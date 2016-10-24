شاهد .. فيديو لأم تحكي عقوق ابنها لها و لوالده وسعيه لإخراجهما من المنزل

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب وأم بتنومة بـ” عسير” أرهقهما ابنهما وذلك لعقوقه لهما ، حسبما أوردا في المقطع .

حيث قالت الأم أن ابنهما يسبهما ويشتمهما مستغلاً كبر سنهما ، ولم يكتفي بذلك بل يسعى أيضاً لإخرجهما من المنزل الذي تربى فيه منذ أن كان عمره 8 سنوات.

وأضافت الأم أن الدوائر الحكومية في المحافظة لم تستطع ردعه ، مناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد من أجل وأمير منطقة عسير من أجل انصافهما .