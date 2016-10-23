بالفيديو: لماذا أهدى “يزيد الراجحي” صاحب بنشر في القصيم 50 جهاز آيفون 7 !

صحيفة المرصد: أقدم متسابق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي على إهداء متابعيه على التطبيق الاجتماعي “سناب شات” 50 جوال آيفون 7.
وقال الراجحي في مقاطع سناب شات التي صورها بنفسه إنه تعرض لموقف أدخل عليه السرور، عبر راعي محل تغيير “كفرات وزيوت” في القصيم حين كان في رحلة عمل.
وتعرضت “كفرات” سيارة الراجحي طراز “BMW” 750 للثقب ولم يجد لها بديل ثم ذهب لمحل “كفرات” اسمه الأندلس بالقصيم وحينما عجز صاحب المحل عن توفير الكفر البديل أعطى ليزيد الراجحي سيارته الشخصية ليرجع بها إلى الرياض.
وما إن وصل الراجحي إلى الرياض إلا وقد أمر بتغسيل سيارة راعي محل “الكفرات” لترسل له وبها 50 جهاز آيفون، منها 10 هدية لراعي المحل وأهله، والباقي هدية تقدم عبر سحب لمن يذهب لراعي محل “الكفرات” ويأخذ فاتورة بأنه قام بتغيير “كفر” أو زيت، ثم تدخل الفواتير السحب نهاية اليوم وذلك لمدة 10 أيام في 4 فروع.
تعليقات ( 27 )
ركاااانوانا اقول والله مادرا عنك غير خفيف العقل
aliخلاص اشغلتنا اشكره وأخلص النية ولو مافيه التواصل الاجتماعي وش بتسوي؟!
البلويالف والف نعم باهل عنيزة ويستاهلون كل خير
بطيحان لجبرويوالاستبنه وش دوره
شنب07ياخي سويت خير خلاص نو لازم تنشر هذا اتوقع اسمه هياط ماله معنى ياخي انت تدور اجر من الله والا تدور مدح من الناس..اشغلنا تقول ماحد معه فلوس الا هو😂😂
عبيدالمصيبة يجيك امثال الهمداني طابور خامس ومسوي فيها قاط وانه من اهل الديرة وهو مطبل للسلق الجفري وحشيتة ويتكلم يازيد اركد كانه صديقة او من جماعة
عبيدهمداني وش دخلك بشي لا علاقة لك به ولا ناقة ولاجمل خليك بشغل*******
قائم مقام السيكةابوعبدالله شرع بدكانك هذة اللي تهايط فيه ولو عطاني ايفون تره من كيسة مفهوم ماسرق من راتبك
أبو عبد اللهمخالف للنشر
نازف عشقمخالف للنشر
أبو عبد اللهقائم مقام السيكة في الشرع ، مثل هذا يحجر عليه . ولكني أعتقد أنه معطيك أيفون .
الهمدانياركد يايزيد وخلك ثقيل مثل بقية افراد الاسرة
سار888عنده جيب مرسيدس أكيد غني ولاهو بحاجة أيفوناتك ألتى بلشبت بها .. نسأل الله من فضله
مشاركمحمد النفيسة هذا من (عنيزة) وله فروع بكل القصيم
قائم مقام السيكةابوعبدالله ماخذا من كيسك ولا من كيس الشعب هو خر بماله لما يسرق من فلوسكم تعال تفلسف علينا بس الحسد
أبو عبد اللهالمفروض يوقف هذا الولد عند حده .
فوازاحس الي راكب ورا ع اليمين يقول ياصبر الارض ههههههههههه
قائم مقام السيكةزمن الذكريات يعني ياخي مسوي فيها انت انك صاحب ايادي بيضاء انت ماذا عملت ليوم الحساب يوم لاينفع فيه الااعمالك انت وغيرك لايعلم ماذا عمل ومن ساعد بالسر
متعبلم يترك الأغنياء للفقراء شيئا سوى الله. .. 😎
قائم مقام السيكةوالله انت حر بحلالك وانت المسائل من الله علية ولكن يظهر علينا الحين الحساد والملاقيف ومسوين فيها بتوع ربنا وخذ هياط
زمن الذكرياتمتى نشوف خبر انك تبرعت لجمعية خيريه او بناء مستشفى لغسيل الكلى كل انسان داخله خير وان شاء الله انك من اهل الخير والاحسان
ابوفيصل 1يايازيد رحم الله والديك ترا الناس مش ناقصة ***وخلك قدوه لشبابنا وبلاش ***اصلحك الله وأعتقد أنك محتاج لمن يساعدك في توجيه تطلعاتك و ترتيبها.
موجودوقد أمر أجل هههه
جنوبيه *الله يهنيهم فيها و يبارك لهم ويزيد من خيرك ياايزيد
رحمهكرم ما بعدك كرم يا ابن المملكه الاصيل خيرك على المملكه واهلها والمقيمين عليها مزيد عسى خيرك يزيد يا ولد الراجحي يزيد وكل سباق فايز وانتصار يزيد 🇸🇦
جنوبيه *مابقي. واحد. مني مناك. دور تكفى 😞
متعبمخالف للنشر