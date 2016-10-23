شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 14 )
عدد التعليقات:6014
سـارونھَہّ" لا تبرر فالناس لا تسمع إلا ما تُريد أن تسمعه ".✋
عدد التعليقات:6014
سـارونھَہّاسعد الله صباحكم ومسائكم بكل خير وفرح وسعاده وكل شي تتمنوه...
عدد التعليقات:5503
المنتصر باللهليش عندي ضب يحبه قلبك من ضبان حلبان ههههههه
عدد التعليقات:6014
سـارونھَہّﺎلحاجہ ﺎللي دونها منة ﺎلناس/ لو هي دوا عينيُ تنازلت عنها...
القناص2المنتصر بالله ت 9 مااحب الضبان هههه
المنتصر باللهالقناص 2 ماحولك ضبان تقنصهم
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد صباح 🌷🌻🌹⚘💞🌼🌻💞💮🌸💐💞لمن هم في 💗
منالالحرمان شكل القصه صايره معك عادي كوني قويه وحاولي تضبطين خشتك بلكي يهداه الله ويلتفت لك // ماأسامحك دنيا وآخره على اتهامك لي كانت مجرد نكته للتسليه
القناص2أيام راحت كم قطفت الزهر مجناه من كل عود// يوم الشباب اخضرا// يابو جبينا كما نور القمر ولورد فوق الخدود/ فوق الخدود ازهرا//
القناص2سريت اخيله وعينى ساهره يوم الخلايق رقود// والفكر ماغيرا// واوجد روحي على اياما قضت ياليتها لى تعود// لوكان بالمشترا//
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 الآن صار للمدرب الوطني أهمية لديكم .. احترم عقولنا يا طاقية 👊