“روس المجوس ندوسها” بختام تدريب قوات خاصة سعودية بالصين-فيديو

صحيفة المرصد:أعاد الداعية الإسلامي، عائض القرني، نشر مقطع فيديو يظهر اختتام مناورات القوات الخاصة السعودية في الصين على الشيلة التي كتبها الداعية بعنوان “لبيك يا سلمان،” والتي يهاجم فيها إيران وخامنئي.
ويتحدث القرني في شيلته عن الجيش السعودي، حيث يقول في كلمات الشيلة: “يا ابن سعود اضرب بنا مل الحسام من الغماد.. روس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها.. عمايم سودا وما تحت السواد إلا سواد.. الله يسود وجه خامنئي كبير أنذالها.”
CNN
تعليقات ( 15 )
انسانحنا رجالك في الصعايب وفي وقت الشداد == وحنا لنا العزه اذ الله قالها
يمني عاشق الدماممخالف للنشر
صفخــهفعلا قصيده مزلزله صح لسانك ياعايض القرني ....
مسماروالله الذي لا اله الا هو لولا انظمة الدول والمنظمات وشروطهم العقيمه للحروب من قواعد اشنباك وغيره لنتسيد العالم فلدينا رجال بل اسود لاتهاب الموت
منصورروس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها كفووالله واحنالهاندوس على خشومهم باذن الله
منصورروس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها كفووالله واحنالها
الشريفاطلبوا الله السلامة وان يجمع شمل امة محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين ،الحرب وبال وهلاك ودمار ***
صحن قشطهمخالف للنشر
١٢٣الاٍرهاب يارخمه مايفعله المجوس في الموصل وحلب ولبنان *****
١٢٣شاعر ياشيخ ماشاءالله عليك الله يجعلك ذخر للوطن وتبت يد اللبرالي الي يطعن فيك ولاشفناه فأرض المعركة ولاكتب قصيده الوطن في حرب وهو يناقش قياده المرأه
سعودي و افتخرمخالف للنشر
رحمهمخالف للنشر
ااببووححممووددمخالف للنشر
الله ينصركم ويقويكمالله ينصركمويقويكم((وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ))