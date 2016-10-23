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تويتر: انهيار الجنيه المصري…ومغردون” الله يستر”

23 أكتوبر, 2016 , 17:02 م
تويتر: انهيار الجنيه المصري…ومغردون” الله يستر”
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صحيفة المرصد: تناقلت عدد من الصفحات خبر خروج الجنيه المصري من سلة العملات العالمية في المانيا ووقف التعامل بالجنيه في صرافات السعودية.

وكشف مسؤول مصرفى أن الجنيه المصرى غير قابل للتداول خارج مصر، مؤكدًا أن ما يتردد حول منعه من التداول في السعودية وألمانيا غير صحيح، حيث إنه ليس من العملات الدولية القابلة للتداول عالميًا.

مغردون موقع التواصل الاجتماعي تويتر دشنوا هاشتاق #انهيار_الجنيه_المصري، ليعبر كل منهم عن الوضع الذي وصلت اليه مصر ماليا واقتصاديا وامنياً:

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تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    صريح في زمن المجاملات

    لاتباع السيسي اذا كان لديكم شجاعة وانكم ترونه ع حق وانه امام عادل فقولو اللهم احشرنا مع السيسي اتحداهم يقولونها
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  2. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    الحمزة

    عهود من جدك
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  3. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    خليك بعيد حبك يزيد

    اذا أراد السيسي بالجلوس في حكمه عليه احترام دول الجوار وخاصة السعودية لاتلعب مع اكبر منك ي سيسي خل روسيا وإيران وبشار النعجه ينفعكم
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  4. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    خروج□ استغفرالله □■خروج
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  5. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لاتتشمتون صدقوني حنّا ترى أردى اذا طاح الجنيه ندعمهم حنا ونبتلش ثم ينهار الريال مثل ارتفاع السكر اول شي كان بمصر أزمة سكر ثم قبّت الأسعار عندنا 😶
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  6. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    زائر

    النعمه حمرا جياشه .. الي يشتري تشيرت الانديه بي ٤٠٠ ريال احسله يوفرها ويشتري مقلد لان القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود طيعوني
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  7. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    الشايب

    هذا بسبب الظلم ..؟؟
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  8. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    وينك يا بتاع السيسي

    مخالف للنشر
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  9. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    الحمزة

    وينك يابو شيخه لبى قلبك
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  10. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    ريما Rima

    1مصر ماجاهم رئيس يصلح من بعد محمد حسني مبارك*****
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  11. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    صريح في زمن المجاملات

    قلم الزور ليس لديك اي تعليق عن وقوف سيسيك مع بشار والروس ضد حلب وادارة ظهره للمملكة ومن معها فيا ليت نقرا لك تعليع ع هذه النقطة منتظرينك
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  12. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    يجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر ضد القضايا السعودية والعربية باليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية
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  13. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    مرسي والسيسي نفس بعض دمروا مصر
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  14. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    رحمه

    وماله ينهار كل كلب ليعيش السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورضي الله عنه
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  15. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    ابن بالبلد

    مخالف للنشر
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  16. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    زمن الذكريات

    ألبيس ياسيسي تستاهل ماجاك لوكنت واقف مع اخوانك في السعوديه والخليج كنت اليوم مزاجك في السحاب العالي خلي بوتين والمجرم بشار ينفعك الان
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  17. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    حمد

    انسان منصف قلم الحقيقة انتبهو
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  18. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    كتب قبل أكثر من شهرين الجنية المصري انهار والدولار يحلق فوق 22 جنية ثورة جياع قادمة ستضرب ثكنات العسكر و الموعد 11*11
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  19. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    مسمار

    الرز بيئول لبتوع الفوتكا سنذكرني وان عاشرت غيري
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  20. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    كيف

    الاقتصاد العالمي مدحدر
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  21. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    ابن بالبلد

    لقد قرأ الرئيس محمد محمد مرسي قوله تعالى((فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله))سينصرك الله فالله لايرضا الظلم وخابت عقول دعمت انقلاب السيسي
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  22. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:63

    زورق الليل

    ان تشمت فهذه ليست من شيم الرجال وتذكر قديعافيه الله ويبتليك . واسأل الله ان يكون في عون اخواننا في مصر
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  23. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:11009

    إنسان منصف

    كل دول العالم,,,تمر بأزمات ,,,حتى أمريكا ,,وأوربا ,,,ودول الخليج,,,ليش ,,أنتم فقط ,,,,مصر حاطين دوبكم دوبها,,,العب ,,يا مقدس ,,أو إندس ,,,بأه
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  24. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    اليوسي

    جزاكم الله خير جميعاً الرجاء من الجميع الدعاء بحفظ العرب والمسلمين من كيد اليهود ومن يسير في ركابهم من المجوس والروس وغيرهم اللهم أكفانهم بما شئت يارب
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  25. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    عدول

    الله ييسر كل أمورنا إلى خير
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  26. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    سعودي يحب مصر

    طيب وين الدعم اللي حصل عليه السيسي من السعودية ودول الخليج !!!
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  27. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:11009

    إنسان منصف

    هذا الكلام,,,فقط ,,,يصدقه,,,أتباع ,,,الشيوخ المقدسه,,,أما أصحاب العقول النيره ,,,,فلا وألف لا,,,مصر باقيه,,,لم ولن تنهار أبدا
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  28. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:11009

    إنسان منصف

    فيه ,,ناس ,,,تظن أنها مسيطره على عقول ,,البشر,,,بنشرها ,,,للتراهات ,,,اللي ,,,يصدقها فقط ,,أتباعهم المساكين
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  29. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    احمد

    والقادم ادهى وأمر ؟ فدماء 5 آلاف ممن تم حرقهم في مسجد رابعه وآلاف الأطفال والنساء القتلى في حلب ستطارد الخونه الى يوم القيامه وما ربك بظلام للعبيد
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  30. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    هذا ماجنته حكومة الانقلاب على مصر وشعبها سوف قادها العسكر للخراب والتدهور في كل مجالات الحياة .
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  31. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    اليوسي

    اللهم احفظ مصر من كل سؤ ومكروه نسأل الله تعالى يحفظ المسلمين جميعاً من كيد الأعداء المتربصين بكل عربي وكل مسلم على وجه الارض اللهم انزل الرعب بالاعدا
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  32. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:11009

    إنسان منصف

    كيف يكون إنهيار,,,ومشاريع تنمويه ,,,شغاله بمصر ,,,لم تتوقف,,,بلاش,,,كدب ,,,بأه
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  33. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    إستشاري صح

    خذها يا بشار منا وأدع بشار وصالح ...يا رموز الخيانة ...أذلكم الله .
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  34. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:11009

    إنسان منصف

    الوقت اللي ,,,ستتوقف الحكومه ,,عن دفع رواتب ,,موظفيها,,,يكون إنهيار,,,,أما الآن ,,,أبدا الأمور ,,,عال العال,,,بلاش ,,نكت بايخه
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  35. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    إستشاري صح

    السيسي وزمرته سيذهبون غير مأسوف عليهم ...لاعلم ولاعهد ولا صدق وجحادين معاريف ...الشعب المصري سيقرر قراره الصعب ...السيسي لايعامل من الآن إلا منقلب .
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  36. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 17:27 م
    عدد التعليقات:11009

    إنسان منصف

    هذه الإشاعات ,,مجرد,,,إستهلاك إعلامي ,,,من الجماعات المناوئه ,,للحكومه المصريه ,,,وإلا الناس ,,,تشتري الآي فون 7,,,,ومهيصين ,,,بلاش إفترى
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  37. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    ابراهيم

    انا اقترح من الانقلابيين يروحوا لسيادة الرئيس البطل اردوغان يعطيهم دروس في الاقتصاد والأمانه وعدم خيانة المسلمين لعلهم يستفيدوا
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  38. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    خالد

    شوف يا قلم الكذب والبهتان لا انت ولا سيسيك بطل والحكومة السغوديه راح تادبه على هجومه الاعلامي علينا وعلى بلدنا والحكومة تقولك انطق واسكت ولا نسمع صوتك
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  39. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    رحمه

    اي بطل هوه بقى فيها بطوله يا كلم الحكيكه حيجرالنا ايه حيجرالنا ايه هيء هيء هيء
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  40. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    اديني خنبوقه ههههههههه
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  41. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    إستشاري صح

    الإنقلابيين هذه إدارتهم الفاشلة ...عسكر كيف يعرفون الإقتصاد ...الظلم ظلمات ...يهيج المجتمع المصري ولسانه الآن طليق .كلما ضروا مرسي زادهم الله نكبة .
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  42. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:14776

    قلم الحقيقه

    مصـــــــــــر وشعبها وقيادتها بحكم الزعيم البطل السيسي نصره ورعاه الله باقية شوكة في عين كل أأأأأأأأأأخواني.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  43. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    موجود

    وبكره تشوفو مصر هههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    الحفراوي

    خل بوتن ينفعك يالمصري
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  45. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    السنة اذا رايت مبتلى ان تقول ((الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا))
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  46. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:14776

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأأأأكاذيب الأخوان الخونة. مالهم غير الخيبة والخسران. حفظك الله يامصر ورد كيدهم في نحورهم الخونة المتآمرين الارهابيين. عاشت مصر العرب والعروبة.
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  47. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    المتضرر هو الشعب المصري الكريم فقط عسى الله يرحمهم ويلطف بهم إخوة لنا وأشقاء فلا نشمت بهم بل ندعو لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    خاقا باقا

    الله يستر ويحفظ مصر وعملتها. فاختلاف الرأي لايفسد للود قضية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اكثروا من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  50. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    ركاااان

    راح السيسي في الحفر
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