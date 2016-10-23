  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مصادر قانونية تكشف تفاصيل جديدة في تحقيقات قضية الفنان الكويتي “عادل المسلم” !

23 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
مصادر قانونية تكشف تفاصيل جديدة في تحقيقات قضية الفنان الكويتي “عادل المسلم” !
  • 4٬880
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قال المحامي مشاري الفليحان، وكيل الفنان الكويتي عادل المسلم، المتهم بالاتجار في المخدرات وتم القبض عليه قبل أيام، أنه سيقوم بإصدار بيان تفصيلي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة الكويتية فيما يخص قضية عادل المسلم.

وأوضح الفليحان في تصريحات صحفية أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لموكله.

ووفق مصادر قانونية فإن عادل المسلم لم يعترف بالتهم التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أوعبر وسائل الإعلام، وأنه قام بإنكار جميع التهم التي نُسبت إليه.

وأكدت المصادر أن المسلم قال في التحقيقات إنه لا يملك منزلًا في الكويت ويعيش في منزل مستأجر، علاوة على المفاجأة التي فجرها في تحقيقات النيابة وهي أنه أكد عدم امتلاكه طائرة خاصة به، ولكنه قام باستئجارها أيضًا مقابل مبلغ قليل من المال.

وكان المحامي الحقوقي سالم البيدان عضو الجمعية الاقتصادية والمحكم الدولي في جمعية المحامين الكويتية، قال في وقت سابق إن عدم تطبيق حظر المادة من نوع “سبايس” وهي من مواد “الكيميكال” التي كان عادل المسلم يتاجر بها إلا قبل شهر واحد فقط، وأن ذلك سيتم أخذه بعين الاعتبار، مما قد يسمح للمسلم بنيل البراءة.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    الزهراني

    للعلم الكويت دولة مؤسسات وقضاء مستقل عريق علي مستوي العالم العربي ولامجال فيه للواسطات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    خبير

    بالفلوس تطلع من السجن كلها كم مليون وتتبخر القضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ابو اسحاق

    المتهم بريء حت تثبت ادانته بكلره تبان الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    الشايب

    الدراهم تطلعه ماكو مشكله شغل عدل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    زائر70

    طبعاًتبي تئشتغل الواسطات لنه مش انسان عادي محد يعرف عنه ان راح اوجاء محدجائب خبره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    تصبحون على خير فيني نوم💤💤💤💤💤💤
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    هو يصنع من هذه المادة مخدرات كما فهمنا سابقا المفروض يأخذ جزاءه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    هههههههه

    يقلك عدم امتلاكه لمنزل او طائرة خاصة . شكلها مسجلها باسم المدام ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اكثروا من ذكرالله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اكثروا من ذكرالله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  12. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    عبدالعزيز//

    لايملك منزل بالكويت ويستاجر طائرة كيف؟ والهياط اللي بالمقاطع ويش هي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    العندليب الأغبر

    سيمائهم في وجوههم..الله ربنا وربه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    نوخذه

    الفارس أبو زيد ههههههههههههههااااي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    لا إله إلا الله

    هذي اخرة التباهي امام الناس (الهياط) .... راح يطلع منها زي الشعره من العجين واذكركم ... بالفلوس كل شي يهون الله يستر على عباده ويقاكم شر الفضايح .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    بركود

    يعني ايه هوا الجحيد ؟ اجحد ي حبيبي ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    الشيخ مفرح

    اشتغلت الواسطات
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:343

    الفارس ابو زيد

    تمام التمام اصلا هو بريء وغلبان وانسان يحب الحياه والمجتمع وكل ذي افترائات عليه اصلا هو امام مسجد بس ماكان يعلم احد
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم