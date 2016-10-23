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فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!

23 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!
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صحيفة المرصد: فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها على “انستغرام” بجمال صوتها وقدرتها الكبيرة على الغناء.

شاركت طافش متابعيها بمقطع فيديو وهي تغني أغنية “لو بتعدن” للفنانة اللبنانية كاتيا حرب، وسحرت الجميع بجمال صوتها والبحة الموجودة فيه، إضافة إلى قدرتها على التصرف بالنوتات الموسيقية والعُرب بطريقة محترفة.

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تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    رازان سعود

    أستغفر الله بلادها ضرب وحرب وهي شد ومط ونحت ونفخ وتعري وغناء *****
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  2. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    فلمنكووووووووووووو

    الليييييييييل يابو لمبه
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  3. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    مياده

    الدين للسعوديه بس والسوريه اقعدوا مدحو الله لايبلانا شعب عنده انفصام شخصيه
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  4. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    شقران

    شخبار تيم الحسن يانوسه
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  5. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    يلدرم

    وانتصرت امتنا
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  6. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:4429

    بدور

    مو حلو
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  7. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    ضابط ايقاع

    اعتقد انها تمتلك جميع المقومات للغناء بغض النظر عن الصوت ,, فالجمال وخفة الدم والانوثه تصريح دخول لعالم الشهره بغض النظر عن الجوده
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  8. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    زائرجايع

    ياشين العزوبيه!؟ الله يصبرنا على مثل كذا ..حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    hima

    سبحان الله صوت وصوره,تشرح النفس,وتعالج القلب,وتداوي العيون وتفتح الاذان|,الله يوفقها.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  10. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    موجود

    قصد كم مارأيكم في جسمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    وزه

    هذه ممثلة فلسطينية ولدت وعاشت في سوريا
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  12. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    زائره

    ٨ بسمه هههههههه لاتعطينه وجهه تراك تبي تتعبين معه وإذا بغيتي تجيبين له الجنون امدحي السعودي 🌹 راح تشوفينه مثل المصروع بين التعليقات 😂
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  13. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    🇸🇦

    متناقضين ولهم وجهين الحقد دمر قلبك تحاول تزرع الفتنه والكرهه بين شباب وبنات البلد حنا أبناء بلد واحد ❤️🇸🇦، بلاك الله بمرض القلب وعسى الله يزيدك مرض
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  14. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    ماري

    تعليق5 ههههههههههااااي قلبك ما يقوى هالامور عندك تلك لا نراها الا *** يكرم القراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    الهمداني

    دام شكلها حلو اكيدصوتها حلو وحتى لو مش حلو شكلها يحليه هذه هي النسوان الصح ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:5665

    بسمه

    اسحب كلامي عن صوتها مرررررره ناعم وهادي ...وكلها على بعضها حلوه 🤓
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أختي بسمة أنا ماعمبحكي عجمالا كنت أقصد إظهارا لجسما بهالطريقة يعتبر تلوث بصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    زهور🌸

    متناقضين ولهم وجهين 👉 ذكر ( غير ) سعودي ، للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  19. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:5665

    بسمه

    5//متناقضين ولهم وجهين// تسسرعت/ي اعطيهم كمان وقت حتى يتجمعوا هههههههههههه اللي نايم واللي في دوام واللي واللي 😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  20. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:5665

    بسمه

    أرزة 🌲 لبنان// ممكن سمعي لكن بصري لاااا حرام جميلة ماشاء الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 15:51 م
    عدد التعليقات:2248

    توووووونسية

    جميل صوتها لكن لو بكت على حال بلدها افضل لها من أنها تبان بهذه الطريقة وتغني
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  22. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    متناقضين ولهم وجهين

    اللي يشتمون لجين لانها سعودية شوفوهم هنا يتغزلون في نسرين لانها سورية بس عشان تعرفون تناقض السعوديين--ودينهم ومرجلتهم مايطبقونها الا على السعوديات فقط
    لا يعجبني(14) اعجبني(5)
  23. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    أرزة 🌲 لبنان

    رح أوصفك بكلمتين أنتي ( تلوث سمعي وبصري )
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  24. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    صحوه

    فن هابط لا صوت لا لحن لا أداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    المنضبط

    جمال فتان وصوت حلو ساحر .. ***
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  26. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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