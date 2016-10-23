كشف ملابسات حادث باص الطالبات داخل إسكان الحرس الوطني بالرياض – فيديو

صحيفة المرصد: كشف مرور منطقة الرياض ملابسات حادث باص الطالبات الذي وقع في إسكان الحرس الوطني وتم تداول فيديو ومعلومات عنه .

من جهته أكد المرور أن الحادث لا علاقة له بالتفحيط ، موضحاً أنه مجرد حادث مروري طبيعي بين حافلة طالبات وسيارة من طراز “هايلوكس” ، مشيراً إلى الخطأ الذي ارتكبه سائق الحافلة، وذلك لاعتراضه طريق الهايلوكس .

كما بين أن الحادث نتج عنه وفاة طالبة وإصابة أُخريات تمت معالجة بعضهن في الموقع ونقل بعض المصابات للمستشفى.