بالفيديو : مريم حسين ترقص بدلع و إثارة أمام حلاقي صالون تجميل

صحيفة المرصد:ظهرت الفنانة العراقية، مريم حسين من جديد داخل إحدى صالونات التجميل، أثناء قيامها بحركات دلع وإثارة أمام موظفي المحل، ونشرته على حساباتها الرسمية، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو، مريم وهي ترقص متقمصة دور عاملات النظافة داخل المركز، ثم ظهرت وهي تضع تاجاً على رأسها، وتقوم بحركات غريبة، ومضحكة، بعد انتهائها من قص شعرها.