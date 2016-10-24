«الانضباط» تغرم الرائد 100 ألف ريال لقذف رجل أمن بعلبة مياه

صحيفة المرصد-واس: غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الرائد (100,000) ريال، وذلك بسبب قيام جمهور النادي بإصابة أحد أفراد الأمن العسكري عن طريق قذفه بعلبة مياه، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الرائد والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المباراة ومحضر الأمن العسكري المكلف بالحماية في المباراة.

كما غرمت اللجنة لاعبي النصر عبدالعزيز الجبرين، والوحدة معتز الموسى ( 15،000) ريال لامتناعهما عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة الحصرية، في المباراة التي أقيمت بين الوحدة والنصر ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم ، وفقاً لتقرير رابطة دوري المحترفين الإعلامي.

وأوقفت اللجنة لاعب الفئات السنية بنادي الشباب كنعان الكنعاني أربع مباريات رسمية مع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وذلك بسبب تلفظه على مسؤولي المباراة بألفاظ مهينة، خلال مباراة الهلال والشباب ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب، وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة والتقرير الإلحاقي.

ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 126 للائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.