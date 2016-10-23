بالفيديو..سائق التوك توك :يعلق على خبر وفاته”انا بخير وشغال ومافيش اي مشكلة”

صحيفة المرصد:ظهر سائق “التوك توك” الذي اشتهر في القاهرة بكلماته المنتقدة للنظام والأوضاع الاقتصادية الصعبة في لقاء مع صحيفة مصرية، برفقة أطفاله لينفي الحديث عن مقتله.
ولم يأت السائق الذي يعرف باسم مصطفى، على ذكر ما قاله سابقا في لقائه الشهير مع قناة الحياة، لكنه قال إن حديثه كان لأجل القاهرة.
وطالب سائق “التوك توك” المصريين بعدم السماع للشائعات، والاكتفاء بأخذ الأخبار من مواقع رئاسة الوزراء والقوات المسلحة والداخلية.
وأشار نشطاء مصريون إلى أن مصطفى ربما تعرض لضغوطات من قبل السلطات المصرية، للخروج والحديث بهذه الطريقة بعد الضجة التي أحدثها.
ونشر الإعلامي المصري وائل قنديل مشاركة في حسابه على موقع “فيسبوك” قال فيها: “مبكرا قلت: قد تصل الحكومة للزميل سائق التوك توك.. وقد يمارسوا عليه ضغوطا وتهديدات تجعله يظهر بخطاب مغاير.. فرجاءً لا تجلدوه بألسنتكم. لقد وصلوا له وتغير الكلام”.
تعليقات ( 7 )
الحمزةغسروا له الزيوت
هريديهذا من قرابة السيسي ويعرف يلعب عالمضمون ولبس المصريين السلطانية بتاعت الحجه ام محمود
حمدانوزنوا له الكربريتر !!!!
إستشاري صحكلام راعي التوكتك ظهر اليوم إنهيار الجنية المصري ...وسيثور الشعب المصري ثورة الله اعلم بمداها .
الهمدانيصراحة قال كلام قوي في الشارع لو في مكان اخر كان الله اعلم بحاله كويس انه كان في مصر ام الدنيا
اذا كاناذا كان رجل يتم اقناعه كما هو مفهوم او المعتقل امرأة يتم اقناعها كما هو مفهوم او قضية دعارة حسبنا الله و نعم الوكيل
فهدالجويان***السيسي هم من غير رايه