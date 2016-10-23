  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بن سبعان: ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد

23 أكتوبر, 2016 , 23:35 م
بن سبعان: ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد
  • 1٬949
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قال الكاتب الحصري لصحيفة المرصد، البروفيسور صالح بن سبعان، إن المملكة تحتاج إلى تشكيل وزاري جديد في هذه المرحلة.

وكتب بن سبعان تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما أحوجنا في هذه المرحلة لتشكيل وزاري جديد لنحقق ماقاله سلماننا “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة”.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص

    المفروض الوزارات الخدمية تقاس بالإنتاجية والمواطن ما لمس اي تحسن بالعكس أصبحت وزارات للجبايه فين دور المجلس البلدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    هدوء

    نعم وأنا اؤيد هذة الرؤية وبقوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:7553

    الحرمان

    الفسحه كنا نرفعها 30 يوم والايجار كذلك الحين زاد الشهر محتاجين عقد ايجار برجي معاد ينفع زي اول ترفع مصروف 30 يوم من 25 الي 25
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    سار888

    بعد لقاء الوزراء أتضح كل شي للمواطن عن وطنه وأن ألسوسه أكلت لب ألنخله وأصبحت جوفاء وممكن تطيح في أقرب هبوب للعاصفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    متابع المرصد

    من هو وزير الاقتصاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    مناضل

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    كلمة حق

    المواطن هو كل شى وقد اهين ويجب على سلمان الحزم رد اعتباره فما فعله وزير الخدمه المدنيه لم يفعله غيره فقد اهان جميع الموظفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  8. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    ابوعبدالله ٢٢٢٢

    نعم للأسف اثبت برنامج الثامنه سطحيتهم وأنهم لم يصلوا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  9. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    حسن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    ازالة وزير العمل

    لا اهتم بالمواطنين ولاحضر مع الوزراء منشغل بشركاته ولا فكر اقيلوه مافيه خير للوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم