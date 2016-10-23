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التحالف يغير على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن بعد انتهاء الهدنة-فيديو

23 أكتوبر, 2016 , 15:50 م
التحالف يغير على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن بعد انتهاء الهدنة-فيديو
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صحيفة المرصد:احتدمت المعارك في اليمن مع انتهاء الهدنة منتصف ليل أمس.ووفقاً لموقع”العربية نت”أبدى مصدر حكومي تقديره ودعمه لدعوة المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي أطلقها قبل انتهاء الهدنة بساعات بتمديدها لـ72 ساعة أخرى، إلا أنه أشار إلى أن هذه الهدنة لم تكن سارية فعلياً على الأرض بسبب خروقات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إضافة إلى عدم تقديم الانقلابيين أي التزام بالتقيد بها أو بأي هدنة مقبلة.

كما التزم التحالف العربي وقوات الشرعية بضبط النفس والاكتفاء بالرد على بعض الخروقات لإسكات مصادر نيران الميليشيات، والتي تجاوزت أكثر من 1400 اختراق على مناطق الحدود وفي المحافظات اليمنية.

وبدأت طائرات التحالف، التي التزمت بالهدنة، بقصف مواقع ميليشيات الحوثي فور انتهائها، واستهدفت معسكر الحفا وجبل نُقم شرق صنعاء ومعسكر والنهدين جنوبها.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦

    توكلوا على الله ياصقور العرب وأضربوا على بركة الله هؤلاء الأعداء الخدم عملاء إيران
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  2. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( بوركت الايادي .............بوركت الايادي .........بوركت الايادي ))))))
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  3. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( الله أكبر ...............الله أكبر ...........الله أكبر )))))))
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  4. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=SfRo56C_Klk
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  5. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((( عــــــــــــــاجل ....سلسلة _غارات _عنيفة لمقاتلاتنا _الكواسر ...... تحرق زنابيل بارود الملالي وعلوجهم الرعاع ..... في شدا و الضاهر _صعــدة ))))
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  6. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    sar-al-sa

    الفديو جعله اعداء البشريه كعادتهم يقطع ولايعمل حينا للعلم
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  7. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( عـــــــــــــاجل ......((6))) ... غارة _ عنيفة ...لمقاتلاتنا _الكواسر ..... على مواقع وتمركزات اللمليشيات في ميناء الصليف _بالحديدة ))))))
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  8. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=f5VL6FwYGc8
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  9. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((أنـــا _الــعربــي_ مـفـتاح _ الـجهـات .... وراعي النبض في ((قلب_ الحصاة)) ....دمـي_هــذي_الــسمـاء وكــل أرض .... مـتى رقــصـت حرائقها_جهاتِ))))
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  10. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    إلى متى هذه الحرب

    مخالف للنشر
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  11. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 17:26 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ـــــــــــــ((((((((( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ))))))))))ـــــــــــــــــ
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  12. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  13. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( عــــــــــــــــــــــاجل ....... تزايد _ تحليق _ مقاتلاتنا _الكواسر ..... في سماء _ صنعـــــاء....مع دخول المساء ساعته_الاولى ))))))
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  14. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( عـــــــــــاجل ....غارات _عنيفة ......لمقاتلاتنا _الكواسر ...... تدك مواقع وتحرق تجمعات واليات.....في مسورة _نهم _شرق _صـــــــــنعاء ))))))
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  15. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((( عـــــــــــاجل .......سقوط مقدوف ....في الطوال ....ولله الحمد قد صرف شر نار الملالي وعبيدهم والرعاع عن العباد .وعليهم ترقب_الرد_المعتاد))))
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  16. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    ام ايلين

    اللهم انصر اهل التوحيد
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  17. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
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  18. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((( عـــــــاجل ....عبيد الملالي ...يوارون ذنب ايران الهالك كأخرى مراسيم تتشيع (العركاضي )) في مسقطه ... بمديرية ((( رحبان )) بمحافظة صعدة )))
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  19. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((وكان ....لابطالنا _البواسل...مجزرة _مروعة .. في عبيد الملالي والعلوج الرعاع ... في الحرث ...كان العدد كبير جدا...المتقدم لم يعود الا جسد _محروق)))
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  20. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  21. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    حماك الله ياوطني

    كفو والله لا ينفع معهم الا القوة هم الان يريدون هدنة اخرى كي يجمعو الاسلحه
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  22. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
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  23. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((( وللتأكيد ..مازال كبير عبيد الملالي يلطم ... وقلبه يدمي على فاجعته.... بعد اصطياد مقاتلاتنا _الكواسر أحد كبار زنابيل الصف الاول يحي العركاضي)))))
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  24. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( المهم .... والاهم ان كواسرنا صبحت صنعاء..... واشعلت شموسها فجرا ... فهزت الارض زلزلة وارتجت معها الجبال ))))))
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  25. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  26. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( لم ترد بعد ..... كواسرنا ..... انما هي غارات _وقائية في معظمها .... الرد قادم بمشيئة الله فلاتستعجلونه معشر يا بغال وزنابيل نار الملالي))))))
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  27. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    الحمزة

    اللهم انصر اخواننا السنه في اليمن
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  28. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    مفقود

    حزم امل هدنة, لا فرق, نريد النصر او ايقاف الحرب فقط
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  29. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    فهد العرماني

    يجب على الشعب اليمني قتل زعماء عصابات الانقلابي الحوثي والعفاشي بسرعة لوقف الحرب
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