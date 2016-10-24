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تقنين الدولار في المصارف المصرية يهوي بالجنيه إلى 15.5 مقابل الدولار

24 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص
تقنين الدولار في المصارف المصرية يهوي بالجنيه إلى 15.5 مقابل الدولار
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صحيفة المرصد :اتجه رجال الأعمال نحو السوق السوداء لزيادة سعر الدولار حيث يباع الآن بأكثر من 15.5 جنيه مقارنة بسعر رسمي لا يزيد على نحو 8.8 جنيه، ويدرس طارق عامر محافظ البنك المركزي تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار.

وبحسب صحيفة “الإقتصادية” فإن الجنيه المصرى يواصل تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد في آب (أغسطس) وهو ما ينطوي على تحد كبير أيضا.

وأوضح مصدر مسؤول من البنك المركزي المصري أن الجنيه لم يكن موجودا في الأساس في سلة التعاملات الدولية للعملات النقدية والمقتصرة على الدولار والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي والين الياباني وأخيرا بعد موافقة البنك الدولي، تمت إضافة اليوان الصيني، ولكن لم يكن وجودا للجنيه في التعاملات الدولية من قبل.

و أوضح الاقتصاديون أنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد على الجنيه. لكن إذا قام بتعديل في حدود ستة إلى ثمانية جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي.

ويقول أشرف مرقص الذي يدير شركة استيراد وتصدير: “أزمة الدولار سيئة لدرجة أن البضائع تتراكم في الميناء منذ فترة طويلة ولا يمكن إخراجها. الدولار غير موجود. والوضع يتدهور”. والتضخم الأساسي في مصر عند أعلى مستوياته في سبع سنوات قرب 14 في المائة مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    وليه ماتدخل البضائع انا صراحه ماعرف بهذه الأمور هل استعين بقوقل أو ماعنده إجابة 😂
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  2. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    ابو تالا

    خل بشار يدعمك يا ناكر الجميل
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  3. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 9:45 ص

    مصمم

    بركات حكومة السيسي
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  4. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 9:45 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    السيسي ضيع مصر وأفقرها وبيجي يوم ويثور الشعب عليه .
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  5. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    عبدالله

    مصر وسياسيه مستصغرين ****** للاسف بغباءهم وعنجهيتهم السياسيه المدمره
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  6. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    الوردة البيضاء

    ليه هكذب بس حضرتك اللي بتكذب علي نفسك العالم كله شاف استقبله لي رئيس ايران وهو كان برفقتها في الازهر الشريف وبناء الحسينيات في اكتوبر في عهده فقط
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  7. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    الوردة البيضاء

    وان كانت مساعدات السعوديه لي مصر من ٢٥ سنة بس مصر بلد من أكثر من ٩ الف سنة وانشاء الله اذمة وهتعدي لي مصر زي ما عدت من غيره انشاء الله ربي حميها
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  8. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    عبدالله

    كانت فرصه للشعب المصري لتخلص من حكم العسكر وتجاوز الاخوان مع الوقت ولكن لاعلام ***اعطى صوره مغايره للوقع ***
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  9. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    الوردة البيضاء

    انا محبه لي الشعب السعودي وزوجي كمان سعودي قبيلي بس انا ضدد اسئتكم ديمآ لي مصر و شعب مصر احنا ما لينا ذنب في قرارت الحكومة اللي احنا اصلآ ضدها
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  10. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    عبدالله

    مخالف للنشر
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  11. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    مسافر

    ت ١٦ الورده البيضاء شل الله لسانك اذا كذبتي على د مرسي
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  12. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    دحوم1

    السيسي لايعرف يقود مصر
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  13. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    عبدالله

    مافعله السيسي في مجلس الامن طعنه في ظهر من سانده وليس قرار سيادي كما يقال ولكن من ***القسم لن يعير اهتمام لمصالح الامه العربيه والاسلاميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    عبدالله

    رئيس فنزويلا ليس بالاخ العربي القومي الذي دائما تتشدقون به !!! ولم ندعم حكومته الانقلابيه ولم نساعده بالمليارات لتجاوز ازمه مصر الاقتصاديه
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  15. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    عبدالله

    السيسي ♒ ***مصر
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  16. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 9:29 ص

    عبدالله

    الاعلام المصري المدلس الكاذب هو من دمر السيسي قبل مصر لقد وصل بهم لامر ان سقوط لاندلس بسبب الاخوان !! وايضا انهيار الاتحاد السوفيتي ؟؟ ههههه
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  17. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    عبدالله

    انا ليس ضد الشعب المصري بل نظامه الفاشل الذي سوف يقود لصراعت في المنطقه تحرق الاخضر واليابس وماحولنا يشهد بذلك للاسف
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  18. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    عبدالله

    من الغباء شيطنه الاخوان والقضاء على حركه متجذره كان بالامان ازاحتهم بشكل دمقراطي ولكن للاسف السيسي دمر البلاد والعباد
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  19. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 9:19 ص

    عبدالله

    الورده البضاء تكلمتي عن تاسيس المملكه بنادي مصري العبره ليس بالزمن ولا لكان ابليس سيد البشر بل انظري لنهضتكم مع اليابان !! لتعرفي قيمت وهدر الوقت
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  20. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    الطائر الأزرق

    الى الوردة البضاء/ السعودية تأسست ١٩٣٢ لكن دولة قوية عالمية مؤثرة طاهرة وأنتم العكس تماما.وكوريا لها٥٠سنه بس ومصر كلها لاتساوي شركة كورية واحده ياCC
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  21. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    عبدالله

    لماذا لايريدون لاعتراف لاخطاء الكبير في انتخاب السيسي وادارته الفاشله انا متاكد الشعب المصري سوف يتجاوز هذه الازمه
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  22. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    الله ينصركم ويقويكم

    امور عجيبة وغريبة نسأل الله العافية ومن غرائب الدنيا أن يصبح القلم وردة ..الدنيا مالها أمان وياما ح نشوف
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  23. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    الوردة البيضاء

    اننتم استقبلتم رئيس فنزويلا بكل ترحيب وهو كمان صوت في مجلس الامن لي لصالح القرار الروسي زي مصر غريبة ما اخذته نفس موقفكم من مصر
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  24. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 8:53 ص

    الوردة البيضاء

    تأسيس المملكة من ١٩٣٢ يعني ما كمل عمر فريق نادي كرة قدم في مصر ولا عمر السينما المصريه اكثر من ١٠٠ عام طول عمرنا عايشين بخير ونعمه ربنا عليا
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  25. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 8:53 ص

    رحمه

    حفظ الله السيد الرئيس عبدالفتاح للامه العربيه والاسلاميه
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  26. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 8:49 ص

    الوردة البيضاء

    انشاء الله مصر هتعدي ياما مرات بكثر من الوضع الحالي من ايام الهكسوس والمغول والصلبين والانجليز والفرنسين والاتراك والاسرئلين بس ديمآ ربنا حميها
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  27. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 8:47 ص

    الوردة البيضاء

    مرسي في الاساس هو عميل لي ايران مرسي هو من استقبل الرئيس الايراني في الازهر مرسي هو من بناء الحسينيات في مصر لي اول مرة
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  28. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص
    عدد التعليقات:20

    سقوط الأقنعه

    ثقافة الثورات والانقلابات في الوطن العربي هذه نتائجها ، ضيق العيش ،انعدام الأمن، انعدام حرية التعبير بالرأي ،،، وتطول القائمة. الله المستعان
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  29. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص

    العابد لله

    سؤال ليه دائما يتم وضع صور مسيئة تجرح مشاعر اخواننا المصرين ما علاقة الصورة بالخبر لا تشمت فى اخيك فيرفع الله عنه ويبتليك الله اصلح حال المسلمين
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  30. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    العامري

    اشرب يا سيسي
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  31. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    اسمرعبر

    عمار يا مصر يا ام الدنيا .. صحيح اللي يروح مصر يرجع لها مرة ومرتين وعشر
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  32. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    اللهم احفظنا بحفظك

    الحبر خلص ياقلم ...القلم ضاع...ارموا القلم ***
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  33. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    قلم الحقيقة ساره سابقآ غردي ياحمامه السلام هههه

    جاك الموت *** مصر العروبه لن تخضع لحكم العسكر
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  34. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    اعيدو الاخوان يصلح حال مصر

    سبحان الله بالامس القريب قلنا احذرو من*** اعيدو الرئيس الشرعي وحاكمو عملاء ايران
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  35. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    اعيدو الاخوان يصلح حال مصر

    قلم الحقيقه غردي ياحمامه بجناحينك ماهو رايك بحكم اذناب ايران وهل توقع مرسي يعود لنقاذ مصر وطرد اذناب الفرس هههه احترق ياضمير ايران قهر
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  36. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    اعيدو الاخوان يصلح حال مصر

    سبحان الله المطبلين لحكم العسكر اليوم مططين روسهم ذله وعار هاذا حكم العسكر نهب مصر وتحالف مع ايران***
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  37. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    ساري الليل

    يستاهلون جازهم واقل من جازاهم ناكرين الجميل لحم اكتافهم والخير اللي هم فيه اكثر من 25سنه كل من السعودية خل عمائم ايران والمالالي تنفعهم هالداجين
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  38. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    اعيدو الاخوان يصلح حال مصر

    مالها الا رجالها اين الرئيس البطل مرسي ينقذ مصر العروبه من اذناب الفرس الصفويين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  39. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    اعيدو الاخوان يصلح حال مصر

    ضاق الخناق بحلفا ايران اخرجو بكرمتكم قبل يخرجكم الشعب المصري ***
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  40. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    اعيدو الاخوان يصلح حال مصر

    قلنا لكم حكم العسكر يضيع مصر وفعلا حصل انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل الناس في مصر لايمكن تحمل اكثر فهم على وشك طرد العسكر من الحكم وعاده الشرعيه
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  41. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص
    عدد التعليقات:701

    عاشق وطنه

    عساهم في كذا واكثر الا احبابي اللي هناك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    الحمزة

    هذة ضريبه التصويت لصالح روسيا لقتل المساكين السوريين وابادتهم
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