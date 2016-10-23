كاتب سعودي : نظام الحكم في مصر لم يقدم أفضل مما قدمه الإخوان المسلمين

صحيفة المرصد:اعتبر الكاتب والأكاديمي خالد الدخيل، أن الوحيد الذي دفع ثمن ثورات الربيع العربي هم، الإخوان المسلمين في مصر، مؤكدا على أن تيار الإسلام لم يفشل ككل والدليل هو نجاحهم وثقلهم في المغرب وتونس واليمن وسوريا.
وقال الدخيل في مقال له بعنوان: ” هل تراجع الإسلام السياسي؟”، نشرته صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة من لندن، إن الجيش الذي حل محل “الإخوان”؛ وما يعتبره حقًا له في الحكم، لم يقدم حتى الآن بديلًا أفضل لحكم “الإخوان” الذي أزاحه.
وأوضح الدخيل أن النظام الحاكم في مصر لا يستطيع التخلي عن اختلافه مع السعودية حول الوضع في سوريا والعراق حاليا خشية من صعود “الإخوان” وبالذات في سوريا.
واعتبر الكاتب أن ذلك لو حصل ” سيجد الجيش المصري نفسه نشازًا بين أنظمة ملكية وجمهورية لا يحكم فيها الجيش، ووسط دائرة من حكم إسلام سياسي تمتد من المغرب إلى سوريا، التي يعتبرها بعض المصريين الإقليم الشمالي لمصر”.
وتساءل الكاتب قائلًا: ألم يتراجع الإسلام السياسي هناك بانتقاله من قصر الرئاسة إلى أقبية السجون؟ ولأول وهلة ربما أن الأمر كذلك رابطًا بين ذلك، وتقدم حزبا “النهضة” في تونس و”العدالة والتنمية” بالمغرب على أساس من رسالة الربيع العربي، وهي الديموقراطية والتعدد.
تعليقات ( 47 )
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآبدايه تغيير لاحظو الصحافه العربية بدو يسألون عن الاخوان يعلمون انهم وطنيين وصادقين وعندهم غيره عربية على اوطانهم وقوة بوجه ايران وتوحيد صف العرب
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآالواقع اختلف والرهان خسر وتضح الخاين من العربي الحقيقي فلا بد رجوع الاخوان والنهوض بمصر والوقوف بالصف العربي لمواجه ايران الفارسيه الصفويه
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآاليوم الجنيه تدهور بسبب سياسه من يريد التقارب مع ايران وروسيا وعتقد ان الورقه حترقت ولن ينفع مصر الا جماعه مرسي ينقذون مصر من مستنقع ايران
عدد التعليقات:32
فولاذالدخيل كاتب منصف
مستر صحالمصري ابو صرة المدعو أنوس يكذب ومصدق كذبته ويبي يقنعنا ،أقول رح موقع مسراوي حقكم واليوم السابع **** امثالك لا بارك الله فيك ****
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآتصريحات ايران وكذبها وكيدها ضد الاخوان نابع من خطر الاخوان الكبير على ايران والخوف الحقيقي من تشكيل جيش عربي لدعم الاحواز وهاذا سبب جنون ايران
مع نفسك ؟!(( ارجع )) لما قاله علماء السنة المعتبرين في تلك الجماعة (( فهو الفصل ولا فصل بعد الفصل ))
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآمهما حاولو عملاء ايران من التضليل بان الاخوان فئه ضاله فهاذا نابع من خوف ايراني من الاخوان وقدرتهم الهائله على جمعه كلمه العرب والتوحد ضد ايران
مع نفسك ؟!(( يبدوا )) شيء ومالا يبدو شيء وهذا منهج من نعتقد أنهم جماعة الاخوان
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآمصر الان بحاجه لحاكم يمثل الشعب ولديه طروحات واصلاحات لنقاذ مصر من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولن ينجح احد لحكم مصر غير الاخوان
مع نفسك ؟!(( يكفي )) أن تعرف أنهم إخوان خونة الأوطان فإن لم تعرف ذلك فلا حاجة لنا أن تعرف فنحن نعرف ما تعرف
رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآاليوم مصر تواجه ظروف اقتصاديه خانقه وشديده ولن تفلح مصر حتى يحكمون الاخوان
مع نفسك ؟!(( هل تدرك)) أن ما أصبنا منهم لم يصبنا من غيرهم من حيث الخطر على العقيدة والمعتقد
البعض عنده فوبيا من الاخوان يحسسك انه يتكلم عن اسرائيلالاخوان لامحاله رجوعهم اصبح مطلب عربي الجيوش العربية لاتفهم بحكم الدول شغلهم فقط لحمايه الحدود وامن المواطنيين اما تترك لناس متعلمين وفاهمين شغلهم صح
مع نفسك ؟!(( هل تعلم )) أن لا وطن لجماعة
مع نفسك ؟!(( هل تدرك )) أنها جماعة تكذب كما تتنفس
مع نفسك ؟!(( هل تعلم )) خطر الاخوان وضلالهم وعقائدهم ومبادئهم خنجر في ظهر أهل السنة والجماعة
نعم النظره تغيرت والان اصبح تقارب مع الاخوان ودول سنيه لتشكل قوة ضاربه لمواجه ايرانالاخوان اكبر عدو لايران والظروف الحاليه تستوجب اتقارب مع الاخوان وعطاهم فرصه لقياده بعض الدول الجمهوريه حتى نرا نجاحاتهم
مع نفسك ؟!(( أشك )) أنك تفرق بين من لبس عباءة الدين ؟! وبين من لبس عباءة السياسة
الاخوان ضروري يحكمون مصر لمصالح الخليج الاخوان قادرين على مواجه ايرانالاخوان يحكمون بتركيا وتونس والمغرب واليمن وحكمهم بتركيا نموذجي يقتدا به تقدم وتطور بكافه المجالات فلماذا نحرم مصر الازدهار والحريه تحت حكم الاخوان
مع نفسك ؟!(( هل تعرف )) من خانوا أمانة جزر تيران وصنافير ؟؟!! وجعلوها عرضا لهم
إستشاري صحالإخوان المسلمين عرف عنهم أساتذة علم وتأليف وصبر وتمسك بالدين وكانوا يدرسون في جميع الدول العربية ولم يعرف عنهم النصب والكذب ولكن الإنقلابيين لفقوا.
مع نفسك ؟!(( هل سمعت )) بفئة ضالة هالكة ؟! يقال لهم خوارج عصر هم شجرة خبيثة من نبت قطبية الأخوان
الاخوان ضروري يحكمون مصر لمصالح الخليج الاخوان قادرين على مواجه ايرانحقيقة لايجهلها عاقل ولا مثقف لا تنهض مصر بشكل حقيقي وتعود لحض الخليجي والعربي الا بحكم الاخوان لمصر ومعاقبه المجرمين من الخونه من وقفو مع ايران
مع نفسك ؟!(( هل تعلم )) أن سرور وقطب منهم
مع نفسك ؟!(( هل تعلم )) ماذا حصل لأخوان اليمن ؟! هل بلغوك بتبرؤهم من جماعة الأخوان
مع نفسك ؟!(( هل تعلم )) ماذا حصل لأخوان تونس ؟!
مع نفسك ؟!(( هل تعلم )) أن الليبيون طردوا الاخوان شر طردة فسعوا في ليبيا خرابا ودعما لخوارجهم
عدد التعليقات:12
سقوط الأقنعهنهايته قربت ياخالد الدخيل وبتكون أسوأ من نهاية القذافي بإذن الله ،،الله يمهل ولايهمل،، ودعوة المظلوم ،،وكم وكم وكم من مظلوم هناك ؟
إستشاري صحتوكم تتكلمون ياكتاب بعدما قتل من قتل وسجن من سجن من الإخوان وهم كانوا عمقنا الإستراتيجي في مصر ولكن للأسف لم نحافظ عليه .
مع نفسك ؟!(( أشك أن تعرف )) أن جماعة الأخوان ضالة مخالفة للسنة والجماعة ؟!! أشك
متابع المرصدالعسكر من يحكم مصر منذ ١٩٥٢ م
الاخوان حزب يفوق عددهم 50 مليون بالعالم العربيالاخوان قادرين على حكم بعض الدول الجمهوريه وهم افضل الموجودين الان
الماتب صادق الاخوان نجحو بالدول العربية لنهم صادقين مع انفسهم قبل الجمهورحتى امريكا تحترم رؤيه الاخوان المسلمين وتعلم انهم سياسيين دهاه
من رايي ان الاخوان المسلمين في مصر افضل من الجيشمصر لايصلح الحيش لحكمها والاقرب الاخوان ناس متعلمين واغلبهم دكاتره وعلماء ذره
من رايي ان الاخوان المسلمين في مصر افضل من الجيشالاخوان المسلمين بالدول العربية لديهم رؤية سياسيه وقتصاديه وجتماعيه ولو حكمو لنجحو نجاح باهر
مع نفسك ؟!(( الاخ عايش معنا ))ستجد نفسك وسط دائرة من حكم إسلام سياسي تمتد من المغرب إلى سوريا،
مع نفسك ؟!(( يعني تقر )) أنه الإسلام السياسي وليس الغاية الدين !!
مع نفسك ؟!(( حدثنا بما نعقل )) الدليل هو نجاحهم وثقلهم في المغرب وتونس واليمن وسوريا.
مع نفسك ؟!(( هذي جديدة )) الوحيد الذي دفع ثمن ثورات الربيع العربي هم، الإخوان المسلمين في مصر
من الماضيمخالف
احمدينالراقل ده بيكلم كلام زي الفُل
الشايبكلام واقعي وصحيح
انوسللأسف كاتب يحاول تجميل الإخوان وللأسف لم يري من سفك الدماء في سوريا والعراق وليبيا واليمن فإن للة وان آلية راجعون علي مايسمي كتاب
يلدرمتابع تعليقات المعلقين المغممين وستجد ان السيسي قدم لمصر مالم يقدمه عمرو بن العاص واحمد بن طولون وحتى جوهر الصقلي ونابليون بونابرت مجتمعين