صحيفة المرصد :برر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عبدالهادي العمري أن تطبيق نظام البصمات الخمس جاء بناء على دراسة أجريت بعد توليه المنصب وأرجعت تدني الإنتاجية لعدم تواجد الموظفين وتسربهم بعد تسجيل بصمة الحضور، وأيضا كشفت وجود معاملات لمواطنين منذ شهور وسنوات لم تنته.
ووفقا لصحيفة “الوطن” قال العمري إن إنتاجية العمل في الأمانة زادت في اليوم الأول لتطبيق البصمات الخمس %25، وزادت في اليوم الثالث إلى 30 % وفي الرابع زادت 35 %، مضيفا أن تلك الزيادة دليل على أن القرار لمصلحة الجميع، واعدا بأن ترتفع نسبة الإنجاز والإنتاجية بعد شهر إلى 80 %، وربما تصل إلى نحو 90 %.
وأشار إلى أن الموظفين المعترضين على القرار لا يتجاوز عددهم المائة، حيث قل عددهم خلال اليومين التاليين لتطبيق القرار الثلاثاء الماضي وسيتناقص اليوم، موضحا أن عملية تسجيل البصمة خلال ساعة ونصف بعد الحضور وبعدها بمنتصف الدوام ومثلها قبل انتهاء الدوام إشارة لتواجد الموظف وضمان عدم تسربه، وبالتالي سيكون مضطرا إلى المكوث بالمكتب والإنتاج ومقابلة المراجع وإنهاء معاملته.
أمين بلدية المدينة يكشف السبب وراء وضع تطبيق نظام البصمات الخمس على الموظفين
صحيفة المرصد :برر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عبدالهادي العمري أن تطبيق نظام البصمات الخمس جاء بناء على دراسة أجريت بعد توليه المنصب وأرجعت تدني الإنتاجية لعدم تواجد الموظفين وتسربهم بعد تسجيل بصمة الحضور، وأيضا كشفت وجود معاملات لمواطنين منذ شهور وسنوات لم تنته.
تعليقات ( 41 )
الحرفيفيه وسايل اخرى اطلب من الوارد عن المعاملات المسلمه للموظف وسأله راس السبوع اوطلب بيان يوضح الانتاجيه وايش بقي من المعاملات عنده وعن اسباسبها ولماذاء وكيف صحيح البصمه كويسه اول الدوام واخره
قلم جافقرار إداري سليم إذا كان لمصلحة العمل وعدم تسرب الموظفين
حسامهذا المدير الممتاز العمري الرجل المناسب في المكان المناسب
مرصداوي قديمما أكثر ****من المعلقين !! على طول صدقو والله أنتم مخفات هههههه وأي كلمة تطيرون في العجة ! ا****
يالطيفكفو والله دايم الي يصاريخ مخطي الان تحصل ااموظف ونت مرتاح ولا تقول يمكن اجدة ويمكن لا ليت اغلب الدوائر درس اسلوبك الرائع في انتاجية الموظفين
مواطنالتبصيم لن يحل مشكلة عدم الانتاجية لو تبصمه عشر مرات الحل يتطلب تطوير شامل واهتمام ومتابعة وتحفيز واهم شي التحفيز لان التهديد والوعيد ينقص الانتاجية
مفتي زمانهتطبيق البصمة بهذا الشكل دليل على فشل اداري ذريع وعدم قدرة المسئولين في الامانة على ضبط العمل
القناص22030 الرؤيا الاقتصاديه ليتهم يمرون على البلديات ولامر بتجديد لوحات المحلات وخاصه التى للوافدين سوف يتحسن الدخل فعلا رافد اقتصادي مهدر ومستغل
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العي العظيم
الريمافاااا يالموظفين معقوله ماشي ثقه 😂😂😂😂😂😂
Zzzzوالله انك شيخ. ولد شيخ. ويشهدون لك أهل تبوك والله اني من الجنوب وسمعت بشهادتك من تبوك. واصل الله يوفقك
محب الهيئةحيلة الضعيف. لماذا لا تكون قريب من الموظف وتقوم بزيارات ع مكاتبهم ومن لم تجده تضع ع طاولته مذكرة تحمده بسلامه ع التأخير. هنا سوف يتغير الوضع تماماً
اين حقيانا من ناحيتي بوقع دخول وخروج وغيرها ماراح ابصم واذا نقص شي من راتبي راح اشتكيك ع هيئه حقوق الانسان وديوان المظالم وبرقيه للملك
القناص2فعلا تحسبن اداء المطاعم والنظافه وعدم التعدي على الشوارع العامه والحدئق ارجو ان تبلغ المواطنين امانة جدة عن عدد الحدائق والشوارع والاسواق المنهوبه
شماليشهادة لله المهندس العمري استلم بلديه رفحا قبل سنوات وطور المحافظه واعطى انظباطيه للعمل واصبح المراجع تنجز اعماله بشكل سريع ما تبونه رجعوه رفحا
اطياف راحلةاجهزة البصمة مؤمنة لكل قسم حتى وان كان صغير . لا يستغرق تبصيم الموظف اكثر من دقيقتين . احسنت يالعمري ..
عمرالله يكثر من امثالك وينفع بك المسلمين
العابد للهوالله هو صادق واذا التزم الموظفين سيلغى هذا القرار وممكن اذا زادت انتاجية الموظف يتم ترقيته او مكافئته
أبو عبد الله الغامديكما أن خروج الموظف خمس مرات لجهاز البصمة سيؤدي في النهاية إلى تعطيل العمل ، فالموظف في الغالب لن يعود إلا مكتبه مباشرةً .
مواطنهناك مؤشرات على نجاح عملكم ، رضا المراجع بنسبة كبيره ،انعدام التجاوزات المتمثله في السطو على الأراضي والحدائق والشوارع وكذلك التشبيك ...
أقول بسماعندك ***. ممكن ان يبصموا عشر مرات ولن تعدل الإنتاجية وربما تسوء. هناك طرق لقياس الإنتاجية وليست بالحضور.
الصريح جداصراحه موظفي البلديات والامانات بالموت تلقاهم واذا لقيتهم كانك مقابل وزير ونفسه على راس خشمه والمعامله بدال ماتخلص بيوم يخلصها لك باسبوع
عدد التعليقات:7520
الحرمانمخالف للنشر
كحيلانومخالف للنشر
عندليبقرار صائب من شخص قيادي ، أتمنى تطبق بجميع الدوائر الحكومية الأخرى ، بصراحه تحصل 5 موظفين في مكتب ولا واحد يخدمك ؟! ليش طيب 5 وش دورهم ؟ قهوة وسواليف ؟
ابو المعتصموالله مااضيع من بلدية صبيا آه لو فيه تقييم لكانت أسوأ بلديه تسيب وضياع بس من أمن العقوبة اساء الأدب
محمدايام معالي الامين عبد العزيز الحصين اللة يحفظة والقاضي و الدكتور خالد والاامانة تحصل علا جوايز عالمية وانت م محمد مااذا انجزت خلال 30 سنة الجوف وتبوك
متمكنبالتوفيق والى الامام عملك هذا في مصلحه المواطن
ن.رشكرا لك رجل مخلص و مهتم بعمله كم امانه تتاخر فيها المعملات لسنين بعدين اذا زرتهم قالو ضاعت قدم من جديد !!! اتمنى تطبيق النظام في كل مدن السعوديه
شكرا شكرابصراحه نشكر هذا المدير ولا بد من الصرامه مع الموظفين الحكوميين لانهم بصراحه مهملين في اعمالهم جدا ولا يراعون حقوق المراجعين
محمدمع احترامي موظفين الاامانة هم الذين يخدمون زوار مسجد الرسول صلي اللة علية وسلم وحجاج بت اللة واخذاعلي جوايز عديدة وشهادات من المشايخ
لماذا نثير القلاقل حينما نريد ضبط النظامهناك فئة متسيبة لن يروق لها الحزم والضبط في تطبيق النظام لكن من هو ملتزم لن تؤثر عليه أي قرارات. يجب أن نؤيد أمين المدينة لأن هدفه تحسين الاداء للأفضل
معلم متقاعدممكن يكتفى ب 3 بصمات . خمس مرات كثيرة جدا وقد تتعارض مع العمل الميداني ولا أعلم هل وضع الميدانيون في الاعتبار أم لا .
؟جمييييييييييل
ابوخالد الدمامممتاز تبرير منطقي وبالتوفيق