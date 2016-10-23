تعرف على ماقاله الملك عبد العزيز في وصيته للسوريين؟

صحيفة المرصد:في خمسينيات القرن الماضي، أوصى الملك عبدالعزيز آل سعود شعب سوريا بالتضامن والعمل للحفاظ على بلادهم من التقسيم ما بعد الاستعمار، حسب ما ذكّر به الإعلامي مشاري الذايدي في مقال له نُشر في صحيفة “الشرق الأوسط” الجمعة الماضي تحت عنوان “وصية عبدالعزيز للسوريين”.
ووفقاً لموقع “العربية نت””ظهرت” هذه الوصية في جريدة “أخبار الظهران” السعودية القديمة، في عددها الأول الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1954 (أي بعد سنة من وفاة الملك عبد العزيز في تشرين الثاني/نوفمبر 1953).
وجاء في العدد الأول من الصحيفة خبر عن الملك عبد العزيز، يقول: “عندما زار مصر في الحرب الأخيرة، استقبل وفداً من الصحافيين السوريين وأسداهم نصحه الكريم بالدعوة إلى التضامن، وألا يأخذوا بدسائس الغير، ثم قال لهم: لقد كنت أسمع في أذني هذه، وأشار إليها، أن السوريين قوم يقولون كثيراً، لكنهم لا يجمعون على رأي واحد، وكنت أتجاوز عن هذا القول، لأني مدرك أن دمشق هي مبعث الحركة العربية وصاحبة الفضل الكبير في التقريب بين البعيد والقريب، فعليكم أن تتماسكوا وتهجروا المنافع، فالوقت الآن وقت الملمّات”.
وتابع: “لقد عشت 25 سنة في الفيافي والقفار، ولقيت من شظف العيش ومرارة الحياة شيئاً كثيراً، ونالني من طعنات السيف والسنان ما جعل الحياة في نظري لا تساوي شيئا مذكوراً بالنسبة إلى إعلاء كلمة الحق ورفع راية الاستقلال (ثم أشار إلى أحد أصابعه المشوّهة في بعض المعارك وكشف عن ساعده الأيسر مشيرًا إلى طعنة فيه، وإلى طعنات سواها في جسمه)”.
وخاطب الملك عبدالعزيز السوريين آنذاك، بصراحة حول قضيتهم الوطنية: “أنا إن دعوتكم أيها السوريون إلى التضامن والعمل، فإنما أدعوكم من أجل بلادكم، من أجل سوريا (وبدا عليه التأثر، فضرب الأرض بعصاه ضرباً خفيفاً). وقال: ثقوا بأني لا أطمع في حكم سوريا، بل أريدها دولة مستقلة استقلالاً تامًا. إن وصيتي لكم أن تعملوا متضامين. إني للعرب عموماً، ولسوريا خاصة”.
وذكّر الذايدي بأن سوريا كانت تمر حينها بمرحلة الاستعمار والمطالبات بالاستقلال وبالتقسيم في ظل اختلاف الأحزاب والكتل السياسية حول هذه المسائل. أما الآن، فوسط جرائم النظام وروسيا وإيران وتوابعها، و”داعش” والنصرة”، فتعاني سوريا من التناحر على المناصب والتمثيل والنفوذ.
تعليقات ( 16 )
خالد الزهرانيالله يرحم الملك عبدالعزيز ويجزاه عن المسلمين كل خير
العتيبيليته وصى علي السعوديين ولكن ما مضي علي الشعب السوري كان أوله ضرائب وتقود الدوله الشلليه وانتهو يفتته وها نحن نسير خطاهم
💇💇 ريما Rima 💇💇50 سنة والشعب السوري مابين سجين يعذب ومابين قتيل ومفقود يمكن المفقودين سلموهم لإيران أو قتله الاسد🐭 وأهله مايدرون _لكن ماكان به أعلام ينقل معاناتهم
💇💇 ريما Rima 💇💇وإذا اشترى المواطن السوري بيت لازم يدفع فلوس للمسؤول وأيضا عمل مجازر بحماه وفيه سجناء يعذبون لكن ماكان فيه مواقع تواصل مثل الآن تنقل وش يصير
انسانكلام عظيم من رجل عظيم وحد دوله عظيمه والعظايم مالها غير العظام
💇💇 ريما Rima 💇💇السوريين لم يكونوا متحدين كان بشار يدعي بأنه الرب ومنعهم من الصلاة الموظفين واللي يبي يتزوج لازم يأخذ إذن من الشرطة النصيرية و⬆
💇💇 ريما Rima 💇💇الحمد لله كل طاغية عادانا وعاد أرض السعودية أرض الحرمين أخذ جزاءه والبقية بالطريق ■
عيدالسوريون متحدين لكن اتو اهل المصالح من كل حدب وصوب وانقضوا على الفريسة
💇💇 ريما Rima 💇💇ملوكنا اللي رحلوا فعلوا خير للسعودية والمسلمين رحمهم الله والآن ملك الحزم حفظه الله
زمن الذكرياترحم الله الملك عبد العزيز هذا الملك الذي وحد المملكه وجعلها كجسد واحد بعد الفرقه والتناحر جعلها يد واحده شمالها يعانق جنوبها وشرقها يعانق غربها
💇💇 ريما Rima 💇💇توي ادري إن الملك عبدالعزيز أصيب وانه وجه نصح لشعب سوريا رحمه الله
بدرالان عكس ماهو صاير بالتمام يريدون ان يقسمون سوريا لصالح اسرائيل
💇💇 ريما Rima 💇💇الله يرحم الملك عبدالعزيز وليه ماشفنا هذا الكلام نشر بكتبنا كتب التاريخ للأسسسسسسسف
منالايــــــــــاكم و الاقتـــراب