«سناب شات» يتسبب في طلاق عروس ليلة زفافها!

صحيفة المرصد: فوجئت عروس بتلفظ زوجها عليها بالطلاق بعد ساعتين فقط من زفافها أمس الأول، بعد أن شاهدها ترسل صورا من حفلة زفافها لصديقاتها عبر تطبيق «سناب شات»، وهو ما كان قد حذرها من فعله واشترطه في عقد الزواج.
وبحسب صحيفة عكاظ قال شقيق العريس إن شقيقه اشترط على عروسه عند عقد قرانهما بأن تتعهد بعدم استخدام أي من مواقع التواصل الاجتماعي من «سناب وإنستغرام، وتوتير» أو نشر صورها عبرها، وتم توثيق ذلك في العقد من قبل المأذون الشرعي وقد وافقت الزوجة.
وأضاف: «للأسف لم تتمسك الزوجة بالشروط المتفق عليها، وحدث ما حدث».
أما أقارب العروسين فانقسموا بين مؤيد لقرار العريس ومعارض له، إذ رأى بعضهم أنه شرط قاسٍ وعقاب مرفوض خصوصا في ليلة الزفاف.
تعليقات ( 43 )
ابو اصيل المدينة المكفو والله
عين العقلوأنصح كل فتاة انها تشرط ايضا على عريسها وخاصة بهالزمن انه بيته وزوجته وعياله أولى أهتماماته وتكتب هالشرط على صك النكاح لان الخيانات الزوجية انتشرت
وحدهزمن العجايب الزوج والعلم عند الله أنه ليس من أصحاب ومستخدمي مواقع التواصل . ثانيا ترى معرف واحد يكفيك
عدد التعليقات:5703
الرحااالالرجل هو فقط من يستطيع ان يغير المرأه الى الأحسن..اما مجرد اي هفوه او غلطه يأتي بعدها طلاق..هذا للأسف لم تكتمل رجولته،قوة شخصية الرجل تصنع امرأه صالحه
عدد التعليقات:2159
سهممعه حق ، هذي أشياء خاصة ماترسل لكل من هب ودب ، الله يعوضه بأفضل منها .
عين العقلأنصح كل شاب انه يشرط على عروسته خاصة هالزمن انه بيتها وزوجها وعيالها أولى أهتماماتهاويكتب هالشرط على صك النكاح
زمن العجايبيعني شارط عليها ما تستخدم سناب وانستقرام وتويتر وهو حلال عليه يستخدم كل المواقع في جواله عشان ينشغل بها عن زوجته وبيته ومسؤولياته وواجباته الزوجيه🤔
عين العقلما هدم بيوت المتزوجين إلا هاالمواقع الزوجة تترك بيتها وعيالها ومشغوولة بهاالامور سهرانة طول الليل ونايمة النهار والأكل من المطاعم والعيال على الخدامة
حقانييعني لو أنه لم يشرط بالعقد كان قلنا عنه أنه غلطان ويحاول يقنعها بالتي هي أحسن .لكن الرجل شارط في العقد ومعطيها علم بالموضوع ، واللي أوله شرط أخره نور
عين العقلياريت كل الشباب المقبل على الزواج يحط مثل الشروط لأنها بتحافظ على اسراربيته مو غلط يشرط الشاب مثل مالبنت بتشرط ابغى سكن منفصل وأكمل دراسة وابغى عرس
محد قال لياللي يقول تصحر وامه ضحكت وهالكلام المستهلك عيش بكيفك واعيش بكيفي ماني مجبور اعيش بعقول ناس لاترى الا ارنبة انفها فقط والتخلف والحماقه غطت على عيونها😀
سعد بن فهدللاسف الغلط عليها ليش مالتزمت بالشروط التي وافقت عليها بنفسها واخرتها تخالف الشروط من اول كان رفضتي الشروط واستانسي بالبرامج طول حياتك بدل الزواج
زائر الصباحمافي نصيب وخيره لهم و ربي يعوضهم بالأفضل والمناسب لكلن منهما
محد قال لييجب على جميع الازواج الحزم في القرارات واللي مو عاجبها تصك راسها بالطوفه بالذات حديثي الزواج .. صار هناك مصاخه وقلة حيا وعدم ذوق .. ناقصات عقل 😃😃😃
مشاعرألي يقول حلال عليه وحرام عليه . الزوج متأكد ميه بالمئه أنه ليس من أصحاب السناب والتويتر وغيره ، فلا تظلمونه
محد قال ليوالله انه كفو هذا اللي يبي يريح راسه من البدايه بدون تسليك ومجاملات .. صكها على خشمها اللهم لاشماته بس لابد يوقفون هالمغغلات عن هالحماقات والتفاهات☺
سلوىالذكر من هالنوعيه لاصار شاك في رجولته سوى أكثر من كذا وللا طلاق علشان سناب تأكد أنه لصديقاتها يا امة ضحكت من جهلها الامم وبعدين ليه ماتحاور معاهابهدوء
محد قال ليان كنتي لستي قادره على الزواج ومسؤليته فخليك مع سنابك واستقرامك في بيتكم ولاتغثين ولد الناس وتسوين عليه ذكيه وتورطينه في مشاكلك وصغر عقلك ..اعوذ بالله
يا لطيفخيره في غيره
محد قال ليبعض البنات تحسب اذا زوجها عطاها وجه انه خاق عليها ترا عنده استعداد يسحب عليك في اي لحظه مسويه انك شبكة اصطياد السمك واوقعتيه في شباكك لا ياحلوه انتبهي
عدد التعليقات:701
عاشق وطنهتستاهل ما جاها ياليتنا شرطنا من قبل
سعوديالي اوله شرط اخره نور و الرجال عطى شرطة من البداية عشان كذا تستاهل والله يعوضه
؟؟؟سناب وإنستغرام، وتوتير حلال عليه وحرام عليها؟ ولو هي اشترطت عليه بعدم استخدامها هل سيوافق ؟؟ ولا المسأله فيها حلال علي وحرام عليك انا رجل وانتي انثى؟؟
🌹ورد 👍
عدد التعليقات:2
المنتصر باللهأنا لو مكانه طلقتها في 3 هاذي هقوتي أنها تصور نفسها وهي تتغسل وترسله سناب شات هههههههه خخخخخخخخ ناقصات عقل ودين هؤلاء النسوان ماعدا شيهانه ومادريتا
قلم جافلادامه شرط وموثق في العقد فالله يسهل لكليهما زوج أفضل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
عزوزوالله انه رجال وش ضيع البنات غير النت والبرامج الماصخه وله تجارب والا ماكان شرط هذا الشرط اعتقد انه ماله بالمصخات هذي
وردNoura ، حقيقه 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
عدد التعليقات:2
المنتصر باللهالزوجه هذه مثل لجين كل شيء تنشره حتى الأكل في الفندق تصوره فديو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش ذا الحريم مابقي غير تصور إللي أنتم خابرين وترسله على
باسمالله يعوضه خير منها
النووووور✨وين الحياء اللي نعرفه عند العروسة خاصة البكر ؟!!!!!!
محمد الحميدالرجال كفو و فاهم واختصر الطريق من أوله ... والعروس يبدو انها غير مبالية و يبدو لي انها من الصنف**** غير مدركة للالتزامات الزوجية
سكر نباتشخص يحترم عرضه اللهم وفقه لخير منها .
حقيقهفكها الله منه يعني حلال عليه وحرام عليها انا اقول لو تتزوج لها اجنبي طيب ورومانسي ارحم منه ذَا المتصحر
وتستمر الحياةهي كذلك من حقها تشترط عليه نفس الشرط ( ولهن مثل الذي عليهن )
من ابسط حقوقهمن ابسط حقوقه, وخبز خبزتيه يا الرفله كليه
نهاره ابيضخير ما سوا
جنوبيه *لاحول ولا قوه الا بالله وطار عريسك يااااامنحوسه الحظ ليش توافقي من الاول الله يهديهم
Nouraفكه منه .. هذا معقد وبيجلس يدقق على كل شي .. أكره هالنوعيات ؛ حلال عليه وحرام على غيره
الشرقيةاللي اوله شرط اخره نور... الوقت ذا ما يرحم والفضيحة بريال.. الله يستر على المسلمين في كل مكان
ماضيمن حقه تماما