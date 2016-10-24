القبض على رجل أمن قام بالتقاط صورة لقاتل والديه بالطائف

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة الطائف، الأحد (23 أكتوبر 2016)، من القبض على مصور قاتل والديه بالطائف، بعد قيامه بتصويره داخل قسم الشرطة.

وأوضحت مصادر أن مصور قاتل والديه هو رجل أمن استغل وجوده مع المجني ليلتقط صورة له ويقوم بنشرها، وانتشرت صورة قاتل والديه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجريمة التي وقعت عصر اليوم بالطائف وسط مطالبات بالقبض على المصور الذي قام بالتشهير بالجاني .