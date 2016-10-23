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فيديو: شاهد رد “سعد التويم” على من زعم قرب إفلاس المملكة

23 أكتوبر, 2016 , 13:55 م
فيديو: شاهد رد “سعد التويم” على من زعم قرب إفلاس المملكة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي والكاتب السعودي”سعد التويم” يرد فيه بطريقة بسيطة على مزاعم قرب إفلاس المملكة.

حيث قال بالمقطع أن هذه المزاعم خطيرة جدا وأن الهدف منها هو تحطيم معنويات الناس وتحطيم اقتصاد البلد,وذكر مثال أن اليونان عليها عشرة أضعاف ديون السعودية وليس لديها عشر الإحتياطي السعودي ومع ذلك لم تفلس.

وأضاف أن أيام الملك فهد كان على السعودية عشرة أضعاف ديونها الحالية وقال”لم نفلس,ولا موتنا ,وعمرنا بلدنا ,وأقمنا مشاريع خرافية”.

وأردف أن التشاؤم والسوداوية وترويع الناس لم يكن من الشفافية ولكنه جنون على حسب تعبيره.واختتم حديثه بقوله أن بلادنا دخلت فى أزمات كثيرة ولكنها خرجت منها أغنى وأقوى .



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    اعمل مقارنه بعدد المواطنين والدخل ان شاءالله الامور زينه ترى عددنا قليل .. وان كان عددنا كثير فان البركة في كلتا الحالتين من الله وحده لاشريك له
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  2. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    اعمل مقارنه بعدد المواطنين والدخل ان شاءالله الامور زينه ترى عددنا قليل .. وان كان عددنا كثير فان البركة في كلتا الحالتين من الله وحده لاشريك له
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  3. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  4. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    سامي

    مخالف للنشر
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  5. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    التلبيه لله فقط

    اليونان لم تكن تصدر 12 مليون برميل نفط يومياً ... ثم أن وزرائك هم من قالو أننا سوف نفلس وليس المواطن أو اصحاب الإشاعات !! وكبك من الهياط ...
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  6. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    يالطيف

    كم كان سعر البترول وكم هو الان
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  7. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    الرأي العام

    بيض الله وجهك البلد فيها خير كثير اللهم احفظ بلدنا وولي علينا من يخافك يرحمنا
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  8. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    يالطيف

    ولازلنا نستقدم العماله التي استنزفتنا نريد فقط احساس لوضع المواطن من ناحيه احلاله باسرع وقت والتهديه من الاستقدام لان الملاحظ الوافدة اغتنت بشكل واضح
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  9. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    هدوء

    ان شاء الله نشوف لك مقاطع وقت الرخاء وتطلب من المسؤلين السرعة في انجاز الاسكان والقضاء على البطالة
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  10. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    زائر؟؟؟؟؟؟؟؟

    تستحق يا أستاذ سعد ان تكون متحدث رسمي للدولة لما تملكه من قدرة على تقبل المواطنيين لأي أزمة أو مشكلة تمر على البلد كثر الله من أمثالك
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  11. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    عبدالعزيز//

    مشكلة الكثير لايعرف معنا الاقتراض وهدفه المملكه بخير وستبقى بخير شاء من شاء وابى من ابى وندع الاعلام وشبكات التواصل تلك تقول ماتشاء
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  12. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    الهمداني

    دعاية ((اصبر)) ياخوي قيمة جوال سامسونج واحد صار قيمته بقيمة 25 برميل بترول وزن البرميل 300 كيلو , وصبر احنا اغنياء والدليل كل واحد منا عنده بيتين سكن
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  13. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    السم

    لايوجد افلاس ولا خربيط ***
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  14. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    258

    فى حرب العراق والكوين نعم كانت ديون على المملكه لكن كان دخول النفط مرتفعه والان هبطت 75% اسعار النفط اختلفت المدخولات
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  15. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    258

    سؤال للجميع انت تملك عماره كبيره جدا ودخلها السنوى مبالغ طائله وفجاءه لسبب ما لا يوجد ايرادات من الايجارات ونت لاتملك السيوله
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  16. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    يح يح

    رد16 لوانه جاك ضيف لبيتك وجا واحد من المعازيم ويبي يكرم ضيفك ماتحس باالفخر انه عزك وكرم ضيفك فمبالك بيضيوف الله تدفع الغالي والنفيس لاتكرمهم
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  17. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    زائرابوفواز

    امس زارني واحد من كوكب عطا--رد وقال ياابوفوا انت وشلونك وشلون أسرتك جتنا علوم عنك من كوكب ز--حل قلت لاتصدق كلةحكي حتى كوكب المش-- تري مغرضون
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  18. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    سعد الغامدي

    قبله علي جبينك شيخ سعد يالسمي وربي انك رجل بأمه....
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  19. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    راشد

    انا خبير جيلوجي واكتشفت مكامن وترسبات معادن مهمه جدا فالمدينة المنوره البلد فيها خير بس يبغالها واحد صادق وامين ويخاف على الشعب والارض
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  20. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    ابراهيم

    يا جماعة ترى الموضوع جزء من خطط الترفيه
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  21. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    يح يح

    والله يابعض المسولين في البلد ودك تحرقه وهو يمشي بس شغال البلدبتمربازمه والبلدوالبلدوفيه اعلاميين يرجفون بكلام انقلعو والله تراب السعوديه تسواكم
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  22. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    سمو

    نحيا ونموت على هذاي الأرض الطاهره والله يحفظ ملكنا ويطول في عمره ويعيش وبشوف المجوس واذنابهم منحطين مكسورين يحسبون رايات الذل والهزيمة من بلاد المسلمي
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  23. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    خالد

    انامن يوم شفتهم يتكلمون وهم كل واحد يناضر للاخروالعساف يقول ابوبامتحدنا والثاني يقول الموضف السعودي انتاجه ساعه ف اليوم والثالث يقول انقذنا لاقتصاد
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  24. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    من يخاف الإفلاس هو من يقتر على الناس أرزاقهم ويعكر صفو حياتهم فالله هو الرزاق ذو القوة المكين وما عند الله خير وأبقى ولو حرص الحيصون على ذلك .
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  25. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    صالح

    غازي شبيبب هههههههههههه على الجرح
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  26. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    لماذا الوزراء في لقاء الثامنة يحاولون تسويق كذبة الافلاس اللي ماتدخل العقل للناس ؟
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  27. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    الغامدي

    راحت ميزانياتنا في خدمة ضيوف الرحمن..ضيوف الرحمن ماهم ضيوفي هذا بدل مانستفيد منهم وننشف جيوبهم بالحلال
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  28. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    صالح

    من هذا اقتصادي والا ايش والله حالة كل يوم طالع واحد ولايعلم النوايا الا الله
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  29. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    خالد الزهراني

    *** والله لوناكل من تراب هذا الوطن مابعناه ونعيش ونموت ان شاء الله واحنا مخلصين له ولولاة امورنا
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  30. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    فواز

    هههههه في ازمة الخليج وقتها لم توقف البدلات او العلاوات ولم يرتفع الكهرباء و الماء و توقف دفعات العقاري حدث العاقل بما يعقل
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  31. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    سمو

    مليون شكر لك من المواطنين
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  32. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    يالتويم الكلام شي و الواقع شي آخر . انظر و دقق باللي صاير هل بوقت ازمة الخليج تم الغاء البدلات و العلاوات و ايقاف دفعات العقاري منذ سنه و نصف ووو ؟!
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  33. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    غازي بن شبيب

    اللي صرح بهذا ماهم ناس عاديين هم وزراء وهم اعرف بالموضوع كله اما توم وجيري خليه يتكلم لين يشبع ترشيد الانفاق واجب قال توم رد عليهم
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  34. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    س ج

    *****************
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  35. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    الحقباني

    علم يجيب يحسيب من يخرج هذه الاخبار التي تشجع ضعيف النفوس علي ذلك وتزيد من فراحات العدوه بين علم
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  36. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    محب آل البيت

    السعودية بخير ونعمة واقتصادها قوي رغم أنوف أعدائها والمتربصين بها فعلى الشعب السعودي البطل أن يتوحدوا ويلتفوا حول قادتنا المخلصين من آل سعود
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  37. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    يلدرم

    عمرنا الارض ولَم نعمر الناس
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  38. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    كلنا فداء للوطن

    وتصريح وزير التخطيط والاقتصاد والغاء بدلات الموظفين ايش نقول عنها !!!!
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  39. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    منصور

    التشاؤم والسوداوية وترويع الناس لم يكن من الشفافية ولكنه جنون
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  40. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    مجرد فكرة

    لا بد من محاسبة من قام بالتصريح علي القنوات الاعلامية كي يتم معرفة ان كان الخبر صحيح ام لا للاسف 3 وزراء مهمين يتواجدون بشكل مزري علي قناه دعائية
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  41. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    منصور

    سعد التويم مبروك
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  42. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    مرصداوي قديم

    حلوة ذي !! ************؟ للأسف نائب وزير الاقتصاد ( الوطني السعودي ) ! بعد هالتصريح وتصريح ابو ساعة أعتقد أن الخلل واضح
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