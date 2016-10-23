شاب يقتل والده ووالدته بسلاح أبيض في الطائف

صحيفة المرصد : قام شاب يبلغ من العمر حوالي ٢٨ عاماً على قتل والدته و والده عصر اليوم ، باستخدام سكين داخل شقّة سكنية في حي السحيلي بمحافطة الطائف.

ووفقا لموقع الوئام أوضحت مصادر أن الشاب قام بقطع رأسيهما باستخدام سكين ، وعلى الفور باشرت الجهات المختصة موقع الحادثة .

وأشارت المعلومات الأولية أن الشاب يعاني من حالة نفسية و جاري استكمال التحقيقات معه لتحويله الى جهة الاختصاص .