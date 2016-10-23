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بالفيديو:رحالة هولندي يردد قصيدة “سلط على النصراني” لإبن سرور

23 أكتوبر, 2016 , 16:44 م
بالفيديو:رحالة هولندي يردد قصيدة “سلط على النصراني” لإبن سرور
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صحيفة المرصد:خلال جلسة مع أحد الأصدقاء السعوديين في بيت شعر ألقى الرحالة والدبلوماسي الهولندي بول مارسيل كوربوشوك قصيدة “بندر بن سرور” بطريقة سعودية يصعب على الكثيرين تقديمها.

وظهر بول في مقطع فيدبو نشره موقع العربية نت وهو يقول لصديقه بخيتان: “أذكر أنك أهديتني شريطا تسجيليا للشاعر بندر بن سرور”.وألقى بول مسترسلاً : “سلط على النصراني اللي لقا الزيت نبع الزيت يعمي عيونه.. لولاه تحتاج المراجل شفاليت تحتاج شي يقصر النذل دونه”.

وأردف بخيتان أبيات القصيدة، قائلاً: “صبراً على الفرجة وقطع الخلا الميت حتى عيال البوم ما يقطعونه”. بول مرسيل كوربورشوك هو خليطٌ من رحالة ودبلوماسي ومستشرق وأكاديمي متخصص في الحضارة البدوية.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    عااااشقةالوررررد

    مثل ماعندناعرب متأثرين بالغرب وحظارتهم عندهم غربيين متأثرين بالشرق وأصالةالشرق
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  2. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    متعب

    رغم أن بندر حورب في الإعلام ولم يتسول بقصائدة ومات فقير. . الآنه يعد أمير الشعر و الشعراء في جزيرة العرب. ... 😎
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  3. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    سعود

    ما جانا البلا إلا من ( المستشرقيييين ) !!!!!؟؟؟
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  4. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    متعب

    رحم الله الشاعر المناضل الحر. . بندر بن سرور 😎
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  5. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    خاقا باقا

    " انشدك ياللي كل شي تتمه " تقرا الكتاب وكل فرض تصليّه " ويش القليب اللي عميق مجمّه" ما سرّ غرسه ماه عطشى سوانيه "
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  6. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    يلدرم

    بعد الهولندي الطائر في السماء اصبح لدينا هولندي زاحف في الصحراء
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  7. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اكثروا من ذكر الله والاستغفار
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  8. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اذكثروا من ذكر الله والاستغفار
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