شاهد .. فيديو لأم تحكي عقوق ابنها لها و لوالده وسعيه لإخراجهما من المنزل

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب وأم بتنومة بـ” عسير” أرهقهما ابنهما وذلك لعقوقه لهما ، حسبما أوردا في المقطع .
حيث قالت الأم أن ابنهما يسبهما ويشتمهما مستغلاً كبر سنهما ، ولم يكتفي بذلك بل يسعى أيضاً لإخرجهما من المنزل الذي تربى فيه منذ أن كان عمره 8 سنوات.
وأضافت الأم أن الدوائر الحكومية في المحافظة لم تستطع ردعه ، مناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد من أجل وأمير منطقة عسير من أجل انصافهما .
تعليقات ( 42 )
لا ارضى الظلمالعدل قليل .. والظلم اكثر ولكن الأمل كبير .. "والله وأكبر " اتقو دعوة المظلووووم الله ينصرك يا ابو سامي ع من صور وله يد في هذا المقطع
نوره القحطانيالله اعلم من المظلوم ومن الظالم لكن كون محظر خير لاتزيد الهم على اصحاب المشكله وحاول ترتقي فالاسلوب.
نوره القحطانياللهم اهدهم واصلحهم والف بين قلوبهم واكفيهم شر خلقك ومن سعى بالفتن ان الله يبلاه في نفسه ولايسامحه لاحول ولاقوه الا بالله 😔
ربي يشهد على كلاميههههههه انا مظلوم مثل الولد يانوير بأتعلق في رقبته يوم القيامه ورقبتش معه
خلقت الدنيا دائرة ثم دارت على صاحبهالا تستبقو الاحداث ولا تظلمو ولا تبهتو فان تكلمنا فيهم فقد اعطيناهم حقً ليس حقهم و ان تكلمنا على الابن العاق و نحن لا نعلم وجة نظره ،الله عدل ينصف 👍
ام يزنالعدل قليل .. والظلم أكثر لكن الأمل كبير .. "والله وأكبر" الله لا يبلانااااا الله المنصف بين الخلق
نوره القحطانيانتي ياربي يشهد على كلامش واضح انش من العايله وحاقده. حسبش الله على نفسش تكلم زين ياشيطان رجيم
نوره القحطانيوالله موسف مانشاهده لكن اللهم من فتن بينهم وصور ان الله يحرمه العافيه ويجعله المرض عار. ان احد الاخوه يفتن بين ام وولدها
نوره القحطانيوالله من الموسف ان الابن يفعل ذالك ومن الصعب ان الام تفضح ولدها. اسال الله ان يهديهم جميعا
ربي يشهد على كلاميهههههههههههههههه لاتخاف ربي معك انت على حق ولاأعتقد احد بيرضى في والديه ولكن المصور يحشيهم وانحشووووا هههههههه اخ يابطني ارفع قضيه ع المصور ههه
ابر احمد الحربيلا يوجد اعظم من حق الوالدين ومصيبة فقدهم فليسارع كل إنسان ببر والديه ويقدم لهم كل أنواع البر والمعروف لأنهم باب من أبواب الجنة بالدنيا ويغلق بموتهم
مساعدالعاق مكانه الطبيعي السجن مؤبد والتشهير به حتى يعرف ان الله حق
اسجنوه وشهروا فيه** يامريض امك وابوك تسوي فيهم كذا!! **
نوافهالعاق وأشكاله شوهو الدين وشوهو صورة الاسلام والسعودين ونحن نطالب بحمايتهم من ابنهم العاق قبل ان يرتكب فيهم جريمة حسبي الله عليه من عاق لا يخاف الله
ربي يشهد على كلاميداعيتها شعوب وقبايل هههههه فضحت نفسك وبيتك وانت تكذب لكن وش نقول ظلمتنا قبله الله لايوفقك ولايوفقها انتوا عار علينا
ربي يشهد على كلامينهايه مؤلمه ياابو الكرم والجود ههههههه حسبي الله عليك انت وهي
بندولفرعة الله ثم فزعة يا أمير المنطقه انصف هذا الوالدين من الابن العاق ومن تهاون في شكواهم
مبكره يذبحهم مثل راع الطايف الحقو عليهم
الشايبت 19 تقولك عجزوا فيه وجننهم ويبغى يطلعهم في الشارع وبلغوا فيه ولافيه فائده يعنى مايرد على احد واللي ماحترم امه وابوه لن يحترم الاخرين الله يهديك
عدد التعليقات:5680
بسمه18/قلّ خيراً او فأصمت !!!!بلا فلسفه مدري ايش تبغى ،،مالك ومالهم يشتكوا او يطردوه كانوا امك وابوك مثلاً!؟! لو انت بمكانهم وولدك عقك وتعبك باخر العمر فهمت👌🏻
النايفلاحول ولا قوه الا بالله الحمدالله الذي عافانا يالربع وش حصل في قلوب بعض البشر هل وصل بنا الحال انك تطرد والديك او تسئ لهم والله انه لن يتوفق العاق
ابشر بالخسران دنيا واخرةالله يرحمك يابوي يجعل مثواك الجنة ويحفظك يمه ويطول ف عمرك الله اكبر الجزاء من جنس العمل
الشايبقد يكون مدمن مخدرات او مريض ماهو طبيعي وليه يطلعهم من بيتهم وين الحكومه عنه ليش مايمسكونه قضيه عقوق واضحه ..
الى رقم 17انا الحمدالله ما عندي عقد نفسية ناجح في حياتي وبار بوالديني لكن ان الام تطلع وتشهر في ولدها ما يصير ليش ما تكلم اعمامه اتوقع نظامهم قبلي واعمامه كثار
ربي يشهد على كلاميخافي الله عمرش فوق الثمانين وعمره فوق التسعين المفروض انش على سجادتش وتجمعين عيالش قدر ماتقدرين ولكن يحشيش المصور وانتي معه..لاتخاف ربي معك
واحلالاهتعليق (5) شكلك اللي تبي تطلع والدينك من منزلهم اتق الله هذولا اهلك اللي ربوك وتعبوا عليك اتق الله اتق الله في والدينك قبل لايدعون عليك .
نسريتعليق رقم ١ ولله عيب عليك الجنوب والشمال والغرب والشرق كل من عليه من الهم واقف وكلانا قلب واحد في وجه هاذي الشرذمه امه امي وامك وام كل مواطن يغار
عدد التعليقات:5680
بسمه5// ياروح مابعدك رووح بلا فضيحه بلا هم ..الدنيا اتشقلبت يا بشر يارب رحمتك !!!!
عدد التعليقات:5680
بسمهانا ايش قلت حتى اخذ مخالف ☹️
غريبححسبي الله عليه و سود الله وجهه
زائر*************** ***
عدد التعليقات:5680
بسمهمخالف
العريف مناحيلو حصل مكروه لا سمح الله من المسؤل طبعا في المقام الاول ******
كلمة حقالله ينصفهم منه وتعليق ١ الله يعطيك على قدر نيتك
زائرةحسبي الله ونعم الوكيل فيه
هذي اخرتهاتفضحي ولدك قدام الخلق مهما كان عاق هذا ولدك الام تبيع روحها وجسدها علشانه
كفى كذبوماذاننتظرياأمة الاسلام من ابناءاهل عقوق ونكران الا عذاب من الله قد يعم بالجميع فلاحول ولاقوة الا باالله العلي العظيم والله انه خاب وخسر الدنياوالآخره
زيادأن الدوائر الحكومية في المحافظة لم تستطع ردعه 👉 هذه هي المشكلة للاسف 😤
عدد التعليقات:4449
بدورياااربي استغفرالله العظيم شيئ محزن