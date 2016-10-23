  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: لماذا أهدى “يزيد الراجحي” صاحب بنشر في القصيم 50 جهاز آيفون 7 !

23 أكتوبر, 2016 , 18:21 م
بالفيديو: لماذا أهدى “يزيد الراجحي” صاحب بنشر في القصيم 50 جهاز آيفون 7 !
  • 2٬079
  • 27
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أقدم  متسابق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي على إهداء متابعيه على التطبيق الاجتماعي “سناب شات” 50 جوال آيفون 7.

وقال الراجحي في مقاطع سناب شات التي صورها بنفسه إنه تعرض لموقف أدخل عليه السرور، عبر راعي محل تغيير “كفرات وزيوت” في القصيم حين كان في رحلة عمل.

وتعرضت “كفرات” سيارة الراجحي طراز “BMW” 750 للثقب ولم يجد لها بديل ثم ذهب لمحل “كفرات” اسمه الأندلس بالقصيم وحينما عجز صاحب المحل عن توفير الكفر البديل أعطى ليزيد الراجحي سيارته الشخصية ليرجع بها إلى الرياض.

وما إن وصل الراجحي إلى الرياض إلا وقد أمر بتغسيل سيارة راعي محل “الكفرات” لترسل له وبها 50 جهاز آيفون، منها 10 هدية لراعي المحل وأهله، والباقي هدية تقدم عبر سحب لمن يذهب لراعي محل “الكفرات” ويأخذ فاتورة بأنه قام بتغيير “كفر” أو زيت، ثم تدخل الفواتير السحب نهاية اليوم وذلك لمدة 10 أيام في 4 فروع.



تعليقات ( 27 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    ركاااان

    وانا اقول والله مادرا عنك غير خفيف العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    ali

    خلاص اشغلتنا اشكره وأخلص النية ولو مافيه التواصل الاجتماعي وش بتسوي؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    البلوي

    الف والف نعم باهل عنيزة ويستاهلون كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    بطيحان لجبروي

    والاستبنه وش دوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    شنب07

    ياخي سويت خير خلاص نو لازم تنشر هذا اتوقع اسمه هياط ماله معنى ياخي انت تدور اجر من الله والا تدور مدح من الناس..اشغلنا تقول ماحد معه فلوس الا هو😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    عبيد

    المصيبة يجيك امثال الهمداني طابور خامس ومسوي فيها قاط وانه من اهل الديرة وهو مطبل للسلق الجفري وحشيتة ويتكلم يازيد اركد كانه صديقة او من جماعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    عبيد

    همداني وش دخلك بشي لا علاقة لك به ولا ناقة ولاجمل خليك بشغل*******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    قائم مقام السيكة

    ابوعبدالله شرع بدكانك هذة اللي تهايط فيه ولو عطاني ايفون تره من كيسة مفهوم ماسرق من راتبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    أبو عبد الله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    نازف عشق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    أبو عبد الله

    قائم مقام السيكة في الشرع ، مثل هذا يحجر عليه . ولكني أعتقد أنه معطيك أيفون .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    الهمداني

    اركد يايزيد وخلك ثقيل مثل بقية افراد الاسرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    سار888

    عنده جيب مرسيدس أكيد غني ولاهو بحاجة أيفوناتك ألتى بلشبت بها .. نسأل الله من فضله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    مشارك

    محمد النفيسة هذا من (عنيزة) وله فروع بكل القصيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    قائم مقام السيكة

    ابوعبدالله ماخذا من كيسك ولا من كيس الشعب هو خر بماله لما يسرق من فلوسكم تعال تفلسف علينا بس الحسد
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  16. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    أبو عبد الله

    المفروض يوقف هذا الولد عند حده .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    فواز

    احس الي راكب ورا ع اليمين يقول ياصبر الارض ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    قائم مقام السيكة

    زمن الذكريات يعني ياخي مسوي فيها انت انك صاحب ايادي بيضاء انت ماذا عملت ليوم الحساب يوم لاينفع فيه الااعمالك انت وغيرك لايعلم ماذا عمل ومن ساعد بالسر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    متعب

    لم يترك الأغنياء للفقراء شيئا سوى الله. .. 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    قائم مقام السيكة

    والله انت حر بحلالك وانت المسائل من الله علية ولكن يظهر علينا الحين الحساد والملاقيف ومسوين فيها بتوع ربنا وخذ هياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    زمن الذكريات

    متى نشوف خبر انك تبرعت لجمعية خيريه او بناء مستشفى لغسيل الكلى كل انسان داخله خير وان شاء الله انك من اهل الخير والاحسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    ابوفيصل 1

    يايازيد رحم الله والديك ترا الناس مش ناقصة ***وخلك قدوه لشبابنا وبلاش ***اصلحك الله وأعتقد أنك محتاج لمن يساعدك في توجيه تطلعاتك و ترتيبها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    موجود

    وقد أمر أجل هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    جنوبيه *

    الله يهنيهم فيها و يبارك لهم ويزيد من خيرك ياايزيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    رحمه

    كرم ما بعدك كرم يا ابن المملكه الاصيل خيرك على المملكه واهلها والمقيمين عليها مزيد عسى خيرك يزيد يا ولد الراجحي يزيد وكل سباق فايز وانتصار يزيد 🇸🇦
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  26. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    جنوبيه *

    مابقي. واحد. مني مناك. دور تكفى 😞
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  27. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    متعب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم