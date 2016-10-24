جلسة قضية طعن شاب لفتاة بكورنيش جدة تكشف تفاصيل جديدة عن الجاني

صحيفة المرصد: قررت المحكمة الجزائية بجدة اليوم، الأحد، تأجيل دعوى ضد شاب ثلاثيني قام بطعن فتاة بـ “مشرط” على كورنيش جدة منذ عام ونصف العام لرفضها أخذ رقم هاتفه بأحد الكافيتريات العائلية هناك، وستنعقد الجلسة بعد شهر من الآن، لطلب التقارير الطبية الخاصة بالفتاة.

وعقدت المحكمة جلستها بحضور المتهم، الذي أقر بالواقعة ولم ينكرها، وحضرت وكيلة شرعية عن الفتاة، كما طلبت المحكمة التقارير اللازمة لعرضها على لجنة مقدري الشجاج، لتقدير حجم الإصابات والتعويض المالي الذي سيدفع مقابلها.

وشهدت جلسة اليوم اطلاع المحكمة على الخطاب الوارد من مستشفى الصحة النفسية، حيث اتضح أن الجاني يعاني من مرض نفسي وتوصي اللجنة الطبية بتخفيف المسؤولية الجنائية عليه نظرا للمرض الذي يعاني منه، بالإضافة إلى توصية اللجنة بتنويمه في مستشفى الأمراض النفسية بعد انتهاء قضيته حتى تستقر حالته وتنتفي خطورته.

وقالت مصادر إن الجاني يعمل في أحد القطاعات العسكرية، وادّعى الجنون والسحر، وبحسب موقع “عين اليوم” فإن الجاني لديه سابقتين تعاطي مخدرات وتستر على مروج، علاوة على وجود ملف له في مستشفى الصحة النفسية.

وكان الشاب مسدد الطعنات للفتاة لاذ بالفِرار، إلا أنه سلم نفسه لدورية مرور على الكورنيش، وفي تلك اللحظة قام أحد الشبان بتوثيق الحادثة بصورة مقرّبة للمتهم أثناء هروبه بسيارته.

ومن جهه اخرى كشفت خالة دارين “رها” تفاصيل تلك الحادثة التي وقعت العام الماضي بعِدة طعنات من قِبل الجاني بجوار أحد المقاهي بكورنيش جدة، عند الساعة 11.30 صباحاً ، حيث قام الجاني بإخراج «مشرط» كان بحوزته، وبدأ بضربها وطعنها في رقبتها من اليمين، وقطع في الوريد الأيسر والعصب، والوريد الأيمن والعصب، والحبال الصوتية، بالإضافة إلى جروح متفرقة في الجسد، وألقاها بعد ذلك على الأرض، وخنقها، وهرب من الموقع ليتمكن أحد الشبان ممن كان وقت وقوع الجريمة من تصويره وتوثيق رقم لوحة السيارة التي كان يستقلها ذلك الوقت.

ووبحسب موقع المواطن قالت: “تعرّضت دارين لشللٍ تامٍ في العصب المسئول عن الأحبال الصوتية، والذي أجمع الأطباء المشرفون على حالتها بأنه لا يمكن علاجها من ذلك الشلل الذي أصابها”.

وأكملت: “دارين الآن تتحدث بنسبة (25%) من صوتها، وما تعرّضت لها دارين لم تكن لها ذنب به، مطالبين الجهات القضائية بتطبيق أقصى العقوبات بحق الجاني الذي تسبب لها بتلك الإعاقة الدائمة والشروع بقتلها”.