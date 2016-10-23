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العمري: السوق العقاري خسر 136 مليار في 10 أشهر وانخفاض أسعار الأراضي 50 % والفلل 17 %

23 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص
العمري: السوق العقاري خسر 136 مليار في 10 أشهر وانخفاض أسعار الأراضي 50 % والفلل 17 %
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صحيفة المرصد : صحيفة المرصد :قال المحلل العقاري عبدالحميد العمري ان الضغوط تضاعفت على السوق العقارية المحلية، متجاوزة مجرد انخفاض السيولة التي ظلت تعانيها طوال أكثر من عامين مضيا؛ فقدت خلالهما نحو 136 مليار ريال من إجمالي سيولتها خلال أقل من 10 أشهر مضت حتى تاريخه، لتمتد في المرحلة الراهنة إلى الضغط بدرجة أكبر على الأسعار السوقية للأصول العقارية، التي سجلت مستوياتها السعرية حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأعلى مستوياتها السعرية خلال الفترة 2013-2016، نسب انخفاض ملموسة، علما أن نسب الانخفاض تلك لا تقارن مطلقا بنسب الارتفاع الكبيرة جدا التي تحققت لها العقد الزمني الماضي 2006 – 2015، حيث سجل متوسط سعر قطع الأراضي السكنية لعام 2016 مقارنة بأعلى سعر خلال الفترة، انخفاضا وصلت نسبته إلى 49.9 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 324 ريالا للمتر المربع، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 647.2 ريال للمتر المربع.

وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي العمري وذلك في تقرير له نشرته صحيفة الاقتصادية أن متوسط انخفاض سعر الفلل السكنية خلال 2016 وصل إلى نسبة 17.0 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 1.2 مليون ريال للفيلا الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2014 عند متوسط سعر 1.5 مليون ريال للفيلا الواحدة.

كما أكد العمري إلى انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية خلال 2016 بنسبة 26.6 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 774.7 ألف ريال للعمارة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة. أخيرا؛ انخفض متوسط سعر الشقق السكنية خلال 2016 بنسبة 8.4 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 535.1 ألف ريال للشقة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 584.5 ألف ريال للشقة الواحدة.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    ابونواف

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  2. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    محمدالشهري

    اخي عبدالحميد بارك فيك كنت تتوقع انت شيء هذا من زمان وفعلا حصل تصدق فية أراضي على الشارع نازل سعرها ثلث القيمة اللي كانت علية في السابق
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  3. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    قلم جاف

    نحن لا نتمنى لاسواقنا الخسارة في اي مجال سواء في العقار أو السوق المالية وإنما نريد تنظيم يحد من إلار تفاع الغير مبرر وأعتقد أن هذا سيحدث مع فرض الر
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  4. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    ابو عبدالعزيز

    مخالف للنشر
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  5. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    يا اخي العمري ،التنظير سهل على المنظر صعب على المواطن ،ياخي روح لظهرت لبن أو نمار في الرياض ياحبيبي الاراضي الفاضية ماتقل عن 170 الف ريال خارج العمران
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  6. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    محب الهيئة

    والله ما صدقت بليله بالماضي. كلما أخل ببيعه طلعت كأنك تراقبني حسابك الله.
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  7. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    اين حقي

    خلوه ***ويزيد عمر ***اكثر من سنه
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  8. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    Saad

    اكثر ملاك العقار مش يبيع الا في السعر الي يرضى عنه بعكس الاسهم وتدخل الدولة مطلوب في بيع اراضي بدل المطور العقاري وعندها يمكن تنزل اسعار العقار
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  9. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    القناص2

    نتمنى اتخاذ قرار مؤلم لمن احتكر ملايين الامتار اخذت منح على حساب مواطنين فقراء عاجزين عن بناء سكن يحفظ له كرامتهم وحقوق المواطنه والانتماء الى الوطن
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  10. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص

    القناص2

    مصداقية كلام العمري بتطبيق وبدء دفع الزكاه او الضريبه على المخططات المليونيه هل يدفع اصحابها اذا دفعو لابد يحاولون التخلص منها وسف تنزل الى 50% جبرا
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  11. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    القادم احلى الفله ب300 الف والشقه ب١٠٠

    للحين السوق العقاري مو مصدق الصدمه توكم النزول مستمر حتى عام2018 تستقر الاسعار عند انخفاض89%
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  12. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    الحرفي

    الركود حاصل وكل واحد متمسك بماعنده واظن ذلك مثل يوم يولول الاسود ( 2006) عندما انهارة الاسهم وطلع لنا من المهرجين امسكو الاسهم ولوكان بعنا ذاك اليوم كان نصف حقنا ولكن فقدت كلها واهل العقار يمكن بعدين يدورون لمن يشتري وتبقى سلعه منتهيت الصلاحيه والله الهادي والسلام000
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  13. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    انشر التعليق

    الا الشرقية مستحيل تنزل والمكاتب مستولي عليها الاجانب
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  14. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 8:46 ص
    عدد التعليقات:7520

    الحرمان

    الناس متمسكه بسيولته بس تنتهي الاحداث وترجع علي ماكانت عليه
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  15. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص
    عدد التعليقات:1158

    نبرااس

    العقار سنهار حتما لانها دوره اقتصاديه والسوق عرض طلب اضافة الى اوضاع الاقتصاد السعودي الحالي,المهم من اراد الشراء فلينتظر لان الانتظار يضغط السوق اكثر
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  16. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    خاقا باقا

    العمري يصرخ في وادي لا صدأ له
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  17. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    صامل

    يوووووووووه وش عنده ذا هذا عايش ويفكر في العالم الافتراضي
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  18. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص

    يالطيف

    يالعمري محد شاري لاتقول انخفض ٥٠بالمائه انت وكامك تقول هبو وشترو لا صبرا فان الوقت كفيل بنهيارالعقار ومرفعه غير الوافدة التي شرت ورفصت البيع لين ارتفع
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  19. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 8:38 ص

    العمده

    والا يقول مانزلت كل يوم فالمخططات يفرفر وش عرفك بالعقار وموازينه يمكن تفرفر تدور ملحق تستاجره ههههههه
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  20. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    نجاخان

    شاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ياليتنا من حجنا سالمينا يارجال غلقت الاحبار والاوراق في شيء لا احد ينظر اليه 75 -50% حكي فاضي
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  21. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    العمده

    الله يسمع منك وهذا بوقفة المواطن في وجه العقاريين وعدم الشراء والعرض اكثر من الطلب لذالك عقبال ما نشوفهم يترجاك تشتري من عنده يااااااااااااااارب
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  22. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    العامري ١١١١

    50% مره وحده ... ياخي انت حالم ... كل يوم وانا داج بين المخططات والمواقع في النت .. الاراضي مانزلت اكثر من ٥٪‏ ... لو نزلت ٥٠٪‏ كان شريت فورا
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