مصادر قانونية تكشف تفاصيل جديدة في تحقيقات قضية الفنان الكويتي “عادل المسلم” !

صحيفة المرصد: قال المحامي مشاري الفليحان، وكيل الفنان الكويتي عادل المسلم، المتهم بالاتجار في المخدرات وتم القبض عليه قبل أيام، أنه سيقوم بإصدار بيان تفصيلي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة الكويتية فيما يخص قضية عادل المسلم.
وأوضح الفليحان في تصريحات صحفية أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لموكله.
ووفق مصادر قانونية فإن عادل المسلم لم يعترف بالتهم التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أوعبر وسائل الإعلام، وأنه قام بإنكار جميع التهم التي نُسبت إليه.
وأكدت المصادر أن المسلم قال في التحقيقات إنه لا يملك منزلًا في الكويت ويعيش في منزل مستأجر، علاوة على المفاجأة التي فجرها في تحقيقات النيابة وهي أنه أكد عدم امتلاكه طائرة خاصة به، ولكنه قام باستئجارها أيضًا مقابل مبلغ قليل من المال.
وكان المحامي الحقوقي سالم البيدان عضو الجمعية الاقتصادية والمحكم الدولي في جمعية المحامين الكويتية، قال في وقت سابق إن عدم تطبيق حظر المادة من نوع “سبايس” وهي من مواد “الكيميكال” التي كان عادل المسلم يتاجر بها إلا قبل شهر واحد فقط، وأن ذلك سيتم أخذه بعين الاعتبار، مما قد يسمح للمسلم بنيل البراءة.
تعليقات ( 18 )
الزهرانيللعلم الكويت دولة مؤسسات وقضاء مستقل عريق علي مستوي العالم العربي ولامجال فيه للواسطات
خبيربالفلوس تطلع من السجن كلها كم مليون وتتبخر القضيه
ابو اسحاقالمتهم بريء حت تثبت ادانته بكلره تبان الحقيقه
الشايبالدراهم تطلعه ماكو مشكله شغل عدل
زائر70طبعاًتبي تئشتغل الواسطات لنه مش انسان عادي محد يعرف عنه ان راح اوجاء محدجائب خبره
💇💇 ريما Rima💇💇تصبحون على خير فيني نوم💤💤💤💤💤💤
💇💇 ريما Rima💇💇هو يصنع من هذه المادة مخدرات كما فهمنا سابقا المفروض يأخذ جزاءه
ههههههههيقلك عدم امتلاكه لمنزل او طائرة خاصة . شكلها مسجلها باسم المدام ***
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناكثروا من ذكرالله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناكثروا من ذكرالله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبدالعزيز//لايملك منزل بالكويت ويستاجر طائرة كيف؟ والهياط اللي بالمقاطع ويش هي
العندليب الأغبرسيمائهم في وجوههم..الله ربنا وربه.
نوخذهالفارس أبو زيد ههههههههههههههااااي
لا إله إلا اللههذي اخرة التباهي امام الناس (الهياط) .... راح يطلع منها زي الشعره من العجين واذكركم ... بالفلوس كل شي يهون الله يستر على عباده ويقاكم شر الفضايح .
بركوديعني ايه هوا الجحيد ؟ اجحد ي حبيبي ههههههههههه
الشيخ مفرحاشتغلت الواسطات
عدد التعليقات:343
الفارس ابو زيدتمام التمام اصلا هو بريء وغلبان وانسان يحب الحياه والمجتمع وكل ذي افترائات عليه اصلا هو امام مسجد بس ماكان يعلم احد