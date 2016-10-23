نواف عبيد يؤكد: مصر في عهد السيسي لن تكون حليفاً للسعودية أو دول الخليج !!

صحيفة المرصد: أكد المحلل السعودي، نواف عبيد، على طبيعة العلاقة مع مصر في عهد السيسي عبر إعادة نشر تغريدة قديمة له حول علاقة مصر بالمملكة ودول الخليج.
وكتب “عبيد” في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” : “قبل حوالي سنة ، حذرت من هذا الأمر .. غضب البعض ، وأنتقد البعض الآخر!”.
يذكر أن نواف عبيد كتب تغريدة في وقت سابق قال فيها: “في رأيي لن تكون مصر تحت قيادة السيسي الحالية حليف أوشريك أوصديق للسعودية أو دول الخليج (البحرين الامارات قطر الكويت)”.
وكان “عبيد”، قد قال في وقت سابق، أن الرياض تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصر بعد الكشف عن “أنباء مروعة “، بحسب وصفه ولكنه لم يوضحها.
وأكدت الخارجية السعودية، على أن نواف عبيد ليس له علاقة بأي جهة حكومية بالمملكة، ولا يعكس وجهة نظر الحكومة، وأن آراءه تعبر عن وجهة نظره الشخصية.
تعليقات ( 38 )
الراصدمصر في عهد حكومة الانقلاب الى الهاويه احنا معتمدين على الله أولاً ثم على ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين زعيم الامه العربيه والاسلاميه حفظه الله
كلنا فداء للوطنكل دوله لها سياده بلاش فتن كلنا عرب مسلمين والي مانرضاه لدولتنا مانرضاه لخوتنا العرب والمسلمين
كلنا فداء للوطنواحنا مالنا ومال الدول الاخري اعتمادنا على الله سبحانه وعلى شعبنا وتوطيد الطيبه علاقاتنا مع اخواننا العرب والمسلمين بهذا نعيش بسلام
ابو انس المكياين قلم الحقيقة الذي يمدح السيسي ويسميه زعيم الامة وزعيم العرب اينه اختفى كشف نفسه ان مصري مؤيد السيس ومسوي نفسه انه سعودي...اختفى احد الطابور الخامس
ارز 👊 نجدرايي ان في مصر شعب اخ لنا والله أعلم
محمد 266بسقوط مصر مع خامني اصبح الهلال مكتملاً.. يامن فرحت بزلة مصر انسيت قوله صل الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا)
الطائر الأزرقواللي يقول الشعب المصري غير مسؤول عن ***السيسي أقول له إلا مسؤولين هم اللي اختاروه وإذا كانوا صادقين يشوفون واحد ***غيره ويختارونه . سكوتهم ***
عدد التعليقات:11990
برق الحرم(((((مصر العروبة هي هي لم تتغير .... وجيشها من يمسك بها و من يحكمها والمفاجآت قادمة ))))
بدرمخالف للنشر
الطائر الأزرقمخالف للنشر
غرم الله****زعيم هو من يترك السعوديه ودول الخليج ويتجه للفرس والروس يترك الخير ويذهب للشر الفرس والروس ماعندهم الا اسلحه ونجاسه خاصه المجوس
سعــوديمخالف للنشر
الهمدانيمعروف مصر لا تقبل تكون في المقعد الخلفي وانا اقول استعدوا قد تمسك الدفة قريبا واتوقع بعد ترشيح الرئاسة الامريكية ستكون في تغيرات والدليل حش رجول داعش
سعــوديمصيييرر ال*** يندم ويرجع
إستشاري صحلنكن عادلين مع أنفسنا الشعب المصري لم يخطئ ، الشعب المصري مغلوب على أمره وله جهود مشكورة عندنا في الطب والهندسة والتدريس والبناء .
حسبنا الله ونعم الوكيل عليك ي***مخالف للنشر
.. سعودي ..مخالف للنشر
فهدالجويانمخالف للنشر
دحوم1ويجب ترحيل الخونه والانجاس الذين هم حمير لايران يدعمون الفرس واذناب ايران من الحوثيين وعفاش وجماعة حسن زميره🤓
إستشاري صحوكذلك أنا حذرت من الإندفاع وراء السيسي وكنت أرى**** في عيونه ولكن لم يسمع لي أحد .
سالمويجب ان تكون جامعة الدول العربية متنقلة وليست في بلد واحد
عمرويجب عدم التنازل عن جميع الأموال التي سلفناها لهم باتفاقيات ويجب عليهم تسديدها في وقتها كما اتفق عليه
طارقاقطعوا الفيز عليهم وخفوفو منهم حتى يدركوا وضعهم الاقتصادي من غير دعم السعودية ودول الخليج.اذا اكرمت الأيم تمردا.
A.awadولم تكن في يوم من الأيام مع أحدتأخذولاتعطي حرب أكتوبرلولا الله ثم بلدنا كان علوم. في عهدالسادات في الثمنينات 6ميليارات$للتصنيع الحربي جحد دول الخليج
زمن الذكرياترحم الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورحم الله الامير سعود الفيصل وحفظ الله الملك سلمان السيسي نكر الجميل واكل المليارات وخلع
المعلممصر تتدار من خلف الكواليس وبعدين نحن إذا رجعت للجد مانحن في حاجه إحدى إلا الله وسوف نعتمد على انفسنا ولكن من باب الصف العربي وسوف تندم مصر
يالطيفلاالسيسي ولاغيرة كلهم علاقه رز والخوفه ان مصر تعتبرك انت في حاجه لها ولن تستطيع قطع لامساعدات ولن تتصرف بتصرف يوتر العلاقات فنقول يمصر انتي بحاجتنا
انوسارحمونة ياهل الخير من الفتن مفيش الأ مصر والسعودية فقط القادرة علي حماية الأمة أدعو الي نبذ الخلاف وأدعو الي الوحدة اللهم إني قد بلغت اللهم فشهد
ركاااانتكفيه ***وقفة الملك عبدالله ولأمير سعود الفيصل رحمهما الله ولأن وقفة الملك سلمان لكن وشتقولون في الأنسان ا****
محمد الغامدينحن مع قيادتنا في الحياه والموت لاكن هولاء الرؤساء ابتلينا بهم فيجب أن يكون هناك تقنين للدعم المالي والسياسي
نووي ذريطيب أصغر طفل يعرف هذا الكلام ومايبي لها فهلوه ..****
كيفمرسى والسيسي وجهان لفشل مصر لعملة واحدة
رؤيةإلا ... قول ياخسارة 120 مليار ..... عبينا فيها أكراش المصاريه رغم أننا أحوج منهم بها ... الله كريم ..
ركاااانكلنا عارفين الكلام هذا ( ياورور )
بقايا مشاعرمخالف للنشر
الحمزةكلاااااااااااام سليم