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وفاة أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

23 أكتوبر, 2016 , 22:17 م
وفاة أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
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صحيفة المرصد: أعلن الديوان الأميري في قطر وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاما.

وقد أمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    شبه منحرف

    رحمه الله عليك يا شيخ خليفة..كنت نعم الرجل والبركة في شيوخ قطر الحبيبة
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  2. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
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  3. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 23:53 م
    عدد التعليقات:32

    فولاذ

    رحمه الله رحمة واسعة الى جنة الخلد ان شاءالله ايها الرجل الطيب وداعا ايها القلب الحنون
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  4. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:2251

    توووووونسية

    ان لله وأن إليه راجعون البركة في دولة قطر الشقيقة وهذا حال الدنيا هم السابقون ونحن الاحقون الله يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
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  5. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    إستشاري صح

    رحمه الله رحمة واسعة وأحسن الله عزاء الأمير حمد والأمير تميم بن حمد وكافة أسرة آل ثاني .
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  6. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    الله يرحمه

    أمير قطر الأسبق .
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  7. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    ابراهيم

    الله يرحمه ويغفرله ويدخله جنه الفردوس الأعلى ويلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانااليه راجعون
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  8. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    سعد

    الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين
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  9. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    سمر العازمي

    وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الية راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدين ..صدق الله العظيم .عظم الله اجركم .
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  10. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    ااببووححمموودد

    يجب ان ينكس علم قطر بعدد مثلثاته .. رحمه الله .. كان محب لنا ولمملكتنا !!
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  11. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    خاقا باقا

    اللهم ارحمه وتجاوز عنه وعافه واعف عنه.
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  12. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 22:36 م
    عدد التعليقات:3393

    ولدالشيوخ

    العزاء موصول لكافة اسرة ال ثاني.. انا لله وانا اليه راجعون. عظم الله اجركم يا اهل قطر..
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  13. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    بذكر الله تطمئن القلوب
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  14. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:4440

    بدور

    الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين يارب
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  15. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    واضح صريح

    مخالف
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  16. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    أبو بنيان

    الله يرحمه ويغفرله
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  17. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    زمن الذكريات

    الله يرحمه ويغفر له ورحم الله اموات المسلمين
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  18. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم اغفر لنا وله ولجميع المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون
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  19. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    محمد الغامدي

    الله يرحمه حبيب الاسره الحاكمه لدينا كان في العيد مع مليكنا في الحرم المكي كل سنه تعازينا لخادم الحرمين وأمير دولة قطر السابق والحالي
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  20. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    القرني

    الله يغفر له ويرحمه ويثبته على الحق وكل ميت
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  21. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    زمن الذكريات

    الله يرحمه ويغفر له ورحم الله اموات المسلمين
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  22. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    الحبابي

    الله يرحمك ياشيخ خليفة
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  23. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:3393

    ولدالشيوخ

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين اجمعين..
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  24. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    طلال

    مخالف
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  25. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    في الوظبي توفى. مقر اقامته
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  26. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    ابوصفوق

    الله يرحمه ويغفرله ويحسن ويتجاوز عنه ويلهم من فقده الصبر والسلوان
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