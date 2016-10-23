  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فنزويلا

23 أكتوبر, 2016 , 23:38 م
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فنزويلا
  • 962
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا.

وفي بداية الاستقبال، رحب خادم الحرمين الشريفين بفخامة الرئيس الفنزولي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية.

2547

2746

02587

2574

1547

12587

56214

01255

23547



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    الشايب

    الضيف ضيف ومرحبا به..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:4449

    بدور

    الله يحفظك ويطول في عمرك يابو فهد دووم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    شبه منحرف

    روحي ودمي فداء بلدي الحبيب وملكي سلمان.. فنزويلا بلد عظيم كان لي شرف تمثيل بلدي هناك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم