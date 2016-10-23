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كاتب جزائري : يا للعار .. بلد المليون شهيد تساند المحتل الروسي في سوريا!

23 أكتوبر, 2016 , 22:23 م
كاتب جزائري : يا للعار .. بلد المليون شهيد تساند المحتل الروسي في سوريا!
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صحيفة المرصد : استنكر الكاتب والمفكر الجزائري أنور مالك موقف الجزائر من القضية السورية ومساندته للدول الداعمة لبشار الأسد في قتل المدنيين الأبرياء.

وغرد “مالك” قائلاً: ” يا للعار جزائر المليون ونصف المليون شهيد تساند موقف المحتل الروسي حول حلب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

و الجدير بالذكر أن مندوب الجزائر في مجلس الأمن قام بالتصويت أول أمس الجمعة ضد قرار تبناه المجلس وقدمته دول خليجية حول الوضع في سوريا، ويدعوا أحد بنود القرار لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما عبر المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما رفضته روسيا واعتبرته غير موضوعي.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    زمن الذكريات

    هلا هلا شكل فيروس السيسي للنكران والتخلي عن العروبه بدأ مرحله الانتشار في المغرب العربي المفروض الجزائر ضد بشار المجرم والروس المحتلين الملاحده
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  2. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    زمن الذكريات

    هلا هلا شكل فيروس السيسي للنكران والتخلي عن العروبه بدأ مرحله الانتشار في المغرب العربي المفروض الجزائر ضد بشار المجرم والروس المحتلين الملاحده
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  3. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    زمن الذكريات

    هلا هلا شكل فيروس السيسي للنكران والتخلي عن العروبه بدأ مرحله الانتشار في المغرب العربي المفروض الجزائر ضد بشار المجرم والروس المحتلين الملاحده
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  4. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 23:31 م
    عدد التعليقات:2251

    توووووونسية

    لكن الجزائر فيها عرب وناس شرفاء لا يرضو بالمذلة ولا بالظلم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل خائن لعروبته ودينه
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  5. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    عبدالسلام

    هؤلاء هم الشوعيون الأشتراكيون الذين لازالو يتحكمون بأنظمة الأستخبارات العربيه وهم قد كونو تكتلا على مستوى الدول العربيه وتحالفو مع الروس والأيرانيين
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  6. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:2251

    توووووونسية

    للأسف ما لا يعلمه الكثير أن الجزائر والمغرب فيهم نسبة الأمازيغ كبيرة وهم كذلك أعداء للعرب قد يكون من أعطى اوأمر بالتصوت ضد من اصل أمازيغي لكن الجزائر
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  7. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    العويد

    الحكومات البلشفية تسعى لمساندة روسيا ونظام بشار في اراقة اكبر عدد ممكن من الابرياء في سوريا وعلى رأسهم السيسي وروحاني ومن وافق هواهم
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  8. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    شنب الأسد

    يا اخوان والله خذوا السالفه مني .. العرب فيهم مرض نفسي وهذا واضح من بعض رؤساء دول مثل الجزائر و مصر . مرض يخليهم يعاندون بدون سبب حتى لو قراتهم غلط
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  9. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    والله ما عاد عرفنا الصح وين

    هل الناس اصح وحنا مخطئين أو حنا صح وهم مخطئين ، الله اعلم ، يجب ان نعرف ألناس هذي لن تصوت وترمي الكلام على عواهنه من غير سبب .
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  10. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    ابجد هوز

    وزيرة التعليم الجزائرية تصف الفيديو الذي ظهرت به معلمة حثت طلابها على تعلم اللغة العربية بالـ"الكارثة" وتحيل المعلمة لتحقيق #كلنا_صباح_بوداس
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  11. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    كفى كذب

    ويل لعملاء العرب من شر قد اقترب بالامس السيسي واليوم ابو برويطه اعانكم الله ياشعب سوريا اصبحتم لعبة بأيدي الروس والمجوس والصهاينه وهلايم حكام العرب
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  12. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  13. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    كيف

    هؤلاء هم العرب مع كل شاردة ووارده ( مشاكل لا تنتهي )
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  14. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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