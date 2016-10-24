بالفيديو : مريم حسين ترقص بدلع و إثارة أمام حلاقي صالون تجميل

صحيفة المرصد:ظهرت الفنانة العراقية، مريم حسين من جديد داخل إحدى صالونات التجميل، أثناء قيامها بحركات دلع وإثارة أمام موظفي المحل، ونشرته على حساباتها الرسمية، في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو، مريم وهي ترقص متقمصة دور عاملات النظافة داخل المركز، ثم ظهرت وهي تضع تاجاً على رأسها، وتقوم بحركات غريبة، ومضحكة، بعد انتهائها من قص شعرها.
تعليقات ( 11 )
himaالدلع والغنج والدلال مع الرقص له ناسو اللي الواحد مايملو منهم,وهذه الانسانه الجميله تنشر الفرح والمحبه مجانا لكل الناس وبكل كرم,وفقها الله.
مواطنأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ»
الزهرانيوالله محصلتي من **😁😁😁😁
انشر التعليقالانثي اذا احم احم قامت تستعرض **
محب المرصدمادمر افكار واخلاق وسلوك البنات والشباب الا هي واشكالها بعض البنات يقلدونها ويعتبرونها واشكالها قدوة لهم وبعض الشباب يمدحها واشكالها ويتمناها زوجته .
شقرانالله يكفينا شرك وهو السميع العليم
استغفر الله العظيم( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها )
صريحلا حول ولا قوة ألا بالله ، ابتلينا في مجتمعنا المسلم والعربي وجود ناس ** مثل مريم حسين
Saeedاليوم دنيا وبكرة اخرة
فواززوجها سعودي ماشاءالله ونعم الزوج الغيور