أمين بلدية المدينة يكشف السبب وراء وضع تطبيق نظام البصمات الخمس على الموظفين

صحيفة المرصد :برر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عبدالهادي العمري أن تطبيق نظام البصمات الخمس جاء بناء على دراسة أجريت بعد توليه المنصب وأرجعت تدني الإنتاجية لعدم تواجد الموظفين وتسربهم بعد تسجيل بصمة الحضور، وأيضا كشفت وجود معاملات لمواطنين منذ شهور وسنوات لم تنته.

ووفقا لصحيفة “الوطن” قال العمري إن إنتاجية العمل في الأمانة زادت في اليوم الأول لتطبيق البصمات الخمس %25، وزادت في اليوم الثالث إلى 30 % وفي الرابع زادت 35 %، مضيفا أن تلك الزيادة دليل على أن القرار لمصلحة الجميع، واعدا بأن ترتفع نسبة الإنجاز والإنتاجية بعد شهر إلى 80 %، وربما تصل إلى نحو 90 %.

وأشار إلى أن الموظفين المعترضين على القرار لا يتجاوز عددهم المائة، حيث قل عددهم خلال اليومين التاليين لتطبيق القرار الثلاثاء الماضي وسيتناقص اليوم، موضحا أن عملية تسجيل البصمة خلال ساعة ونصف بعد الحضور وبعدها بمنتصف الدوام ومثلها قبل انتهاء الدوام إشارة لتواجد الموظف وضمان عدم تسربه، وبالتالي سيكون مضطرا إلى المكوث بالمكتب والإنتاج ومقابلة المراجع وإنهاء معاملته.