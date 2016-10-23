فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!

صحيفة المرصد: فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها على “انستغرام” بجمال صوتها وقدرتها الكبيرة على الغناء.

شاركت طافش متابعيها بمقطع فيديو وهي تغني أغنية “لو بتعدن” للفنانة اللبنانية كاتيا حرب، وسحرت الجميع بجمال صوتها والبحة الموجودة فيه، إضافة إلى قدرتها على التصرف بالنوتات الموسيقية والعُرب بطريقة محترفة.