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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

23 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

4

 

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-كاريكاتير

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:6014

    سـارونھَہّ

    " لا تبرر فالناس لا تسمع إلا ما تُريد أن تسمعه ".✋
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  2. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:6014

    سـارونھَہّ

    اسعد الله صباحكم ومسائكم بكل خير وفرح وسعاده وكل شي تتمنوه...
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  3. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:5503

    المنتصر بالله

    ليش عندي ضب يحبه قلبك من ضبان حلبان ههههههه
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  4. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:6014

    سـارونھَہّ

    ﺎلحاجہ ﺎللي دونها منة ﺎلناس/ لو هي دوا عينيُ تنازلت عنها...
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  5. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    القناص2

    المنتصر بالله ت 9 مااحب الضبان هههه
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  6. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    المنتصر بالله

    القناص 2 ماحولك ضبان تقنصهم
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  7. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد صباح 🌷🌻🌹⚘💞🌼🌻💞💮🌸💐💞لمن هم في 💗
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  8. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    منال

    الحرمان شكل القصه صايره معك عادي كوني قويه وحاولي تضبطين خشتك بلكي يهداه الله ويلتفت لك // ماأسامحك دنيا وآخره على اتهامك لي كانت مجرد نكته للتسليه
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  9. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    القناص2

    أيام راحت كم قطفت الزهر مجناه من كل عود// يوم الشباب اخضرا// يابو جبينا كما نور القمر ولورد فوق الخدود/ فوق الخدود ازهرا//
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  10. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    هو إنسان يتلاعب بمشاعرنا ويستغل جمال الروح التي نملكها بسـوء نفسه
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  11. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    قمة الإنحطاط الآخلاقي لمن يقوم بهذا التصرف >> وقد نجد إنساناً يستحق منا كل الحب والإحترام والآخلاص (ظاهراً) إنما (جوهراً) هو
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  12. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    القناص2

    سريت اخيله وعينى ساهره يوم الخلايق رقود// والفكر ماغيرا// واوجد روحي على اياما قضت ياليتها لى تعود// لوكان بالمشترا//
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  13. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    القدرة على الاستهزاء بمشاعر الآخرين وآستغلال طيبة قلوبهم والتعمد في آذيتهم>> هذا الطبع السيئ قد ينظر إليه صاحبه على آنه موهبه ولكنه في الحقيقه>>
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  14. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 الآن صار للمدرب الوطني أهمية لديكم .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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