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بالفيديو:رقص وغناء في عيد ميلاد لجين عمران

23 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
بالفيديو:رقص وغناء في عيد ميلاد لجين عمران
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صحيفة المرصد: نشرت الاعلامية فاديا الطويل على حسابها “انستغرام” مقطع فيديو من عيد ميلاد الاعلامية السعودية لجين عمران  وعلقت عليه قائلة: “كل عام وانت مصدر السعادة والفرح لمن حولك.. بحبك وبس”.

حيث أقام أصدقاء لجين مفاجأة بعيد ميلادها  الـ39 وظهرت لجين وهيا في قمة السعادة، وكانت تغني وترقص بين صديقاتها، ومن ثم شكرت الجميع على الاحتفال اللطيف الذي اعدوه لها.



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 59
    23 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    سعد الدوسري

    هناك شئ محير وهو...كيف يحتفل شخص بذكرى يوم مولده!!!وقد نقص من عمره سنه!!!هو يحتفل لأنه فقد من سنه ،،،سنه كامله،،،أمر غريب ومحير...
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  2. 58
    23 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    الشيخ

    مخالف
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  3. 57
    23 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    ابوسجى

    الحمدلله أنهن بعيدات عن ديارنا
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  4. 56
    23 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    ابو علي

    حرام عليك يا ام علي ما تبطلين خنبقه وتلوان
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  5. 55
    23 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    عيصو

    مخالف
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  6. 54
    23 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    هايدي

    شفت الحفل في السناب كان جدا جميل روعة ابدعتي يا لجين ليتك صديقتي أو جارتي تاخذنيني لحياتك الي كلها وناسة وسعادة أعيشها مثلك
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  7. 53
    23 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    ياجماعة الخير وين اهاليهم عنهن تاركينهم على هواهن فلة واختلاط وسهرات برافو لجين مبسوطة انتي ومن معك حتى أختك سحبتيها mbc خافي الله في بنات المسلمين
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  8. 52
    23 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    سداح

    والمطلوب ؟؟
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  9. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    ام علي

    يا حظها هي وصاحباتها مبسوطات وسعيدات لجين شكلها اصغر من عمرها وانا عمري 24 كأني اكبر منها من الهم والنكد والغم والبخل وسوء العشرة اللي شفته من زوجي
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  10. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    هذا زمانهن اما العفيفات فسيؤتيهن الله من فضله
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  11. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    الناقد

    الله لا يحرمنا منكم يالمرصد. انا ما ادري لو ما هو انتم من بيتحفنا باخبار لجين واسيل و حليمه وشمس واحلام وغيرهن... فعلا خدماتكم جليله
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  12. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    مخالف
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  13. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    لاحول ولا قوة الا بالله

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    فيما معنى حديثه صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم اراهما بعد وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائل. نار جهنم حاره جدً
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  15. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ابو سليمان

    نـاس تجــر مــن اســـــــود الضـيق ونـــــات=ونـــاس تـقــضــيها ونـــــاســــه وفـلــــه
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  16. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    لو تزوجن لجين وصاحباتها صدقوني ما رايحين يسوون هذي السوايا وعندهم فرط حركة لابد من الزواج بس مين يرضى بهن مااقول إلا الله يزوجهن رجال أكفاء ذوي بنيةجس
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  17. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    محب آل البيت

    ***************
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  18. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    قصيمي

    يقول المصطفى عليه السلام (يامعشر النساء تصدقن فإن رأيتكن اكثر اهل النار )
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  19. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    هههههههه خوش تجمع لا والله فلحتنا اول وتالي الله يحاسبكن بما تدبرنه لبنات الوطن
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  20. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    قصيمي

    هذولي سقط المجتمع في الدنيا وحطب جهنم في الاخره اذا ماتابوا
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  21. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    ت ف نعنبو هالاشكال
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  22. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    إياكم والسب والشتم والقذف بالاعراض"

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء }
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  23. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    نوره القصيمي

    الحمد لله انا توني مغديه اولادي وزوجي وعايشين اسره سعيده ولله الحمد وبحشمه وستر الله لايغير علينا .... ناكل ابسط شي ونسكن بيت صغيره ولكننا سعداء .
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  24. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    مخالف
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  25. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    الله يقطع فاديا ولحين وامثالهن ويقول المثل التم المتعوس على خايب الرجا .هن وامالهن لايمثلن المسلمات العفيفات ولا يمثلن إلا انفسهن وهم بائسات لا سعيدات
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  26. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    مثل عيد مولد االنبيي أبتدعه الصوفية وهو بدعة لا أصل له بالإسلام والشرع والسنة
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  27. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    ام بدر

    حسبي الله عليهم مافيه خوف من الله
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  28. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    إياكم والسب والشتم والقذف بالاعراض"

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء }
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    منصور

    ت20ابواحمدعلى هونك وادعي لهم بالهداية واحنامعاهم
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  30. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    العابد لله

    تلميع اهل البطل ونقد وتشويه اهل الحق هذا هو شعار المرحلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    ركاااان

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    هذا ليس أحتفال بل هو لفت الانظار على وحدة قد كبرت وهرمت بالسن غير مرغوب بها
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  33. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    زائره الى 16 محب آل البيت

    كذبت انا ما افتري شكلك من هالنوعيه
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  34. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    بنت الرجال

    نساء لايمثلن المجتمع السعودي الحمد لله ان وهبني الله مجتمع محافظ راقي جميل لاتمثله تلك انساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    بعض المحسوبين على الإسلام والمسلمين يقلدون الغرب وضاعوا بين العرب والغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    منصور

    ماهومبين عليه ان عمرها45
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  37. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    عيد الميلاد وأحتفال بعيد المولد النبوي وغيرها هي بدعة لم يفعلها السلف الصالح
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  38. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    زمن الذكريات

    عقبال الزواج .... سنه حلوة ياجميل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    عيد الميلاد هي بدعه لا أصل لها بالإسلام ولم يفعلها النبي وآله وأصحابه الكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  40. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    ابو احمد

    **************
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    محب آل البيت

    *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    محب آل البيت

    ********
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  43. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    محب آل البيت

    ت 8 زائره كذبتي وانتي مفتربة واحمدي الله انه ما ابتلاك بمثل ما ابتلاها به
    لا يعجبني(2) اعجبني(14)
  44. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    زوجوها لعل وعسى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    No one deserves

    وانتم وش دخلكم فيهم 🤔🙄
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  46. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    حكاية عشق💕

    مين قال انها اصحابها فازعين لها باقامة هالحفلة لها اسبوع وهي تناقز تعد لها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    شقران

    ماعليهم شرها ، هذه دبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    جحفلي اسطورتي

    وش تبونهم يسوون يقروون شرح النووي مثلا اكيد بيرقصون ويغنون هذي بيئتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  49. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    العسيري

    ودك تفخخ الكيكة بورود وحب
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  50. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    متابع بصمت

    كبيرة في السن 39 عام عمرها قد هي جدة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  51. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    المحتار

    عوذ بالله .......
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    زائره

    يا حظها انا تو طالعه من المطبخ مقطعه بصل لا بعد بعد ما شبع يقول لي انتم حطب اهل النار حسبي الله ونعم الوكيل يا قلبي صبراً جميلاً
    لا يعجبني(44) اعجبني(7)
  53. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    طنطل

    لو دعوني كان طنطلت حفلهم خوش طنطله
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:162

    Xx5halidxX

    ***************
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  55. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    سامي

    الف مبروووك عيد ميلاد ٥٠ سنه مشاء الله الى يشوفها يعطيها ٢٥
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  56. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    مستانس مو مبسوط

    وين ***بس وتدخل عليهن وتلووووفهم وحده وحده ... قال حفل ميلاد قال
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  57. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    زائر

    طاحظهم عزالله هذولي الي لقوه فله ووناسه ماعمري شفت لها صوره زعلانه ياحظهم فرحتهم مثل الرز ماتخلص
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  58. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:305

    السليل

    قمة ***والاختلاط والسفور نعوذ بالله من هذا الفعل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  59. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:305

    السليل

    الله يخلف بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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