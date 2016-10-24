بشرى سارة.. هذه الخلطة السحرية تعالج مرض “ السكري ” وتخلصكم منه نهائياً وإلى الأبد – فيديو

صحيفة المرصد:يعتبر مرض السكري، من أكثر الأمراض شيوعا هذا العصر، ويكفي أن تعرف أن أكثر من 320 مليون شخص حول العالم، مصابون بهذا المرض اللعين المدمر لصحة الإنسان، إذا لم تتم السيطرة عليه والمحافظة على مستوى السكر بالدم بالنسبة الطبيعية.

وبحسب مقطع فيديو،في موقع التواصل الاجتماعي، “يوتيوب”، فإن السبيل الوحيد لمرضى السكري، ليعيشوا حياة طبيعية مثل باقي البشر، يحتاج الشخص المصاب، لنظام غذائي معين، ويلجأ لأدوية مختلفة، لكنها تبقى مسكنات وليست علاج نهائي، كما أن التخلص من مرض السكر نهائيا ليس سهلا على الإطلاق، كما أن الشفاء بيد الله.

واستعرضت اللقطات، وصفة سحرية، وصفتها بالبسيطة تقضي على هذا المرض المؤرق نهائيا، وهذه الخلطة، مؤلفة من ست حبات من ثمرة الليمون، وثلاثمئة غرام من جذور الكرافس، نقوم بغسلها جيداً، ثم نقوم بوضعها في وعاء نظيف، ونضيف إليها قليلا من العصير ونضيف حباتها ونضعه مع قليل من الماء على نار هادئة، ثم نتابع الطريقة كما هي في التسجيل المصور.