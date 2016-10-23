“الاتصالات “توضح الحقيقة عما أثير حول استقطاع 38 ريالاً شهرياً من عملائها

صحيفة المرصد:أكدت شركة “الاتصالات السعودية” (STC) عدم صحة استقطاع رسوم تقدر ب 38 ريالاً شهرياً من عملائها باسم خدمات المحتوى مشيره إلى أن ما تم تداولة بهذا الشأن لا أساس له من الصحة .
وأضافت ” الشركة ” أنها تقوم بتفعيل الخدمة، التي يطلبها العميل فقط، لاتفه أن العميل بإمكانه إيقاف أي خدمة طلبها، كما يمكنه معرفة الخدمات، التي اشترك بها عبر إرسال رسالة فارغة إلى الرمز (800444).
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تداولوا ما ذكره عضو جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السمّاحي عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الجمعة، من أن (STC) تستقطع من عملائها 38 ريالاً شهرياً ضمن خدمة قنوات المحتوى .
تعليقات ( 21 )
يالطيفيالاتصلات فشلو بحملتهم اتجهو للاشاعات القهر وميسوي محولكم احد ايام خلوها تفلس ومن جدكم الناس بتستغني عن الاتصالات مدري كيف صدقتو شعاركم
ابن طيبهالمشكله كل ما اكلمهم 5 دقائق مكالمه وخسائر وبعدين يقول الرد الآلي عفوا يلزم الاتصال من نفس الرقم أو شريحه stcوأنا عندي موبايلي وما عندي خط هاتف
قانونيتصريحهم يثبت فعلهم وان ما ادعي به حقيقة
نقاش الحقيقهارسل رساله حرف ك للرقم 800444 وسوف تردك رساله بإلغاء قنوات المحتوى مباشرة
هايديانا مفوتر على أساس شهريا فقط 400 لكن للأسف ادفع أضعاف هذا المبلغ وانا والله استخدم فقط نت اللامحدود نادرمااتصل على احد ***
العتيبيمخالف
أقسم بالله العظيمتوني راجع من اندونيسيا وخدمة الانترنت برخص التراب الله لايوفق القائمين على قطاع الاتصالات اكلو الناس
ياسرياناس اتركو STC وطلع شريحة زين وانتهينا اذا انتم صادقين
طارقاليوم _39_ راح _ نفلسكم# وكفى
مسترلي اكثر من سنه لم استطع الغاءالهاتف الثابت حسبي الله عليهم كل فتره يقلون سدد ونشيله واسدد ولا يشلون رغم اني ما استخدمه وناقل من الحي باكمله من4 سنوات
خالد الزهرانينعم انا عندي اكتشفت انه عندي الخدمه ونا والله ماطلبتها واسدد من زمان ياالربع والله حرام الحين من ينصفنا منهم لاكن اقسم بالله الشهرهذا لاغير لمشغل ثاني
عدد التعليقات:305
السليلانعدمت الثقة يالـ STC
الحبحب يسحبانا خط مفوتر وعميل تميز مشغلين الخدمة عندي وانا لم اطلبها شركة ***
التاريختكملة للسابق ، المهم تواصلت معهم بموقع خدماتي وقال ارسل الغاء الخدمة 800444 ولحد الان ماني واثق فيهم ،،، ننتظر الفاتورة القادمة بعد يومين ، ****محترف
التاريخصحيح انا عميل للاتصالات خط مفوتر اكثر من 19 سنة ماطوفت ولافاتورة باالسداد جتني خدمة اسمها خدمات المحتوي تفاعلي باي باي مي 30 ريال وانا ماطلبتها يتبع
كذابين***الخدمة كانت مفعلة بدون علم العميل.
معلم متقاعدأن صدقوا وإن كذبوا .. لم يعد أحد يصدقهم أو يثق في كلامهم لأنه من يشتهر بالكذب لن يصدقه الناس وإن صدق أحيانا .
عدد التعليقات:1161
نبرااسمادامهم نفو الخبر اجل كذابين،،خدمات فروعها في باقي الدول ارخص وافضل لكن توصل عند السعوديه تتغير كل المفاهيم والعروض لانه لايوجد من يحمي هذا المواطن.
صالحتم ايقاف رقمي بدون سبب وطلبو مني الشحن بخمسين ريال لاعادة الخدمة دون الاستفادة من الشحن اليس هذا ***وغبن حسبي الله عليهم