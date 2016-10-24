جلسة قضية طعن شاب لفتاة بكورنيش جدة تكشف تفاصيل جديدة عن الجاني

صحيفة المرصد: قررت المحكمة الجزائية بجدة اليوم، الأحد، تأجيل دعوى ضد شاب ثلاثيني قام بطعن فتاة بـ “مشرط” على كورنيش جدة منذ عام ونصف العام لرفضها أخذ رقم هاتفه بأحد الكافيتريات العائلية هناك، وستنعقد الجلسة بعد شهر من الآن، لطلب التقارير الطبية الخاصة بالفتاة.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور المتهم، الذي أقر بالواقعة ولم ينكرها، وحضرت وكيلة شرعية عن الفتاة، كما طلبت المحكمة التقارير اللازمة لعرضها على لجنة مقدري الشجاج، لتقدير حجم الإصابات والتعويض المالي الذي سيدفع مقابلها.
وشهدت جلسة اليوم اطلاع المحكمة على الخطاب الوارد من مستشفى الصحة النفسية، حيث اتضح أن الجاني يعاني من مرض نفسي وتوصي اللجنة الطبية بتخفيف المسؤولية الجنائية عليه نظرا للمرض الذي يعاني منه، بالإضافة إلى توصية اللجنة بتنويمه في مستشفى الأمراض النفسية بعد انتهاء قضيته حتى تستقر حالته وتنتفي خطورته.
وقالت مصادر إن الجاني يعمل في أحد القطاعات العسكرية، وادّعى الجنون والسحر، وبحسب موقع “عين اليوم” فإن الجاني لديه سابقتين تعاطي مخدرات وتستر على مروج، علاوة على وجود ملف له في مستشفى الصحة النفسية.
وكان الشاب مسدد الطعنات للفتاة لاذ بالفِرار، إلا أنه سلم نفسه لدورية مرور على الكورنيش، وفي تلك اللحظة قام أحد الشبان بتوثيق الحادثة بصورة مقرّبة للمتهم أثناء هروبه بسيارته.
ومن جهه اخرى كشفت خالة دارين “رها” تفاصيل تلك الحادثة التي وقعت العام الماضي بعِدة طعنات من قِبل الجاني بجوار أحد المقاهي بكورنيش جدة، عند الساعة 11.30 صباحاً ، حيث قام الجاني بإخراج «مشرط» كان بحوزته، وبدأ بضربها وطعنها في رقبتها من اليمين، وقطع في الوريد الأيسر والعصب، والوريد الأيمن والعصب، والحبال الصوتية، بالإضافة إلى جروح متفرقة في الجسد، وألقاها بعد ذلك على الأرض، وخنقها، وهرب من الموقع ليتمكن أحد الشبان ممن كان وقت وقوع الجريمة من تصويره وتوثيق رقم لوحة السيارة التي كان يستقلها ذلك الوقت.
ووبحسب موقع المواطن قالت: “تعرّضت دارين لشللٍ تامٍ في العصب المسئول عن الأحبال الصوتية، والذي أجمع الأطباء المشرفون على حالتها بأنه لا يمكن علاجها من ذلك الشلل الذي أصابها”.
وأكملت: “دارين الآن تتحدث بنسبة (25%) من صوتها، وما تعرّضت لها دارين لم تكن لها ذنب به، مطالبين الجهات القضائية بتطبيق أقصى العقوبات بحق الجاني الذي تسبب لها بتلك الإعاقة الدائمة والشروع بقتلها”.
تعليقات ( 20 )
جنوبية..🌻🌻لو مريض نفسي ماهرب وسلم نفسه بعد ما اكتشف انهم صوروه كان جلس مكانه لأنه غير مدرك بتصرفاته والمريض مايرقم ويدور الحريم هذا مريض شري وعلاجه القصاص
عدد التعليقات:4449
بدورحسبي الله عليه مجرررم
الله يصلح الحالحتى اللي يعاكس ويسوي كذا في البنت صار مريض نفسي ؟؟ يحكم عليه بالسجن في الصحة النفسية اجل امايطلع زي الشعرة من العجين لا
.. سعودي ..روح بالأول شوف بلاويكم ومشاكلكم ياتعليق 1 .. 7
.. سعودي ..هذا فعل إنسان مجنون لا عقل له وأتمنى وضعه بمكان معزول فهو خطر على الناس
االمريض النفسي علاجه القصاص حتى يسلم المجتمع من شره وبعدين لو طلع راح يرتكب هذا المجرم جرائم بشعه فالسيف علاج المرضى النفسيين حتى ينعم الوطن بالامن
التيسلوماعطته رقم جوال وفطوره ماكن طعن بسكيناه واحب قول لاخوان صحيفت مرصاد ادعولو بهدايات والبنته بزواجه
عدد التعليقات:4166
العنيداللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ... آمين
نورمريضي أبو معرفات 😎
عدد التعليقات:5680
بسمه8//انس // الله يسلمك قلت اختصر الكلام احسن 😋
Nouraاذا تبين تكوني بعيده عن المشاكل والمراقبه والملاحقه فتدمدمي بالحجاب حتى ماحد يطمع فيكك وبنفس الوقت تاخذين راحتك وتخلصين كل أمورك بحريه تامه
الغامديلعنة الله على كل متعدي على اعراض الناس مفسد في الارض هولاء مجرمين يجب التخلص منهم
انس تراوري2-بسمه اللهم لابلاااء--اقرررررب مخرج لهذا المجرمين المرض النفسي ..في الحقيقه هم متعاطين ومحتاجين سجن وتأديب ..وشكراً // عفواً لا شكر على واجب يا بسمه
أبو مصلفح الرياضشدني انه يعمل في أحد القطاعات العسكرية مثل أبو كاب المفحط السابق إلا وش صار عليه عموما تحياتي للشعب السعودي العظيم على خطاكم سائرون ماكسيموس المحارب
برماوي يحب السعوديهالله يهديه مسوي قوي علي حرمه خليه اللحين يزعق داخل الحبس ويتأدب حتي لو مريض نفسي فين أهله يحجزوه في البيت او يودوه اقرب مستشفي اللين مايتعالج
زغلوليعني سيتم تحويله بعد المحاكمه لمستشفى شهار وبعد فتره يخرج ثمن يقوم بقتل كم شخص مثل مجرم الطائف الذي نحر أمه وأبوه .أقول أجدعوا راسه وريحوا المجتمع منه
زائراعوذ بالله وش ها الإجرام شرح البنت وهي حيه الله لا يوفقه
زائر عابرقبل ما تزوجون عيالكم عالجوهم اول من المخدرات والامراض النفسية ترى ارواح بنات الناس ماهي رخيصة حتى نرميهن على هالمرضى وبعدين تكثر جرايم القتل .
عدد التعليقات:5680
بسمهاللهم لابلاااء--اقرررررب مخرج لهذا المجرمين المرض النفسي ..في الحقيقه هم متعاطين ومحتاجين سجن وتأديب ..وشكراً
يمني عاشق الدماممخدرات هااااانا وأمراض نفسية منتشرررة