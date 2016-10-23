بن سبعان: ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد

صحيفة المرصد: قال الكاتب الحصري لصحيفة المرصد، البروفيسور صالح بن سبعان، إن المملكة تحتاج إلى تشكيل وزاري جديد في هذه المرحلة.
وكتب بن سبعان تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد لنحقق ماقاله سلماننا “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة”.
ما احوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد لنحقق ماقاله سلماننا “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة pic.twitter.com/5uSTTQbNPq
— د.صالح بن سبعان (@Dr_binsabaan) October 23, 2016
تعليقات ( 10 )
هدوءنعم وأنا اؤيد هذة الرؤية وبقوة
عدد التعليقات:7553
الحرمانالفسحه كنا نرفعها 30 يوم والايجار كذلك الحين زاد الشهر محتاجين عقد ايجار برجي معاد ينفع زي اول ترفع مصروف 30 يوم من 25 الي 25
سار888بعد لقاء الوزراء أتضح كل شي للمواطن عن وطنه وأن ألسوسه أكلت لب ألنخله وأصبحت جوفاء وممكن تطيح في أقرب هبوب للعاصفه
متابع المرصدمن هو وزير الاقتصاد
مناضلمخالف
كلمة حقالمواطن هو كل شى وقد اهين ويجب على سلمان الحزم رد اعتباره فما فعله وزير الخدمه المدنيه لم يفعله غيره فقد اهان جميع الموظفين
ابوعبدالله ٢٢٢٢نعم للأسف اثبت برنامج الثامنه سطحيتهم وأنهم لم يصلوا ****
حسنمخالف
ازالة وزير العمللا اهتم بالمواطنين ولاحضر مع الوزراء منشغل بشركاته ولا فكر اقيلوه مافيه خير للوطن