بن سبعان: ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد

صحيفة المرصد: قال الكاتب الحصري لصحيفة المرصد، البروفيسور صالح بن سبعان، إن المملكة تحتاج إلى تشكيل وزاري جديد في هذه المرحلة.

وكتب بن سبعان تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد لنحقق ماقاله سلماننا “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة”.