👋🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    مـ،ـاݛــے / 34 غهر

    كل يوم بالمول او قصدك موضفه اول مره اسمع بسعوديه موضفه في سوبرماركت ومقطوعه من شجرة ماعندك والي يوصلك او يصرف عليك ولا دوامك يوفر نقل روحي مشي قريب
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  38. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أتفق مع تعليقات رقم 22..23..24..25
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    علي

    أنا اقترح يسون لهم برحه وينورونها ويخلونهم يسوقون فيها ورجحونا من هذي السالف احن الرجال ما قدرنا نسوق مع الفوضى ألي في الشوارع حتى تسوق المرآه
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  40. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    اماني

    اسالكم بالله يا المعارضين للسواقه...هل ترضون تعطون 40% من راتبكم لسواق وفوقها يمن عليكم ويتاخر و ينافخ او حتى يتميلح ابو ريحة المعفن؟
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  41. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أعملوا أستفتاء عادل نزيه لجميع النساءالسعوديات الأصل.وغيرهن.وبعدها صوتو وقررو
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  42. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    محق

    الحل هو تأمين باصات خاصة للنساء إلزام كل جهة حكومية أو شركة بتامينها لنقلهن لأن المرأة إذا قادت سيارتها بنفسها ستكون عرضة للتحرش والمضايقات
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  43. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    محق

    التي غير محتاجه لاتعمل والتي محتاجه لاتعمل في مجال مختلط وعليها بالعمل في بيئة نسائية بحتة بعيدة عن أعين الرجال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    محامي مخضرم

    يُسمح للمرأة قيادة سياراتها بعد الشروط التالية : 1. داخل المدينة فقط 2. شروق الشمس وحتى 9 مساء 3. لا تقل عن عمر 30 سنه
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  45. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص

    هذا رأيي ووجهة نظري ولاحد يزعل مني

    أبقولها لكم بصراحه الثنتين اللي بالصورة مارتحت لهن ليش؟مادري ! الله يكفينا شرهم
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  46. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 8:50 ص

    يالطيف

    هل تعلمون لو انشاء الله قادة المراه السيارة كم عامل سيترك البلد وسيكون قد ريحو الرجل بتوصيل الابناء ويصير سي السيد في ارامكو كل سعوديات يسوقن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 8:50 ص

    قهر

    المسافه بين بيتنا في قويزه و هيفاء مول في جدة هي20 دقيقه بالسيارة واعطي الليموزين 50 ريال كل يوم والراتب 3600 حراااام يا ناس.
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  48. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    عالم فاضيه 🤔😴😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    ابو سجى

    مخالف
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  50. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    ابو لي

    اتركوا المراءة تسوق هالسواقة اللي ماسكينها علينا في الداخل وفي الخارج
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  51. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص

    تعبت وزهقت من قيادة السيارات مع هالزحمه والنفسيات

    الشوارع زحمه والرجال اللي من سنين يسوقون ماسلموا من الحوادث والمشاكل
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  52. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    المراة تريد راتب وسكن تبي شي يفيدها قبل القياده السياره

    الشورى اي شي مافيه فلوس ماعندهم مشكله بتوصيات بس لو الموضوع وطايف او ميزات ماليه لخذو وضع الميت
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  53. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    مـ،ـاݛــے

    اقترح تسوق دباب تقدر تطامر وتناقز الرصفان وتناور وتهرب واقتصادي بس مايصلح غير للرشيقات او سياكل رياضه وتوفير
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  54. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    هل يعلم الشورى ان المراة لاتعطا راض منحه ولا تعطا قرض من الصندوق العقاري

    اعطو المراة جميع حقوقها بالسكن والتوظيف وكامل حقوقها الماليه وبعدين تكلمو عن القياده اما تتركون الحقوق الحقيقيه ووتقفز لقياده السياره
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  55. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    الله اكبر كبيرا

    ان شاءالله نسوق الوضع بيمشي احسن من مشاكل السواقين والفلوس ***
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  56. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    ابو منصور

    أنتم فين يا مجلس ونحن فين!الناس مشغولة بأخطاء الوزراء،والافلاس المزعوم،وضعف الإنتاجية!وأنتم تعموا وتلكوا على موضوع تافه.اقترح حل المجلس وتسربح الأعضاء
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  57. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    هل تريدون حقوق المراة الحقيقية لماذا لاتعطا احقيه بالسكن

    الشورى جيد بالمطالبه بقياده السياره وترك الامور اللي تهم المراة اين الشورى عن الخريجات من عشرات السنين بدون تعيينات اينهم عن حق المراة بالسكن
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  58. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    من ناحيتي انا

    بسرعة اقروه بس عندي طلب وليس شرط انها تسوق المرأة بعد احلال المواطنين مكان المقيمين بالوظائف بجميع الاعمال الخاصة والحكومية .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    المراة تريد قبل قياده السياره وظيفه او نفقه من الدوله شهريه مثل الخليجيات

    العاطلات من عشرين سنه والخريجات وين توصيات الشورى ماتكلم عنهن ولا اللي فيها فلوس مايتكلمون فيها وش تستفيد من القياده وهي بدون وظيفه ولا راتب
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  60. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    يالطيف

    لاعلم ليش عندنا حساسيه قيادة المراة وليس عندنا غيرة او حساسيه ركوبها مع السائق هل تعلمون عدد سيارات المشاوير الخاصه وشركات النقل كلهم ينقلون المرأه
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  61. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    الاهم من قيادة السياره حقوق المراة الماليه اين هي

    اعطوهن رواتب وسكن ثما طالبو لهن بالسياره
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  62. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    تركتم الارامل والمطلقات الاواتي بل رواتب وتجهتم للقياده السيارة

    اولا شوفو اوضاع الارامل والمطلقات مع الضمان الاجتماعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  63. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    مـ،ـاݛــے

    *** ههاا يالله حسن الخاتمه والاعذار ياسلام مقنعه مره والوقت مناسب بيحوسون البلد لو طاعوهم م وين لها الفقيره قيمه سياره وتامين وصيانه الخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  64. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    المراة تريد راتب رب اسره ومربيه مثل الخليجيات

    اولا اعطو المراة راتب شهري وبعدين طالبو بالسياره الحقوق الماليه اهم من قياده السياره
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  65. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    جنوبي

    بليون ريال اذا ماراحت على السواقين تبي تروح على المكياج
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  66. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    طمني عليك

    اللي يقول حرام سياقة المرأه للسياره نقول الدين لم يحرم ذلك والمشايخ يقولون الأصل الإباحة. ولكن هذا قرار سيادي الدولة وحدها هي التي تقرر وتسمح
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  67. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    مجلس الشورى ترك القضايا المصيريه وذهب يبحث عن قياده المراة للسياره

    المراة تحتاج وظيفه قبل قيادة السيارة تحتاج سكن تحتاج نفقه من الدولة مثل الخليجات بالكويت والامارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  68. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص
    عدد التعليقات:302

    السليل

    اتقوا الله .. رايحين وراجعين على موضوع قيادة المرأة .. اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفهاء منا .. وما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  69. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    كلها مالهم لزوم ... لا السواق الأجنبي . ولا قيادة المرأة للسياره . والأجانب أصلاً 80% منهم مالهم لزوم في بلدنا وهذا هو المهم فهم سبب نكبات البلد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  70. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    لماذا لاتكون التوصيه عن العاطلات والخريجات لسنوات بدون تعيين

    لماذا لاتكون التوصيه عن الارمل والمطلقات بدون سكن او العاطلات الخريجات من عشرات السنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  71. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    شهبل

    خليكم على تخلفكم. في العوالم الإنسانية المتحضرة المرأه ساقة الطيارة والقطار والسفن والبواخر والمكوك الفضائي وانتم تحرمون عليها سياقة السياره
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  72. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    أم غلا

    أتمنى يتم حله ميزانية تصرف بدون فائدة
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  73. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    أم غلا

    مجلس شورى فاشل لا يدرك ما يحيط به مغيب تافه كل مواضيعه تنم عن أفق محدود وعقول أغلبها مريضة
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  74. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    زائر70

    كماذكرقيادة المراه في الوقت الحالي من اضروريات ولاننكر انه ينشاءعنهامفاسد ولكن في المعادله افضل من السائق اختلاط ومفاسد وخسائر
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  75. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    خاقا باقا

    اتخذنا أصعب القرارات في مصير الأمة. إلا أننا عجزنا أن نتخذ قرار بسياقة النساء للسيارات وهو أشد ضرورة من دراستهن وتخرجهن والتحاقهن الوطن وانفسهن
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  76. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص

    أم غلا

    فيه أعداء للوطن ينتظرون أوقات الأزمات لتمرير أجندات خارجية دون مراعاة للوقت ولا للقيم الله يرد كيدهم في نحورهم
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  77. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    كلام لأولي العلم ... ولن يستوعبه من تشبع بفكر تابع
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  78. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    لهفة حنيني

    بدينا ثاني😂
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  79. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    العمده

    الله ياخذ عقلك حنا واين وانتي وين اظاهر الحروب تحيط بنا من كل جانب لذالك اقضبي ارضك وانطقي ببيتك مانقول الا الله يحمي بلدنا من هالعلمنيين
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  80. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    ساري الليل

    مخالف
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