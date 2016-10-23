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نواف عبيد يؤكد: مصر في عهد السيسي لن تكون حليفاً للسعودية أو دول الخليج !!

23 أكتوبر, 2016 , 17:55 م
نواف عبيد يؤكد: مصر في عهد السيسي لن تكون حليفاً للسعودية أو دول الخليج !!
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صحيفة المرصد: أكد المحلل السعودي، نواف عبيد، على طبيعة العلاقة مع مصر في عهد السيسي عبر إعادة نشر تغريدة قديمة له حول علاقة مصر بالمملكة ودول الخليج.

وكتب “عبيد” في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” : “قبل حوالي سنة ، حذرت من هذا الأمر .. غضب البعض ، وأنتقد البعض الآخر!”.

يذكر أن نواف عبيد كتب تغريدة في وقت سابق قال فيها: “في رأيي لن تكون مصر تحت قيادة السيسي الحالية حليف أوشريك أوصديق للسعودية أو دول الخليج (البحرين الامارات قطر الكويت)”.

وكان “عبيد”، قد قال في وقت سابق، أن الرياض تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصر بعد الكشف عن “أنباء مروعة “، بحسب وصفه ولكنه لم يوضحها.

وأكدت الخارجية السعودية، على أن نواف عبيد ليس له علاقة بأي جهة حكومية بالمملكة، ولا يعكس وجهة نظر الحكومة، وأن آراءه تعبر عن وجهة نظره الشخصية.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    الراصد

    مصر في عهد حكومة الانقلاب الى الهاويه احنا معتمدين على الله أولاً ثم على ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين زعيم الامه العربيه والاسلاميه حفظه الله
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  2. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    كلنا فداء للوطن

    كل دوله لها سياده بلاش فتن كلنا عرب مسلمين والي مانرضاه لدولتنا مانرضاه لخوتنا العرب والمسلمين
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  3. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    كلنا فداء للوطن

    واحنا مالنا ومال الدول الاخري اعتمادنا على الله سبحانه وعلى شعبنا وتوطيد الطيبه علاقاتنا مع اخواننا العرب والمسلمين بهذا نعيش بسلام
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  4. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    ابو انس المكي

    اين قلم الحقيقة الذي يمدح السيسي ويسميه زعيم الامة وزعيم العرب اينه اختفى كشف نفسه ان مصري مؤيد السيس ومسوي نفسه انه سعودي...اختفى احد الطابور الخامس
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  5. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    ارز 👊 نجد

    رايي ان في مصر شعب اخ لنا والله أعلم
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  6. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    اين السيساويه لا يعلقون
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  7. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    محمد 266

    بسقوط مصر مع خامني اصبح الهلال مكتملاً.. يامن فرحت بزلة مصر انسيت قوله صل الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا)
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  8. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    الطائر الأزرق

    واللي يقول الشعب المصري غير مسؤول عن ***السيسي أقول له إلا مسؤولين هم اللي اختاروه وإذا كانوا صادقين يشوفون واحد ***غيره ويختارونه . سكوتهم ***
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  9. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:11990

    برق الحرم

    (((((مصر العروبة هي هي لم تتغير .... وجيشها من يمسك بها و من يحكمها والمفاجآت قادمة ))))
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  10. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    بدر

    مخالف للنشر
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  11. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    الطائر الأزرق

    مخالف للنشر
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  12. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    غرم الله

    ****زعيم هو من يترك السعوديه ودول الخليج ويتجه للفرس والروس يترك الخير ويذهب للشر الفرس والروس ماعندهم الا اسلحه ونجاسه خاصه المجوس
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  13. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    سعــودي

    مخالف للنشر
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  14. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    الهمداني

    معروف مصر لا تقبل تكون في المقعد الخلفي وانا اقول استعدوا قد تمسك الدفة قريبا واتوقع بعد ترشيح الرئاسة الامريكية ستكون في تغيرات والدليل حش رجول داعش
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  15. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    سعــودي

    مصيييرر ال*** يندم ويرجع
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  16. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    إستشاري صح

    لنكن عادلين مع أنفسنا الشعب المصري لم يخطئ ، الشعب المصري مغلوب على أمره وله جهود مشكورة عندنا في الطب والهندسة والتدريس والبناء .
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  17. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليك ي***

    مخالف للنشر
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  18. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    .. سعودي ..

    مخالف للنشر
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  19. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    فهدالجويان

    مخالف للنشر
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  20. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    دحوم1

    ويجب ترحيل الخونه والانجاس الذين هم حمير لايران يدعمون الفرس واذناب ايران من الحوثيين وعفاش وجماعة حسن زميره🤓
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  21. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    إستشاري صح

    وكذلك أنا حذرت من الإندفاع وراء السيسي وكنت أرى**** في عيونه ولكن لم يسمع لي أحد .
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  22. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    سالم

    ويجب ان تكون جامعة الدول العربية متنقلة وليست في بلد واحد
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  23. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    عمر

    ويجب عدم التنازل عن جميع الأموال التي سلفناها لهم باتفاقيات ويجب عليهم تسديدها في وقتها كما اتفق عليه
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  24. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    طارق

    اقطعوا الفيز عليهم وخفوفو منهم حتى يدركوا وضعهم الاقتصادي من غير دعم السعودية ودول الخليج.اذا اكرمت الأيم تمردا.
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  25. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    A.awad

    ولم تكن في يوم من الأيام مع أحدتأخذولاتعطي حرب أكتوبرلولا الله ثم بلدنا كان علوم. في عهدالسادات في الثمنينات 6ميليارات$للتصنيع الحربي جحد دول الخليج
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  26. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    زمن الذكريات

    رحم الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورحم الله الامير سعود الفيصل وحفظ الله الملك سلمان السيسي نكر الجميل واكل المليارات وخلع
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  27. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    المعلم

    مصر تتدار من خلف الكواليس وبعدين نحن إذا رجعت للجد مانحن في حاجه إحدى إلا الله وسوف نعتمد على انفسنا ولكن من باب الصف العربي وسوف تندم مصر
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  28. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    يالطيف

    لاالسيسي ولاغيرة كلهم علاقه رز والخوفه ان مصر تعتبرك انت في حاجه لها ولن تستطيع قطع لامساعدات ولن تتصرف بتصرف يوتر العلاقات فنقول يمصر انتي بحاجتنا
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  29. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    انوس

    ارحمونة ياهل الخير من الفتن مفيش الأ مصر والسعودية فقط القادرة علي حماية الأمة أدعو الي نبذ الخلاف وأدعو الي الوحدة اللهم إني قد بلغت اللهم فشهد
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  30. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    ركاااان

    تكفيه ***وقفة الملك عبدالله ولأمير سعود الفيصل رحمهما الله ولأن وقفة الملك سلمان لكن وشتقولون في الأنسان ا****
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  31. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    محمد الغامدي

    نحن مع قيادتنا في الحياه والموت لاكن هولاء الرؤساء ابتلينا بهم فيجب أن يكون هناك تقنين للدعم المالي والسياسي
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  32. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    نووي ذري

    طيب أصغر طفل يعرف هذا الكلام ومايبي لها فهلوه ..****
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  33. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    كيف

    مرسى والسيسي وجهان لفشل مصر لعملة واحدة
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  34. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    رؤية

    إلا ... قول ياخسارة 120 مليار ..... عبينا فيها أكراش المصاريه رغم أننا أحوج منهم بها ... الله كريم ..
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  35. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    كلام المحلل صحيح ،، السيسي تم اكتشاف ***بشكل لا يصدقه عقل ولا منطق . ومن ضمن مساعيه القريبه محاولته ابعاد السودان عن التحالف وغيرها الكثير
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  36. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    ركاااان

    كلنا عارفين الكلام هذا ( ياورور )
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  37. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    بقايا مشاعر

    مخالف للنشر
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  38. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    الحمزة

    كلاااااااااااام سليم
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