آل الشيخ : انسوا السياحة في لبنان فقد باعها الحريري لعميل الفُرس ميشيل عون

صحيفة المرصد: شنَّ الكاتب محمد آل الشيخ، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري بسبب إعلانه تأييد ميشيل عون المقرب من حزب الله رئيساً للجمهورية اللبنانية، داعياً السعوديين لعدم السياحة في لبنان.
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : ” ايها السعوديون انسوا لبنان والسياحة فيها، فقد باعها الحريري الى عميل الفرس في لبنان، وبذلك أصبحت خطراً مؤكداً لكل من يسافر إليها”.
وكان سعد الحر يري قد أعلن تأييده لترشيح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، معلنا أنه سيتحمل كل التبعات لهذا القرار الذي اعتبره يصب أولا وأخيرا في مصلحة لبنان.
ايها السعوديون انسوا لبنان والسياحة فيها، فقد باعها الحريري الى عميل الفرس في لبنان، وبذلك اصبحت خطرا مؤكدا لكل من يسافر اليها
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) October 23, 2016
تعليقات ( 41 )
سعيدحصل على كل شيئا مليارات مشاريع حتى الجنسية..وباعهم في أول موقف..وابناء الشعب يضحون في الحد الجنوبي والامن الداخلي عشقاً وحباً لهذة الارض وبدون مقابل
كيفهالزمان هالعالم شغالين بيع وشراء ( تخلف وجهل وتناحر وحقد وحسد وفوضى وفساد )
سعدمخالف
الخلاويالله يستر اللهم جنبنا الفتة ماظهر منها وما باطن
نفر معلوممابني على باطل فهو باطل.
ابو نايفياليتنا اعتمدنا علی انفسنا وقوينا اقتصادنا .. وسوينا اكبر جيش في المنطقه .. وصنعنا الاسلحه .. كان والله مانحتاج ولاء ولا دعم من اي خائن عربي او اوربي
مواطن ذروقياخسارة مئات المليارات اللي صُرفت على هؤلائك الخونه مصر لبنان اليمن وووووووو لسه حتشوفوا بقية العضاضين لأيادينا فأستعدوا للعض
مالذى يحدث ياقـوم ؟ وماذا عن مشروع سوليدر. الثمامه ؟الأصدقاء قلبوا علينا ظهـر المجـن المشكلة اننا نثق باللبنانين بشكل كبير حتى مشروع الســوليدر الضخم على طريق الثمامة بالرياض اصبح معلمــاٌ مهما.
زمن الذكرياتهلاهلا سيسي +عفاش+مجرم الشام+صدام+قذافي +سعدالحريري كلهم اعداء وأذناب المجوس ماذا قدموا لامه الاسلام!! وماذا اخروا لشعوبهم !!
زغلولاللهم لاشماته .. يعني فاكر حضرة جنابك أن هؤلائك القوم عربان الشام واليمن .. يموتون فينا ؟ والله لولا الدولار والقار لما شاهدنا هؤلاء الملايين في بلدنا
عبدالرحمن الشهريقال رسول الله عليه الصلاة والسلام (تعس عبدالدينار تعس عبدالدرهم اذا اعطي منها رضي واذا لم يعطى منها سخط )هذا هو حال السيسي والحريري. للأسف.
زائر1فبالأمس عفاش ثم الصيصي وسعد الحريري ثم الجزائر ...فمن التالي فالأمر لا يزال في بدايته وسيتكاثر الخونة والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت وشيء لن نتوقعه !
زائر1ليس هناك الا الشعب فوالله لن يجدوا مثله وللعلم بعد قانون جاستا تنكر لنا من كنا نطعمه من خونة الأعراب وكأنهم ينتظرون هذه اللحظة لينقضوا علينا ولسى
يمني عاشق الدمامالرز كم صار سعره بالريال السعودي؟؟؟
القحطانيلا مش ممكن ان مش مسدء يعني منئدرش نروح لبنان . يالله انت وين والعالم وين يالحبيب
FORGETأنسوا السياحة !!!!!! كل على همه سرا...... سقها ياميكي .....
وقت الرخاء والشدةاللبنانيين هم المدراء فى كل مكان صديق لى عقـار ىقال لى: لا أواجـر العقار الا الى لبنانىابو كرفته. ولا اؤجـر لسعودي للان اللبنانى شيــك مصـدق
تحالفات لاجل المال ماتنفع لازم تحالفات لاجل الدم والعقيدهلاخير من باع دم اباه **** مع القتله واذناب الفرس فحنا اغنيا عنهم بسواعد السعوديين تصبح السعودية رائده بالتقدم والتطور ونترك***لفرس للفرس
تحالفات لاجل المال ماتنفع لازم تحالفات لاجل الدم والعقيدهخلك مع نفسك السعودية مش بحاجه احد الخسران من يعادي السعودية والسعودية تنتهج نهج القوة والقياده لايهمها مع من يتحالف الخاين واذناب ايران باعو دمهم
رحم الله فقيد الأمةصلى المصلي لأمر كان يطلبـــه -- لما انقضى الأمر لاصلى ولا صاما وسعد مازاد في الرياض خردلة -- ولا ترهبــــن في أمــــر ولا قامــا
مع نفسك ؟!(( لا يمكن )) أن نبسط الأمر على أنه سياحة ،، فالسياسة لها دهاليزها التي لا تعلمها وغيرك على اطلاع بها
مع نفسك ؟!(( وهل تظن )) أن الحريري بهذه السذاجة ليفرط في لبنان الوطن ؟!
مع نفسك ؟!(( وهل تعتقد )) أن السنة في لبنان ليسوا همنا ؟!
مع نفسك ؟!(( وهل تظن )) أن همنا السياحة في لبنان ؟!
تحالفات لاجل المال ماتنفع لازم تحالفات لاجل الدم والعقيدهالحمد الله الذي كشفهم هاذي دعوات المسلمين كشف الله لنا العدو من الصاحب بلدنا الحمدالله بخير مش بحاجه احد بسواعد عيال الوطن نحمي الوطن
الحمزةتروح يم مصر تنذبح تروح يم الاردن تنسرق تروح يم لبنان تنطق تروح يم السودان تمرض تروح يم البحرين تذنب تروح يم دبي تفقر سلامي لاندنوسيا
الحمزةاهم شئ مصرررررررررررررررر مافيه روحه بلد العشوائيات
انكشف المستور واتضح الخاينون العرب الفارسيون نعم لرجوع الاخوانيجيب اعاده ترتيب الاوراق وعاده التحالفات مع الاخوان وطرد للبراليه الخاينين من تحالفاتنا العربية اتضح ان الساسيون اللبراليون اتباع لايران اخونه
wadاللي يسال عن السبب ..لان السعوديه الان اتخذت سياسة القوة بدل المال.تريد ان تبقى معي بقوتي اهلا وسهلا بمالي ابحث عن غيري..
ابو عبدالرحمنللاسف بعض الناس يجحد المعروف مثل،السيسي وسعد الحريري
كلمة حقعندنا مناطق في الجنوب افضل ميه مره من لبنان وامن وامان العرب المستعربه انكشفوا على حقيقتهم حتى الحريري اللي ملياراته منا ذهبت سدى
سلمانواأسفاه جميع تحالفاتنا السابقة انقلبت ضدنا وتحالفات غيرنا قويةراسخة هناك أمر يحتاج لتفسير لماذا حدث هذا هل لدينا مشكلة ومن خلفها ؟؟!!!
ملاهيياحظك يال الشيخ ماهمك الي السياحه -- معاد عرفنالك مره شيخ و***راحت الدراهم في امريكا ومصر وزعلان علي لبنان جزا الله الشداد كل خير عرفتنا
سلمانيا كثر اللي يبيعون ذا الأيام
تبوك الوردمخالف
مع نفسك ؟!حال العرب يرثى لهم في جهة جماعة حزب اللات الصفوية وفي جهة جماعة الإخوان الارهابية
محمد العمريالحين تتحسر كانت الامور واضحة من اول لكن حقدك وامثالك على الدين واهله اعمى ابصاركم لن يخلص في وده الامن كانت العلاقهمعه على دين وتقوى ونقاء عقيده
حساويوالله باعها ولا ماباعها طلعه **** ماني طالع