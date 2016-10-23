مصادر تكشف معلومات جديدة عن شخصية مصور مقطع ساحة القصاص – فيديو

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن شخصية المتهم بتصوير المقطع المتداول للحظة تنفيذ حكم القصاص وحصول المدان على مهلة داخل ساحة القصاص بالرياض بأنه موظف حكومي وقامت الجهات الأمنية بالرياض بالقبض عليه.
ووفقا لموقق “سبق” أنه من المنتظر إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقاموا نشطاء بتداول مقع الفيديو منذ يومين من ساحة القصاص بالرياض أظهر الفيديو ردة فعل المدان فور علمه بعفو ذوي القتيل عنه قُبيل تنفيذ حكم القصاص فيه فظهر مستلقياً على الأرض ينتظر تنفيذ الحكم فيه و بعد ذلك سجد طويلاً شكراً لله على عفو أولياء الدم عنه.
تعليقات ( 20 )
مفقوداذا كنا نخجل من تصوير هذه الممارسات فلماذا نعلنها اصلا؟ يجب منعها بالمطلق لانها تخجلنا امام الشعوب, مثل هذه الامور ليست ضرورية في الدين
مفقودتنفيذ الاحكام في اماكن عامة فيه امتهان لكرامة الانسان, يجب وقف هذه التصرفات الرجعية, حتى المجرم له حق يجب ان يحترم, اوقفوا هذه المهازل العلنية
مفقودهل نحن مرضى الى هذه الدرجة؟ تنفذ القصاص في مكان عام ومن ثم تعاقب التصوير؟ هل هناك قناة لها حق البث؟ ماهذه التناقضات؟
يح يحقد شفتو احد المشاهير مثل لعيبه كره قدم قدام وكبار ويظرون بصور خادشه للحيا وانمسكو حيلتنا علاالضعيف قد شفتو واحد مشهور صور مقطع ونشره وانمسك اتقو الله
مجرة التبانةنعم يطبق عليه النظام لا أحد فوق النظام ، تصوير اجراءات حكومية ضمن العمل الرسمي للقائمين عليها مثل تصوير المستندات الحكومية.
سبحان اللهالعبرة بمشاهدة جماعة من المؤمنين وليس كل المؤمنين "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" والتصوير قد يعرض المذنب لشهادة كل المؤمنين وفيه أذى لذوي المذنب
محمدخله يصور نحن نخاف من الله ونطبق شرعه ..ولن نخاف من الغرب
زائرياما نوقلت مثل هاذا من زمان وشفناها حرام الرجل قصده يعرف بالناس الطيبه والتسامح بين المسلمين والعفو
زائراهم شئ لاتفصلوه من وظيفته مثل العسكري اللي صور المراة التي قتلت طفلة بالتعديب ان كان ولابد من معاقبته فسجن اواي شء اخر الا الفصل
نعرف انه موظف حكوميويمكن يكون عسكري من الحراسات في ساحة القصاص ، لكن هذا الامر لا يشفع له أبدا بالتصوير ،، تصرفه يعاقبه عليه القانون وبشدة .
زائروالله كل الي سواه الرجل نقل صورة عن التسامح والقلوب الطيبة واني انا فرحت وبكيت من الفرحه وياما نوقلت مثل هاذا
زائربالعكس المفروض يعطى جائزه لانه يبرد قلوب الناس بتطبيق الشرع ويفرحنا بفوران دم المجرم وسقوط راسه على الارض مشهد نحتاج نشره في التلفزيون علشان المجرم
زائرالتصوير ماهو باين شكل الرجل من بعيد بس وصلت وجود القلوب الرحيمه والتسامح بين المسلمين
زائروالله كل الي سواه الرجل نقل صورة عن التسامح والقلوب الطيبة واني انا فرحت وبكيت من الفرحه وياما نقلت مثل هاذا الحق ،ينقال
قائم مقام السيكةوش دخلة يتلقف وهو عارف ان التصوير ممنوع
التاريخياليت تتم مسألة المصور والحكم علية بأقسي عقوبة الحدث جسيم الله يبعد كل مسلم عنة والوقت ليس وقت تصوير وتعليق مع الاسف انتشرت هذة الظواهر السلبية ، كفي
العويدالرجال ماسوى شي ، والله حرام لو جاه شي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
FAHDيناس الرجال ما سوا شي غير انه نقل صوره عن اهل القلوب الطيبه الى تعفو وتصفح