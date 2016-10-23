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كشف ملابسات حادث باص الطالبات داخل إسكان الحرس الوطني بالرياض – فيديو

23 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
كشف ملابسات حادث باص الطالبات داخل إسكان الحرس الوطني بالرياض – فيديو
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صحيفة المرصد: كشف مرور منطقة الرياض ملابسات حادث باص الطالبات الذي وقع في إسكان الحرس الوطني وتم تداول فيديو ومعلومات عنه .

من جهته أكد المرور أن الحادث لا علاقة له بالتفحيط ، موضحاً أنه مجرد حادث مروري طبيعي بين حافلة طالبات وسيارة من طراز “هايلوكس” ، مشيراً إلى الخطأ الذي ارتكبه سائق الحافلة، وذلك لاعتراضه طريق الهايلوكس .

كما بين أن الحادث نتج عنه وفاة طالبة وإصابة أُخريات تمت معالجة بعضهن في الموقع ونقل بعض المصابات للمستشفى.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  2. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    زينب...

    اللهم ارحم المتوفاة واشف المصابات. وحسبنا الله على من صور. ونشر ؛
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  3. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    ميمو

    انالله وانا اليه اجعون الله يرحم اللي ماتت و يشفي المصابين الحقير اللي جالس يصورهم ويكشف سترهم نطالب بعقوبته خاصتا تصوير حوادث البنات الله يستر عليهم.
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  4. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    تركي

    الله يرحم المتوفيه ويشغي المصابات واضح ان الي يصور هندي حاط الجوال بذنه ويكلم وهو يصور والا كان اعترضه الموجودين يحب محاسبته
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  5. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    الي يصور ودك تكسر الجوال على راسه
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  6. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    عبد الله

    إن لله وإن إلية لراجعون الله يرحمها ويشفي المصابات البعض من سواقين الباصات تهورهم في الطرقات واضحة أسال الله الهداية لي وللجميع
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  7. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    أبو عبد الرحمن

    ليه مايكون عقوبة تصوير الحوادث مثل عقوبة القصاص يطلعونه من يومه تخيل انت في أصعب اللحظات واحد فوق رأسك يصورك أتمنى يكون فيه عقاب قاسي
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  8. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 20:39 م
    عدد التعليقات:4433

    بدور

    الله يرحمها ويشفي المصابات يارب
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  9. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    نوخذه

    انا لله وانا اليه راجعون
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  10. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    الله يرحمهم ويصبر اهاليهم وياليت تشيلون صوره المتوفيه والمصابه وحسبي الله على مصور عوراتهم
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  11. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    مسافر

    حسبنا الله ونعم الوكيل إهمال عند السائقين
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  12. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. .......***
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