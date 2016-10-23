نواف عبيد يؤكد: مصر في عهد السيسي لن تكون حليفاً للسعودية أو دول الخليج !!

صحيفة المرصد: أكد المحلل السعودي، نواف عبيد، على طبيعة العلاقة مع مصر في عهد السيسي عبر إعادة نشر تغريدة قديمة له حول علاقة مصر بالمملكة ودول الخليج.

وكتب “عبيد” في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” : “قبل حوالي سنة ، حذرت من هذا الأمر .. غضب البعض ، وأنتقد البعض الآخر!”.

يذكر أن نواف عبيد كتب تغريدة في وقت سابق قال فيها: “في رأيي لن تكون مصر تحت قيادة السيسي الحالية حليف أوشريك أوصديق للسعودية أو دول الخليج (البحرين الامارات قطر الكويت)”.

وكان “عبيد”، قد قال في وقت سابق، أن الرياض تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصر بعد الكشف عن “أنباء مروعة “، بحسب وصفه ولكنه لم يوضحها.

وأكدت الخارجية السعودية، على أن نواف عبيد ليس له علاقة بأي جهة حكومية بالمملكة، ولا يعكس وجهة نظر الحكومة، وأن آراءه تعبر عن وجهة نظره الشخصية.