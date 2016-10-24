آل الشيخ : انسوا السياحة في لبنان فقد باعها الحريري لعميل الفُرس ميشيل عون

صحيفة المرصد: شنَّ الكاتب محمد آل الشيخ، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري بسبب إعلانه تأييد ميشيل عون المقرب من حزب الله رئيساً للجمهورية اللبنانية، داعياً السعوديين لعدم السياحة في لبنان.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : ” ايها السعوديون انسوا لبنان والسياحة فيها، فقد باعها الحريري الى عميل الفرس في لبنان، وبذلك أصبحت خطراً مؤكداً لكل من يسافر إليها”.

وكان سعد الحر يري قد أعلن تأييده لترشيح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، معلنا أنه سيتحمل كل التبعات لهذا القرار الذي اعتبره يصب أولا وأخيرا في مصلحة لبنان.