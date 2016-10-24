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بالفيديو : شاب في الثانوية العامة يحكي كيف يربح 10 آلاف ريال شهرياً من صيانة الجوالات

24 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص
بالفيديو : شاب في الثانوية العامة يحكي كيف يربح 10 آلاف ريال شهرياً من صيانة الجوالات
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يبلغ من عمره ال16و يدرس في الثانوية العامة يعمل في مجال صيانة الجوالات ، ويحصد أكثر من 10 آلاف ريال شهرياً .

وخلال المقطع أوضح الشاب، ويدعى معاذ النويصر، أنه بدأ العمل منذ 4 أشهر، فيما ذكر الإعلامي عبدالله المغلوث موثق المقطع أن الشاب يجني أكثر من 10 آلاف شهريا خلال 6 ساعات عمل يومياً.

وفي نهاية المقطع طالب الشاب معاذ بقية الشباب بالعمل مثله في ظل الفرص الكثيرة، مشيراً إلى أن والده كان أكثر من شجعه على العمل.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص

    ت 6 - لاتنسى تحط ال سي في بملف علاقي اخضضضضضضضر
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  2. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    للامان بعض البياعين والموظفين صعب التعامل معه والحاجه ام 50 يحطها ب100 وبعض الموظفين يكلمك من راس خشمه اما البعض فينحط ع الجرح يبرا والمحترم محترم
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  3. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    دونيس البيشي

    دام كلامي مااعجبكم هاذي شهاده اعتز بها وارفقها مع السي في حقي لاجيت اقدم على وظيفه وظيفه وظيفه ههههه وظيفه
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  4. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    دونيس البيشي

    ياابني احنا كبرنا من زمان ومن عرفنا انفسنا واحنا نشنغل مايكذب علينا اعلام مصري ولاغيره
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  5. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    سعيد

    قرار توطين القطاع الخاص وتقليص عدد الاجانب لم يعد خيار أمام المسؤال بل هو أمر واقع ..ملايين من الطلاب سيتخرجون بعد سنوات قليله أين سيذهبون !!
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  6. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    لوكل مهنة يشتغلها السعودي بدال اﻷجنبي صدقوني مانلقى عاطل واحد .
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  7. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    سعيد

    بالتوفيق لشباب تجارة وفيها خير لذلك يحاربون قرار التوطين .. خلال خمس سنوات سيتم توطين قطاع التجزئة بالكامل ...ولا عزاء لمطايا الاجانب
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  8. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    دونيس البيشي

    اذا قلنا الوحده ب100 يعني من الربع بيطلعله 500 بالكثير هذا اذا فرضنا انها تجاره ممنوعه مستحيل يتساوى الربح في المسموح والممنوع
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