«رهام» ضحية «دم الإيدز» تعود إلى الأضواء.. التعويض لا يكفي!

صحيفة المرصد: عادت قضية الطفلة «رهام» ضحية حقنة الإيدز بمستشفى جازان العام قبل ثلاثة أعوام إلى السطح مجددا أمس بعدما أكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحكمي، المترافع عن قضيتها أمام الجهات المسؤولة، تحديد الـ21 من الشهر القادم موعدا للجلسة في القضية المرفوعة في ديوان المظالم ضد وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة عكاظ أشار الحكمي إلى أن القاضي طلب تزويده بتقارير عن حالة والدي الطفلة لإدراجها في ملف القضية بعد الضرر النفسي والمرضي الذي تعرضا له بعد إصابة طفلتهما بالإيدز عن طريق الخطأ، إذ وضحت التقارير الأضرار النفسية التي أصابت أسرة رهام.

يذكر أن الهيئة الطبية الشرعية بجازان أصدرت في جلسة سابقة حكما نهائيا بتعويض الطفلة رهام بمبلغ 500 ألف ريال، ونص الحكم الذي أصدره رئيس الهيئة، بعد عدة جلسات على تغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام مبلغ 500 ألف ريال، يتم دفعها للطفلة، غير أن الأسرة اعترضت على الحكم الصادر، وأكد المحامي إبراهيم الحكمي أن التعويض غير منصف حال تتمت مقارنته بالجرم الذي وقع على الطفلة وأسرتها، لذلك تم تقديم لائحة استئناف، ورفع دعوى أخرى في ديوان المظالم.

وتعود واقعة الطفلة رهام إلى نحو ثلاث سنوات حين راجعت مستشفى جازان العام لتغيير دمها لإصابتها بمرض الأنيميا المنجلية، وخضعت إلى حقن من إحدى الممرضات، فيما تولى طبيب من قسم الطوارئ عمل فحص شامل لها قبل مغادرتها المستشفى، وبعد يومين اضطرت إلى مراجعة مستشفى الملك فهد المركزي وفوجئت بطاقم طبي كبير في انتظارها سارع بنقلها إلى قسم التنويم ليتبين بعد ذلك تعرضها إلى نقل دم من مريض مصاب بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) عن طريق الخطأ.