كاتب جزائري : يا للعار .. بلد المليون شهيد تساند المحتل الروسي في سوريا!

صحيفة المرصد : استنكر الكاتب والمفكر الجزائري أنور مالك موقف الجزائر من القضية السورية ومساندته للدول الداعمة لبشار الأسد في قتل المدنيين الأبرياء.

وغرد “مالك” قائلاً: ” يا للعار جزائر المليون ونصف المليون شهيد تساند موقف المحتل الروسي حول حلب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

و الجدير بالذكر أن مندوب الجزائر في مجلس الأمن قام بالتصويت أول أمس الجمعة ضد قرار تبناه المجلس وقدمته دول خليجية حول الوضع في سوريا، ويدعوا أحد بنود القرار لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما عبر المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما رفضته روسيا واعتبرته غير موضوعي.