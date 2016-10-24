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بالفيديو : مريم حسين ترقص بدلع و إثارة أمام حلاقي صالون تجميل

24 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص
بالفيديو : مريم حسين ترقص بدلع و إثارة أمام حلاقي صالون تجميل
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صحيفة المرصد:ظهرت الفنانة العراقية، مريم حسين من جديد داخل إحدى صالونات التجميل، أثناء قيامها بحركات دلع وإثارة أمام موظفي المحل، ونشرته على حساباتها الرسمية، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو، مريم وهي ترقص متقمصة دور عاملات النظافة داخل المركز، ثم ظهرت وهي تضع تاجاً على رأسها، وتقوم بحركات غريبة، ومضحكة، بعد انتهائها من قص شعرها.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    hima

    الدلع والغنج والدلال مع الرقص له ناسو اللي الواحد مايملو منهم,وهذه الانسانه الجميله تنشر الفرح والمحبه مجانا لكل الناس وبكل كرم,وفقها الله.
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  2. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    مواطن

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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  3. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 3:42 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ»
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  4. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    الزهراني

    والله محصلتي من **😁😁😁😁
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  5. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    انشر التعليق

    الانثي اذا احم احم قامت تستعرض **
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  6. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    محب المرصد

    مادمر افكار واخلاق وسلوك البنات والشباب الا هي واشكالها بعض البنات يقلدونها ويعتبرونها واشكالها قدوة لهم وبعض الشباب يمدحها واشكالها ويتمناها زوجته .
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  7. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص

    شقران

    الله يكفينا شرك وهو السميع العليم
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  8. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    استغفر الله العظيم

    ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها )
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  9. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    صريح

    لا حول ولا قوة ألا بالله ، ابتلينا في مجتمعنا المسلم والعربي وجود ناس ** مثل مريم حسين
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  10. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    Saeed

    اليوم دنيا وبكرة اخرة
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  11. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    فواز

    زوجها سعودي ماشاءالله ونعم الزوج الغيور
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