«نبراس» تحذر من مسكن للآلام الأعصاب والعظام

صحيفة المرصد :نشرت صحيفة محلية تحذير المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، من دواء مسكن لآلام الأعصاب والعظام، قد يصيب لمتعاطيه الإدمان عند إساءة استخدامه.

ووفقا لصحيفة “الحياة” نشرت الأمانة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس (السبت)، تعريفاً في دواء «ليريكا»، ودواعي استخدامه، وآثاره، مؤكدة أنه «يمنع صرف هذا الدواء إلا بعد استشارة طبيب وبموجب وصفة طبية».

ويستخدم «ليريكا» مسكناً قوي لآلام الأعصاب والعظام، وللألم الناجم عن تلف بعض الأعصاب بسبب السكري أو عدوى القوباء المنطقية، ويستخدم للآلام العصبية الناجمة عن إصابات الحبل الشوكي، إضافة إلى أنه مضاد إلى الصرع.

ويؤدي استخدام الدواء إلى تشوهات الأجنة عند المرأة الحامل، ويؤدي أيضاً عند إساءة استخدامه إلى صعوبة في النوم، والإصابة في الغثيان والإسهال والصداع، وكذلك إلى الانفعال الزائد والأرق والتعرق، والإدمان.

وكانت «الأمانة» حذرت في الأيام الماضية، من أدوية مسكنة للآلام، لكنها تسببب لمستخدميها الإدمان، وتصرف هذه الأدوية بموجب وصفة طبية، وبعد استشارة الطبيب، ومنها «الترامادول» وهو مسكن مركزي لآلام الاعصاب المزمنة والاورام الخبيثة. و«زاناكس»، وهو مادة مهدئة ومنومة يستخدم في علاج حالات الصرع ويصيب بالإدمان عليه، وربما الانتحار في مرحلة لاحقة.