  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مصادر تكشف معلومات جديدة عن شخصية مصور مقطع ساحة القصاص – فيديو

23 أكتوبر, 2016 , 18:10 م
مصادر تكشف معلومات جديدة عن شخصية مصور مقطع ساحة القصاص – فيديو
  • 4٬895
  • 20
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن شخصية المتهم بتصوير المقطع المتداول للحظة تنفيذ حكم القصاص وحصول المدان على مهلة داخل ساحة القصاص بالرياض بأنه موظف حكومي وقامت الجهات الأمنية بالرياض بالقبض عليه.

ووفقا لموقق “سبق” أنه من المنتظر إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقاموا نشطاء بتداول مقع الفيديو منذ يومين من ساحة القصاص بالرياض أظهر الفيديو ردة فعل المدان فور علمه بعفو ذوي القتيل عنه قُبيل تنفيذ حكم القصاص فيه فظهر مستلقياً على الأرض ينتظر تنفيذ الحكم فيه و بعد ذلك سجد طويلاً شكراً لله على عفو أولياء الدم عنه.



تعليقات ( 20 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    مفقود

    اذا كنا نخجل من تصوير هذه الممارسات فلماذا نعلنها اصلا؟ يجب منعها بالمطلق لانها تخجلنا امام الشعوب, مثل هذه الامور ليست ضرورية في الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    عندنا شعب مدمن تصوير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    مفقود

    تنفيذ الاحكام في اماكن عامة فيه امتهان لكرامة الانسان, يجب وقف هذه التصرفات الرجعية, حتى المجرم له حق يجب ان يحترم, اوقفوا هذه المهازل العلنية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    مفقود

    هل نحن مرضى الى هذه الدرجة؟ تنفذ القصاص في مكان عام ومن ثم تعاقب التصوير؟ هل هناك قناة لها حق البث؟ ماهذه التناقضات؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    يح يح

    قد شفتو احد المشاهير مثل لعيبه كره قدم قدام وكبار ويظرون بصور خادشه للحيا وانمسكو حيلتنا علاالضعيف قد شفتو واحد مشهور صور مقطع ونشره وانمسك اتقو الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    مجرة التبانة

    نعم يطبق عليه النظام لا أحد فوق النظام ، تصوير اجراءات حكومية ضمن العمل الرسمي للقائمين عليها مثل تصوير المستندات الحكومية.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    سبحان الله

    العبرة بمشاهدة جماعة من المؤمنين وليس كل المؤمنين "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" والتصوير قد يعرض المذنب لشهادة كل المؤمنين وفيه أذى لذوي المذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    محمد

    خله يصور نحن نخاف من الله ونطبق شرعه ..ولن نخاف من الغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    زائر

    ياما نوقلت مثل هاذا من زمان وشفناها حرام الرجل قصده يعرف بالناس الطيبه والتسامح بين المسلمين والعفو
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    زائر

    اهم شئ لاتفصلوه من وظيفته مثل العسكري اللي صور المراة التي قتلت طفلة بالتعديب ان كان ولابد من معاقبته فسجن اواي شء اخر الا الفصل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  11. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    نعرف انه موظف حكومي

    ويمكن يكون عسكري من الحراسات في ساحة القصاص ، لكن هذا الامر لا يشفع له أبدا بالتصوير ،، تصرفه يعاقبه عليه القانون وبشدة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    زائر

    والله كل الي سواه الرجل نقل صورة عن التسامح والقلوب الطيبة واني انا فرحت وبكيت من الفرحه وياما نوقلت مثل هاذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    زائر

    بالعكس المفروض يعطى جائزه لانه يبرد قلوب الناس بتطبيق الشرع ويفرحنا بفوران دم المجرم وسقوط راسه على الارض مشهد نحتاج نشره في التلفزيون علشان المجرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    زائر

    التصوير ماهو باين شكل الرجل من بعيد بس وصلت وجود القلوب الرحيمه والتسامح بين المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    زائر

    والله كل الي سواه الرجل نقل صورة عن التسامح والقلوب الطيبة واني انا فرحت وبكيت من الفرحه وياما نقلت مثل هاذا الحق ،ينقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    قائم مقام السيكة

    وش دخلة يتلقف وهو عارف ان التصوير ممنوع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    التاريخ

    ياليت تتم مسألة المصور والحكم علية بأقسي عقوبة الحدث جسيم الله يبعد كل مسلم عنة والوقت ليس وقت تصوير وتعليق مع الاسف انتشرت هذة الظواهر السلبية ، كفي
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  18. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    العويد

    الرجال ماسوى شي ، والله حرام لو جاه شي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    FAHD

    يناس الرجال ما سوا شي غير انه نقل صوره عن اهل القلوب الطيبه الى تعفو وتصفح
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم