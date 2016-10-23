مصادر تكشف معلومات جديدة عن شخصية مصور مقطع ساحة القصاص – فيديو

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن شخصية المتهم بتصوير المقطع المتداول للحظة تنفيذ حكم القصاص وحصول المدان على مهلة داخل ساحة القصاص بالرياض بأنه موظف حكومي وقامت الجهات الأمنية بالرياض بالقبض عليه.

ووفقا لموقق “سبق” أنه من المنتظر إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقاموا نشطاء بتداول مقع الفيديو منذ يومين من ساحة القصاص بالرياض أظهر الفيديو ردة فعل المدان فور علمه بعفو ذوي القتيل عنه قُبيل تنفيذ حكم القصاص فيه فظهر مستلقياً على الأرض ينتظر تنفيذ الحكم فيه و بعد ذلك سجد طويلاً شكراً لله على عفو أولياء الدم عنه.