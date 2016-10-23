أول راتب بـ”الأبراج” ودون البدلات الملغاة والموقفة “الخميس” المقبل

صحيفة المرصد:تستعد الوزارات والجهات الحكومية بالسعودية لصرف رواتب الموظفين، الخميس المقبل؛ الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م والسادس والعشرين من المحرم، وذلك لأول مرة بعد إقرار تحويل مواعيد صرف الرواتب للأشهر الشمسية والأبراج؛ حيث يسجل لأول مرة تغييراً في تاريخ صرف رواتب الموظفين المعتاد الذي كان محدّداً يوم الخامس والعشرين من كل شهر هجري.
ووفقاً لموقع”سبق”يسجل الخميس سابقة أخرى جديدة تتمثل في صرف الرواتب لأول مرة بعد إقرار إلغاء وتعديل وإيقاف عدد من البدلات وعدم منح العلاوة السنوية لعام 1438هـ.
يأتي صرف الرواتب بالمواعيد الجديدة بعد تعديل المسيرات عقب أن انتهت الأجهزة الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين من تعديل الأنظمة والمسيرات بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 25 / 12 / 1437هـ.
تعليقات ( 23 )
اناآه يا قلبي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونسورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونسورة البقرة اخذها بركة
مزارع من رض الطيبينوكلمة للاخواني قراء صحيفة المرصد الموقرة 26 سنه لي استلم راتبي بالميلادي والحمد لله مافي أي مشكلة وانتم اخواني موظفين الدولة الموضوع عادي وسهل
بوعليالحمد لله على كل حال والله يديم علينا نعمة الامن والامان ويطول بعمر ملكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه فى حله وترحاله
زائرابوفوازامس واحده لقت رساله غراميه في جوال زوجها لكن بكت في أخرى الرساله يوم عرفت محبوبته/ كنت أريد أن امسكك وظمك ياحبيبتي قبل الوداع لاخير يابدالاتي
مزارع من رض الطيبينتعليق 13 نعم أهم حاجه أمن الوطن والابتعاد عن الألفاظ والتحريض على الطائفية ونعيش في أمن والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
رؤية 2060الحين نحفظ الميلادي او الهجري او الأبراج عمرنا ما سمعنا به
عبدالرحمنلا هم الي خلوه باهجري ولا هم الي خلوه بالميلادي بالابراج عبث والسلام
يالله يا كريملعل الله يحدث بعد ذلك امرا
اليوسياهم شيء أمن الوطن الذي لا يقدر بثمن هناك أعداء يتربصون بِنَا وينتحلون اسماءنا للتذمر بأسماء وهمية لزرع الفتنة وعدم الثقة في بَعضُنَا ننتبه لهذا العدوا
الفلاحنعمه . اشكروا والله لو تمسك 1000 ماتخذ اسبوع ونص خيطي بيطي اركدوا يااعلام المملكه .انتم رجال ومنبع الاصاله حنا كلنا تحياتي لسلمان القياده والاساس
الى أبو فسيلنحن أمه عربيه لنا كياننا و مكانتنا بين دول العالم فلا تقارنا بفارس لأننا أعلى منهم رفعه و شأن
بوفيصلالراتب بالتاريخ الفارسي والتاريخ هجري اقصد اذا تحويل الراتب الى تاريخ فارسي فلما التاريخ والمواعيد تكون بالهجري لان من الصعب نحفظ تقويمين في آن واحد
امن وسلامةماهو كل الموظفين بدون بدلات باقي حنا ماخصمو منا شيء💃💃💃💃💃
منصورالحمد لله
07يدا بيد نبني الوطن ارخصنا دمانا مو علاوة وان شاء الله ازمة وتعدي ويكتب التاريخ وفاء المواطن وحب القيادة في وقت احوج مايكون ان نقف معا لبناء وطننا
اطياف راحلةمدري وش سالفة الابراج الي اول مرة اسمع فيها ... كانهم خايفين يقولون التاريخ الميلادي ..
بدري بيكالشهادة لله الدولة ماقصرت طول السنين وهذا من ابسط حقوقها علينا والمفروض هذه الاجراءات من زمان لكن جهلنا بحقوقنا وحقوق الدوله جعلت الناس تتذمر بالتوفيق
اليوسيالحمد لله نحن بخير وفي نعمة ولو حسبناها لوجدنا ان الأسعار للكثير من المواد سجلت هبوط مناسب وأكثر بكثير مما تم خصمه على الكثير من الموظفين الرازق الله
سموعليكم بالفوز والعدس
شاعر سعودي001الحمدلله على الامن والامان والعافيه
عاصمالحمد لله على الأمن و الأمان الذي نحن ننعم به بنسبة لراتب ف رث يوم يومين ثلاثة ايّام ماتفوق