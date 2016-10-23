“الاتصالات “توضح الحقيقة عما أثير حول استقطاع 38 ريالاً شهرياً من عملائها

صحيفة المرصد:أكدت شركة “الاتصالات السعودية” (STC) عدم صحة استقطاع رسوم تقدر ب 38 ريالاً شهرياً من عملائها باسم خدمات المحتوى مشيره إلى أن ما تم تداولة بهذا الشأن لا أساس له من الصحة .

وأضافت ” الشركة ” أنها تقوم بتفعيل الخدمة، التي يطلبها العميل فقط، لاتفه أن العميل بإمكانه إيقاف أي خدمة طلبها، كما يمكنه معرفة الخدمات، التي اشترك بها عبر إرسال رسالة فارغة إلى الرمز (800444).

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تداولوا ما ذكره عضو جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السمّاحي عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الجمعة، من أن (STC) تستقطع من عملائها 38 ريالاً شهرياً ضمن خدمة قنوات المحتوى .