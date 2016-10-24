المخواة: التحقيق مع 3 معلمات اعتدين على “طالبة في الصف الثالث الابتدائي”

صحيفة المرصد: تحقق إدارة التعليم في المخواة مع ثلاث معلمات في مدرسة بني عاصم الابتدائية للبنات لقيام إحداهن بصفع طالبة «في الصف الثالث الابتدائي» على وجهها، فيما منعتها الثانية من الخروج لدورة المياه أمام المعلمة الثالثة التي أخذت تعهدا خطيا على الطالبة.

وانتقد والد الطالبة عبدالله الزهراني (من منسوبي القوات المسلحة موجود على الحد الجنوبي حاليا) التجاوزات التي تعرضت لها ابنته «لمار» من قبل المعلمات اللواتي يفترض بهن أن يكن قدوة للطالبات وليس معتديات عليهن.

وبحسب صحيفة عكاظ أكد والد الطالبة تقديم شكوى إلى إدارة تعليم المخواة للتحقيق مع المعلمات، مشيرا إلى أن «لمار» تعرضت للصفع على وجهها أمام الطالبات من قبل المعلمة «م» قبل نهاية العام الماضي بشهرين، إذ كانت تدرس في الصف الثاني الابتدائي وذلك لأنها طلبت منها مساعدتها في إغلاق حقيبتها المدرسية، إذ تقدم حينها بشكوى إلى إدارة التعليم إلا أنها لم تبد أي تجاوب معها.

ولفت إلى أن المعلمة «غ» منعت «لمار» من التوجه إلى دورة المياه، إذ ظلت محبوسة داخل الفصل 45 دقيقة لحين انتهاء الحصة الدراسية وذلك خلال الأسبوع المنصرم، فيما أجبرتها المعلمة «أ.ل» على كتابة تعهد خطي لا نعرف صيغته وماهيته.

وأوضح أن لمار رفضت الذهاب إلى المدرسة أمس خوفا من المعلمات.