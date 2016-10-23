شاب يقتل والده ووالدته بسلاح أبيض في الطائف

صحيفة المرصد : قام شاب يبلغ من العمر حوالي ٢٨ عاماً على قتل والدته و والده عصر اليوم ، باستخدام سكين داخل شقّة سكنية في حي السحيلي بمحافطة الطائف.
ووفقا لموقع الوئام أوضحت مصادر أن الشاب قام بقطع رأسيهما باستخدام سكين ، وعلى الفور باشرت الجهات المختصة موقع الحادثة .
وأشارت المعلومات الأولية أن الشاب يعاني من حالة نفسية و جاري استكمال التحقيقات معه لتحويله الى جهة الاختصاص .
تعليقات ( 56 )
ابو حمدحاله نفسيه الا والله البعد عن الله والمخدرات لعبت في عقول الشباب الله يستر
💇💇 ريما Rima💇💇وش سويت لأجل رفع عنك الضر هل رقية شرعية
ططيماعندهم غير التصريفه هذي فكل خبر قتل يعاني من اضطرابات نفسيه هههههههههه
المحتارماسمعنا من قبل قتل الوالدين واﻷقارب إﻻ بعد ضهور القاعدة والدواعش والفكر التكفيري. هذا هو السبب والسبب اﻷخر تاخير تنفيذ حكم الله فيهم وتصليبهم ؟؟؟
ابو خالد الثبيتيوبعد الذهاب بي للرقاه لمدة عام اتضح انني مسحور والحمد لله فك ذلك السحر لااعلم كيف ولكن الذي احسست به انني كنت كنائم وستيقظ من نومه فالسحر حق والجن حق
باسمالامر ابعد من ذالك الامر فتن اخر الزمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكثر الهرج القتل وقال حتى لايعلم القاتل فيما قتل ولاالمقتول فيما قٌتل
الرأي العاميارب رحمتك يا ارحم الراحمين
الراصدلاحول ولاقوة الابالله الله يعافينا مماابتلاه بة الله المستعان الله يرحمهم ويغفر لهم
ابو خالدالملم القمائم في الشارع ولاانام ولكل اصبح يتخوف مني لشدة تصرفاتي كل هذا وانا لااعلم عنه شيئ والله العظيم الا بعد ان رفع عني الله الضر ،،،، يتبع
💇💇 ريما Rima💇💇المقيمين كثروا ببلادنا يجب تفتيش البقالات يمكن يبيعون منها مخدرات بالذات على الشباب وأيضا تفتيش الأسواق
ابو خالداولآ الله يرحمهم قولو ياللطيف هذا اما بالفعل حاله نفسيه وبه سحر والله يا اخوان لااعرف شكل الحبوب ولا المخدرات وانا ابواسره وفجئه اصبحت ،،، يتبع
💇💇 ريما Rima💇💇عين ماصلت على النبي الله يحفظنا من الحساد وشر الأشرار
بقايا مشاعرقدتكون المخدرات ورا هالجرايم الله ينتقم ممن بلا بلادنا بها
999إنا لله وإنا إليه راجعون الله لايبلانا
محد قال لياعوذ بالله منه ومن الشيطان .. لاتقول لي امراض ومخدرات ابدآ هذا الشئ براء من افعال هؤلاء المجرمين قصاص في الحال هذا حرام باقي يعيش دقيقه ..
لا حول ولا قوة الا باللهاللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم. اللهم واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشغلهم بمعالي الأمور
💇💇 ريما Rima💇💇اتوقع حاط لهم منوم ثم ذبحهم
زمن الذكرياتلاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفر لهم انا لله وانا اليه راجعون
ركاااانوالله ثم والله مايسويها شخص مدرك بالمكان والزمان خاصه مع والديه
اولي عياله تربيه الشوارع ورفقاء السوء ولا يعرف البيت الا وقت النوم الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه رب ولدك في البيت وفي المسجد وتثمر
💇💇 ريما Rima💇💇عاد قتلهم ذبح 🔪الجرح يؤلم فكيف بذبح وقطع الرأس بفضله عن الجسد💔□يارب لاتبلانا
🔴اللهم ألطف بنا يالطيف . حسبنا الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم .
منصور66الحبوب الله يكفينا شر ويرحمهم اجمعيآ
يح يحقال حاله نفسيه ****الله عليه في كل كتاب وقال في كتابه الكريم ولاتقل لهما افا ولاتنهرهما ويجيك المحلل يقول نفسيه يقطع راسه فورا ونفسه الشريره
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله رب العالمين أستغفرالله وأتوب اليه
الهمدانييشهد الله اني ناصح لا تعلم اطفالك التكفير والتكرية والعنصرية والحقد وان فعلت اعلم انك تربي اجرام ومجرم قد يرتد عليك يعلم الله اني لكم ناصح علموهم الحب
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله انالله وانا اليه راجعون
النمر الذهبيالله ينتقم منك وآلله بيغضب عليك ولك جهنم ياعاصي الوالدين هذا من ضعف الإيمان وعدم البر بالوالدين
ريما Rimaياليت توضح من تقصد بداعش ***
يارب رحمتك بعبادكهذا الاسلوب اسلوب الكفار الدواعش التي صنعوها الكفار لتشويه الاسلام داعش********
💇💇 ريما Rima💇💇الله ينتقم منك وشلون تذبحهم بقطع رؤوسهم بعد❗ لأحد يتعذر ويقول مريض نفسي اقتلوهم ليكونوا عبرة لغيرهم □□بس عندنا كثرو اللي يذبحون اهلهم وش السبب😢
اشراقلاحول ولا قوة الا بالله.ربي يرحمهم يالطيف ..فاجعه للمسلمين لحظ يقول مرض نفسي الي مايخافو الله صارو لهم حصانه الادمان لو المرض اعدموه عبره لامثاله
🇸🇦السعودية🇸🇦مسؤلية من مثل هؤلاء المعتلين نفسيا وعقليا وهايمين في الشوارع
الهمدانيمن لا يحزن ولا يجزع لقتل البشر يقتل اقرب الناس اليه امنعوا افلام الاكشن الدموية والالعاب الكرتونية التي فيها اجرام وقتل عن اطفالكم وعلموهم الحب لكل شي
FAHDياخي الله لايبلانا هذا دليل على ضعف ايمانه بلانفسيه بلاكلام فاضي
دروجباحسبنا الله ونعم الوكيل الله يسلط عليك ويحرق قلبك ويعذبك لعن الله داعش وعلى من أسسها ودعمها لعنة الله على الزرقاوي وعلى الروافض وكل من يؤيد هذا الفعل
الهمدانيولا حتى القردة تقتل ابويها اصلحوا الخلل والقصبي ماقصر في احد مسلسلاته مثل عن ابن يقتل ابوه يعني معروف الخلل وين
ابو اسحاقالله يرحم موتى المسلمين وبعدين ما يحتاج تقولوا عنده حاله نفسيه احنا عارفين
كجمغلولا حول ولا قوة الا بالله يا ناس مو كل شخص تقولو حالة نفسية شوفو الاسباب قبل الحكم الله المستعان
ساره العتيبيلاحول ولا قوة الابالله اللهم أجر عليهم في مصيبتهم
ابو نورهالتصوير ممنوع. مهم كان
الهمدانيولا في ادغال افريقيا ابن يقتل ابويه هذا بسبب الثقافة التكفيرية التكريهية الداعشية التي اصيب بها بعض الناس *******
عدد التعليقات:11020
إنسان منصففتش عن الدواعش,,,,,!!
لا حول ولا قوة الا باللهاستغفر الله واعوذ به من هالافعال. مشكلة متزايدة🤔
العويدانالله وانااليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله، اللهم اغفرلهم وارحمهم وصبر اهلهم وذويهم ، اللهم الطف بنا يالطيف واصلح ذرياتنا وابناء المسلمين
سمر العازميلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ...انا لله وانا اليه راجعون.... انا لله وانا اليه راجعون .
رحيماللهم اصلح شأن البلاد والعباد
بقايا مشاعري.دافع البلا ي.الله سترك وش قصة قتل الاقارب الحمد لله المعافي
من ناحيتي اناالله يرحمهم ... ياوزارة الاعلام ياعلماؤنا الافاضل ليه انتم ساكتين عن هذه الجرائم وخصوصا قتل الوالدين . اعملوا مخاضرات وندوات في جميع مدن بلدنا .
خالد القحطانينطلب من الدوله اعزها الله قتل المهربين للمخدرات فورا ولا يجوز تسمينهم في السجون وهم محكومون بالقتل
عاشق السعوديةيا رب رحمتك وسترك وعفوك ورضاك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يكفينا الشرالمخدرات وعمايلها ولا حول ولا قوة الا بالله .
نوخذهيالطييييف
خالد القحطانينطلب من الدوله اعزها الله قتل المهربين للمخدرات فورا ولا يجوز تسمينهم في السجون وهم محكومون بالقتل