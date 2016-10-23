بالفيديو: لماذا أهدى “يزيد الراجحي” صاحب بنشر في القصيم 50 جهاز آيفون 7 !

صحيفة المرصد: أقدم متسابق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي على إهداء متابعيه على التطبيق الاجتماعي “سناب شات” 50 جوال آيفون 7.

وقال الراجحي في مقاطع سناب شات التي صورها بنفسه إنه تعرض لموقف أدخل عليه السرور، عبر راعي محل تغيير “كفرات وزيوت” في القصيم حين كان في رحلة عمل.

وتعرضت “كفرات” سيارة الراجحي طراز “BMW” 750 للثقب ولم يجد لها بديل ثم ذهب لمحل “كفرات” اسمه الأندلس بالقصيم وحينما عجز صاحب المحل عن توفير الكفر البديل أعطى ليزيد الراجحي سيارته الشخصية ليرجع بها إلى الرياض.

وما إن وصل الراجحي إلى الرياض إلا وقد أمر بتغسيل سيارة راعي محل “الكفرات” لترسل له وبها 50 جهاز آيفون، منها 10 هدية لراعي المحل وأهله، والباقي هدية تقدم عبر سحب لمن يذهب لراعي محل “الكفرات” ويأخذ فاتورة بأنه قام بتغيير “كفر” أو زيت، ثم تدخل الفواتير السحب نهاية اليوم وذلك لمدة 10 أيام في 4 فروع.