تويتر: انهيار الجنيه المصري…ومغردون” الله يستر”

صحيفة المرصد: تناقلت عدد من الصفحات خبر خروج الجنيه المصري من سلة العملات العالمية في المانيا ووقف التعامل بالجنيه في صرافات السعودية.

وكشف مسؤول مصرفى أن الجنيه المصرى غير قابل للتداول خارج مصر، مؤكدًا أن ما يتردد حول منعه من التداول في السعودية وألمانيا غير صحيح، حيث إنه ليس من العملات الدولية القابلة للتداول عالميًا.

مغردون موقع التواصل الاجتماعي تويتر دشنوا هاشتاق #انهيار_الجنيه_المصري، ليعبر كل منهم عن الوضع الذي وصلت اليه مصر ماليا واقتصاديا وامنياً: