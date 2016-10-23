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أول راتب بـ”الأبراج” ودون البدلات الملغاة والموقفة “الخميس” المقبل

23 أكتوبر, 2016 , 14:17 م
أول راتب بـ”الأبراج” ودون البدلات الملغاة والموقفة “الخميس” المقبل
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صحيفة المرصد:تستعد الوزارات والجهات الحكومية بالسعودية لصرف رواتب الموظفين، الخميس المقبل؛ الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م والسادس والعشرين من المحرم، وذلك لأول مرة بعد إقرار تحويل مواعيد صرف الرواتب للأشهر الشمسية والأبراج؛ حيث يسجل لأول مرة تغييراً في تاريخ صرف رواتب الموظفين المعتاد الذي كان محدّداً يوم الخامس والعشرين من كل شهر هجري.

ووفقاً لموقع”سبق”يسجل الخميس سابقة أخرى جديدة تتمثل في صرف الرواتب لأول مرة بعد إقرار إلغاء وتعديل وإيقاف عدد من البدلات وعدم منح العلاوة السنوية لعام 1438هـ.

يأتي صرف الرواتب بالمواعيد الجديدة بعد تعديل المسيرات عقب أن انتهت الأجهزة الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين من تعديل الأنظمة والمسيرات بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 25 / 12 / 1437هـ.



تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    انا

    آه يا قلبي
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  2. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم
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  3. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    سورة البقرة اخذها بركة
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  4. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    مزارع من رض الطيبين

    وكلمة للاخواني قراء صحيفة المرصد الموقرة 26 سنه لي استلم راتبي بالميلادي والحمد لله مافي أي مشكلة وانتم اخواني موظفين الدولة الموضوع عادي وسهل
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  5. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    بوعلي

    الحمد لله على كل حال والله يديم علينا نعمة الامن والامان ويطول بعمر ملكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه فى حله وترحاله
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  6. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    زائرابوفواز

    امس واحده لقت رساله غراميه في جوال زوجها لكن بكت في أخرى الرساله يوم عرفت محبوبته/ كنت أريد أن امسكك وظمك ياحبيبتي قبل الوداع لاخير يابدالاتي
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  7. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    مزارع من رض الطيبين

    تعليق 13 نعم أهم حاجه أمن الوطن والابتعاد عن الألفاظ والتحريض على الطائفية ونعيش في أمن والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  8. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    رؤية 2060

    الحين نحفظ الميلادي او الهجري او الأبراج عمرنا ما سمعنا به
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  9. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    عبدالرحمن

    لا هم الي خلوه باهجري ولا هم الي خلوه بالميلادي بالابراج عبث والسلام
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  10. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    يالله يا كريم

    لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
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  11. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    اليوسي

    اهم شيء أمن الوطن الذي لا يقدر بثمن هناك أعداء يتربصون بِنَا وينتحلون اسماءنا للتذمر بأسماء وهمية لزرع الفتنة وعدم الثقة في بَعضُنَا ننتبه لهذا العدوا
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  12. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    الفلاح

    نعمه . اشكروا والله لو تمسك 1000 ماتخذ اسبوع ونص خيطي بيطي اركدوا يااعلام المملكه .انتم رجال ومنبع الاصاله حنا كلنا تحياتي لسلمان القياده والاساس
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  13. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    الى أبو فسيل

    نحن أمه عربيه لنا كياننا و مكانتنا بين دول العالم فلا تقارنا بفارس لأننا أعلى منهم رفعه و شأن
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  14. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    بوفيصل

    الراتب بالتاريخ الفارسي والتاريخ هجري اقصد اذا تحويل الراتب الى تاريخ فارسي فلما التاريخ والمواعيد تكون بالهجري لان من الصعب نحفظ تقويمين في آن واحد
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  15. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    امن وسلامة

    ماهو كل الموظفين بدون بدلات باقي حنا ماخصمو منا شيء💃💃💃💃💃
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  16. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    منصور

    الحمد لله
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  17. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    07

    يدا بيد نبني الوطن ارخصنا دمانا مو علاوة وان شاء الله ازمة وتعدي ويكتب التاريخ وفاء المواطن وحب القيادة في وقت احوج مايكون ان نقف معا لبناء وطننا
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  18. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    اطياف راحلة

    مدري وش سالفة الابراج الي اول مرة اسمع فيها ... كانهم خايفين يقولون التاريخ الميلادي ..
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  19. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    بدري بيك

    الشهادة لله الدولة ماقصرت طول السنين وهذا من ابسط حقوقها علينا والمفروض هذه الاجراءات من زمان لكن جهلنا بحقوقنا وحقوق الدوله جعلت الناس تتذمر بالتوفيق
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  20. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    اليوسي

    الحمد لله نحن بخير وفي نعمة ولو حسبناها لوجدنا ان الأسعار للكثير من المواد سجلت هبوط مناسب وأكثر بكثير مما تم خصمه على الكثير من الموظفين الرازق الله
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  21. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    سمو

    عليكم بالفوز والعدس
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  22. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    شاعر سعودي001

    الحمدلله على الامن والامان والعافيه
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  23. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    عاصم

    الحمد لله على الأمن و الأمان الذي نحن ننعم به بنسبة لراتب ف رث يوم يومين ثلاثة ايّام ماتفوق
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