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ماذا فعل أبو سن و”المنسدح” وماجد العنزي ليتم القبض عليهم؟!

23 أكتوبر, 2016 , 20:38 م
ماذا فعل أبو سن و”المنسدح” وماجد العنزي ليتم القبض عليهم؟!
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صحيفة المرصد: استطاع عدد من الشباب السعودي تقديم أنفسهم عبر برامج التطبيقات الاجتماعية الأشهر في الوقت الحالي المعتمدة على البث المباشر وهي “سناب شات” و”يو ناو”، ومنهم من كسب الثقة والخبرة في إكمال شهرته وآخرون قفلت نجومهم بسبب “حماقات” وضعف ثقافي وفكري.

وجدير بالذكر أن شركة “بلوق تي في” الإسرائيلية هي من أطلقت برنامج “يو ناو” مع مطلع عام 2013.

الأشهر في يو ناو
بحسب تقرير لموقع “العربية.نت” يعد الشاب السعودي الذي عرف عن نفسه باسم “أبو سن”، أشهر سعودي على “يو ناو” وأصبح اسما مطلوبا في البرنامج، ولكن هذه الشهرة السريعة دون اكتساب خبرة لم تسعفه لاستغلالها بالشكل الصحيح ليتجاوز بعض الخطوط الحمراء التي دفعته للحديث والقول (بأنه لا يسعى للشهرة بل لإضحاك الناس) ثم تم القبض عليه لتماديه.

ماجد العنزي والتحرش
يعتبر هو الآخر أحد مشاهير (يو ناو) وأيضاً (سناب شات) وكان يراه الكثير أنه ممتع ومسلٍ نظراً لطرحه للمواضيع ولمشاركته مع جماهيره، وما إن اشتهر العنزي حتى سار بنفس طريق سابقيه ويرى أنه قد ظُلم بعد أن تم اتهامه بالتحرش ليرد بأن كل ما حدث كان مداعبة وضحك.

ممدوح المنسدح
هو الآخر سلك طريقا لم يكن يعلم عاقبته إلا لحظة القبض عليه، فغرور الشهرة والتفاني بما ملكه وبعد أن تغير حاله وأصبح في وضع اجتماعي مختلف عما كان عليه، تحول المنسدح من صاحب رأي بسيط إلى ناقد ومحلل، وانتقده المتابعون في الكلمات البذيئة التي دائما ما يتغنى بها وأنه حصد شهرة لا يستحقها ولا تليق بشخص مثله.

عبود بريدة
هو ذلك الفتى الصغير الذي تفاجأ بانتشار مقاطعه وتبادلها في وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح الفتى المدلل الذي يضع مساحيق التجميل ويتشبه بالنساء ويرى أن ذلك يُمتع ويضحك الناس، وكانت نهاية عبود كحال سابقيه الذين لم يستطيعوا استغلال الشهرة كما ينبغي.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    07

    الله يصلح ذرياتنا وذراري المسلمين
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  2. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    أخصائي نفسي إبراهيم عسيري

    جنوبيه 23 الطريق لحل المشكلات علاجها من جذورها طالما لم يتم توعية الأسر بالمرض سوف يخرج لنا الآلاف منهم وتذكري كلامي طال عمرك
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  3. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    يالطيف

    هذاالي وقف السيكل وركب الروز وريس **** انه ركب افخم سيارة ولم يعلم كيف يقودها فقام ناكزعلى مراتبها ويطلع راسه مع القزاز
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  4. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    ركاااان

    ابو بزازه ذكرني بريم الغضبان الله يرحمها وابو سن بي شجون اما المنسدح ماشاء الله عليه تقول هيفاء وهبي في فلم دكان شحاده
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  5. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    """

    بعضهم مصدق نفسه ومايدري أنه مجرد مهرج سخيف لاراح ولا جا واذا راح يجي غيره
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  6. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    يوجد سعوديين من الجنسين تجدهم قمة في الاحترام والمرح والاخلاق👍***👎
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  7. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    خبير

    حطو تجنيد اجباري عشان ينشغلون بشي يفيدهم ويكسبهم خبره ورجوله ويتركو هالحماقه اللي يسوونها
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  8. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    جنوبيه *

    ت 27 اتوقع نعم. وو كمان الجراءه الزايده وقلت التربيه وضعف الوازع الديني وبس
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  9. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    ركاااان

    ابو بزازه شكله خبير في هذه المواضيع
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  10. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    خبير

    من اشكالهم حرام الواحد يعطيهم اهتمام هذول شويه حمقى
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  11. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    .. سعودي ..

    تصرف بعض الشباب والصبيان والبنات يكون فشيلة وعار على أنفسهم وجماعتهم
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  12. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ركاااان

    سبحان الله القمامه تبان من شكلها
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  13. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    سؤال وأنتظر الإجابة منكم

    هل التهريج وقلة الحياء والأدب مطلب وشرط أساسي حتى أشتهر ؟ فشلونا..والله عيب
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  14. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    سؤال وأنتظر الإجابة منكم

    ياناس فهموني !! هل الشهرة تأتي من*** الألفاظ الخادشة للحياء ؟؟
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  15. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    ،،،

    مع احترامي للمحترمين الطيبين لكن بعضهم ينطبق عليه المثل***
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  16. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    يوجد شباب سعوديين رائعين محترمين مهذبين ويوجد من البعض ممن شوهوا صورة المجتمع السعودي وهو منهم براء وهم يمثلون أنفسهم وربعهم ولايمثلون السعودي المحترم
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  17. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    مواطن

    الشاعر يفهمه الشعراء والمثقف يفهمه المثقفون والعلم للعلماء*** يفهمهم . ...
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  18. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    جنوبيه *

    والله المشكله في الشباب ذولا كثره الفراغ والصحه الي تكلم عنها الرسول الحبيب في احدى احاديثه ونا اشوف لو ينكرفوون ماعاد يفكرون بالبرامج ذي
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  19. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    يا ناس هذولا بشر مثلنا

    ولا ندعي الكمال والكامل وجه الله عز وجل ،كل المشاهير لهم سلبيات جسام ،، هذا كريستيانو رونالدو أشهر نجم كرة قدم حط رجله على بوذا وقامة الدنيا ولَم تقعد
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  20. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    يمكن احد يقول انت تحامي على ابو سن

    لكن والله ماعرفته غير عن طريق اعلامنا وتتبعت بعض مقاطعه ، وكل كلامه كلام مراهقين لا يودي ولا يجيب ، المشكلة الاساسية انه يبث مع سيدات وهذا مصيبه
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  21. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    مفقود

    حساسيتنا من الجنس اللطيف وخلق اسلاك شائكة حوله بحجة"الحلاوة المغطاة وملكة في بيتها ودرة مكنونة" تجعلنا نشك في اي تصرف معها ونؤوله الى جنس, كفاية خلاص
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  22. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    جنوبيه *

    الي متى. ..... هذي مو هوس هذا الفراغ والصحه الي تكلم عنها الرسول الكريم كثرت عندهم وقامو يفصخون حياهم ويتكلمون كلام كثير اتمنى معاقبتهم وتربيتهم
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  23. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    تأملات ...

    لو لم يتم القبض عليهم الآن لأفلست خزينة الاعلام خلال أربع سنوات ، اكيد المواطن هو السبب ............
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  24. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    كوكا

    جروج من الشرذمه اليوناو
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  25. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    ابو سن يختلف عن الجميع

    لم يسب احد لم يخطئ على احد لم يتطاول أو يذكر اَي جهة سوا حكومية أو خاصة بسوء ، مشكلة ابو سن يكلم حريم وهذا جعل الجهات الرقابية تقبض عليه .
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  26. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    مفقود

    ما ادري ليه حنا خايفين على الدين وكأنه طفل صغير تحت ولايتنا؟ او ماعندنا ثقة
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  27. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    أخصائي نفسي إبراهيم عسيري

    هل تعلم انه يمنع التحدث إعلاميا عن هذا المرض وتأثيره الاجتماعي !!!!!!!! مرض الهوس العالي واضطراب المزاج
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  28. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    كوكا

    مخالف للنشر
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  29. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    ابو عبدالرحمن

    طيب هذي ال ام بي سي تسرح وتمرح بقنواتها التافهه ومسلسلاته مليئه*** وهي اللي تجيب الخبر ؟؟ عجبي
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  30. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    أخصائي نفسي إبراهيم عسيري

    هل تعلم أن أكثر المصابين بالهوس العالي تنتهي حياتهم بالانتحار
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  31. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    مفقود

    شباب موهوبين لهم كاريزما ويتصرفون مثل شباب العالم, و معاقبتهم وسجنهم ليس لها اي مستند قانوني, فقط قانون "فشلتونا"
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  32. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    متوهق

    أتمنى التركيز على حسابات في برنامج الاستقرام فـ فيه حسابات أجزم أنها تدار من عدة أشخاص وليس لشخص واحد لنشر الشبهات والإساءة إلى تعاليم الدين وثوابته
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  33. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    أخصائي نفسي إبراهيم عسيري

    بحكم وقوفي المباشر مع مثل هذه الحالات فإن ما يعاني منه هولاء الشباب كان يفرغ في قوالب أخرى قبل مواقع التواصل الاجتماعي والغالب اخلاقي
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  34. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    أخصائي نفسي إبراهيم عسيري

    هل تعلمون أن هناك مرض اسمه الهوس وان شباب السعوديه هم أكثر المصابين والهوس ارتفاع كبير في المزاج يرافقه أعمال صبيانيه غير محسوبه
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  35. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    كوكا

    قسم على كثر مااشوف مقاطع اليوناوباليوتيوب اشوف ذكرالحد الجنوبي مافيش بس خوض ولعب باعراض الخلق هل البشر هذي تحتاج ان تكون نجوم قسم لولي ولايه عليهم قسم
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  36. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    جنوبيه *

    كلهم *** فاهمين الشهره غلط لايبابا انت وياه وراكم حكومه ...
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  37. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    خبر عاجل

    لا تصنعوا من المرضى النفسيين مشاهير
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  38. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  39. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    عجبي

    لا تشهروا الحمقى .
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  40. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    اسمرعبر

    الرضاعة ذكرتني بالترفيه حق ابو ثوب قصير على المسرح ومسابقة الطفل النونو الكبير
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