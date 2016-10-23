بالفيديو:رحالة هولندي يردد قصيدة “سلط على النصراني” لإبن سرور

صحيفة المرصد:خلال جلسة مع أحد الأصدقاء السعوديين في بيت شعر ألقى الرحالة والدبلوماسي الهولندي بول مارسيل كوربوشوك قصيدة “بندر بن سرور” بطريقة سعودية يصعب على الكثيرين تقديمها.
وظهر بول في مقطع فيدبو نشره موقع العربية نت وهو يقول لصديقه بخيتان: “أذكر أنك أهديتني شريطا تسجيليا للشاعر بندر بن سرور”.وألقى بول مسترسلاً : “سلط على النصراني اللي لقا الزيت نبع الزيت يعمي عيونه.. لولاه تحتاج المراجل شفاليت تحتاج شي يقصر النذل دونه”.
وأردف بخيتان أبيات القصيدة، قائلاً: “صبراً على الفرجة وقطع الخلا الميت حتى عيال البوم ما يقطعونه”. بول مرسيل كوربورشوك هو خليطٌ من رحالة ودبلوماسي ومستشرق وأكاديمي متخصص في الحضارة البدوية.
تعليقات ( 8 )
عااااشقةالورررردمثل ماعندناعرب متأثرين بالغرب وحظارتهم عندهم غربيين متأثرين بالشرق وأصالةالشرق
متعبرغم أن بندر حورب في الإعلام ولم يتسول بقصائدة ومات فقير. . الآنه يعد أمير الشعر و الشعراء في جزيرة العرب. ... 😎
سعودما جانا البلا إلا من ( المستشرقيييين ) !!!!!؟؟؟
متعبرحم الله الشاعر المناضل الحر. . بندر بن سرور 😎
خاقا باقا" انشدك ياللي كل شي تتمه " تقرا الكتاب وكل فرض تصليّه " ويش القليب اللي عميق مجمّه" ما سرّ غرسه ماه عطشى سوانيه "
يلدرمبعد الهولندي الطائر في السماء اصبح لدينا هولندي زاحف في الصحراء
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناكثروا من ذكر الله والاستغفار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناذكثروا من ذكر الله والاستغفار