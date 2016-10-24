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شاهد .. فيديو لأم تحكي عقوق ابنها لها و لوالده وسعيه لإخراجهما من المنزل

24 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص
شاهد .. فيديو لأم تحكي عقوق ابنها لها و لوالده وسعيه لإخراجهما من المنزل
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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب وأم بتنومة بـ” عسير” أرهقهما ابنهما وذلك لعقوقه لهما ، حسبما أوردا في المقطع .

حيث قالت الأم أن ابنهما يسبهما ويشتمهما مستغلاً كبر سنهما ، ولم يكتفي بذلك بل يسعى أيضاً لإخرجهما من المنزل الذي تربى فيه منذ أن كان عمره 8 سنوات.

وأضافت الأم أن الدوائر الحكومية في المحافظة لم تستطع ردعه ، مناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد من أجل وأمير منطقة عسير من أجل انصافهما .



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    لا ارضى الظلم

    العدل قليل .. والظلم اكثر ولكن الأمل كبير .. "والله وأكبر " اتقو دعوة المظلووووم الله ينصرك يا ابو سامي ع من صور وله يد في هذا المقطع
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  2. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    نوره القحطاني

    الله اعلم من المظلوم ومن الظالم لكن كون محظر خير لاتزيد الهم على اصحاب المشكله وحاول ترتقي فالاسلوب.
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  3. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    نوره القحطاني

    اللهم اهدهم واصلحهم والف بين قلوبهم واكفيهم شر خلقك ومن سعى بالفتن ان الله يبلاه في نفسه ولايسامحه لاحول ولاقوه الا بالله 😔
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  4. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    ربي يشهد على كلامي

    ههههههه انا مظلوم مثل الولد يانوير بأتعلق في رقبته يوم القيامه ورقبتش معه
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  5. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    خلقت الدنيا دائرة ثم دارت على صاحبها

    لا تستبقو الاحداث ولا تظلمو ولا تبهتو فان تكلمنا فيهم فقد اعطيناهم حقً ليس حقهم و ان تكلمنا على الابن العاق و نحن لا نعلم وجة نظره ،الله عدل ينصف 👍
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  6. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    ام يزن

    العدل قليل .. والظلم أكثر لكن الأمل كبير .. "والله وأكبر" الله لا يبلانااااا الله المنصف بين الخلق
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  7. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    نوره القحطاني

    انتي ياربي يشهد على كلامش واضح انش من العايله وحاقده. حسبش الله على نفسش تكلم زين ياشيطان رجيم
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  8. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    نوره القحطاني

    والله موسف مانشاهده لكن اللهم من فتن بينهم وصور ان الله يحرمه العافيه ويجعله المرض عار. ان احد الاخوه يفتن بين ام وولدها
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  9. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    نوره القحطاني

    والله من الموسف ان الابن يفعل ذالك ومن الصعب ان الام تفضح ولدها. اسال الله ان يهديهم جميعا
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  10. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    ربي يشهد على كلامي

    هههههههههههههههه لاتخاف ربي معك انت على حق ولاأعتقد احد بيرضى في والديه ولكن المصور يحشيهم وانحشووووا هههههههه اخ يابطني ارفع قضيه ع المصور ههه
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  11. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص

    ابر احمد الحربي

    لا يوجد اعظم من حق الوالدين ومصيبة فقدهم فليسارع كل إنسان ببر والديه ويقدم لهم كل أنواع البر والمعروف لأنهم باب من أبواب الجنة بالدنيا ويغلق بموتهم
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  12. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    مساعد

    العاق مكانه الطبيعي السجن مؤبد والتشهير به حتى يعرف ان الله حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  13. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    اسجنوه وشهروا فيه

    ** يامريض امك وابوك تسوي فيهم كذا!! **
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  14. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    نواف

    هالعاق وأشكاله شوهو الدين وشوهو صورة الاسلام والسعودين ونحن نطالب بحمايتهم من ابنهم العاق قبل ان يرتكب فيهم جريمة حسبي الله عليه من عاق لا يخاف الله
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  15. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    ربي يشهد على كلامي

    داعيتها شعوب وقبايل هههههه فضحت نفسك وبيتك وانت تكذب لكن وش نقول ظلمتنا قبله الله لايوفقك ولايوفقها انتوا عار علينا
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  16. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    ربي يشهد على كلامي

    نهايه مؤلمه ياابو الكرم والجود ههههههه حسبي الله عليك انت وهي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    بندول

    فرعة الله ثم فزعة يا أمير المنطقه انصف هذا الوالدين من الابن العاق ومن تهاون في شكواهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    م

    بكره يذبحهم مثل راع الطايف الحقو عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  19. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    الشايب

    ت 19 تقولك عجزوا فيه وجننهم ويبغى يطلعهم في الشارع وبلغوا فيه ولافيه فائده يعنى مايرد على احد واللي ماحترم امه وابوه لن يحترم الاخرين الله يهديك
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  20. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص
    عدد التعليقات:5680

    بسمه

    18/قلّ خيراً او فأصمت !!!!بلا فلسفه مدري ايش تبغى ،،مالك ومالهم يشتكوا او يطردوه كانوا امك وابوك مثلاً!؟! لو انت بمكانهم وولدك عقك وتعبك باخر العمر فهمت👌🏻
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  21. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    النايف

    لاحول ولا قوه الا بالله الحمدالله الذي عافانا يالربع وش حصل في قلوب بعض البشر هل وصل بنا الحال انك تطرد والديك او تسئ لهم والله انه لن يتوفق العاق
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  22. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    ابشر بالخسران دنيا واخرة

    الله يرحمك يابوي يجعل مثواك الجنة ويحفظك يمه ويطول ف عمرك الله اكبر الجزاء من جنس العمل
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  23. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    الشايب

    قد يكون مدمن مخدرات او مريض ماهو طبيعي وليه يطلعهم من بيتهم وين الحكومه عنه ليش مايمسكونه قضيه عقوق واضحه ..
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  24. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    الى رقم 17

    انا الحمدالله ما عندي عقد نفسية ناجح في حياتي وبار بوالديني لكن ان الام تطلع وتشهر في ولدها ما يصير ليش ما تكلم اعمامه اتوقع نظامهم قبلي واعمامه كثار
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  25. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    ربي يشهد على كلامي

    خافي الله عمرش فوق الثمانين وعمره فوق التسعين المفروض انش على سجادتش وتجمعين عيالش قدر ماتقدرين ولكن يحشيش المصور وانتي معه..لاتخاف ربي معك
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  26. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    واحلالاه

    تعليق (5) شكلك اللي تبي تطلع والدينك من منزلهم اتق الله هذولا اهلك اللي ربوك وتعبوا عليك اتق الله اتق الله في والدينك قبل لايدعون عليك .
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  27. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    نسري

    تعليق رقم ١ ولله عيب عليك الجنوب والشمال والغرب والشرق كل من عليه من الهم واقف وكلانا قلب واحد في وجه هاذي الشرذمه امه امي وامك وام كل مواطن يغار
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  28. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص
    عدد التعليقات:5680

    بسمه

    5// ياروح مابعدك رووح بلا فضيحه بلا هم ..الدنيا اتشقلبت يا بشر يارب رحمتك !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    الله يهديك انت وكلامك الي ماله داعي لا تعم الجنوب كلها جعلك سالم كل ديره فيها الشين والزين وانت مين حتى تقول فيها مشاكل كثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص
    عدد التعليقات:5680

    بسمه

    انا ايش قلت حتى اخذ مخالف ☹️
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  31. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    غريب

    ححسبي الله عليه و سود الله وجهه
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  32. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    زائر

    *************** ***
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  33. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص
    عدد التعليقات:5680

    بسمه

    مخالف
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  34. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    العريف مناحي

    لو حصل مكروه لا سمح الله من المسؤل طبعا في المقام الاول ******
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  35. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    يبيلة رنه وتكفيخ واذا طلعتوه مع الباب بعد التعهد طلعه بشلوت كذا يعقل ويتأدب العقوق يستوجب محاكمه وسجن واذا ماتنازلو يخيس بالسجن ارفعو قضيه عقوق عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  36. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    كلمة حق

    الله ينصفهم منه وتعليق ١ الله يعطيك على قدر نيتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  37. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    زائرة

    حسبي الله ونعم الوكيل فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    هذي اخرتها

    تفضحي ولدك قدام الخلق مهما كان عاق هذا ولدك الام تبيع روحها وجسدها علشانه
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  39. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    كفى كذب

    وماذاننتظرياأمة الاسلام من ابناءاهل عقوق ونكران الا عذاب من الله قد يعم بالجميع فلاحول ولاقوة الا باالله العلي العظيم والله انه خاب وخسر الدنياوالآخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    زياد

    أن الدوائر الحكومية في المحافظة لم تستطع ردعه 👉 هذه هي المشكلة للاسف 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:4449

    بدور

    ياااربي استغفرالله العظيم شيئ محزن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    يالله لاتبلانا الجنوب فيه مشاكل كثيرة
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)

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