«سناب شات» يتسبب في طلاق عروس ليلة زفافها!

صحيفة المرصد: فوجئت عروس بتلفظ زوجها عليها بالطلاق بعد ساعتين فقط من زفافها أمس الأول، بعد أن شاهدها ترسل صورا من حفلة زفافها لصديقاتها عبر تطبيق «سناب شات»، وهو ما كان قد حذرها من فعله واشترطه في عقد الزواج.

وبحسب صحيفة عكاظ قال شقيق العريس إن شقيقه اشترط على عروسه عند عقد قرانهما بأن تتعهد بعدم استخدام أي من مواقع التواصل الاجتماعي من «سناب وإنستغرام، وتوتير» أو نشر صورها عبرها، وتم توثيق ذلك في العقد من قبل المأذون الشرعي وقد وافقت الزوجة.

وأضاف: «للأسف لم تتمسك الزوجة بالشروط المتفق عليها، وحدث ما حدث».

أما أقارب العروسين فانقسموا بين مؤيد لقرار العريس ومعارض له، إذ رأى بعضهم أنه شرط قاسٍ وعقاب مرفوض خصوصا في ليلة الزفاف.