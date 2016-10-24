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بالصور: تعرف على قصة مأساة 5 توائم “كنديات ” تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل والدهن

24 أكتوبر, 2016 , 13:40 م
بالصور: تعرف على قصة مأساة 5 توائم “كنديات ” تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل والدهن
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية قصة 5 فتايات أو على الأرجح 5 توائم ولدوا بأحد مدن كندا عام 1934 بصحة جيدة و كان عمر والدتهم وقتها 25 عاما، ولأن ذلك أمرا نادرا، فقد كانوا مزارا للسياح من كل البلاد، ولذلك تم ايداعهن بأحد دور الرعاية الصحية وهي مشفى ديفو الصحي لجعل زيارتهم من قبل السياح أسهل، و توافدت عليهن أعداد كبيرة من الزوار، وعلى الرغم من مظاهرات والديهن لاستردادهن إلا أنهن كن يشعرن براحة مع رعاية الأطباء و الممرضات بالمشفى.

 

و حارب أباهن لضمهن لحضانته مجددا، حتى نجح في ذلك عام 1943 و كان عمرهم وقتها 9 سنوات إلا أنهن عانين من سوء المعاملة و التعدي الجنسي من قبل والدهن ونقلوا لمنزل جديد تم دفع تكاليفه من المال الذي كسبوه ولكن لم يكن بسن يسمح لهن التحكم في أموالهن، تقول سيسيل 82 عاما الآن أنها عانت من إحساسها انها مجرد مزار سياحي و كون عائلتها لا تحبها وكم كان هذا مهين لها و لأخواتها، كان والدها يدير متجرا لبيع الهدايا التذكارية وكان يصطف معجبيهم أمام متجره لمشاهدتهن، كبرن تزوجت أنيت و ماري و سيسيل، بينما توفت احداهن بسن ال 20 و ترهبنت أخرى.

 

رفعت الفتيات دعوى قضائية ضد حكومة مدينتهن لجعل حياتهن جحيم جنين من ورائها 4000000 دولارا كنديا وزعت بينهن بالتساوي، و كانت قد أنجبت سيسيل خمسة أبناء من بينهم توأم برونو و بيرتراند، عندما أخذت سيسيل حصتها وضعتها مع بيرتراند ابنها الذي احتال عليها و أودعها بدار لرعاية العجزة و باع منزلها و تركها بالدار التي يتم دفع تكاليفها من فوائد حسابها البنكي الذي مالبث أن نفد ورفعت دعوى لتنجح في كسب مصاريف الدار حيث أنها لم تعد تقوى على العمل و تقول في مؤتمر صحفي أن كبار السن لا قيمة لهم في هذا المجتمع ولا يوجد من يدافع عنهم.

Cecile (right) and Annette (left) are the only surviving Dionne sisters. They and their siblings Yvonne, Marie and Emilie, were known as the world's first surviving quintuplets (seen together in an old photograph) 

The Dionne sisters were born on May 28, 1934. Their mother, Elzire, was 25 at the time. They are seen shortly afterwards, wrapped in owels 

The girls were moved into the Dafoe Hospital and Nursery when they were four. They are seen above in 1936, aged two 

In a seasonal photograph to ring in the New Year during their time at the nursery. From left to right: Annette, Yvonne, Emilie, Cecile and Marie 

The girls, at the age of four, are pictured in their pajamas on Christmas Eve holding candles 

Some time after being released back into the care of their family when they were nine, the girls were given two bicycles to share between them by their father (above) 

The sisters celebrate their 14th birthday with a five-tiered cake. They had moved back into their parents care and lived in a mansion bought with their own earnings

In 1950, the then 15-year-old Dionne sisters perform at the Alfred. E Smith Memorial Foundation Dinner during their first visit to New York 

The sisters appeared in St Paul, Minnesota, when they were 17 to speak at their first formal American press conference 

In 1995, Yvonne (left), Annette (center) and Cecile (right) pose with a copy of a book written about their lives

The sisters successfully sued the Ontario government in 1998 for compensation and were awarded $2.8million 

Cecile told in her first interview of almost two decades how she was now forced to live in a care home 

Now 82, she entrusted her share of her settlement to her son who has disappeared with the rest of her money



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    ميمي

    يا حياة الشقاء الحمدلله
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  2. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    جنوبيه *

    اكيد كانت جميله. وو كلهم جميات ترى حتى ابوهم. اعوذ بالله تحرش فيهم واعتدى عليهم 💔
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  3. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    منال

    ياجنوبيه شفتي احساسي ماكذب ان البنت اللي ماتت هي الجميله الوسطانيه كل وجهها رومنسيه بأسباب شاب تافه
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  4. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    جنوبيه *

    خلاص تبخرت ....... الي ماتت انتحرت اعرفها القصه ذي قريتها لان كانت تتعرض لتحرش بشده من شاب تو ترجع لي الذاكره. فعلا كانت قصه ماساويه
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  5. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    أبو ريان

    اللهم إني أعوذ بك من أرذل العمر
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  6. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    منال

    سرحت بعيييييييد أفكر في اختهم اللي ماتت في عمر العشرين أتخيل انها الجميلة والوسطيه في الصورة التاسعه
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  7. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    بخيت الزهراني

    معرض توائم، فرقة الخمس المرح ،للفن الفلكوري الشعبي الكندي،
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  8. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    ابو جعفر

    صلوااااااااات
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  9. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    بوزهراء القطيفي

    طيب وش فايدنا ياما العرب والمسلمين أضطهطو في عدة عصور ولا أحد جاب لهم خبر
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  10. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    سعد الدوسري

    ومضى قطار العمر يا ولدي...
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  11. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  12. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:2272

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله الحمدالله على نعمة الاسلام
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  13. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    مفقود

    مخالف
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