بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فنزويلا

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا.

وفي بداية الاستقبال، رحب خادم الحرمين الشريفين بفخامة الرئيس الفنزولي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية.