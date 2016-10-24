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آل الشيخ : انسوا السياحة في لبنان فقد باعها الحريري لعميل الفُرس ميشيل عون

24 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص
آل الشيخ : انسوا السياحة في لبنان فقد باعها الحريري لعميل الفُرس ميشيل عون
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صحيفة المرصد: شنَّ الكاتب محمد آل الشيخ، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري بسبب إعلانه تأييد ميشيل عون المقرب من حزب الله رئيساً للجمهورية اللبنانية، داعياً السعوديين لعدم السياحة في لبنان.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : ” ايها السعوديون انسوا لبنان والسياحة فيها، فقد باعها الحريري الى عميل الفرس في لبنان، وبذلك أصبحت خطراً مؤكداً لكل من يسافر إليها”.

وكان سعد الحر يري قد أعلن تأييده لترشيح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، معلنا أنه سيتحمل كل التبعات لهذا القرار الذي اعتبره يصب أولا وأخيرا في مصلحة لبنان.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    سعيد

    حصل على كل شيئا مليارات مشاريع حتى الجنسية..وباعهم في أول موقف..وابناء الشعب يضحون في الحد الجنوبي والامن الداخلي عشقاً وحباً لهذة الارض وبدون مقابل
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  2. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    كيف

    هالزمان هالعالم شغالين بيع وشراء ( تخلف وجهل وتناحر وحقد وحسد وفوضى وفساد )
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  3. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    سعد

    مخالف
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  4. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    الخلاوي

    الله يستر اللهم جنبنا الفتة ماظهر منها وما باطن
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  5. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    نفر معلوم

    مابني على باطل فهو باطل.
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  6. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    ابو نايف

    ياليتنا اعتمدنا علی انفسنا وقوينا اقتصادنا .. وسوينا اكبر جيش في المنطقه .. وصنعنا الاسلحه .. كان والله مانحتاج ولاء ولا دعم من اي خائن عربي او اوربي
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  7. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    مواطن ذروق

    ياخسارة مئات المليارات اللي صُرفت على هؤلائك الخونه مصر لبنان اليمن وووووووو لسه حتشوفوا بقية العضاضين لأيادينا فأستعدوا للعض
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  8. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    مالذى يحدث ياقـوم ؟ وماذا عن مشروع سوليدر. الثمامه ؟

    الأصدقاء قلبوا علينا ظهـر المجـن المشكلة اننا نثق باللبنانين بشكل كبير حتى مشروع الســوليدر الضخم على طريق الثمامة بالرياض اصبح معلمــاٌ مهما.
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  9. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    زمن الذكريات

    هلاهلا سيسي +عفاش+مجرم الشام+صدام+قذافي +سعدالحريري كلهم اعداء وأذناب المجوس ماذا قدموا لامه الاسلام!! وماذا اخروا لشعوبهم !!
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  10. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    زغلول

    اللهم لاشماته .. يعني فاكر حضرة جنابك أن هؤلائك القوم عربان الشام واليمن .. يموتون فينا ؟ والله لولا الدولار والقار لما شاهدنا هؤلاء الملايين في بلدنا
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  11. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    سعد ضعيف وتناسا قضيه ابوه واعدينه بشي مصدق البلد غريب وسياسييه اذناب وع المصلحة ماهو شرط انقلاب علينا لبنان ماله وزن هامشي ولا ينفعنا بدون رئيس حاليا
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  12. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    عبدالرحمن الشهري

    قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (تعس عبدالدينار تعس عبدالدرهم اذا اعطي منها رضي واذا لم يعطى منها سخط )هذا هو حال السيسي والحريري. للأسف.
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  13. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    زائر1

    فبالأمس عفاش ثم الصيصي وسعد الحريري ثم الجزائر ...فمن التالي فالأمر لا يزال في بدايته وسيتكاثر الخونة والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت وشيء لن نتوقعه !
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  14. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    زائر1

    ليس هناك الا الشعب فوالله لن يجدوا مثله وللعلم بعد قانون جاستا تنكر لنا من كنا نطعمه من خونة الأعراب وكأنهم ينتظرون هذه اللحظة لينقضوا علينا ولسى
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  15. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    يمني عاشق الدمام

    الرز كم صار سعره بالريال السعودي؟؟؟
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  16. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    القحطاني

    لا مش ممكن ان مش مسدء يعني منئدرش نروح لبنان . يالله انت وين والعالم وين يالحبيب
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  17. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    FORGET

    أنسوا السياحة !!!!!! كل على همه سرا...... سقها ياميكي .....
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  18. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    وقت الرخاء والشدة

    اللبنانيين هم المدراء فى كل مكان صديق لى عقـار ىقال لى: لا أواجـر العقار الا الى لبنانىابو كرفته. ولا اؤجـر لسعودي للان اللبنانى شيــك مصـدق
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  19. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    تحالفات لاجل المال ماتنفع لازم تحالفات لاجل الدم والعقيده

    لاخير من باع دم اباه **** مع القتله واذناب الفرس فحنا اغنيا عنهم بسواعد السعوديين تصبح السعودية رائده بالتقدم والتطور ونترك***لفرس للفرس
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  20. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    تحالفات لاجل المال ماتنفع لازم تحالفات لاجل الدم والعقيده

    خلك مع نفسك السعودية مش بحاجه احد الخسران من يعادي السعودية والسعودية تنتهج نهج القوة والقياده لايهمها مع من يتحالف الخاين واذناب ايران باعو دمهم
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  21. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    صلى المصلي لأمر كان يطلبـــه -- لما انقضى الأمر لاصلى ولا صاما وسعد مازاد في الرياض خردلة -- ولا ترهبــــن في أمــــر ولا قامــا
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  22. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    مع نفسك ؟!

    (( لا يمكن )) أن نبسط الأمر على أنه سياحة ،، فالسياسة لها دهاليزها التي لا تعلمها وغيرك على اطلاع بها
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  23. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    مع نفسك ؟!

    (( وهل تظن )) أن الحريري بهذه السذاجة ليفرط في لبنان الوطن ؟!
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  24. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    صاير كثير انت هذي الايام يل شيخ
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  25. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    مع نفسك ؟!

    (( وهل تعتقد )) أن السنة في لبنان ليسوا همنا ؟!
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  26. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    مع نفسك ؟!

    (( وهل تظن )) أن همنا السياحة في لبنان ؟!
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  27. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    حاله حال من سبقه علي صالح والسيسي وصدام كلهم ادفع انا حبيبك وميه ميه ماتدفع انت عدوي والي يدفع لي اصير صاحب صحبه واضرك
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  28. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    تحالفات لاجل المال ماتنفع لازم تحالفات لاجل الدم والعقيده

    الحمد الله الذي كشفهم هاذي دعوات المسلمين كشف الله لنا العدو من الصاحب بلدنا الحمدالله بخير مش بحاجه احد بسواعد عيال الوطن نحمي الوطن
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  29. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    الحمزة

    تروح يم مصر تنذبح تروح يم الاردن تنسرق تروح يم لبنان تنطق تروح يم السودان تمرض تروح يم البحرين تذنب تروح يم دبي تفقر سلامي لاندنوسيا
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  30. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    الحمزة

    اهم شئ مصرررررررررررررررر مافيه روحه بلد العشوائيات
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  31. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    انكشف المستور واتضح الخاينون العرب الفارسيون نعم لرجوع الاخوان

    يجيب اعاده ترتيب الاوراق وعاده التحالفات مع الاخوان وطرد للبراليه الخاينين من تحالفاتنا العربية اتضح ان الساسيون اللبراليون اتباع لايران اخونه
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  32. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    wad

    اللي يسال عن السبب ..لان السعوديه الان اتخذت سياسة القوة بدل المال.تريد ان تبقى معي بقوتي اهلا وسهلا بمالي ابحث عن غيري..
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  33. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    ابو عبدالرحمن

    للاسف بعض الناس يجحد المعروف مثل،السيسي وسعد الحريري
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  34. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    كلمة حق

    عندنا مناطق في الجنوب افضل ميه مره من لبنان وامن وامان العرب المستعربه انكشفوا على حقيقتهم حتى الحريري اللي ملياراته منا ذهبت سدى
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  35. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    سلمان

    واأسفاه جميع تحالفاتنا السابقة انقلبت ضدنا وتحالفات غيرنا قويةراسخة هناك أمر يحتاج لتفسير لماذا حدث هذا هل لدينا مشكلة ومن خلفها ؟؟!!!
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  36. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    ملاهي

    ياحظك يال الشيخ ماهمك الي السياحه -- معاد عرفنالك مره شيخ و***راحت الدراهم في امريكا ومصر وزعلان علي لبنان جزا الله الشداد كل خير عرفتنا
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  37. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    سلمان

    يا كثر اللي يبيعون ذا الأيام
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  38. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    تبوك الورد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    مع نفسك ؟!

    حال العرب يرثى لهم في جهة جماعة حزب اللات الصفوية وفي جهة جماعة الإخوان الارهابية
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  40. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    محمد العمري

    الحين تتحسر كانت الامور واضحة من اول لكن حقدك وامثالك على الدين واهله اعمى ابصاركم لن يخلص في وده الامن كانت العلاقهمعه على دين وتقوى ونقاء عقيده
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  41. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    حساوي

    والله باعها ولا ماباعها طلعه **** ماني طالع
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