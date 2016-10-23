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“روس المجوس ندوسها” بختام تدريب قوات خاصة سعودية بالصين-فيديو

23 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص
“روس المجوس ندوسها” بختام تدريب قوات خاصة سعودية بالصين-فيديو
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صحيفة المرصد:أعاد الداعية الإسلامي، عائض القرني، نشر مقطع فيديو يظهر اختتام مناورات القوات الخاصة السعودية في الصين على الشيلة التي كتبها الداعية بعنوان “لبيك يا سلمان،” والتي يهاجم فيها إيران وخامنئي.

ويتحدث القرني في شيلته عن الجيش السعودي، حيث يقول في كلمات الشيلة: “يا ابن سعود اضرب بنا مل الحسام من الغماد.. روس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها.. عمايم سودا وما تحت السواد إلا سواد.. الله يسود وجه خامنئي كبير أنذالها.”
CNN



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    انسان

    حنا رجالك في الصعايب وفي وقت الشداد == وحنا لنا العزه اذ الله قالها
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  2. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    يمني عاشق الدمام

    مخالف للنشر
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  3. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    عندما نذكر أولئك القوم في الطالعة والنازلة اننا نعطيهم اهتمام ودعاية وقد يوحي لهم بأننا مرعوبين منهم بذكرنا إياهم اليل نهار .
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  4. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    صفخــه

    فعلا قصيده مزلزله صح لسانك ياعايض القرني ....
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  5. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    مسمار

    والله الذي لا اله الا هو لولا انظمة الدول والمنظمات وشروطهم العقيمه للحروب من قواعد اشنباك وغيره لنتسيد العالم فلدينا رجال بل اسود لاتهاب الموت
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  6. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    منصور

    روس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها كفووالله واحنالهاندوس على خشومهم باذن الله
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  7. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    منصور

    روس المجوس ندوسها وخشومها واذيالها كفووالله واحنالها
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  8. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    الشريف

    اطلبوا الله السلامة وان يجمع شمل امة محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين ،الحرب وبال وهلاك ودمار ***
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  9. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    صحن قشطه

    مخالف للنشر
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  10. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    ١٢٣

    الاٍرهاب يارخمه مايفعله المجوس في الموصل وحلب ولبنان *****
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  11. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    ١٢٣

    شاعر ياشيخ ماشاءالله عليك الله يجعلك ذخر للوطن وتبت يد اللبرالي الي يطعن فيك ولاشفناه فأرض المعركة ولاكتب قصيده الوطن في حرب وهو يناقش قياده المرأه
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  12. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    سعودي و افتخر

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  13. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    رحمه

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  14. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    ااببووححمموودد

    مخالف للنشر
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  15. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    الله ينصركم ويقويكم

    الله ينصركمويقويكم((وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ))
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