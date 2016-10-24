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حسن نصر الله :لا نمانع أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة

24 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص
حسن نصر الله :لا نمانع أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة
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صحيفة المرصد-وكالات: أعلن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، السبت23 أكتوبر/تشرين الأول، أن كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بكامل أعضائها وستنتخب النائب العماد ميشال عون رئيسا.

وطالب نصر الله السماح برفع أوراق نواب كتلة الوفاء للمقاومة أمام الكاميرات، لتأكيد وجود اسم ميشال عون، واصفا تشكيك البعض بقلة الأخلاق وقلة العقل.

وقال: “نحن نريد لهذا الإستحقاق أن ينجز، ولا نريد قول أي كلام يزعج أحدا، وأردنا الإبتعاد عن حسابات الربح والخسارة والنوايا والأهداف”.

وعلق الأمين العام لحزب الله على تبني تيار “المستقبل” ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بالقول: “عندما يعلن تيار المستقبل موقفه، فهذا يشكل قاعدة انطلاق لاستكمال البحث”، مطالبا بتعديل الثقافة السياسية لدى البعض.

وأشار نصر الله إلى أن البعض يفهم أن التحالف هو تبعية، مضيفا أن ذلك غير صحيح، فالحليفان قد يتفقان على بعض المسائل وقد يختلفان، ولكن إذا كان التحالف بينهما قائما على قاعدة الثقة والفهم، فأن أي خلاف صغير لا ينسفه.

وأكد أن حزبه يواصل الجهد والتطلع للوصول إلى استحقاق رئاسي وتقريب وجهات النظر.

كما أكد الأمين العام لحزب الله عدم ممانعته أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن هذ الموقف “مخاطرة من قبلنا”.

وقال نصر الله: “نحن نريد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، ونريد وصول المرشح الذي دعمناه منذ اليوم الأول”.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    دحوم1

    ** ياحسن زميره يامن بعت ارض لبنان ل** ايران**
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  2. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    مــجـرم حــنــون

    كان مغتني بشركاته يوم كان ماوراه لاحسيب ولارقيب اللي كانت على حساب كل مواطن بسيط راضي ب القليل لطباعة كتاب الله فـ تبا" له ولكل تابع
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  3. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    شمس و قمر

    3 - توووونسية مو قلت لك انو ايران تلعب سياسة صح وانو العرب ظاهره صوتية فقط وانتي كنتي تكابري والحين اعترفتي موووو يا تلميذتي
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  4. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    ابو شلش

    محد يكون مخلص للبلد الا شعبها الأصلي
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  5. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    ابن الباديه

    الحمد لله عسى ان تكرهو شيا وهو خير لكم . المشاكل هذي عرفتنا بالصديق الوفي من العدو الخائن . شدو الحزام ولازم نعتمد على الله ثم انفسنا بدون حلفاء ابدا
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  6. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    سمران الحربي

    حسن نصر الله ** ان شاء الله الدول العربيه غنيه عن مطايا ايران
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  7. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    م

    وش قيمه لبنان ووزنه وتأثيره حتى نقلق بيجيبون سعد حتى يجيب لهم فلوس من الخليج نفس السياسه الكلاسيكيه القديمه وياليت مايعطونه وجه ولا دعم وياخوفي
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  8. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    كلمة حق

    اللهم لا شماته قاتلين بوك وتضع يدك في ايدهم ابطاح ما بعده انبطاح اَي خزي وعار حل بالعرب وبنشوف رجولتكم على اسرائيل
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  9. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    الحمد لله في هذه الايام الصعبة عرفنا صديقنا من عدونا ف السودان هي الدولة العربية الواقفه معنا بالرخا والشده فتستاهل منا كل الخير ولن ننساها
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  10. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    زمن الذكريات

    ايش الحاصل في الدنيا من وقفنا بالامس معاه وشددنا ازره الان ينكر الجميل والمعروف *********
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  11. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    [email protected]

    مجرم الله يخسف بك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    شقران

    حسب الات الارهابي ؟!
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  13. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    ابو محمد

    الله لا يبارك فيك يا حسن زميره انت و سعد الحريري . رفيق الحريري قتله حزب الله وابنه يتحالف معهم **...
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  14. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    بوزهراء القطيفي

    الرافضه الشيعة الإمامية الأثني عشريه هم الخطر القادم وهم خونه لدينهم وعروبتهم وسمع والطاعة للمجوس الصفويين الأيرانيين الفرس عدوان الله ورسوله
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  15. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    مرجوج ومصفوق

    لا يابطل أمثال الحريري لايتبعون السنه . فهم يتبعون مصالحهم .
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  16. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    لولا الله ثم السعودية لكان بياع طعمية في صيدا فهو ملياردير وملياراته من خير السعودية
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  17. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    طير حوران

    فيه شي مقلوب ..اما ان العالم غلط او ان عندنا غلط في سياستنا مع الدول التخرى كل حلفائنا قراراتهم ضدنا
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  18. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    متابع

    لبنان مسيحيه شيعيه ..ومافيها سنه الا قليل ينعدو على الاصابع .....يعني الحريري يتولى الرئاسه او مايتولى ماراح تستفيدو شئ
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  19. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    Saeed

    ماصدقت ماهي للملالي لان اصل الحية سنة الرسول ونحن السنة اولابها
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  20. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص
    عدد التعليقات:2252

    توووووونسية

    حتى انت بالحريري حطيت ايدك مع الإرهابي نصر الله نسيت انهم قتلو أبوك للأسف إيران لعبتها صح تفوقت على العرب في الذكاء والتكتيك ونحن لازلنا نصرخ بدون فعل
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  21. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    نسري

    كما توقت نجاج المملكه بقيادة سيدي سلمان بي إيصال سعدالحريري سدة الحكم وسيتم تنفيذ اجنده خليجيه في المنطقه وقريب جد سيتم قلب الموازين سلام .
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  22. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    مرجوج ومصفوق

    الحريري ... ربا اللحيه وبيصير واحد من ملالي إيران ... سبحان الله لما كان ينافق لنا كان مربي السكسوكه ... ولما راحت الدولارات ربا لحيه زي المجوس . دنيا
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