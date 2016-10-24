القبض على رجل أمن قام بالتقاط صورة لقاتل والديه بالطائف

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة الطائف، الأحد (23 أكتوبر 2016)، من القبض على مصور قاتل والديه بالطائف، بعد قيامه بتصويره داخل قسم الشرطة.
وأوضحت مصادر أن مصور قاتل والديه هو رجل أمن استغل وجوده مع المجني ليلتقط صورة له ويقوم بنشرها، وانتشرت صورة قاتل والديه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجريمة التي وقعت عصر اليوم بالطائف وسط مطالبات بالقبض على المصور الذي قام بالتشهير بالجاني .
تعليقات ( 16 )
جنوبية..🌻🌻المفروض يكون في لائحة يوضع فيها صور المجرمين مثل لوحة الشرف حق الفصل بس نسميها لوحة شياطين الإنس قتل أمه وابوه وبعد تسترون عليه والعسكري خان الأمانة
شمسهذا مجرم يستاهل الاعدام فورا
عاصمالعسكر على حق هذا جزاء كل مجرم ياليت تنشر صور المجرمين في كل الصحف
مشــعلهذا مقرود ؟ والا وش يبي بصورته اللي ماتشرف
محمدالجعيدمالها داعي تصور
واقع مؤلمالعسكري ما أخطأ ... ولايسمى هذا تشهير ... هذا مجرم وقاتل وسفاح والتشهير به ونشر صورته واجب .. لكي يرتدع أمثاله
النايفهانا اول ما شفت الصوره قلت راح فيها وصدق ظني وترى الجاني يستاهل التشهير والتعزير والقتل بعد 😡
ابوفارسكله عشان شهربالجاني .. الجاني شهرتبه فعلته . لاحول ولاقوة الا بالله....
عدد التعليقات:5680
بسمهاخطأ صح رجل الامن .....لكن جريمته اكبر واقوى من اي صور ممكن تلتقط او ممكن يتخيلها عقل انسان سوي ..حسبنا الله ونعم الوكيل .
زائر يسألوسط مطالبات بالقبض على المصور الذي قام بالتشهير بالجاني . . . واللي يصور بنات الناس ويشهّر فيهم ويكشف سترهم مثل اللي صور البنت وهي ترقص هذا وش عقوبته؟
تحمل المسؤوليةخل الناس تنفعك
تحمل المسؤوليةيا صعب تحمل المسؤولية ..
Nouraالحماس الزايد نكبه .. خل الناس ينفعوك هالحين