نائب وزير الاقتصاد و التخطيط يتراجع و يوضح قصده من عبارة “الإفلاس”

صحيفة المرصد : رداً على ما قاله محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص التعبير عن الوضع الاقتصادي للمملكة بـ “الإفلاس” قال أنه خانه التعبير .

وأوضح التويجري عبر مداخلة له اليوم الأحد مع برنامج الثامنة قائلاً : “أنا أقول أمام الملأ .. يمكن خانني التعبير بكلمة قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو لا نعمل بجد في الفترة المقبلة” وأضاف أن “رؤية المملكة 2030” تشتمل على الكثير من البرامج التي ستعيد الدعم لمستحقيه.