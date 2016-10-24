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القبض على رجل أمن قام بالتقاط صورة لقاتل والديه بالطائف

24 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص
القبض على رجل أمن قام بالتقاط صورة لقاتل والديه بالطائف
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صحيفة المرصد:تمكنت شرطة الطائف، الأحد (23 أكتوبر 2016)، من القبض على مصور قاتل والديه بالطائف، بعد قيامه بتصويره داخل قسم الشرطة.

وأوضحت مصادر أن مصور قاتل والديه هو رجل أمن استغل وجوده مع المجني ليلتقط صورة له ويقوم بنشرها، وانتشرت صورة قاتل والديه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجريمة التي وقعت عصر اليوم بالطائف وسط مطالبات بالقبض على المصور الذي قام بالتشهير بالجاني .



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    جنوبية..🌻🌻

    المفروض يكون في لائحة يوضع فيها صور المجرمين مثل لوحة الشرف حق الفصل بس نسميها لوحة شياطين الإنس قتل أمه وابوه وبعد تسترون عليه والعسكري خان الأمانة
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  2. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    شمس

    هذا مجرم يستاهل الاعدام فورا
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  3. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    عاصم

    العسكر على حق هذا جزاء كل مجرم ياليت تنشر صور المجرمين في كل الصحف
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  4. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 1:44 ص

    مشــعل

    هذا مقرود ؟ والا وش يبي بصورته اللي ماتشرف
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  5. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    محمدالجعيد

    مالها داعي تصور
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  6. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    ابدا العسكري لم يخطئ بل صور هذا المجرم السفاح بحق والديه رحمهم الله وادخلهم فسيح جناته
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  7. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    واقع مؤلم

    العسكري ما أخطأ ... ولايسمى هذا تشهير ... هذا مجرم وقاتل وسفاح والتشهير به ونشر صورته واجب .. لكي يرتدع أمثاله
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  8. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    النايفه

    انا اول ما شفت الصوره قلت راح فيها وصدق ظني وترى الجاني يستاهل التشهير والتعزير والقتل بعد 😡
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  9. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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  10. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    ابوفارس

    كله عشان شهربالجاني .. الجاني شهرتبه فعلته . لاحول ولاقوة الا بالله....
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  11. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    يقتل والدية !!!وتبون تسترونة!!! المفروض يشهربه بوسائل عالمية
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  12. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:5680

    بسمه

    اخطأ صح رجل الامن .....لكن جريمته اكبر واقوى من اي صور ممكن تلتقط او ممكن يتخيلها عقل انسان سوي ..حسبنا الله ونعم الوكيل .
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  13. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    زائر يسأل

    وسط مطالبات بالقبض على المصور الذي قام بالتشهير بالجاني . . . واللي يصور بنات الناس ويشهّر فيهم ويكشف سترهم مثل اللي صور البنت وهي ترقص هذا وش عقوبته؟
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  14. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    تحمل المسؤولية

    خل الناس تنفعك
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  15. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    تحمل المسؤولية

    يا صعب تحمل المسؤولية ..
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  16. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    Noura

    الحماس الزايد نكبه .. خل الناس ينفعوك هالحين
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