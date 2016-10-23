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“الاتصالات “توضح الحقيقة عما أثير حول استقطاع 38 ريالاً شهرياً من عملائها

23 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص
“الاتصالات “توضح الحقيقة عما أثير حول استقطاع 38 ريالاً شهرياً من عملائها
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صحيفة المرصد:أكدت شركة “الاتصالات السعودية” (STC) عدم صحة استقطاع رسوم تقدر ب 38 ريالاً شهرياً من عملائها باسم خدمات المحتوى مشيره إلى أن ما تم تداولة بهذا الشأن لا أساس له من الصحة .

وأضافت ” الشركة ” أنها تقوم بتفعيل الخدمة، التي يطلبها العميل فقط، لاتفه أن العميل بإمكانه إيقاف أي خدمة طلبها، كما يمكنه معرفة الخدمات، التي اشترك بها عبر إرسال رسالة فارغة إلى الرمز (800444).

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تداولوا ما ذكره عضو جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السمّاحي عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الجمعة، من أن (STC) تستقطع من عملائها 38 ريالاً شهرياً ضمن خدمة قنوات المحتوى .



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    يالطيف

    يالاتصلات فشلو بحملتهم اتجهو للاشاعات القهر وميسوي محولكم احد ايام خلوها تفلس ومن جدكم الناس بتستغني عن الاتصالات مدري كيف صدقتو شعاركم
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  2. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ابن طيبه

    المشكله كل ما اكلمهم 5 دقائق مكالمه وخسائر وبعدين يقول الرد الآلي عفوا يلزم الاتصال من نفس الرقم أو شريحه stcوأنا عندي موبايلي وما عندي خط هاتف
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  3. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    قانوني

    تصريحهم يثبت فعلهم وان ما ادعي به حقيقة
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  4. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    نقاش الحقيقه

    ارسل رساله حرف ك للرقم 800444 وسوف تردك رساله بإلغاء قنوات المحتوى مباشرة
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  5. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    هايدي

    انا مفوتر على أساس شهريا فقط 400 لكن للأسف ادفع أضعاف هذا المبلغ وانا والله استخدم فقط نت اللامحدود نادرمااتصل على احد ***
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  6. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    العتيبي

    مخالف
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  7. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    أقسم بالله العظيم

    توني راجع من اندونيسيا وخدمة الانترنت برخص التراب الله لايوفق القائمين على قطاع الاتصالات اكلو الناس
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  8. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ياسر

    ياناس اتركو STC وطلع شريحة زين وانتهينا اذا انتم صادقين
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  9. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    طارق

    اليوم _39_ راح _ نفلسكم# وكفى
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  10. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    مستر

    لي اكثر من سنه لم استطع الغاءالهاتف الثابت حسبي الله عليهم كل فتره يقلون سدد ونشيله واسدد ولا يشلون رغم اني ما استخدمه وناقل من الحي باكمله من4 سنوات
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  11. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    خالد الزهراني

    نعم انا عندي اكتشفت انه عندي الخدمه ونا والله ماطلبتها واسدد من زمان ياالربع والله حرام الحين من ينصفنا منهم لاكن اقسم بالله الشهرهذا لاغير لمشغل ثاني
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  12. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    خافوا الله
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  13. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    الثقة معدومه ياstc ولاكن ألله لايسامحكم لا دنيا ولا آخره إذ اخذتم على اى فلس بدون وجه حق
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  14. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:305

    السليل

    انعدمت الثقة يالـ STC
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  15. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    الحبحب يسحب

    انا خط مفوتر وعميل تميز مشغلين الخدمة عندي وانا لم اطلبها شركة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  16. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    التاريخ

    تكملة للسابق ، المهم تواصلت معهم بموقع خدماتي وقال ارسل الغاء الخدمة 800444 ولحد الان ماني واثق فيهم ،،، ننتظر الفاتورة القادمة بعد يومين ، ****محترف
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    التاريخ

    صحيح انا عميل للاتصالات خط مفوتر اكثر من 19 سنة ماطوفت ولافاتورة باالسداد جتني خدمة اسمها خدمات المحتوي تفاعلي باي باي مي 30 ريال وانا ماطلبتها يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  18. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    كذابين

    ***الخدمة كانت مفعلة بدون علم العميل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  19. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    معلم متقاعد

    أن صدقوا وإن كذبوا .. لم يعد أحد يصدقهم أو يثق في كلامهم لأنه من يشتهر بالكذب لن يصدقه الناس وإن صدق أحيانا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(14)
  20. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:1161

    نبرااس

    مادامهم نفو الخبر اجل كذابين،،خدمات فروعها في باقي الدول ارخص وافضل لكن توصل عند السعوديه تتغير كل المفاهيم والعروض لانه لايوجد من يحمي هذا المواطن.
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  21. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    صالح

    تم ايقاف رقمي بدون سبب وطلبو مني الشحن بخمسين ريال لاعادة الخدمة دون الاستفادة من الشحن اليس هذا ***وغبن حسبي الله عليهم
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