  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تفاصيل جديدة تعيد فتح قضية المبتعث “محمد الغنام ” الذي اختفى بأمريكا في ظروف غامضة قبل عام

24 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص
تفاصيل جديدة تعيد فتح قضية المبتعث “محمد الغنام ” الذي اختفى بأمريكا في ظروف غامضة قبل عام
  • 2٬428
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :فتحت صحيفة محلية قضية اختفاء المبتعث السعودي محمد الغنام , وقالت الصحيفة انه عند اختفائه كان يبلغ من العمر 25 عاما وهو من أبناء مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية، وابتعث قبل أربع سنوات من تاريخ اختفائه للدراسة في الولايات المتحدة ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وكان يدرس بجامعة تكساس فرع مدينة سان أنطونيو (UTSA) تخصص هندسة ميكانيكية في السنة الثالثة أكاديميا، ويقيم مع شقيقته وزوجها، ولديه شقيقان آخران يدرسان في الولايات المتحدة، شقيقه الأكبر علي الغنام (30 عاماً)، مبتعث لدراسة الماجستير بجامعة أتلانتيك في ولاية فلوريدا، وشقيقه الأصغر عبدالله الغنام (23 عاماً) يدرس في ولاية أريزونا، أما والدهم عبدالمحسن الغنام فهو متقاعد من شركة أرامكو ويقيم مع والدتهم في الأحساء.

وبحسب تحقيق أعده “خالد طاشكندي” ونشرته صحيفة “عكاظ” كشفت تفاصيل الليلة الأخيرة قبل اختفائه قائلة : أنه فى صباح يوم الثلاثاء 24 مارس 2015 استقل المبتعث إحدى حافلات شركة (Greyhound) للسفريات متجها في رحلة برية إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس للالتقاء بعمه فاضل الغنام الذي سافر إلى هناك بمركبته الخاصة قادماً من مقر دراسته بولاية أركانساس لإتمام بعض الأوراق الرسمية في القنصلية السعودية،وكان الاثنان قد اتفقا على السفر إلى مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا لقضاء إجازة قصيرة هناك.

وفي مساء ذلك اليوم، تناول محمد وعمه فاضل وجبة عشاء ثم انطلقا بالسيارة تجاه مدينة نيو أورلينز ووصلا هناك في حدود الساعة الخامسة فجراً من يوم 25 مارس، وحجزا ثلاثة أيام بأحد فنادق ضاحية «ماتيري» بالقرب من الخطوط السريعة.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2015، غادر فاضل الغنام بمركبته الخاصة على أن يعود ابن أخيه محمد في اليوم التالي بالحافلة إلى مقر سكنه في تكساس.

وبعد منتصف الليل، أرسل فاضل الغنام رسالة نصية عبر «الواتساب» طالبا من ابن اخيه الاتصال عليه، ولكن لم يصله أي رد، وفي الخامسة فجراً كتب رسالة نصية أخرى أبلغ فيها ابن أخيه بوصوله إلى سكنه في مدينة كونواي بولاية أركانساس، ثم جاءه الرد من محمد الغنام في الساعة 11:28 من صباح السبت 28 مارس 2015، برسالة كتب فيها: «عظيم..سعيد لسماع ذلك» واتبعها برسالة أخرى «أتمنى أن ترتاح جيدا»، وكانت هذه آخر رسالة تواصل فيها المبتعث محمد الغنام مع عمه فاضل ثم أغلق الهاتف، وانقطع بعدها دون أي أثر.

ووفقاً لما ذكرته أسرة المبتعث فإن أنظمة ولايتي تكساس ولويزيانا عرقلت إجراءات البحث عن المفقود بطلبات وإجراءات تعد بيروقراطية للغاية , فكل ولاية كانت تطلب من الأخرى بعض الأوراق المستحيلة وإجراءات يصعب على أسرة المبتعث المفقود توفيرها على وجه السرعة كالتوكيل أو التمثيل القانوني لاستكمال إجراءات البلاغ عن متغيب، ولذلك لم تبد شركات النقل والهاتف المحمول والبنك أي تجاوب مع أسرة المفقود حول تقديم معلومات كان من الممكن أن تقود لمكانه أو سبب اختفائه.

وما زاد الأمر صعوبة هو أن المدينة التي شهدت واقعة الاختفاء (نيو أورلينز) رفضت إصدار أي مذكرة أو بلاغ عن اختفاء محمد الغنام خلال الثلاثة أسابيع الأولى من الواقعة، معللة الأسباب بأن المفقود شخص بالغ ولم تر أي نوع من الخطورة على حياته.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    منصور

    هذي الديمقراطية يامن تعجبون بامريكامواطن سعودي يختفي والسفارةمكتفت الايدي والله لوامريكي ينصدم موتره ان تحضرالسفارةالامريكيةبكل طاقمهاوتملي طلبهابنفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    تميم

    الله يرده ولايوفق هالامريكان وانظمتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    محمد العمري

    الواضح أنه تم اخفاؤه ومن الممكن أن يكون لتخصصه دور في ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    زينب...

    أسلوب الرد عالواتس أسلوب امريكي ..لايغركم الإعلام بحريه امريكا..عندهم بلاوي وقتل فيما بينهم. فكيف لو كان MUSLIM
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:5512

    المنتصر بالله

    من رد على العم ليس الغنام بل شخص آخر في رسائل الواتس اب وأتوقع أنه خطف من قبل عصابه في نفس الولايه.......?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    خالد القحطاني

    أتهموا حاكم الولايه بأخفائه او الاهمال لو العكس صحيح كان اتهموا حكومتنا اتركوا الضعف عنكم أشتكوه في أي محكمه في أمريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    من ناحيتي انا

    من مشاهدتي للأفلام الأمريكية ولغة الكلام والردود هي نفس الردود من جوال الشاب لعمه بالواتس .. يعني اللي رد على العم واتس هو أمريكي وليس محمد الغنام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    غريب الدار

    سبق ان لتقيت به في سان انتونيو مع والده لا تفارقه الابتسامة وكان ذلك في عام 2012 ... الله يرده لأهله سالم معافى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    Saad

    كان الله في عون والدته وابوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    محق

    أمريكا هي من الد اأعدائنا بدليل وقوفها مع إيران في الاتفاق النووي ووقوفها مع الحوثه ضدنا واعلامها يفتري علينا منذ احداث سبتمبر إلى يومنا هذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  12. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    اللعنة على امريكا

    لا حول ولا قوة الا بالله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    محق

    اعداؤنا 1- أمريكا 2-روسيا 3-إسرائيل 4- إيران 5-النصيرية 6- حزب الشيطان 7-الحوثه 8 -العفاشيين 9-الروافض 10 -العلمانيين 11 -الخوارج. الصوفيةومن لايعجبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  14. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    علي

    ما سألتو لا يكون راح إيران .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 9:57 ص

    محق

    اللهم زلزل امريكا زلزالا شديدا وأهلك الكفرة الظالمين فيها ونجي المسلمين الموحدين فيها وأعد هذا الشاب إلى أهله سالما غانما يارب العالمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  16. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    غليص

    يعني الى الحين ماحصلوه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم