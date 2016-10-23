فيديو: شاهد رد “سعد التويم” على من زعم قرب إفلاس المملكة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي والكاتب السعودي”سعد التويم” يرد فيه بطريقة بسيطة على مزاعم قرب إفلاس المملكة.
حيث قال بالمقطع أن هذه المزاعم خطيرة جدا وأن الهدف منها هو تحطيم معنويات الناس وتحطيم اقتصاد البلد,وذكر مثال أن اليونان عليها عشرة أضعاف ديون السعودية وليس لديها عشر الإحتياطي السعودي ومع ذلك لم تفلس.
وأضاف أن أيام الملك فهد كان على السعودية عشرة أضعاف ديونها الحالية وقال”لم نفلس,ولا موتنا ,وعمرنا بلدنا ,وأقمنا مشاريع خرافية”.
وأردف أن التشاؤم والسوداوية وترويع الناس لم يكن من الشفافية ولكنه جنون على حسب تعبيره.واختتم حديثه بقوله أن بلادنا دخلت فى أزمات كثيرة ولكنها خرجت منها أغنى وأقوى .
تعليقات ( 42 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ساميمخالف للنشر
التلبيه لله فقطاليونان لم تكن تصدر 12 مليون برميل نفط يومياً ... ثم أن وزرائك هم من قالو أننا سوف نفلس وليس المواطن أو اصحاب الإشاعات !! وكبك من الهياط ...
يالطيفكم كان سعر البترول وكم هو الان
الرأي العامبيض الله وجهك البلد فيها خير كثير اللهم احفظ بلدنا وولي علينا من يخافك يرحمنا
يالطيفولازلنا نستقدم العماله التي استنزفتنا نريد فقط احساس لوضع المواطن من ناحيه احلاله باسرع وقت والتهديه من الاستقدام لان الملاحظ الوافدة اغتنت بشكل واضح
هدوءان شاء الله نشوف لك مقاطع وقت الرخاء وتطلب من المسؤلين السرعة في انجاز الاسكان والقضاء على البطالة
زائر؟؟؟؟؟؟؟؟تستحق يا أستاذ سعد ان تكون متحدث رسمي للدولة لما تملكه من قدرة على تقبل المواطنيين لأي أزمة أو مشكلة تمر على البلد كثر الله من أمثالك
عبدالعزيز//مشكلة الكثير لايعرف معنا الاقتراض وهدفه المملكه بخير وستبقى بخير شاء من شاء وابى من ابى وندع الاعلام وشبكات التواصل تلك تقول ماتشاء
الهمدانيدعاية ((اصبر)) ياخوي قيمة جوال سامسونج واحد صار قيمته بقيمة 25 برميل بترول وزن البرميل 300 كيلو , وصبر احنا اغنياء والدليل كل واحد منا عنده بيتين سكن
السملايوجد افلاس ولا خربيط ***
258فى حرب العراق والكوين نعم كانت ديون على المملكه لكن كان دخول النفط مرتفعه والان هبطت 75% اسعار النفط اختلفت المدخولات
258سؤال للجميع انت تملك عماره كبيره جدا ودخلها السنوى مبالغ طائله وفجاءه لسبب ما لا يوجد ايرادات من الايجارات ونت لاتملك السيوله
يح يحرد16 لوانه جاك ضيف لبيتك وجا واحد من المعازيم ويبي يكرم ضيفك ماتحس باالفخر انه عزك وكرم ضيفك فمبالك بيضيوف الله تدفع الغالي والنفيس لاتكرمهم
زائرابوفوازامس زارني واحد من كوكب عطا--رد وقال ياابوفوا انت وشلونك وشلون أسرتك جتنا علوم عنك من كوكب ز--حل قلت لاتصدق كلةحكي حتى كوكب المش-- تري مغرضون
سعد الغامديقبله علي جبينك شيخ سعد يالسمي وربي انك رجل بأمه....
راشدانا خبير جيلوجي واكتشفت مكامن وترسبات معادن مهمه جدا فالمدينة المنوره البلد فيها خير بس يبغالها واحد صادق وامين ويخاف على الشعب والارض
ابراهيميا جماعة ترى الموضوع جزء من خطط الترفيه
يح يحوالله يابعض المسولين في البلد ودك تحرقه وهو يمشي بس شغال البلدبتمربازمه والبلدوالبلدوفيه اعلاميين يرجفون بكلام انقلعو والله تراب السعوديه تسواكم
سمونحيا ونموت على هذاي الأرض الطاهره والله يحفظ ملكنا ويطول في عمره ويعيش وبشوف المجوس واذنابهم منحطين مكسورين يحسبون رايات الذل والهزيمة من بلاد المسلمي
خالدانامن يوم شفتهم يتكلمون وهم كل واحد يناضر للاخروالعساف يقول ابوبامتحدنا والثاني يقول الموضف السعودي انتاجه ساعه ف اليوم والثالث يقول انقذنا لاقتصاد
صالحغازي شبيبب هههههههههههه على الجرح
الغامديراحت ميزانياتنا في خدمة ضيوف الرحمن..ضيوف الرحمن ماهم ضيوفي هذا بدل مانستفيد منهم وننشف جيوبهم بالحلال
صالحمن هذا اقتصادي والا ايش والله حالة كل يوم طالع واحد ولايعلم النوايا الا الله
خالد الزهراني*** والله لوناكل من تراب هذا الوطن مابعناه ونعيش ونموت ان شاء الله واحنا مخلصين له ولولاة امورنا
فوازهههههه في ازمة الخليج وقتها لم توقف البدلات او العلاوات ولم يرتفع الكهرباء و الماء و توقف دفعات العقاري حدث العاقل بما يعقل
سمومليون شكر لك من المواطنين
غازي بن شبيباللي صرح بهذا ماهم ناس عاديين هم وزراء وهم اعرف بالموضوع كله اما توم وجيري خليه يتكلم لين يشبع ترشيد الانفاق واجب قال توم رد عليهم
س ج*****************
الحقبانيعلم يجيب يحسيب من يخرج هذه الاخبار التي تشجع ضعيف النفوس علي ذلك وتزيد من فراحات العدوه بين علم
محب آل البيتالسعودية بخير ونعمة واقتصادها قوي رغم أنوف أعدائها والمتربصين بها فعلى الشعب السعودي البطل أن يتوحدوا ويلتفوا حول قادتنا المخلصين من آل سعود
يلدرمعمرنا الارض ولَم نعمر الناس
كلنا فداء للوطنوتصريح وزير التخطيط والاقتصاد والغاء بدلات الموظفين ايش نقول عنها !!!!
منصورالتشاؤم والسوداوية وترويع الناس لم يكن من الشفافية ولكنه جنون
مجرد فكرةلا بد من محاسبة من قام بالتصريح علي القنوات الاعلامية كي يتم معرفة ان كان الخبر صحيح ام لا للاسف 3 وزراء مهمين يتواجدون بشكل مزري علي قناه دعائية
منصورسعد التويم مبروك
مرصداوي قديمحلوة ذي !! ************؟ للأسف نائب وزير الاقتصاد ( الوطني السعودي ) ! بعد هالتصريح وتصريح ابو ساعة أعتقد أن الخلل واضح