تقنين الدولار في المصارف المصرية يهوي بالجنيه إلى 15.5 مقابل الدولار

صحيفة المرصد :اتجه رجال الأعمال نحو السوق السوداء لزيادة سعر الدولار حيث يباع الآن بأكثر من 15.5 جنيه مقارنة بسعر رسمي لا يزيد على نحو 8.8 جنيه، ويدرس طارق عامر محافظ البنك المركزي تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار.
وبحسب صحيفة “الإقتصادية” فإن الجنيه المصرى يواصل تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد في آب (أغسطس) وهو ما ينطوي على تحد كبير أيضا.
وأوضح مصدر مسؤول من البنك المركزي المصري أن الجنيه لم يكن موجودا في الأساس في سلة التعاملات الدولية للعملات النقدية والمقتصرة على الدولار والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي والين الياباني وأخيرا بعد موافقة البنك الدولي، تمت إضافة اليوان الصيني، ولكن لم يكن وجودا للجنيه في التعاملات الدولية من قبل.
و أوضح الاقتصاديون أنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد على الجنيه. لكن إذا قام بتعديل في حدود ستة إلى ثمانية جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي.
ويقول أشرف مرقص الذي يدير شركة استيراد وتصدير: “أزمة الدولار سيئة لدرجة أن البضائع تتراكم في الميناء منذ فترة طويلة ولا يمكن إخراجها. الدولار غير موجود. والوضع يتدهور”. والتضخم الأساسي في مصر عند أعلى مستوياته في سبع سنوات قرب 14 في المائة مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.
تعليقات ( 42 )
💇💇 ريما Rima 💇💇وليه ماتدخل البضائع انا صراحه ماعرف بهذه الأمور هل استعين بقوقل أو ماعنده إجابة 😂
ابو تالاخل بشار يدعمك يا ناكر الجميل
مصممبركات حكومة السيسي
خلك بعيد حبك يزيد 😊السيسي ضيع مصر وأفقرها وبيجي يوم ويثور الشعب عليه .
عبداللهمصر وسياسيه مستصغرين ****** للاسف بغباءهم وعنجهيتهم السياسيه المدمره
الوردة البيضاءليه هكذب بس حضرتك اللي بتكذب علي نفسك العالم كله شاف استقبله لي رئيس ايران وهو كان برفقتها في الازهر الشريف وبناء الحسينيات في اكتوبر في عهده فقط
الوردة البيضاءوان كانت مساعدات السعوديه لي مصر من ٢٥ سنة بس مصر بلد من أكثر من ٩ الف سنة وانشاء الله اذمة وهتعدي لي مصر زي ما عدت من غيره انشاء الله ربي حميها
عبداللهكانت فرصه للشعب المصري لتخلص من حكم العسكر وتجاوز الاخوان مع الوقت ولكن لاعلام ***اعطى صوره مغايره للوقع ***
الوردة البيضاءانا محبه لي الشعب السعودي وزوجي كمان سعودي قبيلي بس انا ضدد اسئتكم ديمآ لي مصر و شعب مصر احنا ما لينا ذنب في قرارت الحكومة اللي احنا اصلآ ضدها
عبداللهمخالف للنشر
مسافرت ١٦ الورده البيضاء شل الله لسانك اذا كذبتي على د مرسي
دحوم1السيسي لايعرف يقود مصر
عبداللهمافعله السيسي في مجلس الامن طعنه في ظهر من سانده وليس قرار سيادي كما يقال ولكن من ***القسم لن يعير اهتمام لمصالح الامه العربيه والاسلاميه
عبداللهرئيس فنزويلا ليس بالاخ العربي القومي الذي دائما تتشدقون به !!! ولم ندعم حكومته الانقلابيه ولم نساعده بالمليارات لتجاوز ازمه مصر الاقتصاديه
عبداللهالسيسي ♒ ***مصر
عبداللهالاعلام المصري المدلس الكاذب هو من دمر السيسي قبل مصر لقد وصل بهم لامر ان سقوط لاندلس بسبب الاخوان !! وايضا انهيار الاتحاد السوفيتي ؟؟ ههههه
عبداللهانا ليس ضد الشعب المصري بل نظامه الفاشل الذي سوف يقود لصراعت في المنطقه تحرق الاخضر واليابس وماحولنا يشهد بذلك للاسف
عبداللهمن الغباء شيطنه الاخوان والقضاء على حركه متجذره كان بالامان ازاحتهم بشكل دمقراطي ولكن للاسف السيسي دمر البلاد والعباد
عبداللهالورده البضاء تكلمتي عن تاسيس المملكه بنادي مصري العبره ليس بالزمن ولا لكان ابليس سيد البشر بل انظري لنهضتكم مع اليابان !! لتعرفي قيمت وهدر الوقت
الطائر الأزرقالى الوردة البضاء/ السعودية تأسست ١٩٣٢ لكن دولة قوية عالمية مؤثرة طاهرة وأنتم العكس تماما.وكوريا لها٥٠سنه بس ومصر كلها لاتساوي شركة كورية واحده ياCC
عبداللهلماذا لايريدون لاعتراف لاخطاء الكبير في انتخاب السيسي وادارته الفاشله انا متاكد الشعب المصري سوف يتجاوز هذه الازمه
الله ينصركم ويقويكمامور عجيبة وغريبة نسأل الله العافية ومن غرائب الدنيا أن يصبح القلم وردة ..الدنيا مالها أمان وياما ح نشوف
الوردة البيضاءاننتم استقبلتم رئيس فنزويلا بكل ترحيب وهو كمان صوت في مجلس الامن لي لصالح القرار الروسي زي مصر غريبة ما اخذته نفس موقفكم من مصر
الوردة البيضاءتأسيس المملكة من ١٩٣٢ يعني ما كمل عمر فريق نادي كرة قدم في مصر ولا عمر السينما المصريه اكثر من ١٠٠ عام طول عمرنا عايشين بخير ونعمه ربنا عليا
رحمهحفظ الله السيد الرئيس عبدالفتاح للامه العربيه والاسلاميه
الوردة البيضاءانشاء الله مصر هتعدي ياما مرات بكثر من الوضع الحالي من ايام الهكسوس والمغول والصلبين والانجليز والفرنسين والاتراك والاسرئلين بس ديمآ ربنا حميها
الوردة البيضاءمرسي في الاساس هو عميل لي ايران مرسي هو من استقبل الرئيس الايراني في الازهر مرسي هو من بناء الحسينيات في مصر لي اول مرة
عدد التعليقات:20
سقوط الأقنعهثقافة الثورات والانقلابات في الوطن العربي هذه نتائجها ، ضيق العيش ،انعدام الأمن، انعدام حرية التعبير بالرأي ،،، وتطول القائمة. الله المستعان
العابد للهسؤال ليه دائما يتم وضع صور مسيئة تجرح مشاعر اخواننا المصرين ما علاقة الصورة بالخبر لا تشمت فى اخيك فيرفع الله عنه ويبتليك الله اصلح حال المسلمين
العامرياشرب يا سيسي
اسمرعبرعمار يا مصر يا ام الدنيا .. صحيح اللي يروح مصر يرجع لها مرة ومرتين وعشر
اللهم احفظنا بحفظكالحبر خلص ياقلم ...القلم ضاع...ارموا القلم ***
قلم الحقيقة ساره سابقآ غردي ياحمامه السلام ههههجاك الموت *** مصر العروبه لن تخضع لحكم العسكر
اعيدو الاخوان يصلح حال مصرسبحان الله بالامس القريب قلنا احذرو من*** اعيدو الرئيس الشرعي وحاكمو عملاء ايران
اعيدو الاخوان يصلح حال مصرقلم الحقيقه غردي ياحمامه بجناحينك ماهو رايك بحكم اذناب ايران وهل توقع مرسي يعود لنقاذ مصر وطرد اذناب الفرس هههه احترق ياضمير ايران قهر
اعيدو الاخوان يصلح حال مصرسبحان الله المطبلين لحكم العسكر اليوم مططين روسهم ذله وعار هاذا حكم العسكر نهب مصر وتحالف مع ايران***
ساري الليليستاهلون جازهم واقل من جازاهم ناكرين الجميل لحم اكتافهم والخير اللي هم فيه اكثر من 25سنه كل من السعودية خل عمائم ايران والمالالي تنفعهم هالداجين
اعيدو الاخوان يصلح حال مصرمالها الا رجالها اين الرئيس البطل مرسي ينقذ مصر العروبه من اذناب الفرس الصفويين
اعيدو الاخوان يصلح حال مصرضاق الخناق بحلفا ايران اخرجو بكرمتكم قبل يخرجكم الشعب المصري ***
اعيدو الاخوان يصلح حال مصرقلنا لكم حكم العسكر يضيع مصر وفعلا حصل انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل الناس في مصر لايمكن تحمل اكثر فهم على وشك طرد العسكر من الحكم وعاده الشرعيه
عدد التعليقات:701
عاشق وطنهعساهم في كذا واكثر الا احبابي اللي هناك
الحمزةهذة ضريبه التصويت لصالح روسيا لقتل المساكين السوريين وابادتهم