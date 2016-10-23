فيديو: شاهد رد “سعد التويم” على من زعم قرب إفلاس المملكة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي والكاتب السعودي”سعد التويم” يرد فيه بطريقة بسيطة على مزاعم قرب إفلاس المملكة.

حيث قال بالمقطع أن هذه المزاعم خطيرة جدا وأن الهدف منها هو تحطيم معنويات الناس وتحطيم اقتصاد البلد,وذكر مثال أن اليونان عليها عشرة أضعاف ديون السعودية وليس لديها عشر الإحتياطي السعودي ومع ذلك لم تفلس.

وأضاف أن أيام الملك فهد كان على السعودية عشرة أضعاف ديونها الحالية وقال”لم نفلس,ولا موتنا ,وعمرنا بلدنا ,وأقمنا مشاريع خرافية”.

وأردف أن التشاؤم والسوداوية وترويع الناس لم يكن من الشفافية ولكنه جنون على حسب تعبيره.واختتم حديثه بقوله أن بلادنا دخلت فى أزمات كثيرة ولكنها خرجت منها أغنى وأقوى .