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نائب وزير الاقتصاد و التخطيط يتراجع و يوضح قصده من عبارة “الإفلاس”

23 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
نائب وزير الاقتصاد و التخطيط يتراجع و يوضح قصده من عبارة “الإفلاس”
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صحيفة المرصد : رداً على ما قاله محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص التعبير عن الوضع الاقتصادي للمملكة بـ “الإفلاس” قال أنه خانه التعبير .

وأوضح التويجري عبر مداخلة له اليوم الأحد مع برنامج الثامنة قائلاً : “أنا أقول أمام الملأ .. يمكن خانني التعبير بكلمة قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو لا نعمل بجد في الفترة المقبلة” وأضاف أن “رؤية المملكة 2030” تشتمل على الكثير من البرامج التي ستعيد الدعم لمستحقيه.



تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 55
    24 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    ياسلام عليك

    مخالف
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  2. 54
    23 أكتوبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:32

    فولاذ

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 53
    23 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    خالد

    مقولةالافلاس لأجل زيادةالضرائب مثلها تماما رؤية 30 السعودية دعمت صدام عندما حارب إيران عشر سنوات ولم يهتز اقتصادها ولم يرفض ضرائب على المواطن للأسف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 52
    23 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    فهدالجويان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    .لن .

    مخالف
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  6. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    .لن .

    ي.كل ما سبق وعدم المحاسبة واطلاق الثقة دون الالتزام بالمحاسبة كاد ان يسبب الدولة الافلاس لولى تدارك الوضع وطرح حلول ورؤيا جديدة واعادة الاموال المهدرة
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  7. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    .لن .

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:12

    سقوط الأقنعه

    مخالف
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  9. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    ودي اصدق بس قوووووووية
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  10. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    .لن .

    ي.الله وهو رب الخلق لا يحاسب العبد الا اذا تكلم او عمل ..!! كل شي وضحه منهج الدين ولكن الفساد والمحسوبيات ووصع الناس في غير اماكنهم هو اساس الهدر والد
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  11. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    .لن .

    ي.الله وهو رب الخلق لا يحاسب العبد الا اذا تكلم او عمل ..!! كل شي وضحه منهج الدين*** ووصع الناس في غير اماكنهم هو اساس الهدر والد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    ابو ابراهيم

    مخالف
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  13. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    .لن .

    احيان الاعتذار اقبح من الذنب لم تقل شي غير حقيقي والناس تعرف اما الكلمة في في عشان دولة قد تهدم معنوية شعب وبالتالي فان كلمة تودي للاعتراف كلمة تكفر
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  14. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    سعد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    حمد

    لاإعتذر ولاشيء ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    احمد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    تأملات ...

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    هايدي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    كيف

    الله المستعان ( فرض ضرائب على الاغنياء والاجانب )
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  20. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    محمد الدوسري

    لماذا لايتم فرض ضريبة دخل على الوافد بنسبة 25% مثلا مقابل استهلاكه لموارد البلد وبنيتها التحتية دون فائدة تذكر للمملكة فقط المستفيد هو الوافد ورب عمله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  21. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    لن ينشر

    *** شفتوا كيف التعاون 🤔
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  22. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    وحدة كاتبة

    ابنه لرجل لن يتكرر. رد عليها واحد وهذا ندعي انه ما يتكرر.****
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  23. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:139

    تابط شرا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    مهنا

    هل من الممكن تدقيق الوارد والمنصرف ( محاسبة قانونية ) من عام ١٤٠٠هجري واستعادة ماصرف في غير مصرفه والمحاسبة سنكون اكبر قوة اقتصادية في العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    فارس نجد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    كلمة حق

    والله من اخذ شي ليس له حق فيه ان يحاسب حساب عسير فالقبر مضلم وموحش والكفن ليس له جيوب وكل حر في نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    نيس و كان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    كلمة حق

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    رؤية

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    تبون الصدق والا ولد عمه

    سبب هدر المال ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    كلمة حق

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    أجامل أيامي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    أجامل أيامي

    **************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    ههه بس متقنصد

    ****وهم يديرون امور وطن🤔
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  35. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    زمان العجايب !!!

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    مهنا

    مفروض تغيير الطاقم المالي باكمله اذا اول عارض يؤثر على الاقتصاد وين التوفير والفائض للسنوات الماضية ك***
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  37. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    كلمة حق

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    مراقب

    ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    بدرهاري

    ليس بصحيح ان التعبير قد خانه بل كلامه كان مدروسا وبدقة البرنامج مسجل وخرج الينا بعد الحذف ! والبرنامج معد سلفا وليس على الهواء! لاتخف الكل يعلم!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  40. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    نوخذه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    نوخذه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    متابع عن بعد

    الكلمة إذا خرجت كالرصاصة لا يمكن استعادتها . ولذلك فإن خير الكلام ما قل ودل.. والله خلق لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تقول..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    خلدون

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    الرأي العام

    الاقتصاديون رد على كلام بخصوص الافلاس لكن الحقيقة المره انهم رحموك عندما احسوا انك مفلس روعة المواطنين لكن الاستقالة هي الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    كلامي صحيح

    طيب ومن سنين ونحن نقول طيب سمعا وطاعة .... والنهاية طيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  48. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    نوخذه

    خانك التعبير أجل،هذا ماينفع احطه حتى مرشد طلابي،شلون مسكووووه نيابة وزاره الله يخلف بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    ركاااان

    ******* المفروض الي في مراكزكم يحاسب على كل حرف وليس كلمه فقط قبل خروجها من فمه اما زلة لسان في نصرفها عند باكري
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  50. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    ١٢٣

    فاهم التطبيل خطأ زودها شوي المفروض يتم الكشف عن راتبه ويخصم منه لأننا في ازمه اقتصاديه مثل مايقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    العويد

    لا ......شاطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    سالم

    ليتهم نامو كان ابرك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  53. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ركاااان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    عبدالعزيز الشمري

    الله يخلف علينا .. والله ماعندنا مسئوولين ..بداية من الاعلام والاسكان والتخطيط .. اما الترفيه والله يامعه واسطه قووووويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    فهد١

    تعبير أو إملاء !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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