دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات! 1-2

من المستفيد الأول مما يحدث في المنطقة العربية والإسلامية من حروب وتدمير وإراقة دماء؟

من المستفيد من الصراع بين الطوائف والديانات والأقليات؟

من المستفيد من تفريغ كثير من المدن والأقاليم من سكانها الأصليين العرب السنة وإحلال أعراق وطوائف تنتمي إلى إيران وأفغانستان وباكستان من طائفة الشيعة الجعفرية الاثني عشرية؟

إن المستفيد الأول وعلى المدى البعيد ضمن خطة موضوعة هي “إسرائيل الكبرى” الموعودة.

لا نتساءل عن المستفيد الثاني إيران؛ فاستفادتها مرحلية وتوسعها ليس إلا أداة من أدوات تدمير المنطقة بالصراع الطائفي والشعوبي؛ كما يحدث الآن في العراق والشام واليمن، وبعد أن تحقق الهدف المرسوم لها من قبل الصهيونية ستكون هي اللقمة الثانية لإسرائيل بعد العرب والمسلمين، ستشبع الصهيونية المتمثلة في الإدارة الأمريكية نهم الفرس في الانتقام من العرب والتوسع في ديارهم سعيا إلى تحقيق إقامة حلم الإمبراطورية الفارسية كخطة مرحلية فقط.

وستسير في هذا الاتجاه كما هو حاصل الآن بدعم أمريكي مكشوف وموافقة تامة على تدخل الجيوش الإيرانية في العراق وسوريا، وتكوين المليشيات الطائفية بإشراف وبإدارة أمريكية لتسريع الهيمنة الفارسية على المنطقة بعد أن خلقت الصهيونية الأمريكية بالتنسيق مع إيران وعملائها تنظيم “داعش” ليكون توحشه سببا مقنعا للعالم كله لإعلان الحرب عليه ومطاردته واجتثاثه، وهو في حقيقة الأمر ليس إلا الطعم المعد مسبقا لدخول الجيش الإيراني بواسطة قاسم سليماني ومليشيات ما يسمى بالحشد الشعبي لتصفية السنة وتهجيرهم وتدمير مدنهم، ومن ثم إجراء عملية إحلال وإبدال سريعة بعناصر طائفية وعرقية أخرى، ومما يؤكد صدق هذه الرؤية أن تنظيم “داعش” لم يستهدف احتلال مدن شيعية؛ بل هيأ له النظام السوري احتلال “الرقة” السنية، وهيأ له النظام العراقي احتلال “الموصل” السنية كذلك، وقس على هاتين المدينتين الكبيرتين المدن والقرى السنية التي احتلها التنظيم واستقر فيها ثم طهرتها القوات العراقية والمليشيات الطائفية بتصفية سكانها وتهجيرهم وتدمير مدنهم؛ كالموصل والفلوجة وتكريت وتلعفر وبيجي -في العراق مثلاً- وفي سوريا الرقة وحلب وحماه وحمص وأدلب وجسر الشغور والغوطة الشرقية، وستتم مطاردة تنظيم “داعش” في سوريا لتبدأ حملة عسكرية منظمة على المعقل الرئيس للتنظيم “الرقة” لتغيير تركيبتها السنية بالكامل من خلال صب النار عليها.

ومن ثم تتواصل ملاحقة أفراد التنظيم الدواعش في القرى السنية، وهم في حقيقة الأمر أتباع سذج سطحيون وجهلة مندفعون أو متطلعون إلى لعب دور في الحياة حتى لو كان دورا شريرا من خلال عمليات القتل والتفجير، والعاطفيون الأغرار منهم يكلفون بتفجير أنفسهم بعد عمليات غسيل لأدمغتهم؛ ولذلك يذهب أتباع تنظيم داعش من الرعاع المستقطبين من أنحاء العالم كافة ضحايا لخطط التنظيم السرية التي يشرف على تنفيذها قادة التنظيم الكبار المتفون الذين لا يرون ولا يمكن مقابلتهم أو الاستماع إليهم من قبل الأتباع الرعاع.

ولتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات سخرت أمريكا الصهيونية إيران الفارسية لتحقيق جزء من الحلم أو التمهيد له بإثارة الفوضى الطائفية، وقدمت أمريكا الدعم العسكري لداعش بإلقاء أطنان من الأسلحة على التنظيم بالطائرات على مدى أكثر من خمسة كيلو مترات في بعض المواقع، وقد تم تصوير تلك الذخائر بالقرب من كوباني وفي الصحراء الليبية أيضا، وتم نقل مئات من الدواعش بالطائرات وبالسفن إلى الشمال الأفريقي في ليبيا، وقصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي رصد إنزال تلك الذخائر وصورها شاهد على مؤامرة إشعال المنطقة لتفتيتها وتحقيق الحلم الصهيوني.

نقلا عن الجزيرة