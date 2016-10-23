مصادر قانونية تكشف تفاصيل جديدة في تحقيقات قضية الفنان الكويتي “عادل المسلم” !

صحيفة المرصد: قال المحامي مشاري الفليحان، وكيل الفنان الكويتي عادل المسلم، المتهم بالاتجار في المخدرات وتم القبض عليه قبل أيام، أنه سيقوم بإصدار بيان تفصيلي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة الكويتية فيما يخص قضية عادل المسلم.

وأوضح الفليحان في تصريحات صحفية أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لموكله.

ووفق مصادر قانونية فإن عادل المسلم لم يعترف بالتهم التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أوعبر وسائل الإعلام، وأنه قام بإنكار جميع التهم التي نُسبت إليه.

وأكدت المصادر أن المسلم قال في التحقيقات إنه لا يملك منزلًا في الكويت ويعيش في منزل مستأجر، علاوة على المفاجأة التي فجرها في تحقيقات النيابة وهي أنه أكد عدم امتلاكه طائرة خاصة به، ولكنه قام باستئجارها أيضًا مقابل مبلغ قليل من المال.

وكان المحامي الحقوقي سالم البيدان عضو الجمعية الاقتصادية والمحكم الدولي في جمعية المحامين الكويتية، قال في وقت سابق إن عدم تطبيق حظر المادة من نوع “سبايس” وهي من مواد “الكيميكال” التي كان عادل المسلم يتاجر بها إلا قبل شهر واحد فقط، وأن ذلك سيتم أخذه بعين الاعتبار، مما قد يسمح للمسلم بنيل البراءة.