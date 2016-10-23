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شاب يقتل والده ووالدته بسلاح أبيض في الطائف

23 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
شاب يقتل والده ووالدته بسلاح أبيض في الطائف
  • 3٬202
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صحيفة المرصد : قام شاب يبلغ من العمر حوالي ٢٨ عاماً على قتل والدته و والده عصر اليوم ، باستخدام سكين داخل شقّة سكنية في حي السحيلي بمحافطة الطائف.

ووفقا لموقع الوئام أوضحت مصادر أن الشاب قام بقطع رأسيهما باستخدام سكين ، وعلى الفور باشرت الجهات المختصة موقع الحادثة .

وأشارت المعلومات الأولية أن الشاب يعاني من حالة نفسية و جاري استكمال التحقيقات معه لتحويله الى جهة الاختصاص .



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 56
    23 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ابو حمد

    حاله نفسيه الا والله البعد عن الله والمخدرات لعبت في عقول الشباب الله يستر
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  2. 55
    23 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    وش سويت لأجل رفع عنك الضر هل رقية شرعية
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  3. 54
    23 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    ططي

    ماعندهم غير التصريفه هذي فكل خبر قتل يعاني من اضطرابات نفسيه هههههههههه
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  4. 53
    23 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    المحتار

    ماسمعنا من قبل قتل الوالدين واﻷقارب إﻻ بعد ضهور القاعدة والدواعش والفكر التكفيري. هذا هو السبب والسبب اﻷخر تاخير تنفيذ حكم الله فيهم وتصليبهم ؟؟؟
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  5. 52
    23 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    ابو خالد الثبيتي

    وبعد الذهاب بي للرقاه لمدة عام اتضح انني مسحور والحمد لله فك ذلك السحر لااعلم كيف ولكن الذي احسست به انني كنت كنائم وستيقظ من نومه فالسحر حق والجن حق
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  6. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    باسم

    الامر ابعد من ذالك الامر فتن اخر الزمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكثر الهرج القتل وقال حتى لايعلم القاتل فيما قتل ولاالمقتول فيما قٌتل
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  7. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    الرأي العام

    يارب رحمتك يا ارحم الراحمين
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  8. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    الراصد

    لاحول ولاقوة الابالله الله يعافينا مماابتلاه بة الله المستعان الله يرحمهم ويغفر لهم
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  9. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    ابو خالد

    الملم القمائم في الشارع ولاانام ولكل اصبح يتخوف مني لشدة تصرفاتي كل هذا وانا لااعلم عنه شيئ والله العظيم الا بعد ان رفع عني الله الضر ،،،، يتبع
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  10. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    المقيمين كثروا ببلادنا يجب تفتيش البقالات يمكن يبيعون منها مخدرات بالذات على الشباب وأيضا تفتيش الأسواق
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  11. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    ابو خالد

    اولآ الله يرحمهم قولو ياللطيف هذا اما بالفعل حاله نفسيه وبه سحر والله يا اخوان لااعرف شكل الحبوب ولا المخدرات وانا ابواسره وفجئه اصبحت ،،، يتبع
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  12. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    عين ماصلت على النبي الله يحفظنا من الحساد وشر الأشرار
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  13. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    بقايا مشاعر

    قدتكون المخدرات ورا هالجرايم الله ينتقم ممن بلا بلادنا بها
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  14. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    999

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله لايبلانا
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  15. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    محد قال لي

    اعوذ بالله منه ومن الشيطان .. لاتقول لي امراض ومخدرات ابدآ هذا الشئ براء من افعال هؤلاء المجرمين قصاص في الحال هذا حرام باقي يعيش دقيقه ..
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  16. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم. اللهم واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشغلهم بمعالي الأمور
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  17. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    اتوقع حاط لهم منوم ثم ذبحهم
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  18. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    زمن الذكريات

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفر لهم انا لله وانا اليه راجعون
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  19. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    ركاااان

    والله ثم والله مايسويها شخص مدرك بالمكان والزمان خاصه مع والديه
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  20. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    ا

    ولي عياله تربيه الشوارع ورفقاء السوء ولا يعرف البيت الا وقت النوم الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه رب ولدك في البيت وفي المسجد وتثمر
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  21. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    عاد قتلهم ذبح 🔪الجرح يؤلم فكيف بذبح وقطع الرأس بفضله عن الجسد💔□يارب لاتبلانا
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  22. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    🔴

    اللهم ألطف بنا يالطيف . حسبنا الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم .
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  23. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    منصور66

    الحبوب الله يكفينا شر ويرحمهم اجمعيآ
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  24. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    يح يح

    قال حاله نفسيه ****الله عليه في كل كتاب وقال في كتابه الكريم ولاتقل لهما افا ولاتنهرهما ويجيك المحلل يقول نفسيه يقطع راسه فورا ونفسه الشريره
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  25. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله رب العالمين أستغفرالله وأتوب اليه
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  26. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    الهمداني

    يشهد الله اني ناصح لا تعلم اطفالك التكفير والتكرية والعنصرية والحقد وان فعلت اعلم انك تربي اجرام ومجرم قد يرتد عليك يعلم الله اني لكم ناصح علموهم الحب
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  27. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله انالله وانا اليه راجعون
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  29. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    النمر الذهبي

    الله ينتقم منك وآلله بيغضب عليك ولك جهنم ياعاصي الوالدين هذا من ضعف الإيمان وعدم البر بالوالدين
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  30. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ريما Rima

    ياليت توضح من تقصد بداعش ***
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  31. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    يارب رحمتك بعبادك

    هذا الاسلوب اسلوب الكفار الدواعش التي صنعوها الكفار لتشويه الاسلام داعش********
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  32. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    الله ينتقم منك وشلون تذبحهم بقطع رؤوسهم بعد❗ لأحد يتعذر ويقول مريض نفسي اقتلوهم ليكونوا عبرة لغيرهم □□بس عندنا كثرو اللي يذبحون اهلهم وش السبب😢
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  33. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    اشراق

    لاحول ولا قوة الا بالله.ربي يرحمهم يالطيف ..فاجعه للمسلمين لحظ يقول مرض نفسي الي مايخافو الله صارو لهم حصانه الادمان لو المرض اعدموه عبره لامثاله
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  34. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    🇸🇦السعودية🇸🇦

    مسؤلية من مثل هؤلاء المعتلين نفسيا وعقليا وهايمين في الشوارع
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  35. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    الهمداني

    من لا يحزن ولا يجزع لقتل البشر يقتل اقرب الناس اليه امنعوا افلام الاكشن الدموية والالعاب الكرتونية التي فيها اجرام وقتل عن اطفالكم وعلموهم الحب لكل شي
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  36. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    FAHD

    ياخي الله لايبلانا هذا دليل على ضعف ايمانه بلانفسيه بلاكلام فاضي
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  37. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    دروجبا

    حسبنا الله ونعم الوكيل الله يسلط عليك ويحرق قلبك ويعذبك لعن الله داعش وعلى من أسسها ودعمها لعنة الله على الزرقاوي وعلى الروافض وكل من يؤيد هذا الفعل
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  38. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    الهمداني

    ولا حتى القردة تقتل ابويها اصلحوا الخلل والقصبي ماقصر في احد مسلسلاته مثل عن ابن يقتل ابوه يعني معروف الخلل وين
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  39. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    ابو اسحاق

    الله يرحم موتى المسلمين وبعدين ما يحتاج تقولوا عنده حاله نفسيه احنا عارفين
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  40. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    كجمغلو

    لا حول ولا قوة الا بالله يا ناس مو كل شخص تقولو حالة نفسية شوفو الاسباب قبل الحكم الله المستعان
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  41. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    ساره العتيبي

    لاحول ولا قوة الابالله اللهم أجر عليهم في مصيبتهم
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  42. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    ابو نوره

    التصوير ممنوع. مهم كان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    الهمداني

    ولا في ادغال افريقيا ابن يقتل ابويه هذا بسبب الثقافة التكفيرية التكريهية الداعشية التي اصيب بها بعض الناس *******
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  44. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:11020

    إنسان منصف

    فتش عن الدواعش,,,,,!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  45. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    استغفر الله واعوذ به من هالافعال. مشكلة متزايدة🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    العويد

    انالله وانااليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله، اللهم اغفرلهم وارحمهم وصبر اهلهم وذويهم ، اللهم الطف بنا يالطيف واصلح ذرياتنا وابناء المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    سمر العازمي

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ...انا لله وانا اليه راجعون.... انا لله وانا اليه راجعون .
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  48. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    أعوذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    رحيم

    اللهم اصلح شأن البلاد والعباد
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  50. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    بقايا مشاعر

    ي.دافع البلا ي.الله سترك وش قصة قتل الاقارب الحمد لله المعافي
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  51. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    من ناحيتي انا

    الله يرحمهم ... ياوزارة الاعلام ياعلماؤنا الافاضل ليه انتم ساكتين عن هذه الجرائم وخصوصا قتل الوالدين . اعملوا مخاضرات وندوات في جميع مدن بلدنا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  52. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    خالد القحطاني

    نطلب من الدوله اعزها الله قتل المهربين للمخدرات فورا ولا يجوز تسمينهم في السجون وهم محكومون بالقتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    عاشق السعودية

    يا رب رحمتك وسترك وعفوك ورضاك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    الله يكفينا الشر

    المخدرات وعمايلها ولا حول ولا قوة الا بالله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  55. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    نوخذه

    يالطييييف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    خالد القحطاني

    نطلب من الدوله اعزها الله قتل المهربين للمخدرات فورا ولا يجوز تسمينهم في السجون وهم محكومون بالقتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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