حسن نصر الله :لا نمانع أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة

صحيفة المرصد-وكالات: أعلن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، السبت23 أكتوبر/تشرين الأول، أن كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بكامل أعضائها وستنتخب النائب العماد ميشال عون رئيسا.
وطالب نصر الله السماح برفع أوراق نواب كتلة الوفاء للمقاومة أمام الكاميرات، لتأكيد وجود اسم ميشال عون، واصفا تشكيك البعض بقلة الأخلاق وقلة العقل.
وقال: “نحن نريد لهذا الإستحقاق أن ينجز، ولا نريد قول أي كلام يزعج أحدا، وأردنا الإبتعاد عن حسابات الربح والخسارة والنوايا والأهداف”.
وعلق الأمين العام لحزب الله على تبني تيار “المستقبل” ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بالقول: “عندما يعلن تيار المستقبل موقفه، فهذا يشكل قاعدة انطلاق لاستكمال البحث”، مطالبا بتعديل الثقافة السياسية لدى البعض.
وأشار نصر الله إلى أن البعض يفهم أن التحالف هو تبعية، مضيفا أن ذلك غير صحيح، فالحليفان قد يتفقان على بعض المسائل وقد يختلفان، ولكن إذا كان التحالف بينهما قائما على قاعدة الثقة والفهم، فأن أي خلاف صغير لا ينسفه.
وأكد أن حزبه يواصل الجهد والتطلع للوصول إلى استحقاق رئاسي وتقريب وجهات النظر.
كما أكد الأمين العام لحزب الله عدم ممانعته أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن هذ الموقف “مخاطرة من قبلنا”.
وقال نصر الله: “نحن نريد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، ونريد وصول المرشح الذي دعمناه منذ اليوم الأول”.
تعليقات ( 22 )
دحوم1** ياحسن زميره يامن بعت ارض لبنان ل** ايران**
مــجـرم حــنــونكان مغتني بشركاته يوم كان ماوراه لاحسيب ولارقيب اللي كانت على حساب كل مواطن بسيط راضي ب القليل لطباعة كتاب الله فـ تبا" له ولكل تابع
شمس و قمر3 - توووونسية مو قلت لك انو ايران تلعب سياسة صح وانو العرب ظاهره صوتية فقط وانتي كنتي تكابري والحين اعترفتي موووو يا تلميذتي
ابو شلشمحد يكون مخلص للبلد الا شعبها الأصلي
ابن الباديهالحمد لله عسى ان تكرهو شيا وهو خير لكم . المشاكل هذي عرفتنا بالصديق الوفي من العدو الخائن . شدو الحزام ولازم نعتمد على الله ثم انفسنا بدون حلفاء ابدا
سمران الحربيحسن نصر الله ** ان شاء الله الدول العربيه غنيه عن مطايا ايران
موش قيمه لبنان ووزنه وتأثيره حتى نقلق بيجيبون سعد حتى يجيب لهم فلوس من الخليج نفس السياسه الكلاسيكيه القديمه وياليت مايعطونه وجه ولا دعم وياخوفي
كلمة حقاللهم لا شماته قاتلين بوك وتضع يدك في ايدهم ابطاح ما بعده انبطاح اَي خزي وعار حل بالعرب وبنشوف رجولتكم على اسرائيل
زمن الذكرياتايش الحاصل في الدنيا من وقفنا بالامس معاه وشددنا ازره الان ينكر الجميل والمعروف *********
[email protected]مجرم الله يخسف بك
شقرانحسب الات الارهابي ؟!
ابو محمدالله لا يبارك فيك يا حسن زميره انت و سعد الحريري . رفيق الحريري قتله حزب الله وابنه يتحالف معهم **...
بوزهراء القطيفيالرافضه الشيعة الإمامية الأثني عشريه هم الخطر القادم وهم خونه لدينهم وعروبتهم وسمع والطاعة للمجوس الصفويين الأيرانيين الفرس عدوان الله ورسوله
مرجوج ومصفوقلا يابطل أمثال الحريري لايتبعون السنه . فهم يتبعون مصالحهم .
طير حورانفيه شي مقلوب ..اما ان العالم غلط او ان عندنا غلط في سياستنا مع الدول التخرى كل حلفائنا قراراتهم ضدنا
متابعلبنان مسيحيه شيعيه ..ومافيها سنه الا قليل ينعدو على الاصابع .....يعني الحريري يتولى الرئاسه او مايتولى ماراح تستفيدو شئ
Saeedماصدقت ماهي للملالي لان اصل الحية سنة الرسول ونحن السنة اولابها
عدد التعليقات:2252
توووووونسيةحتى انت بالحريري حطيت ايدك مع الإرهابي نصر الله نسيت انهم قتلو أبوك للأسف إيران لعبتها صح تفوقت على العرب في الذكاء والتكتيك ونحن لازلنا نصرخ بدون فعل
نسريكما توقت نجاج المملكه بقيادة سيدي سلمان بي إيصال سعدالحريري سدة الحكم وسيتم تنفيذ اجنده خليجيه في المنطقه وقريب جد سيتم قلب الموازين سلام .
مرجوج ومصفوقالحريري ... ربا اللحيه وبيصير واحد من ملالي إيران ... سبحان الله لما كان ينافق لنا كان مربي السكسوكه ... ولما راحت الدولارات ربا لحيه زي المجوس . دنيا