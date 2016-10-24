بالفيديو : شاب في الثانوية العامة يحكي كيف يربح 10 آلاف ريال شهرياً من صيانة الجوالات

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يبلغ من عمره ال16و يدرس في الثانوية العامة يعمل في مجال صيانة الجوالات ، ويحصد أكثر من 10 آلاف ريال شهرياً .

وخلال المقطع أوضح الشاب، ويدعى معاذ النويصر، أنه بدأ العمل منذ 4 أشهر، فيما ذكر الإعلامي عبدالله المغلوث موثق المقطع أن الشاب يجني أكثر من 10 آلاف شهريا خلال 6 ساعات عمل يومياً.

وفي نهاية المقطع طالب الشاب معاذ بقية الشباب بالعمل مثله في ظل الفرص الكثيرة، مشيراً إلى أن والده كان أكثر من شجعه على العمل.