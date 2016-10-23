وفاة أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

صحيفة المرصد: أعلن الديوان الأميري في قطر وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاما.

وقد أمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام.