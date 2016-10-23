وفاة أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

صحيفة المرصد: أعلن الديوان الأميري في قطر وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاما.
وقد أمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام.
تعليقات ( 26 )
شبه منحرفرحمه الله عليك يا شيخ خليفة..كنت نعم الرجل والبركة في شيوخ قطر الحبيبة
عدد التعليقات:32
فولاذرحمه الله رحمة واسعة الى جنة الخلد ان شاءالله ايها الرجل الطيب وداعا ايها القلب الحنون
عدد التعليقات:2251
توووووونسيةان لله وأن إليه راجعون البركة في دولة قطر الشقيقة وهذا حال الدنيا هم السابقون ونحن الاحقون الله يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
إستشاري صحرحمه الله رحمة واسعة وأحسن الله عزاء الأمير حمد والأمير تميم بن حمد وكافة أسرة آل ثاني .
الله يرحمهأمير قطر الأسبق .
ابراهيمالله يرحمه ويغفرله ويدخله جنه الفردوس الأعلى ويلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانااليه راجعون
سعدالله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين
سمر العازميوبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الية راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدين ..صدق الله العظيم .عظم الله اجركم .
ااببووححمموودديجب ان ينكس علم قطر بعدد مثلثاته .. رحمه الله .. كان محب لنا ولمملكتنا !!
خاقا باقااللهم ارحمه وتجاوز عنه وعافه واعف عنه.
عدد التعليقات:3393
ولدالشيوخالعزاء موصول لكافة اسرة ال ثاني.. انا لله وانا اليه راجعون. عظم الله اجركم يا اهل قطر..
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونبذكر الله تطمئن القلوب
عدد التعليقات:4440
بدورالله يرحمه ويرحم اموات المسلمين يارب
واضح صريحمخالف
أبو بنيانالله يرحمه ويغفرله
زمن الذكرياتالله يرحمه ويغفر له ورحم الله اموات المسلمين
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم اغفر لنا وله ولجميع المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون
محمد الغامديالله يرحمه حبيب الاسره الحاكمه لدينا كان في العيد مع مليكنا في الحرم المكي كل سنه تعازينا لخادم الحرمين وأمير دولة قطر السابق والحالي
القرنيالله يغفر له ويرحمه ويثبته على الحق وكل ميت
زمن الذكرياتالله يرحمه ويغفر له ورحم الله اموات المسلمين
الحبابيالله يرحمك ياشيخ خليفة
عدد التعليقات:3393
ولدالشيوخاللهم اغفر لنا وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين اجمعين..
طلالمخالف
ابوصفوقالله يرحمه ويغفرله ويحسن ويتجاوز عنه ويلهم من فقده الصبر والسلوان