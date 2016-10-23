بالفيديو:رقص وغناء في عيد ميلاد لجين عمران

صحيفة المرصد: نشرت الاعلامية فاديا الطويل على حسابها “انستغرام” مقطع فيديو من عيد ميلاد الاعلامية السعودية لجين عمران وعلقت عليه قائلة: “كل عام وانت مصدر السعادة والفرح لمن حولك.. بحبك وبس”.
حيث أقام أصدقاء لجين مفاجأة بعيد ميلادها الـ39 وظهرت لجين وهيا في قمة السعادة، وكانت تغني وترقص بين صديقاتها، ومن ثم شكرت الجميع على الاحتفال اللطيف الذي اعدوه لها.
تعليقات ( 59 )
سعد الدوسريهناك شئ محير وهو...كيف يحتفل شخص بذكرى يوم مولده!!!وقد نقص من عمره سنه!!!هو يحتفل لأنه فقد من سنه ،،،سنه كامله،،،أمر غريب ومحير...
الشيخمخالف
ابوسجىالحمدلله أنهن بعيدات عن ديارنا
ابو عليحرام عليك يا ام علي ما تبطلين خنبقه وتلوان
عيصومخالف
هايديشفت الحفل في السناب كان جدا جميل روعة ابدعتي يا لجين ليتك صديقتي أو جارتي تاخذنيني لحياتك الي كلها وناسة وسعادة أعيشها مثلك
سداحوالمطلوب ؟؟
ام علييا حظها هي وصاحباتها مبسوطات وسعيدات لجين شكلها اصغر من عمرها وانا عمري 24 كأني اكبر منها من الهم والنكد والغم والبخل وسوء العشرة اللي شفته من زوجي
الناقدالله لا يحرمنا منكم يالمرصد. انا ما ادري لو ما هو انتم من بيتحفنا باخبار لجين واسيل و حليمه وشمس واحلام وغيرهن... فعلا خدماتكم جليله
لاحول ولا قوة الا باللهمخالف
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..فيما معنى حديثه صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم اراهما بعد وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائل. نار جهنم حاره جدً
ابو سليماننـاس تجــر مــن اســـــــود الضـيق ونـــــات=ونـــاس تـقــضــيها ونـــــاســــه وفـلــــه
محب آل البيت***************
قصيمييقول المصطفى عليه السلام (يامعشر النساء تصدقن فإن رأيتكن اكثر اهل النار )
قصيميهذولي سقط المجتمع في الدنيا وحطب جهنم في الاخره اذا ماتابوا
إياكم والسب والشتم والقذف بالاعراض"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء }
نوره القصيميالحمد لله انا توني مغديه اولادي وزوجي وعايشين اسره سعيده ولله الحمد وبحشمه وستر الله لايغير علينا .... ناكل ابسط شي ونسكن بيت صغيره ولكننا سعداء .
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينمثل عيد مولد االنبيي أبتدعه الصوفية وهو بدعة لا أصل له بالإسلام والشرع والسنة
ام بدرحسبي الله عليهم مافيه خوف من الله
إياكم والسب والشتم والقذف بالاعراض"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء }
منصورت20ابواحمدعلى هونك وادعي لهم بالهداية واحنامعاهم
العابد للهتلميع اهل البطل ونقد وتشويه اهل الحق هذا هو شعار المرحلة
ركاااان****************
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينهذا ليس أحتفال بل هو لفت الانظار على وحدة قد كبرت وهرمت بالسن غير مرغوب بها
زائره الى 16 محب آل البيتكذبت انا ما افتري شكلك من هالنوعيه
بنت الرجالنساء لايمثلن المجتمع السعودي الحمد لله ان وهبني الله مجتمع محافظ راقي جميل لاتمثله تلك انساء
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينبعض المحسوبين على الإسلام والمسلمين يقلدون الغرب وضاعوا بين العرب والغرب
منصورماهومبين عليه ان عمرها45
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينعيد الميلاد وأحتفال بعيد المولد النبوي وغيرها هي بدعة لم يفعلها السلف الصالح
زمن الذكرياتعقبال الزواج .... سنه حلوة ياجميل
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينعيد الميلاد هي بدعه لا أصل لها بالإسلام ولم يفعلها النبي وآله وأصحابه الكرام
ابو احمد**************
محب آل البيت*******
محب آل البيت********
محب آل البيتت 8 زائره كذبتي وانتي مفتربة واحمدي الله انه ما ابتلاك بمثل ما ابتلاها به
No one deservesوانتم وش دخلكم فيهم 🤔🙄
حكاية عشق💕مين قال انها اصحابها فازعين لها باقامة هالحفلة لها اسبوع وهي تناقز تعد لها .
شقرانماعليهم شرها ، هذه دبي
جحفلي اسطورتيوش تبونهم يسوون يقروون شرح النووي مثلا اكيد بيرقصون ويغنون هذي بيئتهم
العسيريودك تفخخ الكيكة بورود وحب
متابع بصمتكبيرة في السن 39 عام عمرها قد هي جدة .
المحتارعوذ بالله .......
زائرهيا حظها انا تو طالعه من المطبخ مقطعه بصل لا بعد بعد ما شبع يقول لي انتم حطب اهل النار حسبي الله ونعم الوكيل يا قلبي صبراً جميلاً
طنطللو دعوني كان طنطلت حفلهم خوش طنطله
عدد التعليقات:162
Xx5halidxX***************
ساميالف مبروووك عيد ميلاد ٥٠ سنه مشاء الله الى يشوفها يعطيها ٢٥
مستانس مو مبسوطوين ***بس وتدخل عليهن وتلووووفهم وحده وحده ... قال حفل ميلاد قال
زائرطاحظهم عزالله هذولي الي لقوه فله ووناسه ماعمري شفت لها صوره زعلانه ياحظهم فرحتهم مثل الرز ماتخلص
عدد التعليقات:305
السليلقمة ***والاختلاط والسفور نعوذ بالله من هذا الفعل ..
عدد التعليقات:305
السليلالله يخلف بس