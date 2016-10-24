المخواة: التحقيق مع 3 معلمات اعتدين على “طالبة في الصف الثالث الابتدائي”

صحيفة المرصد: تحقق إدارة التعليم في المخواة مع ثلاث معلمات في مدرسة بني عاصم الابتدائية للبنات لقيام إحداهن بصفع طالبة «في الصف الثالث الابتدائي» على وجهها، فيما منعتها الثانية من الخروج لدورة المياه أمام المعلمة الثالثة التي أخذت تعهدا خطيا على الطالبة.
وانتقد والد الطالبة عبدالله الزهراني (من منسوبي القوات المسلحة موجود على الحد الجنوبي حاليا) التجاوزات التي تعرضت لها ابنته «لمار» من قبل المعلمات اللواتي يفترض بهن أن يكن قدوة للطالبات وليس معتديات عليهن.
وبحسب صحيفة عكاظ أكد والد الطالبة تقديم شكوى إلى إدارة تعليم المخواة للتحقيق مع المعلمات، مشيرا إلى أن «لمار» تعرضت للصفع على وجهها أمام الطالبات من قبل المعلمة «م» قبل نهاية العام الماضي بشهرين، إذ كانت تدرس في الصف الثاني الابتدائي وذلك لأنها طلبت منها مساعدتها في إغلاق حقيبتها المدرسية، إذ تقدم حينها بشكوى إلى إدارة التعليم إلا أنها لم تبد أي تجاوب معها.
ولفت إلى أن المعلمة «غ» منعت «لمار» من التوجه إلى دورة المياه، إذ ظلت محبوسة داخل الفصل 45 دقيقة لحين انتهاء الحصة الدراسية وذلك خلال الأسبوع المنصرم، فيما أجبرتها المعلمة «أ.ل» على كتابة تعهد خطي لا نعرف صيغته وماهيته.
وأوضح أن لمار رفضت الذهاب إلى المدرسة أمس خوفا من المعلمات.
تعليقات ( 71 )
جنوبيه *ووو وووع. وش يتفل انت من جدك والله لو انا ماخليه احذفه ياكبر شي او اهرب قرف ياخي
عدد التعليقات:7571
الحرمانلا ننزه المعلمين وهذه قصه مادري عن صحتها ايام الابتدائي يقولون معلم يمكن توفي الحين او حي يتفل بفم الطالب الي ماحل او شقي والحين الطالب بمركز مرموق
جنوبيه *اتمنى من المعلمات تعليم انفسهم اول مبادء الاخلاق الحميده والرحمه والحنان اعوذ بالله من ذا الخبر 💔
جنوبيه *حرام والله لليه كذاااا طلبت نساعده بس يامعلمه (م) كان قفلتي شنطتها على طول كف وش تتغذين عليه انتي اش القلب ذا حسبي الله عليكم ماقول غير كسرو كفك
💇💇 ريما Rima💇💇أبو الطالبة ود بنتك عند راقي شكلها خايفة كما بالصورة إذا تركتها وهي بها الخوف راح يمكن لاقدر الله تصير فيها حالة نفسية□■
عدد التعليقات:7571
الحرمانكثير من الاسر تشتكي من طفل ينكد الزياره والاجتماع الاسري الله لايبلاني لست شامت ولكن هذه حقيقه يجب علي الاسره حلها اصبحو ينعتون بعضهم ب التوحد وتصبح
عدد التعليقات:7571
الحرمانالمهم الي طفله شقي يربيه ولا يخليه بالبيت لان الام المستميته بالدفاع عنه راح يتطور الامر للكبار وتحصل قطيعه بسبب هذا النزغه اضربيه لكي يرضي اهل الطفل
💇💇 ريما Rima💇💇يوم كانت تدرس بثاني ابتدائي أيضا عطتها كف المعلمة بسبب طلبها بمساعدتها تسكير شنطتها الله ينتقم منها لايكون نفس المعلمة_ مسكينة كل مرحلة كف💔
💇💇 ريما Rima💇💇يارب يتم فصلهن ليكنن عبرة لغيرهن □لاتتنازلون يا أهل الطفلة
ابو فارسلاتحكموا على الامور من ظاهرها فربما هناك اشياء لا علاقة لها بالموضوع فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته التروي والحكمة واخذ الامور بالهدوء افضل من الاندفاع
💇💇 ريما Rima💇💇اصلا الطفل اذا صار لحاله ومايشوف أهله قدامه ومايشوف أحد من قرايبه وبمكان خارج البيت كالمدرسه يخاف ويتأدب لكن تسلط بعض المعلمين والمعلمات ع الطلاب
عدد التعليقات:7571
الحرمانفيه مدرسه معلماته جالسين علي الحبه ضيق ليش متكحله شيلي الروج والله ابلا هذا لون شفايفي اطلعي بري والمعلمه متنقبه واذا طلعت وقت الطلعه تخق مع كحلته
عدد التعليقات:14787
قلم الحقيقهبعض النفوس تشعر بمركب نقص حاقدة وشريرة سواء كانورجال أم نساء.ولديهم حقد على طفل أو طفلة صغيرة جميلة لأنهم لم يرزقوبأطفال أو أن أطفالهم لايتمتعون بحسن.
💇💇 ريما Rima💇💇تجمعن 3 معلمات على بزر واحد وحتى ماعندها أحد من اهلها ليدفع عنها اللحين الظاهر مانامت من الخوف بعد ضربها كف
صهيبحسبي الله ونعم الوكيل ( اين دور المديرة والمرشدة ) لاحسيب ولارقيب المدرسة الطالبات امانة في اعناقكم داخل المدرسة
عدد التعليقات:7571
الحرمانيخلي بس اسبوع عندي دون وجود اهله وارجعه له صاحي لكن رفض ويدافعون عنه ب استماته وراح يبهذلهم ومقوله يقلب عقل لاكبر انسي برجع للمعلمات المتسلطات علي نقط
💇💇 ريما Rima💇💇طفله ب ثالث ابتدائي تمد يدها عليها وما تعرفها وماتعرف اهلها أن لم تستحي فافعلي ماتشاءين
عدد التعليقات:7571
الحرمانالبعض يقول بثالث صغيره والله العظيم عندي ابن اخ عمره 4 يعني مادخل مدرسه مافيه طفل ماكفخه او عضه ولا وين مع البطن يعض تخصص طلبت من اخي يخليه
عدد التعليقات:7571
الحرمانشكرا عاشق 🌹
💇💇 ريما Rima💇💇والمعلمة الثالثة اللي خذت تعهد على الطالبة وش تعهده لبزر يبي يروح لدورة المياة ومنعتنها❗وش المكتوب بالورقة لتوقع الطفلة اللي ماتدري وش السالفة❗
في الصميم👌🏼فجاءة نزلت عليكم الرحمه ولو ندخل على بيوتكم نكتشف العكس في تعاملكم مع اطفالكم
💇💇 ريما Rima💇💇بعض المعلمات اذا حقدت أو غارت من الطالبة تضربها مثل هذه الأشكال المفروض على طول تقدم شكوى لتعرف حدودها انتي ماتربيتي يالمعلمة تجاوزتي الحدود
ابو نورهالله يعين
فهداووما تعهد خطي لطفلة . قمة في السذاجة والتخلف .
💇💇 ريما Rima💇💇المعلمة اللي ضربت الطفلة والمعلمةاللي منعتها من الذهاب لدورة المياة يجب فصلهن ليكنن عبرة لغيرهن □هل ترضى المعلمة بإن تضرب أختها أو بنتها❗
عدد التعليقات:14787
قلم الحقيقهاذاأثبتت النحقيقات مانسب الى المعلمات الثلاث من اعتداء على الطالبة الطفلة الصغيرة فيستحقون أقصى عقاب من نقل وخصم في الراتب وقبله اعتذار لأهل الطفلة.
💇💇 ريما Rima💇💇كسر يد إن شاء الله تضرب طفله كل هالضرب طبع الكف على وجهها■ حرام وايضا نستحي نمد يدنا على أطفال خواتنا اذا صارو ملقوفين■وانتي اطفال الناس تضربينهم⬆
مرسيدسمدير التعليم هناك **
مرسيدسيقصد بذالك انه لولا وجوده هناك لتابع سبب ضربه ابنته ليس قصده اني مشغول بالحرب لا تقلبوا الكلام
عوض العنزيلاحول ولاقوه الابالله الشرهه على الدين وظفو هؤلاء المعتدبات قبل التاكد من صلاحيتهن للعمل اللواتي يفترض بهن أن يكن قدوة للطالبات وليس معتديات عليهن.
بدرانثالثة ابتدائي الله سبحانة ما يحاسبها ولا فرض عليها الى الان لا ثواب ولا عقاب . وش العقلية هذي ضرب وحبس وتعهد خطي لطفلة بصراحة مافي مبرر ابدا لتصرفهم
التعليم في انحدارالمعلمة الي ماهي قد التعليم وتتحمل بنات الناس لا تشتغل خليها في بيتها تنزل عقدها على زوجها وعيالها ولا كأنها بتدرس بلاش أعوذبالله من شركم
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊أطياف المجتمع يقف صف واحداً للذود عن حياض المملكة دون فئه معينه كلنا أصابع بيد واحده و أرواحنا فدااااااك موطني من جنوبها الى شماله و من غربها حتى شرقها
التعليم في انحداربعض المعلمات أخلاق زفت وشوفةنفس وتتكلم من طرف خشمها ودايما هي الي صح والطالبات كسولات غيرالبخل يالطيف تستكثرعلى الطالبة الناجحة هدية بعشرة ريال
التعليم في انحدارحسبي الله عليكم يالمجرمات ثلاثة على طفلةصغيرة من جد فيه معلمات ماتستاهل غيرتكون زنزانة مع فيران لاتتنازل ياوالدالطالبة إلا بفصلهم جميعا مع المديرة
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊من يفكر بأن من في الحد هم من أهله فهذا أخطأ خطأ كبير الكثير من مجتمع المملكة هم من يدافع في الحد عن أهلها فلا تجودون ولاء و أعمال البواسل
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊أحسنت في طرحك أخي الحرمان تعقيبك عين الصوااب 👍
هجرانبالاضافة الي اختبار كفايه يجب اختبار عملي لفن التعامل مع النشئ للاجيال القادمه وخاصة للمعلمين والمعلمات ولاتنقل مشاكل البيوت لفصول التعليم
هجرانبالاضافة الي اختبار كفايه يجب اختبار عملي لفن التعامل مع النشئ للاجيال القادمه وخاصة للمعلمين والمعلمات ولاتنقل مشاكل البيوت لفصول التعليم
اخو حمودالظاهر ان الطفله غير طبيعيه لانريد الحكم المستعجل ننتظر التحقيق
عدد التعليقات:7571
الحرمانابو زهره لامانع انك تعقب علي واستفيد من خبرتك لكن ليس بهذا الطرح الشوارعي
ابو زهرةوالجنوب ماانتج الا رجال في كل المجالات وبالاخص الحد الجنوبي يقدمون ارواحهم فداء للوطن وانتم تنعمون بالنوم والراحه في بيوتكم ..
المساااافرصباح الخير للجميع اخ/الحرمان انت وين عايش شكلك مريض الله يشفيك لاكن اتمنى من ادارة تعليم المخواة اذا كان الادعاء صحيح ردع المعلمات بالعقوبه القصوى
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ابو زهرةوانت كيف تربيتك يبو تربيه .. الفلسفه الزايدة احتفظ بها لنفسك وربي نفسك قبل ماتهذي بما لاتدري .. وعيال الناس مربين في بيوت اهاليهم مايحتاجون نصيحه منك
عدد التعليقات:20
سقوط الأقنعهمن لايرحم خلق الله لايرحمه الناس في موضع حاجه
ابو زهرةالبنت ثالث ابتدائي يعني طفله .. ويجب ان يكون هناك تصفيه شامله في وزارة التعليم لاستبعاد الحشرات الضارة من هذا الصرح المهم في تنشئه الاجيال
اين حقي1/ ياكثر المشاكل في الجنوب 2/ معلمات هم من يوم تجيه *** ونفسيتها خايسه 3/ البنت فهمت ولا مافهمت حدها الثانوي وبتتزوج
ابو زهرةالتسطير والدعس لك ولعينتك يالحرمان .. بنات الناس مهم لعبه عند معلمات الجيل الحالي جيل القشطه والاندومي .. المفروض الثلاث يصفعون مثلما صفعو الطفلة
عدد التعليقات:7571
الحرمانايه اصبحت العزايم في استراحات بسبب قل تربيه واذا مد الكبير يده علي طفل شقي قامت قيامه الام ومن معها ولدك شقي خليه بالبيت ينرض ولا خيطيه مولازم اطفال
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊تعهد خطي لطالبة تدرس في صف ثاني أبتدائي ! يا راقل مش ح تفوت في مخي .
عدد التعليقات:7571
الحرمانبعض الاطفال يغثك اذا سير عليك لابرائه وماغير يدبج ويكفخ الاطفال او يكسر والغريب ببيتهم مايكسر ولايشخبط علي الجدران يقلب مشرف طلابي
بيور لايفاي نحقيق من وزارة التربيه المفترض هذه قضية جنائية يتقدم ولي امرها للشرطة ويقدم شكوى ويوصلها للمحاكم !
عدد التعليقات:7571
الحرمانبالث واعتداء شكل البنت يبيله تسطير ثلاث معلمات لابد فيها شقاوه بنتك لكن اختصر بتقرير وروح الشرطه اذا بنتك مودبه او خلهم يادبونه لك وله اذا كبرت
يالطيفالله يعينكم يمعلمات لو قلنا وحدة تنبلع اما ثلاث تحس انه تجني على المعلمات تجيك الطالبه من البيت برفقه خدامه وسواق وكان سندريلاحضرت للمدرسه وتبي طاعه و
جنوبية..🌻🌻يجعل الي عملتوه في الطفلة حوبته ماتتعداكم ياعاهات مسوين عصابة الجساوسات الثلاث الله واكبر عليكم طفلة مهما غلطت تبغى طفلة خاطبو ولي أمرها مو صفع ودج
الغامديمخالف
بندرالعقاب بيكون تعهد فقط والضحية الطفلة
يارب رحمتكالمفروض طي قيد امراض نفسية وعدم خوف من الله
عدد التعليقات:5509
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💞
عدد التعليقات:5509
المنتصر باللهمحد قال لي)/ في ذمتي ذمه وعلي الملازيم أنك 112ههههههههههه
.كل من عندها مشاكل في بيتها تفش خلقها على بنات الناس. خلي مشاكلك في بيتك يا ه ابله
عدد التعليقات:5509
المنتصر باللهالأمراض النفسية منتشره حتى عند المعلمات والعنف والبلطجه انتقل الى الجنس الناعم يجب أن يوضع حد لهؤلاء المرضى من الجنسين علم
محد قال لييجب الكشف على سلامة عقول المعلمات قبل التعيين لان بلاويهم كثرت الله يجعل يديهم الشلل ..يجب اجتثاث الغرور والتخلف المسيطر على عقول هؤلاء النوع من البشر
ابو اصيل المدينة المحسبي الله ونعم الوكيل فيهن
الحق يقالاين وزارة النعليم من كل هذا !! أقل عقاب لهن ( الفصل ) ليكونوا عبرة لكثيرا من المعلمين والمعلمات