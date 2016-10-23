أول راتب بـ”الأبراج” ودون البدلات الملغاة والموقفة “الخميس” المقبل

صحيفة المرصد:تستعد الوزارات والجهات الحكومية بالسعودية لصرف رواتب الموظفين، الخميس المقبل؛ الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م والسادس والعشرين من المحرم، وذلك لأول مرة بعد إقرار تحويل مواعيد صرف الرواتب للأشهر الشمسية والأبراج؛ حيث يسجل لأول مرة تغييراً في تاريخ صرف رواتب الموظفين المعتاد الذي كان محدّداً يوم الخامس والعشرين من كل شهر هجري.

ووفقاً لموقع”سبق”يسجل الخميس سابقة أخرى جديدة تتمثل في صرف الرواتب لأول مرة بعد إقرار إلغاء وتعديل وإيقاف عدد من البدلات وعدم منح العلاوة السنوية لعام 1438هـ.

يأتي صرف الرواتب بالمواعيد الجديدة بعد تعديل المسيرات عقب أن انتهت الأجهزة الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين من تعديل الأنظمة والمسيرات بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 25 / 12 / 1437هـ.