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«سناب شات» يتسبب في طلاق عروس ليلة زفافها!

24 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص
«سناب شات» يتسبب في طلاق عروس ليلة زفافها!
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صحيفة المرصد: فوجئت عروس بتلفظ زوجها عليها بالطلاق بعد ساعتين فقط من زفافها أمس الأول، بعد أن شاهدها ترسل صورا من حفلة زفافها لصديقاتها عبر تطبيق «سناب شات»، وهو ما كان قد حذرها من فعله واشترطه في عقد الزواج.

وبحسب صحيفة عكاظ قال شقيق العريس إن شقيقه اشترط على عروسه عند عقد قرانهما بأن تتعهد بعدم استخدام أي من مواقع التواصل الاجتماعي من «سناب وإنستغرام، وتوتير» أو نشر صورها عبرها، وتم توثيق ذلك في العقد من قبل المأذون الشرعي وقد وافقت الزوجة.

وأضاف: «للأسف لم تتمسك الزوجة بالشروط المتفق عليها، وحدث ما حدث».

أما أقارب العروسين فانقسموا بين مؤيد لقرار العريس ومعارض له، إذ رأى بعضهم أنه شرط قاسٍ وعقاب مرفوض خصوصا في ليلة الزفاف.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    24 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    ابو اصيل المدينة الم

    كفو والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    عين العقل

    وأنصح كل فتاة انها تشرط ايضا على عريسها وخاصة بهالزمن انه بيته وزوجته وعياله أولى أهتماماته وتكتب هالشرط على صك النكاح لان الخيانات الزوجية انتشرت
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    وحده

    زمن العجايب الزوج والعلم عند الله أنه ليس من أصحاب ومستخدمي مواقع التواصل . ثانيا ترى معرف واحد يكفيك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص
    عدد التعليقات:5703

    الرحااال

    الرجل هو فقط من يستطيع ان يغير المرأه الى الأحسن..اما مجرد اي هفوه او غلطه يأتي بعدها طلاق..هذا للأسف لم تكتمل رجولته،قوة شخصية الرجل تصنع امرأه صالحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص
    عدد التعليقات:2159

    سهم

    معه حق ، هذي أشياء خاصة ماترسل لكل من هب ودب ، الله يعوضه بأفضل منها .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    عين العقل

    أنصح كل شاب انه يشرط على عروسته خاصة هالزمن انه بيتها وزوجها وعيالها أولى أهتماماتهاويكتب هالشرط على صك النكاح
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  7. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    زمن العجايب

    يعني شارط عليها ما تستخدم سناب وانستقرام وتويتر وهو حلال عليه يستخدم كل المواقع في جواله عشان ينشغل بها عن زوجته وبيته ومسؤولياته وواجباته الزوجيه🤔
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  8. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    عين العقل

    ما هدم بيوت المتزوجين إلا هاالمواقع الزوجة تترك بيتها وعيالها ومشغوولة بهاالامور سهرانة طول الليل ونايمة النهار والأكل من المطاعم والعيال على الخدامة
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  9. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    حقاني

    يعني لو أنه لم يشرط بالعقد كان قلنا عنه أنه غلطان ويحاول يقنعها بالتي هي أحسن .لكن الرجل شارط في العقد ومعطيها علم بالموضوع ، واللي أوله شرط أخره نور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    عين العقل

    ياريت كل الشباب المقبل على الزواج يحط مثل الشروط لأنها بتحافظ على اسراربيته مو غلط يشرط الشاب مثل مالبنت بتشرط ابغى سكن منفصل وأكمل دراسة وابغى عرس
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  11. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    محد قال لي

    اللي يقول تصحر وامه ضحكت وهالكلام المستهلك عيش بكيفك واعيش بكيفي ماني مجبور اعيش بعقول ناس لاترى الا ارنبة انفها فقط والتخلف والحماقه غطت على عيونها😀
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    سعد بن فهد

    للاسف الغلط عليها ليش مالتزمت بالشروط التي وافقت عليها بنفسها واخرتها تخالف الشروط من اول كان رفضتي الشروط واستانسي بالبرامج طول حياتك بدل الزواج
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  13. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    زائر الصباح

    مافي نصيب وخيره لهم و ربي يعوضهم بالأفضل والمناسب لكلن منهما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    محد قال لي

    يجب على جميع الازواج الحزم في القرارات واللي مو عاجبها تصك راسها بالطوفه بالذات حديثي الزواج .. صار هناك مصاخه وقلة حيا وعدم ذوق .. ناقصات عقل 😃😃😃
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  15. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    مشاعر

    ألي يقول حلال عليه وحرام عليه . الزوج متأكد ميه بالمئه أنه ليس من أصحاب السناب والتويتر وغيره ، فلا تظلمونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  16. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 7:40 ص

    محد قال لي

    والله انه كفو هذا اللي يبي يريح راسه من البدايه بدون تسليك ومجاملات .. صكها على خشمها اللهم لاشماته بس لابد يوقفون هالمغغلات عن هالحماقات والتفاهات☺
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  17. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    سلوى

    الذكر من هالنوعيه لاصار شاك في رجولته سوى أكثر من كذا وللا طلاق علشان سناب تأكد أنه لصديقاتها يا امة ضحكت من جهلها الامم وبعدين ليه ماتحاور معاهابهدوء
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  18. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    محد قال لي

    ان كنتي لستي قادره على الزواج ومسؤليته فخليك مع سنابك واستقرامك في بيتكم ولاتغثين ولد الناس وتسوين عليه ذكيه وتورطينه في مشاكلك وصغر عقلك ..اعوذ بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  19. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    يا لطيف

    خيره في غيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    محد قال لي

    بعض البنات تحسب اذا زوجها عطاها وجه انه خاق عليها ترا عنده استعداد يسحب عليك في اي لحظه مسويه انك شبكة اصطياد السمك واوقعتيه في شباكك لا ياحلوه انتبهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  21. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص
    عدد التعليقات:701

    عاشق وطنه

    تستاهل ما جاها ياليتنا شرطنا من قبل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    سعودي

    الي اوله شرط اخره نور و الرجال عطى شرطة من البداية عشان كذا تستاهل والله يعوضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    ؟؟؟

    سناب وإنستغرام، وتوتير حلال عليه وحرام عليها؟ ولو هي اشترطت عليه بعدم استخدامها هل سيوافق ؟؟ ولا المسأله فيها حلال علي وحرام عليك انا رجل وانتي انثى؟؟
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  24. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    خشمك ياشنب اسأل الله ان يرزقك بالزوجه الصالحه الي اكبر واسماء اطهر من مستنقع السناب شات تبي اعيالك وبناتك يتربون صح دور الاساس فلام المحافظه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    انشهد انك رجال كثر الله من امثالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    🌹

    ورد 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص
    عدد التعليقات:2

    المنتصر بالله

    أنا لو مكانه طلقتها في 3 هاذي هقوتي أنها تصور نفسها وهي تتغسل وترسله سناب شات هههههههه خخخخخخخخ ناقصات عقل ودين هؤلاء النسوان ماعدا شيهانه ومادريتا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    قلم جاف

    لادامه شرط وموثق في العقد فالله يسهل لكليهما زوج أفضل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  29. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص

    عزوز

    والله انه رجال وش ضيع البنات غير النت والبرامج الماصخه وله تجارب والا ماكان شرط هذا الشرط اعتقد انه ماله بالمصخات هذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    ورد

    Noura ، حقيقه 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص
    عدد التعليقات:2

    المنتصر بالله

    الزوجه هذه مثل لجين كل شيء تنشره حتى الأكل في الفندق تصوره فديو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش ذا الحريم مابقي غير تصور إللي أنتم خابرين وترسله على
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  32. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    باسم

    الله يعوضه خير منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  33. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    النووووور✨

    وين الحياء اللي نعرفه عند العروسة خاصة البكر ؟!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  34. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    محمد الحميد

    الرجال كفو و فاهم واختصر الطريق من أوله ... والعروس يبدو انها غير مبالية و يبدو لي انها من الصنف**** غير مدركة للالتزامات الزوجية
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  35. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    سكر نبات

    شخص يحترم عرضه اللهم وفقه لخير منها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  36. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    حقيقه

    فكها الله منه يعني حلال عليه وحرام عليها انا اقول لو تتزوج لها اجنبي طيب ورومانسي ارحم منه ذَا المتصحر
    لا يعجبني(21) اعجبني(2)
  37. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص

    وتستمر الحياة

    هي كذلك من حقها تشترط عليه نفس الشرط ( ولهن مثل الذي عليهن )
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  38. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص

    من ابسط حقوقه

    من ابسط حقوقه, وخبز خبزتيه يا الرفله كليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  39. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    نهاره ابيض

    خير ما سوا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  40. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    جنوبيه *

    لاحول ولا قوه الا بالله وطار عريسك يااااامنحوسه الحظ ليش توافقي من الاول الله يهديهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  41. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    Noura

    فكه منه .. هذا معقد وبيجلس يدقق على كل شي .. أكره هالنوعيات ؛ حلال عليه وحرام على غيره
    لا يعجبني(15) اعجبني(2)
  42. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    الشرقية

    اللي اوله شرط اخره نور... الوقت ذا ما يرحم والفضيحة بريال.. الله يستر على المسلمين في كل مكان
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  43. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص

    ماضي

    من حقه تماما
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)

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