كشف ملابسات حادث باص الطالبات داخل إسكان الحرس الوطني بالرياض – فيديو

صحيفة المرصد: كشف مرور منطقة الرياض ملابسات حادث باص الطالبات الذي وقع في إسكان الحرس الوطني وتم تداول فيديو ومعلومات عنه .
من جهته أكد المرور أن الحادث لا علاقة له بالتفحيط ، موضحاً أنه مجرد حادث مروري طبيعي بين حافلة طالبات وسيارة من طراز “هايلوكس” ، مشيراً إلى الخطأ الذي ارتكبه سائق الحافلة، وذلك لاعتراضه طريق الهايلوكس .
كما بين أن الحادث نتج عنه وفاة طالبة وإصابة أُخريات تمت معالجة بعضهن في الموقع ونقل بعض المصابات للمستشفى.
تعليقات ( 12 )
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
زينب...اللهم ارحم المتوفاة واشف المصابات. وحسبنا الله على من صور. ونشر ؛
ميموانالله وانا اليه اجعون الله يرحم اللي ماتت و يشفي المصابين الحقير اللي جالس يصورهم ويكشف سترهم نطالب بعقوبته خاصتا تصوير حوادث البنات الله يستر عليهم.
تركيالله يرحم المتوفيه ويشغي المصابات واضح ان الي يصور هندي حاط الجوال بذنه ويكلم وهو يصور والا كان اعترضه الموجودين يحب محاسبته
عبد اللهإن لله وإن إلية لراجعون الله يرحمها ويشفي المصابات البعض من سواقين الباصات تهورهم في الطرقات واضحة أسال الله الهداية لي وللجميع
أبو عبد الرحمنليه مايكون عقوبة تصوير الحوادث مثل عقوبة القصاص يطلعونه من يومه تخيل انت في أصعب اللحظات واحد فوق رأسك يصورك أتمنى يكون فيه عقاب قاسي
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بدورالله يرحمها ويشفي المصابات يارب
نوخذهانا لله وانا اليه راجعون
مسافرحسبنا الله ونعم الوكيل إهمال عند السائقين