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أمين بلدية المدينة يكشف السبب وراء وضع تطبيق نظام البصمات الخمس على الموظفين

23 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص
أمين بلدية المدينة يكشف السبب وراء وضع تطبيق نظام البصمات الخمس على الموظفين
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صحيفة المرصد :برر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عبدالهادي العمري أن تطبيق نظام البصمات الخمس جاء  بناء على دراسة أجريت بعد توليه المنصب وأرجعت تدني الإنتاجية لعدم تواجد الموظفين وتسربهم بعد تسجيل بصمة الحضور، وأيضا كشفت وجود معاملات لمواطنين منذ شهور وسنوات لم تنته.
ووفقا لصحيفة “الوطن” قال العمري إن إنتاجية العمل في الأمانة زادت في اليوم الأول لتطبيق البصمات الخمس %25، وزادت في اليوم الثالث إلى 30 % وفي الرابع زادت 35 %، مضيفا أن تلك الزيادة دليل على أن القرار لمصلحة الجميع، واعدا بأن ترتفع نسبة الإنجاز والإنتاجية بعد شهر إلى 80 %، وربما تصل إلى نحو 90 %.
وأشار إلى أن الموظفين المعترضين على القرار لا يتجاوز عددهم المائة، حيث قل عددهم خلال اليومين التاليين لتطبيق القرار الثلاثاء الماضي وسيتناقص اليوم، موضحا أن عملية تسجيل البصمة خلال ساعة ونصف بعد الحضور وبعدها بمنتصف الدوام ومثلها قبل انتهاء الدوام إشارة لتواجد الموظف وضمان عدم تسربه، وبالتالي سيكون مضطرا إلى المكوث بالمكتب والإنتاج ومقابلة المراجع وإنهاء معاملته.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    الدين النصيحه وحديث اخرمن اخذاجره حاسبه الله عليها بالعمل معاملات متاخره يالله انجزوها هداكم الله يفترض وجودقسم لقياس الإنتاج والوظفيه ليست ملك شخصى
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  2. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    الحرفي

    فيه وسايل اخرى اطلب من الوارد عن المعاملات المسلمه للموظف وسأله راس السبوع اوطلب بيان يوضح الانتاجيه وايش بقي من المعاملات عنده وعن اسباسبها ولماذاء وكيف صحيح البصمه كويسه اول الدوام واخره
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  3. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    قلم جاف

    قرار إداري سليم إذا كان لمصلحة العمل وعدم تسرب الموظفين
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  4. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 9:50 ص

    حسام

    هذا المدير الممتاز العمري الرجل المناسب في المكان المناسب
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  5. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 9:50 ص

    مرصداوي قديم

    ما أكثر ****من المعلقين !! على طول صدقو والله أنتم مخفات هههههه وأي كلمة تطيرون في العجة ! ا****
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  6. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    يااهل المدينه من موظفي أمانة المدينه انتم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول عن الامانه وانتم اهل للاءمانه خلصوالمعاملات شكرا ياعمري
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  7. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    يالطيف

    كفو والله دايم الي يصاريخ مخطي الان تحصل ااموظف ونت مرتاح ولا تقول يمكن اجدة ويمكن لا ليت اغلب الدوائر درس اسلوبك الرائع في انتاجية الموظفين
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  8. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    اذن المسؤل العمري معه حق والله يعني هناك تأخير وفلتان بارك الله فيك صاحب الصلاحيه هو ادري لا لا لا اذا كان كذلك يجب يحللو رواتبهم مخافة الله اولاشكرا
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  9. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    اذن المسؤل العمري معه حق والله يعني هناك تأخير وفلتان بارك الله فيك صاحب الصلاحيه هو ادري لا لا لا اذا كان كذلك يجب يحللو رواتبهم مخافة الله اولاشكرا
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  10. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    مواطن

    التبصيم لن يحل مشكلة عدم الانتاجية لو تبصمه عشر مرات الحل يتطلب تطوير شامل واهتمام ومتابعة وتحفيز واهم شي التحفيز لان التهديد والوعيد ينقص الانتاجية
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  11. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    مفتي زمانه

    تطبيق البصمة بهذا الشكل دليل على فشل اداري ذريع وعدم قدرة المسئولين في الامانة على ضبط العمل
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  12. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    القناص2

    2030 الرؤيا الاقتصاديه ليتهم يمرون على البلديات ولامر بتجديد لوحات المحلات وخاصه التى للوافدين سوف يتحسن الدخل فعلا رافد اقتصادي مهدر ومستغل
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  13. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العي العظيم
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  14. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    الريم

    افاااا يالموظفين معقوله ماشي ثقه 😂😂😂😂😂😂
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  15. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    Zzzz

    والله انك شيخ. ولد شيخ. ويشهدون لك أهل تبوك والله اني من الجنوب وسمعت بشهادتك من تبوك. واصل الله يوفقك
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  16. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    محب الهيئة

    حيلة الضعيف. لماذا لا تكون قريب من الموظف وتقوم بزيارات ع مكاتبهم ومن لم تجده تضع ع طاولته مذكرة تحمده بسلامه ع التأخير. هنا سوف يتغير الوضع تماماً
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  17. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    اين حقي

    انا من ناحيتي بوقع دخول وخروج وغيرها ماراح ابصم واذا نقص شي من راتبي راح اشتكيك ع هيئه حقوق الانسان وديوان المظالم وبرقيه للملك
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  18. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    القناص2

    فعلا تحسبن اداء المطاعم والنظافه وعدم التعدي على الشوارع العامه والحدئق ارجو ان تبلغ المواطنين امانة جدة عن عدد الحدائق والشوارع والاسواق المنهوبه
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  19. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    شمالي

    شهادة لله المهندس العمري استلم بلديه رفحا قبل سنوات وطور المحافظه واعطى انظباطيه للعمل واصبح المراجع تنجز اعماله بشكل سريع ما تبونه رجعوه رفحا
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  20. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    اطياف راحلة

    اجهزة البصمة مؤمنة لكل قسم حتى وان كان صغير . لا يستغرق تبصيم الموظف اكثر من دقيقتين . احسنت يالعمري ..
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  21. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    عمر

    الله يكثر من امثالك وينفع بك المسلمين
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  22. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    العابد لله

    والله هو صادق واذا التزم الموظفين سيلغى هذا القرار وممكن اذا زادت انتاجية الموظف يتم ترقيته او مكافئته
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  23. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    أبو عبد الله الغامدي

    كما أن خروج الموظف خمس مرات لجهاز البصمة سيؤدي في النهاية إلى تعطيل العمل ، فالموظف في الغالب لن يعود إلا مكتبه مباشرةً .
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  24. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    مواطن

    هناك مؤشرات على نجاح عملكم ، رضا المراجع بنسبة كبيره ،انعدام التجاوزات المتمثله في السطو على الأراضي والحدائق والشوارع وكذلك التشبيك ...
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  25. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    أقول بس

    ماعندك ***. ممكن ان يبصموا عشر مرات ولن تعدل الإنتاجية وربما تسوء. هناك طرق لقياس الإنتاجية وليست بالحضور.
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  26. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    الصريح جدا

    صراحه موظفي البلديات والامانات بالموت تلقاهم واذا لقيتهم كانك مقابل وزير ونفسه على راس خشمه والمعامله بدال ماتخلص بيوم يخلصها لك باسبوع
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  27. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص
    عدد التعليقات:7520

    الحرمان

    مخالف للنشر
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  28. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    كحيلانو

    مخالف للنشر
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  29. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    عندليب

    قرار صائب من شخص قيادي ، أتمنى تطبق بجميع الدوائر الحكومية الأخرى ، بصراحه تحصل 5 موظفين في مكتب ولا واحد يخدمك ؟! ليش طيب 5 وش دورهم ؟ قهوة وسواليف ؟
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  30. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    ابو المعتصم

    والله مااضيع من بلدية صبيا آه لو فيه تقييم لكانت أسوأ بلديه تسيب وضياع بس من أمن العقوبة اساء الأدب
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  31. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    محمد

    ايام معالي الامين عبد العزيز الحصين اللة يحفظة والقاضي و الدكتور خالد والاامانة تحصل علا جوايز عالمية وانت م محمد مااذا انجزت خلال 30 سنة الجوف وتبوك
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  32. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 9:09 ص

    متمكن

    بالتوفيق والى الامام عملك هذا في مصلحه المواطن
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  33. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    ن.ر

    شكرا لك رجل مخلص و مهتم بعمله كم امانه تتاخر فيها المعملات لسنين بعدين اذا زرتهم قالو ضاعت قدم من جديد !!! اتمنى تطبيق النظام في كل مدن السعوديه
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  34. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    شكرا شكرا

    بصراحه نشكر هذا المدير ولا بد من الصرامه مع الموظفين الحكوميين لانهم بصراحه مهملين في اعمالهم جدا ولا يراعون حقوق المراجعين
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  35. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    مخالف للنشر
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  36. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    محمد

    مع احترامي موظفين الاامانة هم الذين يخدمون زوار مسجد الرسول صلي اللة علية وسلم وحجاج بت اللة واخذاعلي جوايز عديدة وشهادات من المشايخ
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  37. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 9:05 ص

    لماذا نثير القلاقل حينما نريد ضبط النظام

    هناك فئة متسيبة لن يروق لها الحزم والضبط في تطبيق النظام لكن من هو ملتزم لن تؤثر عليه أي قرارات. يجب أن نؤيد أمين المدينة لأن هدفه تحسين الاداء للأفضل
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  38. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    التبرير غير منطقي المفروض محاسبة الموظف المقصر في عمله إذا يوجد إدارة ناجحة .
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  39. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    معلم متقاعد

    ممكن يكتفى ب 3 بصمات . خمس مرات كثيرة جدا وقد تتعارض مع العمل الميداني ولا أعلم هل وضع الميدانيون في الاعتبار أم لا .
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  40. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    ؟

    جمييييييييييل
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  41. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    ابوخالد الدمام

    ممتاز تبرير منطقي وبالتوفيق
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