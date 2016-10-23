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بالصور: اللواء “‏العتيبي” يتفقد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين المشترك “أمن الخليج العربي1”

23 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص
بالصور: اللواء “‏العتيبي” يتفقد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين المشترك “أمن الخليج العربي1”
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صحيفة المرصد: وقف سعادة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن  “مفلح بن سليم العتيبي” صباح اليوم ( الأحد ) على استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي ١” للأطمئنان على جاهزية ‏الإمكانات البشرية والآلية والتسليح التي تم اعدادها للمشاركة في التمرين المزمع تنفيذه في مملكة البحرين الشقيقة نهاية الشهر الجاري وذلك في مدينة الأمير نايف الأمنية .

 

‏وصرح اللواء الركن العتيبي بأن التمرين يهدف الى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية وكذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية وخاصة مجال مكافحة الإرهاب .

 

‏وأضاف اللواء الركن العتيبي بأن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الارهابية و سيظمن بإذن الله رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية لدول ‏مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

 

‏وأشار اللواء الركن العتيبي إلى أن التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي١” يظم وفق الاتفاقية الامنية بين دول المجلس والتي تنص على ضرورة تبادل الخبرات في المجالات الأمنية بشكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خاصة في الحالات الطارئة.

 

‏هذا وقد وجه سعادة اللواء الركن العتيبي كلمة توجيهيه بهذه المناسبة حث فيها المشاركين على بذل اقصى الجهود والظهور بالشكل والقوة المعهودة التي تتميز وتشتهر بها قوات الأمن الخاصة متمنياً للمشاركين التوفيق في مهمتهم سائلاً المولى عزوجل أن يديم على أوطان المسلمين عامة ووطننا خاصة نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملكـ سلمان بن عبدالعزيز – ايده الله – وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – يحفظه الله – وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله .
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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    مشعل الرياض

    ((قال تعالى .. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) ... اللهم أحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء
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  2. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:2151

    سهم

    اللهم احفظهم ، اللهم انصرهم ، اللهم سدد رميهم ، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل مافيه صلاح البلاد والعباد وأمننا واستقرارنا ومنعة وطننا وعزة ديننا يارب .
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  3. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    زائر

    ماشاءالله توجه قادة هذه البلاد لاختيار الخبرات العسكريه والاستفاده من تجاربهم يدل على وعيهم وتدارك المخاطر التي يجب استخدام الحزم في تفتييتها وهزيمتها
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  4. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    موتوا قهرررررررررر

    ماشاء الله أصبحت القوة السعودية خصوصاً والخليجية رادعة بكل ما تعنيه الكلمة ، جاهزية و تدريب و معدات متطورة والأهم ( قلوب أبناء الخليج الحديدية ) ⚔
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  5. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:5503

    المنتصر بالله

    المؤمن لا يلدغ في الجحر مرتين خلاص ما ينفعك غير أخوك وولد عمك معيض 112 مليار دولار تم أخذها من قبل لبنان و مصر وفي الاخير تنكروا لكم ووقفوا مع إيران
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  6. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:5503

    المنتصر بالله

    الله يعينكم ويعين جميع اخواننا العسكر في الجنوب والشمال والغربيه والشرقيه وين ما لديت أعداء حتى لبنان و مصر بعد ما شفطوا الرز تنكروا لنا مالك غير معيض
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