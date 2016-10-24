حسن نصر الله :لا نمانع أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة

صحيفة المرصد-وكالات: أعلن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، السبت23 أكتوبر/تشرين الأول، أن كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بكامل أعضائها وستنتخب النائب العماد ميشال عون رئيسا.

وطالب نصر الله السماح برفع أوراق نواب كتلة الوفاء للمقاومة أمام الكاميرات، لتأكيد وجود اسم ميشال عون، واصفا تشكيك البعض بقلة الأخلاق وقلة العقل.

وقال: “نحن نريد لهذا الإستحقاق أن ينجز، ولا نريد قول أي كلام يزعج أحدا، وأردنا الإبتعاد عن حسابات الربح والخسارة والنوايا والأهداف”.

وعلق الأمين العام لحزب الله على تبني تيار “المستقبل” ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بالقول: “عندما يعلن تيار المستقبل موقفه، فهذا يشكل قاعدة انطلاق لاستكمال البحث”، مطالبا بتعديل الثقافة السياسية لدى البعض.

وأشار نصر الله إلى أن البعض يفهم أن التحالف هو تبعية، مضيفا أن ذلك غير صحيح، فالحليفان قد يتفقان على بعض المسائل وقد يختلفان، ولكن إذا كان التحالف بينهما قائما على قاعدة الثقة والفهم، فأن أي خلاف صغير لا ينسفه.

وأكد أن حزبه يواصل الجهد والتطلع للوصول إلى استحقاق رئاسي وتقريب وجهات النظر.

كما أكد الأمين العام لحزب الله عدم ممانعته أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن هذ الموقف “مخاطرة من قبلنا”.

وقال نصر الله: “نحن نريد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، ونريد وصول المرشح الذي دعمناه منذ اليوم الأول”.