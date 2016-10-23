نائب وزير الاقتصاد و التخطيط يتراجع و يوضح قصده من عبارة “الإفلاس”

صحيفة المرصد : رداً على ما قاله محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص التعبير عن الوضع الاقتصادي للمملكة بـ “الإفلاس” قال أنه خانه التعبير .
وأوضح التويجري عبر مداخلة له اليوم الأحد مع برنامج الثامنة قائلاً : “أنا أقول أمام الملأ .. يمكن خانني التعبير بكلمة قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو لا نعمل بجد في الفترة المقبلة” وأضاف أن “رؤية المملكة 2030” تشتمل على الكثير من البرامج التي ستعيد الدعم لمستحقيه.
تعليقات ( 55 )
ياسلام عليكمخالف
عدد التعليقات:32
فولاذمخالف
خالدمقولةالافلاس لأجل زيادةالضرائب مثلها تماما رؤية 30 السعودية دعمت صدام عندما حارب إيران عشر سنوات ولم يهتز اقتصادها ولم يرفض ضرائب على المواطن للأسف
فهدالجويانمخالف
.لن .مخالف
.لن .ي.كل ما سبق وعدم المحاسبة واطلاق الثقة دون الالتزام بالمحاسبة كاد ان يسبب الدولة الافلاس لولى تدارك الوضع وطرح حلول ورؤيا جديدة واعادة الاموال المهدرة
.لن .مخالف
عدد التعليقات:12
سقوط الأقنعهمخالف
.لن .ي.الله وهو رب الخلق لا يحاسب العبد الا اذا تكلم او عمل ..!! كل شي وضحه منهج الدين ولكن الفساد والمحسوبيات ووصع الناس في غير اماكنهم هو اساس الهدر والد
.لن .ي.الله وهو رب الخلق لا يحاسب العبد الا اذا تكلم او عمل ..!! كل شي وضحه منهج الدين*** ووصع الناس في غير اماكنهم هو اساس الهدر والد
ابو ابراهيممخالف
.لن .احيان الاعتذار اقبح من الذنب لم تقل شي غير حقيقي والناس تعرف اما الكلمة في في عشان دولة قد تهدم معنوية شعب وبالتالي فان كلمة تودي للاعتراف كلمة تكفر
سعدمخالف
حمدلاإعتذر ولاشيء ***
احمدمخالف
تأملات ...مخالف
هايديمخالف
كيفالله المستعان ( فرض ضرائب على الاغنياء والاجانب )
محمد الدوسريلماذا لايتم فرض ضريبة دخل على الوافد بنسبة 25% مثلا مقابل استهلاكه لموارد البلد وبنيتها التحتية دون فائدة تذكر للمملكة فقط المستفيد هو الوافد ورب عمله
لن ينشر*** شفتوا كيف التعاون 🤔
وحدة كاتبةابنه لرجل لن يتكرر. رد عليها واحد وهذا ندعي انه ما يتكرر.****
عدد التعليقات:139
تابط شرامخالف
مهناهل من الممكن تدقيق الوارد والمنصرف ( محاسبة قانونية ) من عام ١٤٠٠هجري واستعادة ماصرف في غير مصرفه والمحاسبة سنكون اكبر قوة اقتصادية في العالم
فارس نجدمخالف
كلمة حقوالله من اخذ شي ليس له حق فيه ان يحاسب حساب عسير فالقبر مضلم وموحش والكفن ليس له جيوب وكل حر في نفسه
نيس و كانمخالف
كلمة حقمخالف
رؤيةمخالف
تبون الصدق والا ولد عمهسبب هدر المال ***
كلمة حقمخالف
أجامل أياميمخالف
أجامل أيامي**************
ههه بس متقنصد****وهم يديرون امور وطن🤔
زمان العجايب !!!مخالف
مهنامفروض تغيير الطاقم المالي باكمله اذا اول عارض يؤثر على الاقتصاد وين التوفير والفائض للسنوات الماضية ك***
كلمة حقمخالف
مراقبههههههههه
بدرهاريليس بصحيح ان التعبير قد خانه بل كلامه كان مدروسا وبدقة البرنامج مسجل وخرج الينا بعد الحذف ! والبرنامج معد سلفا وليس على الهواء! لاتخف الكل يعلم!!!!!
نوخذهمخالف
نوخذهمخالف
متابع عن بعدالكلمة إذا خرجت كالرصاصة لا يمكن استعادتها . ولذلك فإن خير الكلام ما قل ودل.. والله خلق لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تقول..
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
خلدونمخالف
الرأي العامالاقتصاديون رد على كلام بخصوص الافلاس لكن الحقيقة المره انهم رحموك عندما احسوا انك مفلس روعة المواطنين لكن الاستقالة هي الحل
كلامي صحيحطيب ومن سنين ونحن نقول طيب سمعا وطاعة .... والنهاية طيب
نوخذهخانك التعبير أجل،هذا ماينفع احطه حتى مرشد طلابي،شلون مسكووووه نيابة وزاره الله يخلف بس
ركاااان******* المفروض الي في مراكزكم يحاسب على كل حرف وليس كلمه فقط قبل خروجها من فمه اما زلة لسان في نصرفها عند باكري
١٢٣فاهم التطبيل خطأ زودها شوي المفروض يتم الكشف عن راتبه ويخصم منه لأننا في ازمه اقتصاديه مثل مايقول
العويدلا ......شاطر
سالمليتهم نامو كان ابرك
ركاااانمخالف
عبدالعزيز الشمريالله يخلف علينا .. والله ماعندنا مسئوولين ..بداية من الاعلام والاسكان والتخطيط .. اما الترفيه والله يامعه واسطه قووووويه
فهد١تعبير أو إملاء !!