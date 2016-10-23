شرطة الرياض تطيح بـ”لص المنازل” بعد فيديو “فك اللوحة”

صحيفة المرصد:كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بإلاشارة للمقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يوثق عملية سرقة من أحد المنازل وسط العاصمة ومحاولة الجاني فك لوحة سيارة تقف بمنزل مجاور ،بغية طمس معالم سيارته وتضليل رجال الأمن، فقد عملت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف هوية الجاني وضبطه،

ووفقاً لموقع”سبق”أضاف: أسفرت الجهود عن ضبط الجاني (سعودي في العقد الرابع من العمر) في كمين محكم، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها أدوات لها علاقة بالسرقة المنوه عنها.

وتابع : جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص ،وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص ومقارنة أسلوبه الإجرامي بالجرائم المقيدة ضد مجهول.