بالفيديو : شاب في الثانوية العامة يحكي كيف يربح 10 آلاف ريال شهرياً من صيانة الجوالات

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يبلغ من عمره ال16و يدرس في الثانوية العامة يعمل في مجال صيانة الجوالات ، ويحصد أكثر من 10 آلاف ريال شهرياً .
وخلال المقطع أوضح الشاب، ويدعى معاذ النويصر، أنه بدأ العمل منذ 4 أشهر، فيما ذكر الإعلامي عبدالله المغلوث موثق المقطع أن الشاب يجني أكثر من 10 آلاف شهريا خلال 6 ساعات عمل يومياً.
وفي نهاية المقطع طالب الشاب معاذ بقية الشباب بالعمل مثله في ظل الفرص الكثيرة، مشيراً إلى أن والده كان أكثر من شجعه على العمل.
تعليقات ( 8 )
دونيس البيشيدام كلامي مااعجبكم هاذي شهاده اعتز بها وارفقها مع السي في حقي لاجيت اقدم على وظيفه وظيفه وظيفه ههههه وظيفه
دونيس البيشيياابني احنا كبرنا من زمان ومن عرفنا انفسنا واحنا نشنغل مايكذب علينا اعلام مصري ولاغيره
سعيدقرار توطين القطاع الخاص وتقليص عدد الاجانب لم يعد خيار أمام المسؤال بل هو أمر واقع ..ملايين من الطلاب سيتخرجون بعد سنوات قليله أين سيذهبون !!
خلك بعيد حبك يزيد 😊لوكل مهنة يشتغلها السعودي بدال اﻷجنبي صدقوني مانلقى عاطل واحد .
سعيدبالتوفيق لشباب تجارة وفيها خير لذلك يحاربون قرار التوطين .. خلال خمس سنوات سيتم توطين قطاع التجزئة بالكامل ...ولا عزاء لمطايا الاجانب
دونيس البيشياذا قلنا الوحده ب100 يعني من الربع بيطلعله 500 بالكثير هذا اذا فرضنا انها تجاره ممنوعه مستحيل يتساوى الربح في المسموح والممنوع