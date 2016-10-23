بالفيديو:رقص وغناء في عيد ميلاد لجين عمران

صحيفة المرصد: نشرت الاعلامية فاديا الطويل على حسابها “انستغرام” مقطع فيديو من عيد ميلاد الاعلامية السعودية لجين عمران وعلقت عليه قائلة: “كل عام وانت مصدر السعادة والفرح لمن حولك.. بحبك وبس”.

حيث أقام أصدقاء لجين مفاجأة بعيد ميلادها الـ39 وظهرت لجين وهيا في قمة السعادة، وكانت تغني وترقص بين صديقاتها، ومن ثم شكرت الجميع على الاحتفال اللطيف الذي اعدوه لها.