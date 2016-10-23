“روس المجوس ندوسها” بختام تدريب قوات خاصة سعودية بالصين-فيديو

صحيفة المرصد:أعاد الداعية الإسلامي، عائض القرني، نشر مقطع فيديو يظهر اختتام مناورات القوات الخاصة السعودية في الصين على الشيلة التي كتبها الداعية بعنوان “لبيك يا سلمان،” والتي يهاجم فيها إيران وخامنئي.

ويتحدث القرني في شيلته عن الجيش السعودي، حيث يقول في كلمات الشيلة: “يا ابن سعود اضرب بنا مل الحسام من الغماد.. روس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها.. عمايم سودا وما تحت السواد إلا سواد.. الله يسود وجه خامنئي كبير أنذالها.”

CNN