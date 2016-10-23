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كاتب سعودي : نظام الحكم في مصر لم يقدم أفضل مما قدمه الإخوان المسلمين

23 أكتوبر, 2016 , 22:10 م
كاتب سعودي : نظام الحكم في مصر لم يقدم أفضل مما قدمه الإخوان المسلمين
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صحيفة المرصد:اعتبر الكاتب والأكاديمي خالد الدخيل، أن الوحيد الذي دفع ثمن ثورات الربيع العربي هم، الإخوان المسلمين في مصر، مؤكدا على أن تيار الإسلام لم يفشل ككل والدليل هو نجاحهم وثقلهم في المغرب وتونس واليمن وسوريا.

وقال الدخيل في مقال له بعنوان: ” هل تراجع الإسلام السياسي؟”، نشرته صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة من لندن، إن الجيش الذي حل محل “الإخوان”؛ وما يعتبره حقًا له في الحكم، لم يقدم حتى الآن بديلًا أفضل لحكم “الإخوان” الذي أزاحه.

وأوضح الدخيل أن النظام الحاكم في مصر لا يستطيع التخلي عن اختلافه مع السعودية حول الوضع في سوريا والعراق حاليا خشية من صعود “الإخوان” وبالذات في سوريا.

واعتبر الكاتب أن ذلك لو حصل ” سيجد الجيش المصري نفسه نشازًا بين أنظمة ملكية وجمهورية لا يحكم فيها الجيش، ووسط دائرة من حكم إسلام سياسي تمتد من المغرب إلى سوريا، التي يعتبرها بعض المصريين الإقليم الشمالي لمصر”.

وتساءل الكاتب قائلًا: ألم يتراجع الإسلام السياسي هناك بانتقاله من قصر الرئاسة إلى أقبية السجون؟ ولأول وهلة ربما أن الأمر كذلك رابطًا بين ذلك، وتقدم حزبا “النهضة” في تونس و”العدالة والتنمية” بالمغرب على أساس من رسالة الربيع العربي، وهي الديموقراطية والتعدد.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    24 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    بدايه تغيير لاحظو الصحافه العربية بدو يسألون عن الاخوان يعلمون انهم وطنيين وصادقين وعندهم غيره عربية على اوطانهم وقوة بوجه ايران وتوحيد صف العرب
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  2. 46
    24 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    الواقع اختلف والرهان خسر وتضح الخاين من العربي الحقيقي فلا بد رجوع الاخوان والنهوض بمصر والوقوف بالصف العربي لمواجه ايران الفارسيه الصفويه
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  3. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    اليوم الجنيه تدهور بسبب سياسه من يريد التقارب مع ايران وروسيا وعتقد ان الورقه حترقت ولن ينفع مصر الا جماعه مرسي ينقذون مصر من مستنقع ايران
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  4. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:32

    فولاذ

    الدخيل كاتب منصف
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  5. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    مستر صح

    المصري ابو صرة المدعو أنوس يكذب ومصدق كذبته ويبي يقنعنا ،أقول رح موقع مسراوي حقكم واليوم السابع **** امثالك لا بارك الله فيك ****
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  6. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    تصريحات ايران وكذبها وكيدها ضد الاخوان نابع من خطر الاخوان الكبير على ايران والخوف الحقيقي من تشكيل جيش عربي لدعم الاحواز وهاذا سبب جنون ايران
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  7. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    مع نفسك ؟!

    (( ارجع )) لما قاله علماء السنة المعتبرين في تلك الجماعة (( فهو الفصل ولا فصل بعد الفصل ))
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  8. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    مهما حاولو عملاء ايران من التضليل بان الاخوان فئه ضاله فهاذا نابع من خوف ايراني من الاخوان وقدرتهم الهائله على جمعه كلمه العرب والتوحد ضد ايران
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  9. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    مع نفسك ؟!

    (( يبدوا )) شيء ومالا يبدو شيء وهذا منهج من نعتقد أنهم جماعة الاخوان
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  10. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    مصر الان بحاجه لحاكم يمثل الشعب ولديه طروحات واصلاحات لنقاذ مصر من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولن ينجح احد لحكم مصر غير الاخوان
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  11. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    مع نفسك ؟!

    (( يكفي )) أن تعرف أنهم إخوان خونة الأوطان فإن لم تعرف ذلك فلا حاجة لنا أن تعرف فنحن نعرف ما تعرف
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  12. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    رجوع الاخوان بمصر اصبح ضروره ملحه جدآ

    اليوم مصر تواجه ظروف اقتصاديه خانقه وشديده ولن تفلح مصر حتى يحكمون الاخوان
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  13. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تدرك)) أن ما أصبنا منهم لم يصبنا من غيرهم من حيث الخطر على العقيدة والمعتقد
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  14. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    البعض عنده فوبيا من الاخوان يحسسك انه يتكلم عن اسرائيل

    الاخوان لامحاله رجوعهم اصبح مطلب عربي الجيوش العربية لاتفهم بحكم الدول شغلهم فقط لحمايه الحدود وامن المواطنيين اما تترك لناس متعلمين وفاهمين شغلهم صح
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  15. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعلم )) أن لا وطن لجماعة
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  16. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تدرك )) أنها جماعة تكذب كما تتنفس
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  17. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعلم )) خطر الاخوان وضلالهم وعقائدهم ومبادئهم خنجر في ظهر أهل السنة والجماعة
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  18. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    نعم النظره تغيرت والان اصبح تقارب مع الاخوان ودول سنيه لتشكل قوة ضاربه لمواجه ايران

    الاخوان اكبر عدو لايران والظروف الحاليه تستوجب اتقارب مع الاخوان وعطاهم فرصه لقياده بعض الدول الجمهوريه حتى نرا نجاحاتهم
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  19. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    مع نفسك ؟!

    (( أشك )) أنك تفرق بين من لبس عباءة الدين ؟! وبين من لبس عباءة السياسة
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  20. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    الاخوان ضروري يحكمون مصر لمصالح الخليج الاخوان قادرين على مواجه ايران

    الاخوان يحكمون بتركيا وتونس والمغرب واليمن وحكمهم بتركيا نموذجي يقتدا به تقدم وتطور بكافه المجالات فلماذا نحرم مصر الازدهار والحريه تحت حكم الاخوان
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  21. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعرف )) من خانوا أمانة جزر تيران وصنافير ؟؟!! وجعلوها عرضا لهم
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  22. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    إستشاري صح

    الإخوان المسلمين عرف عنهم أساتذة علم وتأليف وصبر وتمسك بالدين وكانوا يدرسون في جميع الدول العربية ولم يعرف عنهم النصب والكذب ولكن الإنقلابيين لفقوا.
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  23. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل سمعت )) بفئة ضالة هالكة ؟! يقال لهم خوارج عصر هم شجرة خبيثة من نبت قطبية الأخوان
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  24. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    الاخوان ضروري يحكمون مصر لمصالح الخليج الاخوان قادرين على مواجه ايران

    حقيقة لايجهلها عاقل ولا مثقف لا تنهض مصر بشكل حقيقي وتعود لحض الخليجي والعربي الا بحكم الاخوان لمصر ومعاقبه المجرمين من الخونه من وقفو مع ايران
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  25. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعلم )) أن سرور وقطب منهم
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  26. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعلم )) ماذا حصل لأخوان اليمن ؟! هل بلغوك بتبرؤهم من جماعة الأخوان
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  27. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعلم )) ماذا حصل لأخوان تونس ؟!
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  28. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    مع نفسك ؟!

    (( هل تعلم )) أن الليبيون طردوا الاخوان شر طردة فسعوا في ليبيا خرابا ودعما لخوارجهم
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  29. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 23:26 م
    عدد التعليقات:12

    سقوط الأقنعه

    نهايته قربت ياخالد الدخيل وبتكون أسوأ من نهاية القذافي بإذن الله ،،الله يمهل ولايهمل،، ودعوة المظلوم ،،وكم وكم وكم من مظلوم هناك ؟
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  30. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    إستشاري صح

    توكم تتكلمون ياكتاب بعدما قتل من قتل وسجن من سجن من الإخوان وهم كانوا عمقنا الإستراتيجي في مصر ولكن للأسف لم نحافظ عليه .
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  31. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    مع نفسك ؟!

    (( أشك أن تعرف )) أن جماعة الأخوان ضالة مخالفة للسنة والجماعة ؟!! أشك
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  32. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    ههههههههههههه
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  33. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    متابع المرصد

    العسكر من يحكم مصر منذ ١٩٥٢ م
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  34. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    الاخوان حزب يفوق عددهم 50 مليون بالعالم العربي

    الاخوان قادرين على حكم بعض الدول الجمهوريه وهم افضل الموجودين الان
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  35. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    الماتب صادق الاخوان نجحو بالدول العربية لنهم صادقين مع انفسهم قبل الجمهور

    حتى امريكا تحترم رؤيه الاخوان المسلمين وتعلم انهم سياسيين دهاه
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  36. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    من رايي ان الاخوان المسلمين في مصر افضل من الجيش

    مصر لايصلح الحيش لحكمها والاقرب الاخوان ناس متعلمين واغلبهم دكاتره وعلماء ذره
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  37. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    من رايي ان الاخوان المسلمين في مصر افضل من الجيش

    الاخوان المسلمين بالدول العربية لديهم رؤية سياسيه وقتصاديه وجتماعيه ولو حكمو لنجحو نجاح باهر
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  38. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    مع نفسك ؟!

    (( الاخ عايش معنا ))ستجد نفسك وسط دائرة من حكم إسلام سياسي تمتد من المغرب إلى سوريا،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  39. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    مع نفسك ؟!

    (( يعني تقر )) أنه الإسلام السياسي وليس الغاية الدين !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    مع نفسك ؟!

    (( حدثنا بما نعقل )) الدليل هو نجاحهم وثقلهم في المغرب وتونس واليمن وسوريا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    مع نفسك ؟!

    (( هذي جديدة )) الوحيد الذي دفع ثمن ثورات الربيع العربي هم، الإخوان المسلمين في مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    الله يعينك يا الكاتب بيحطونك السيساوية اخونجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  43. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    من الماضي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    احمدين

    الراقل ده بيكلم كلام زي الفُل
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  45. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    الشايب

    كلام واقعي وصحيح
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  46. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    انوس

    للأسف كاتب يحاول تجميل الإخوان وللأسف لم يري من سفك الدماء في سوريا والعراق وليبيا واليمن فإن للة وان آلية راجعون علي مايسمي كتاب
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  47. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    يلدرم

    تابع تعليقات المعلقين المغممين وستجد ان السيسي قدم لمصر مالم يقدمه عمرو بن العاص واحمد بن طولون وحتى جوهر الصقلي ونابليون بونابرت مجتمعين
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