تويتر: انهيار الجنيه المصري…ومغردون” الله يستر”

صحيفة المرصد: تناقلت عدد من الصفحات خبر خروج الجنيه المصري من سلة العملات العالمية في المانيا ووقف التعامل بالجنيه في صرافات السعودية.
وكشف مسؤول مصرفى أن الجنيه المصرى غير قابل للتداول خارج مصر، مؤكدًا أن ما يتردد حول منعه من التداول في السعودية وألمانيا غير صحيح، حيث إنه ليس من العملات الدولية القابلة للتداول عالميًا.
مغردون موقع التواصل الاجتماعي تويتر دشنوا هاشتاق #انهيار_الجنيه_المصري، ليعبر كل منهم عن الوضع الذي وصلت اليه مصر ماليا واقتصاديا وامنياً:
تعليقات ( 50 )
صريح في زمن المجاملاتلاتباع السيسي اذا كان لديكم شجاعة وانكم ترونه ع حق وانه امام عادل فقولو اللهم احشرنا مع السيسي اتحداهم يقولونها
الحمزةعهود من جدك
خليك بعيد حبك يزيداذا أراد السيسي بالجلوس في حكمه عليه احترام دول الجوار وخاصة السعودية لاتلعب مع اكبر منك ي سيسي خل روسيا وإيران وبشار النعجه ينفعكم
💇💇 ريما Rima💇💇خروج□ استغفرالله □■خروج
💎⭐️عهود⭐️💎لاتتشمتون صدقوني حنّا ترى أردى اذا طاح الجنيه ندعمهم حنا ونبتلش ثم ينهار الريال مثل ارتفاع السكر اول شي كان بمصر أزمة سكر ثم قبّت الأسعار عندنا 😶
زائرالنعمه حمرا جياشه .. الي يشتري تشيرت الانديه بي ٤٠٠ ريال احسله يوفرها ويشتري مقلد لان القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود طيعوني
الشايبهذا بسبب الظلم ..؟؟
وينك يا بتاع السيسيمخالف للنشر
الحمزةوينك يابو شيخه لبى قلبك
ريما Rima1مصر ماجاهم رئيس يصلح من بعد محمد حسني مبارك*****
صريح في زمن المجاملاتقلم الزور ليس لديك اي تعليق عن وقوف سيسيك مع بشار والروس ضد حلب وادارة ظهره للمملكة ومن معها فيا ليت نقرا لك تعليع ع هذه النقطة منتظرينك
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرييجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر ضد القضايا السعودية والعربية باليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية
💇💇 ريما Rima💇💇مرسي والسيسي نفس بعض دمروا مصر
رحمهوماله ينهار كل كلب ليعيش السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورضي الله عنه
ابن بالبلدمخالف للنشر
زمن الذكرياتألبيس ياسيسي تستاهل ماجاك لوكنت واقف مع اخوانك في السعوديه والخليج كنت اليوم مزاجك في السحاب العالي خلي بوتين والمجرم بشار ينفعك الان
حمدانسان منصف قلم الحقيقة انتبهو
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريكتب قبل أكثر من شهرين الجنية المصري انهار والدولار يحلق فوق 22 جنية ثورة جياع قادمة ستضرب ثكنات العسكر و الموعد 11*11
مسمارالرز بيئول لبتوع الفوتكا سنذكرني وان عاشرت غيري
كيفالاقتصاد العالمي مدحدر
ابن بالبلدلقد قرأ الرئيس محمد محمد مرسي قوله تعالى((فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله))سينصرك الله فالله لايرضا الظلم وخابت عقول دعمت انقلاب السيسي
عدد التعليقات:63
زورق الليلان تشمت فهذه ليست من شيم الرجال وتذكر قديعافيه الله ويبتليك . واسأل الله ان يكون في عون اخواننا في مصر
عدد التعليقات:11009
إنسان منصفكل دول العالم,,,تمر بأزمات ,,,حتى أمريكا ,,وأوربا ,,,ودول الخليج,,,ليش ,,أنتم فقط ,,,,مصر حاطين دوبكم دوبها,,,العب ,,يا مقدس ,,أو إندس ,,,بأه
اليوسيجزاكم الله خير جميعاً الرجاء من الجميع الدعاء بحفظ العرب والمسلمين من كيد اليهود ومن يسير في ركابهم من المجوس والروس وغيرهم اللهم أكفانهم بما شئت يارب
عدولالله ييسر كل أمورنا إلى خير
سعودي يحب مصرطيب وين الدعم اللي حصل عليه السيسي من السعودية ودول الخليج !!!
عدد التعليقات:11009
إنسان منصفهذا الكلام,,,فقط ,,,يصدقه,,,أتباع ,,,الشيوخ المقدسه,,,أما أصحاب العقول النيره ,,,,فلا وألف لا,,,مصر باقيه,,,لم ولن تنهار أبدا
عدد التعليقات:11009
إنسان منصففيه ,,ناس ,,,تظن أنها مسيطره على عقول ,,البشر,,,بنشرها ,,,للتراهات ,,,اللي ,,,يصدقها فقط ,,أتباعهم المساكين
احمدوالقادم ادهى وأمر ؟ فدماء 5 آلاف ممن تم حرقهم في مسجد رابعه وآلاف الأطفال والنساء القتلى في حلب ستطارد الخونه الى يوم القيامه وما ربك بظلام للعبيد
اليوسياللهم احفظ مصر من كل سؤ ومكروه نسأل الله تعالى يحفظ المسلمين جميعاً من كيد الأعداء المتربصين بكل عربي وكل مسلم على وجه الارض اللهم انزل الرعب بالاعدا
عدد التعليقات:11009
إنسان منصفكيف يكون إنهيار,,,ومشاريع تنمويه ,,,شغاله بمصر ,,,لم تتوقف,,,بلاش,,,كدب ,,,بأه
إستشاري صحخذها يا بشار منا وأدع بشار وصالح ...يا رموز الخيانة ...أذلكم الله .
عدد التعليقات:11009
إنسان منصفالوقت اللي ,,,ستتوقف الحكومه ,,عن دفع رواتب ,,موظفيها,,,يكون إنهيار,,,,أما الآن ,,,أبدا الأمور ,,,عال العال,,,بلاش ,,نكت بايخه
إستشاري صحالسيسي وزمرته سيذهبون غير مأسوف عليهم ...لاعلم ولاعهد ولا صدق وجحادين معاريف ...الشعب المصري سيقرر قراره الصعب ...السيسي لايعامل من الآن إلا منقلب .
عدد التعليقات:11009
إنسان منصفهذه الإشاعات ,,مجرد,,,إستهلاك إعلامي ,,,من الجماعات المناوئه ,,للحكومه المصريه ,,,وإلا الناس ,,,تشتري الآي فون 7,,,,ومهيصين ,,,بلاش إفترى
ابراهيمانا اقترح من الانقلابيين يروحوا لسيادة الرئيس البطل اردوغان يعطيهم دروس في الاقتصاد والأمانه وعدم خيانة المسلمين لعلهم يستفيدوا
خالدشوف يا قلم الكذب والبهتان لا انت ولا سيسيك بطل والحكومة السغوديه راح تادبه على هجومه الاعلامي علينا وعلى بلدنا والحكومة تقولك انطق واسكت ولا نسمع صوتك
رحمهاي بطل هوه بقى فيها بطوله يا كلم الحكيكه حيجرالنا ايه حيجرالنا ايه هيء هيء هيء
إستشاري صحالإنقلابيين هذه إدارتهم الفاشلة ...عسكر كيف يعرفون الإقتصاد ...الظلم ظلمات ...يهيج المجتمع المصري ولسانه الآن طليق .كلما ضروا مرسي زادهم الله نكبة .
عدد التعليقات:14776
قلم الحقيقهمصـــــــــــر وشعبها وقيادتها بحكم الزعيم البطل السيسي نصره ورعاه الله باقية شوكة في عين كل أأأأأأأأأأخواني.
موجودوبكره تشوفو مصر هههه
الحفراويخل بوتن ينفعك يالمصري
عدد التعليقات:14776
قلم الحقيقهأأأأأأأأأأأكاذيب الأخوان الخونة. مالهم غير الخيبة والخسران. حفظك الله يامصر ورد كيدهم في نحورهم الخونة المتآمرين الارهابيين. عاشت مصر العرب والعروبة.
صنيتان الحزين على قرضة العقاريالمتضرر هو الشعب المصري الكريم فقط عسى الله يرحمهم ويلطف بهم إخوة لنا وأشقاء فلا نشمت بهم بل ندعو لهم
خاقا باقاالله يستر ويحفظ مصر وعملتها. فاختلاف الرأي لايفسد للود قضية
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناكثروا من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ركاااانراح السيسي في الحفر