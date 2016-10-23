فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!

صحيفة المرصد: فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها على “انستغرام” بجمال صوتها وقدرتها الكبيرة على الغناء.
شاركت طافش متابعيها بمقطع فيديو وهي تغني أغنية “لو بتعدن” للفنانة اللبنانية كاتيا حرب، وسحرت الجميع بجمال صوتها والبحة الموجودة فيه، إضافة إلى قدرتها على التصرف بالنوتات الموسيقية والعُرب بطريقة محترفة.
تعليقات ( 26 )
رازان سعودأستغفر الله بلادها ضرب وحرب وهي شد ومط ونحت ونفخ وتعري وغناء *****
فلمنكوووووووووووووالليييييييييل يابو لمبه
ميادهالدين للسعوديه بس والسوريه اقعدوا مدحو الله لايبلانا شعب عنده انفصام شخصيه
شقرانشخبار تيم الحسن يانوسه
يلدرموانتصرت امتنا
عدد التعليقات:4429
بدورمو حلو
ضابط ايقاعاعتقد انها تمتلك جميع المقومات للغناء بغض النظر عن الصوت ,, فالجمال وخفة الدم والانوثه تصريح دخول لعالم الشهره بغض النظر عن الجوده
زائرجايعياشين العزوبيه!؟ الله يصبرنا على مثل كذا ..حسبي الله ونعم الوكيل
himaسبحان الله صوت وصوره,تشرح النفس,وتعالج القلب,وتداوي العيون وتفتح الاذان|,الله يوفقها.
موجودقصد كم مارأيكم في جسمها
وزههذه ممثلة فلسطينية ولدت وعاشت في سوريا
زائره٨ بسمه هههههههه لاتعطينه وجهه تراك تبي تتعبين معه وإذا بغيتي تجيبين له الجنون امدحي السعودي 🌹 راح تشوفينه مثل المصروع بين التعليقات 😂
🇸🇦متناقضين ولهم وجهين الحقد دمر قلبك تحاول تزرع الفتنه والكرهه بين شباب وبنات البلد حنا أبناء بلد واحد ❤️🇸🇦، بلاك الله بمرض القلب وعسى الله يزيدك مرض
ماريتعليق5 ههههههههههااااي قلبك ما يقوى هالامور عندك تلك لا نراها الا *** يكرم القراء
الهمدانيدام شكلها حلو اكيدصوتها حلو وحتى لو مش حلو شكلها يحليه هذه هي النسوان الصح ***
عدد التعليقات:5665
بسمهاسحب كلامي عن صوتها مرررررره ناعم وهادي ...وكلها على بعضها حلوه 🤓
أرزة 🌲 لبنانأختي بسمة أنا ماعمبحكي عجمالا كنت أقصد إظهارا لجسما بهالطريقة يعتبر تلوث بصري
زهور🌸متناقضين ولهم وجهين 👉 ذكر ( غير ) سعودي ، للتنبيه
عدد التعليقات:5665
بسمه5//متناقضين ولهم وجهين// تسسرعت/ي اعطيهم كمان وقت حتى يتجمعوا هههههههههههه اللي نايم واللي في دوام واللي واللي 😜
عدد التعليقات:5665
بسمهأرزة 🌲 لبنان// ممكن سمعي لكن بصري لاااا حرام جميلة ماشاء الله .
عدد التعليقات:2248
توووووونسيةجميل صوتها لكن لو بكت على حال بلدها افضل لها من أنها تبان بهذه الطريقة وتغني
متناقضين ولهم وجهيناللي يشتمون لجين لانها سعودية شوفوهم هنا يتغزلون في نسرين لانها سورية بس عشان تعرفون تناقض السعوديين--ودينهم ومرجلتهم مايطبقونها الا على السعوديات فقط
أرزة 🌲 لبنانرح أوصفك بكلمتين أنتي ( تلوث سمعي وبصري )
صحوهفن هابط لا صوت لا لحن لا أداء
المنضبطجمال فتان وصوت حلو ساحر .. ***
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ